Magic Phyrexia Tutto Diverrà Uno Recensione: una nuova espansione al top

Il nuovo set di Magic, Phyrexia: Tutto Diverrà Uno, è disponibile da metà febbraio nei negozi specializzati. Dopo aver passato settimane a scandagliare la profonda lore dell'ultima espansione del cardgame di Wizards of The Coast, a testarne le carte e i mazzi e a sondare tutte le possibilità offerte dalle nuove meccaniche, possiamo finalmente parlarvene nel dettaglio. Prima di addentrarci nelle profondità del mondo di Phyrexia, però, dobbiamo avvertirvi: il fascino Phyrexiano è sempre stato ammaliante, e in Tutto Diverrà Uno è tornato più forte che mai. Resistere alle lusinghe delle macchine potrebbe essere inutile!

Un pacchetto per ghermirli

Come per ogni prodotto del settore dei Trading Card Game, anche per Phyrexia: Tutto Diverrà Uno è bene iniziare l'analisi con una scheda tecnica completa del set, delle sue carte e dei suoi bundle.

Ciò è ancora più vero nel caso dei prodotti legati a Magic, che negli ultimi anni ci hanno abituati a diversi pacchetti di espansione, mazzi, edizioni limitate e collezioni speciali. Phyrexia: Tutto Diverrà Uno è divisa su quattro tipi di booster pack: le Buste di Jumpstart, le Buste dell'Espansione, le Buste per Draft e i Collector Booster. Ovviamente, tutte queste saranno anche disponibili in Confezioni, ciascuna contenente qualche decina di pacchetti. Le buste di Jumpstart contengono 20 carte ciascuna, tutte legate a uno dei cinque temi del gioco di carte collezionabili: ogni tema, poi, è disponibile in due varianti. In ogni busta troverete sicuramente due carte terra foil e due carte Rare, una Rara o Mitica e una Rara per Jumpstart. Viene da sé che, per via di un prezzo accessibile, e della relativa omogeneità delle carte per tema, le Buste di Jumpstart sono perfette per chi vuole iniziare subito a giocare.



Lo stesso vale anche per le Buste per Draft, che però hanno un numero inferiore di carte foil rispetto ai pacchetti Jumpstart: benché in ogni pacchetto troverete una carta rara e una terra Phyrexiana o Panorama, il numero di carte foil tradizionali si ridurrà complessivamente a una ogni tre pacchetti in media.

Viene da sé che anche queste buste, così come i pre-release pack, sono state pensate per gettarsi immediatamente nella mischia e testare le nuove carte e le meccaniche inedite del TCG. Discorso a parte per le buste di espansione, che contengono ciascuna 12 carte di cui da una a quattro Rare o Rare Mitiche, insieme ad una carta in stile Icore o foil e ad una terra Phyrexiana o Panorama, perfette per un inizio bilanciato e per chi ha già un buon deck di base con cui giocare. Infine, i Collector's Booster sono i pacchetti dal costo più alto, ma anche quelli in cui è più facile trovare carte rare: ciascuno comprende infatti 15 carte, di cui 1 foil Step-and-Compleat e almeno due con illustrazione completa, più altre due con illustrazione Icore e una terra Phyrexiana o Panorama. Il pacchetto perfetto per i collezionisti, dunque, oppure una valida scelta per chi vuole completare la propria collezione senza ricorrere al mercato secondario.



Completano la proposta due mazzi Commander e due bundle. Il primo è il bundle dell'Espansione di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno, che contiene otto Buste dell'Espansione, una carta promo con illustrazione alternativa fissa (Karumonix, il Re dei Ratti), 40 Terre Base, un segnapunti vita Spindown e una confezione in cui conservare le carte.

Il secondo, invece, è il Bundle Compleat Edition del set di Magic, che comprende una busta Compleat, forte di dodici carte foil oleose, di cui due Rare Mitiche e 10 Terre Base (due per tipo), una carta foil esclusiva in lingua Phyrexiana (l'Arena di Phyrexia), 40 terre foil tradizionali e ben 12 buste dell'Espansione di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno. Sfortunatamente, nel momento in cui scriviamo la Compleat Edition non è ancora disponibile in Italia, ma resta pur sempre ordinabile (e giocabile) in lingua inglese.

Il Paradiso del collezionista

Il primo, grande punto a favore di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno, nonché il motivo che ci ha spinti ad analizzarne in prima battuta la scheda tecnica e le varie tipologie di buste messe in commercio, è il fatto che il set è una vera e propria gioia per i collezionisti.

In totale, l'espansione comprende 271 carte, di cui 101 comuni, 80 non comuni, 60 Rare, 20 Rare Mitiche e 10 terre base. Di queste, diverse rappresentano delle varianti alternative e Premium di altre carte già presenti nel set: per esempio, la sola Elesh Norn, cover card dell'espansione, è disponibile in svariate versioni diverse tra loro. Tra queste troviamo le Rare Icore, disponibili anche senza bordi. L'idea di questa rarità esclusiva era quella di "catturare l'essenza dei Phyrexiani con le carte più Phyrexiane del set", a detta di Wizards of The Coast: un successo sotto ogni punto di vista, dal momento che le Rare Icore sono carte dal design iconico e che riescono persino a incutere timore nell'avversario quando entrano in campo.



Una rarità simile è la Step-and-Compleat, che unisce il trattamento "oleoso" ad una laminazione esclusiva, che permette di vedere il simbolo dell'espansione in sovraimpressione sulla carta. Altre figurine, invece, hanno ricevuto un trattamento Manga senza bordi: lo stile grafico di queste ultime è ripreso a piene mani da un fumetto giapponese, e la star di questa sotto-serie è certamente Elesh Norn, disegnata da Junji Ito, uno dei maestri del manga horror giapponese.

Il sodalizio tra Ito e Wizards of The Coast ha portato a quella che è a mani basse una delle carte visivamente più accattivanti del set, che siamo certi in futuro diventerà una vera e propria chicca per collezionisti. Ma non è finita qui, perché alcune carte sono tradotte in lingua Phyrexiana. E sì, anche queste sono completamente giocabili durante gli eventi competitivi. Non si tratta certamente delle carte dagli artwork più impressionanti del set, ma la versione "tradotta" nel linguaggio delle macchine di molti Planeswalker potrebbe attirare l'attenzione dei collezionisti più incalliti.

Un climax finale o un nuovo inizio?

Della lore dell'ultimo set di Magic ve ne abbiamo già parlato nella nostra anteprima di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno, ma le svolte narrative della storyline connessa al set ci impongono di approfondirla più nel dettaglio.

Nuova Phyrexia è divisa in cinque parti, ciascuna controllata da uno dei Pretori delle bio-macchine: essi sono Urabrask, Vorinclex, Jin-Gitaxias, Sheoldred e la stessa Elesh Nord, Madre delle Macchine. Non tutti i Pretori sono fedeli a Elesh Norn: Sheoldred e Urabrask, per esempio, sono i più riluttanti, mentre Vorinclex e Jin-Gitaxias si "allineano" al volere della regina phyrexiana. Ciascun Pretore rappresenta un tema del set, e proprio con questa particolare "geopolitica" si devono confrontare i Planeswalker giunti a Nuova Phyrexia da Dominaria, portando con sé le armi necessarie a distruggere le macchine "perfette", scoperte nel passato del Multiverso nel corso dell'espansione di Magic La Guerra dei Fratelli, pubblicata a dicembre. Oltre ai Phyrexiani e ai Planeswalker, sul piano artificiale di Elesh Norn esiste anche la Resistenza Mirran, composta dagli abitanti dell'antico Mirrodin, il mondo che le macchine hanno colonizzato e da cui partono i loro attacchi nel Multiverso.



I semi della rivolta dei Pretori Phyrexiani e degli abitanti di Mirran contro Elesh Norn, però, non vengono coltivati dai Planeswalker, che anzi cadono a loro volta vittima della "perfezione" delle macchine. Nel corso degli eventi del set, infatti, molti nomi amatissimi, come i Planeswalker Tamiyo, Nahiri e persino Nissa Revane e Jace Beleren vengono "completati" dalla Madre delle Macchine, che così riesce ad avere il sopravvento.



La sparuta resistenza Mirran e dei Planeswalker, guidati da Kaya Cassir, Kaito Shizuki e Tyvar Kell, tra i pochi a rifiutare l'offerta di Elesh Norn di unirsi a Phyrexia, viene sconfitta: la ritirata riesce, ma i Guardiani non riescono a distruggere il Frangireami, la "testa di ponte" dell'invasione Phyrexiana del Multiverso. Qui finisce la narrazione di Phyrexia Tutto Diverrà Uno: una cocente sconfitta dei "buoni" conclude il terzo atto della narrazione del ciclo quadri-set iniziato con Dominaria Unita. Tutto culminerà con L'Avanzata delle Macchine, il quarto e ultimo set di questo arco narrativo, in arrivo ad aprile.

Un gameplay "Perfetto"

Messi da parte lore e collezionismo, resta da capire una sola cosa: Tutto Diverrà uno convince nel gameplay quanto sotto l'aspetto artistico e quello narrativo? La risposta è un risoluto sì.

Le carte introdotte con il nuovo set oscillano, come è giusto che sia, tra il mediocre e il potentissimo, con alcuni power peak piuttosto problematici, che potrebbero essere risolti con la prossima banlist: chi scrive, per esempio, si è trovato incapace di rispondere a un Annientatore di Phyrexia durante una partita di prerelease, che di fatto è stata risolta nel momento in cui l'avversario ha posizionato quella carta sul terreno al quarto turno. Per la verità, però, sono altri i temi che hanno ricevuto il maggior supporto: i colori bianco, rosso e blu sono usciti rafforzati da Phyrexia: Tutto Diverrà Uno, a danno dei mazzi neri e verdi. Ciò dipende dall'introduzione di carte davvero solide come Elesh Norn, il cui effetto è in sostanza una potentissima victory condition per i deck che le ruotano attorno, ma anche Vendicatrice di Phyrexia, Crepuscolo del Sole Blu, Passo Falso Veniale, Demolizione Gioiosa e Piantagrane Capriccioso.



Ciò non significa che anche gli altri temi non abbiano ricevuto un po' di affetto: benché il colore verde non sia stato dotato di carte particolarmente potenti, per esempio, esso funziona benissimo in deck bi-colore verde-rosso, verde-blu o persino verde-bianco; allo stesso modo, il colore nero ha ricevuto la Planeswalker Leggendaria Vraska, Pungiglione del Tradimento, che può essere utilizzata come fulcro per dei buoni mazzi sia mono che bi-colore.

Al netto delle singole carte, però, ciò che più colpisce di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno è la perizia messa nella costruzione delle nuove meccaniche, che risulta in un gameplay godibilissimo in ogni situazione, anche quando si stanno subendo effetti, danni e combo a profusione dal nemico. L'unica meccanica "debole", che purtroppo sa un po' di dejà-vu è, ironicamente, il "Per Mirrodin!" legato alla resistenza. "Tossico", "Proliferare" e "Corrotto" sono invece keyword profonde, interessanti e intriganti sia in fase di deckbuilding che di gioco, grazie anche a un supporto consistente e coerente con le novità introdotte dal set.