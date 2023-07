Magic Racconti della Terra di Mezzo: Il Signore degli Anelli sempre un cult

Dopo mesi di attesa e di anticipazioni, il set Magic: Racconti della Terra di Mezzo è finalmente disponibile. Uscita nei negozi specializzati il 23 giugno, l'espansione è stata lanciata come parte della serie Mondi Altrove, che ha raccolto i "cameo" di altri noti franchise (come Transformers o Warhammer 40.000) nel mondo di Magic: The Gathering.



La vera novità di Racconti della Terra di Mezzo è che essa è il primo set completo di Mondi Altrove: quelle incursioni negli universi di altre IP che prima di esplorare l'immaginario di Tolkien si erano limitate a una manciata di carte o a qualche drop di Secret Lair. Insomma, hanno finalmente raggiunto l'età adulta, con un set di ben 462 carte diverse (considerando le variant e le illustrazioni alternative). Questo approccio, ovviamente, ha dei pro e dei contro. Se, da una parte, Racconti dalla Terra di Mezzo farà felici i fan del cardgame di Wizards of The Coast e di J.R.R. Tolkien, dall'altra l'espansione presenta alcuni difetti di design e persino di organizzazione che rendono difficile consigliarla al pari di Phyrexia: Tutto diverrà Uno e di L'Avanzata delle Macchine.

Bundle, buste e box: tanta scelta, ma occhio agli scalper!

Come sempre, il "cuore" di un cardgame sono le sue bustine. E Racconti dalla Terra di Mezzo ha ben quattro tipi di pacchetti, con contenuti (e prezzi) molto diversi tra loro. La "base" del set sono le Buste dell'Espansione (o Set Boosters, in inglese), che contengono 12 carte ciascuna. In ogni booster di questo tipo troverete almeno una carta foil, una carta con Illustrazione Estesa e da 1 a 4 carte Rare o Rare Mitiche.

Queste buste possono essere acquistate in box da 36 pacchetti, ad un prezzo relativamente conveniente. Se volete spendere un po' meno ma comunque avere una collezione di grandi dimensioni, senza badare troppo a Rare Illustrazione e foil, potete invece orientarvi sulle Buste per Draft da 15 carte, con un pull rate di carte Rare o Rare Mitiche più basso ma perfette per giocare con gli amici: il formato draft, infatti, prevede di aprire tre bustine a testa e, utilizzando un set di Terre Base già in possesso del giocatore, di costruire un deck da usare in appositi tornei o match amichevoli. Complemento ideale per questo tipo di gioco è il Pack di Prerelease di Racconti della Terra di Mezzo, che comprende sei Buste per Draft, una carta promo foil di prerelease, un segnapunti Spindown, una manciata di segnalini danno e un portamazzo tematico. Questo pacchetto, comunque, è destinato principalmente agli eventi di lancio, e difficilmente lo troverete in vendita online. Ovviamente, anche le Buste per Draft possono essere acquistate in box da 36.



Tra gli altri prodotti disponibili troviamo poi le Buste per Jumpstart, acquistabili sia singolarmente che in box da 18. Sono perfette per i neofiti, pur contenendo un numero ridotto di Rare Mitiche, Rare Illustrazione e foil.

Al loro interno, infatti, si trovano 20 carte dedicate a un tema a caso su cinque (Bianco, Nero, Rosso, Verde e Blu): due di queste carte sono delle Terre foil, mentre altre due sono Rare o Rare Mitiche. Di fatto, queste buste permettono di giocare aprendo solo due pacchetti per fruitore: ecco perché vengono consigliate a chi si misura con il cardgame per la prima volta. Per i più appassionati e per i collezionisti, infine, ci sono i Collector's Booster, unicamente in inglese, disponibili a prezzi molto elevati e, se ve lo potete permettere, in box da 12. Per questa espansione, i Booster per collezionisti hanno un'importanza enorme, perché sono i soli in cui è possibile trovare l'Unico Anello serializzato in copia unica e gli Anelli Solari Nanici, Elfici e Umani anch'essi serializzati e disponibili in quantità limitatissime, che non superano le 1.000 copie ciascuno in tutto il mondo. A queste proposte, poi, si affiancano la bellezza di quattro mazzi Commander, un kit iniziale con due deck ispirati rispettivamente a Sauron e alla coppia Aragorn-Arwen e due Bundle, uno "standard" con sole Buste dell'Espansione, e uno "gift" che comprende anche un Collector's Booster.



Si tratta, come per ogni espansione di Magic: The Gathering, di una serie solida di prodotti, perfetti per accontentare tutti i fan e tutti i portafogli. O meglio, poteva esserlo. I prezzi infatti sono aumentati a dismisura subito dopo il lancio del set, a causa di un pesantissimo fenomeno di bagarinaggio.

Considerato limitato ai soli Collector's Booster, il problema ha invece coinvolto tutti i prodotti dell'espansione. Mentre scriviamo queste righe, per esempio, un box di Buste dell'Espansione costa 275 Euro su Amazon, contro i 175 a cui abbiamo avuto modo di prenotare la nostra copia circa un mese prima del lancio dell'espansione.



Ancora peggio, i Collector's Booster singoli sono pressoché introvabili (forse solo i negozi fisici potrebbero fare eccezione): in vendita vi sono svariati box di Buste del Collezionista, proposti a cifre astronomiche che superano abbondantemente i 500 Euro.

La stessa cifra era stata raggiunta diversi giorni prima del lancio, nonostante il prezzo di partenza di questi box non fosse affatto basso (superava di listino i 300 Euro). Il motivo di questo rincaro è evidente: tantissimi sono alla ricerca dell'Unico Anello, il cui valore sul mercato secondario potrebbe finire tra i sei e sette zeri. Infine, al momento non risultano più disponibili entrambi i bundle dell'espansione, che però sono l'unico modo per ottenere una versione variant delle carte di Frodo, di Gollum, dell'Unico Anello e di Sam, che così resteranno appannaggio dei pochi che le hanno prenotate anzitempo.



Su queste basi, il rischio è che i prezzi del set rimangano altissimi anche sul mercato secondario, una volte che le carte singole inizieranno ad essere messe in vendita in quantità abbastanza alte. Ovviamente, a farne le spese saranno i giocatori.

Illustrare il capolavoro di J.R.R. Tolkien

Messe da parte le (legittime) riserve sulle modalità di distribuzione di Racconti della Terra di Mezzo, che preoccupano ancor di più se consideriamo che a ottobre arriverà un set di espansione dedicato a Doctor Who,

la nuova produzione di Wizards of the Coast e Middle-Earth Enterprises convince quasi a 360°. I collezionisti avranno sicuramente pane per i loro denti: ogni pacchetto aperto è una festa per via della quantità di variant, di Rare con Illustrazione Estesa, di Terre Base con illustrazione alternativa, ma anche di citazioni a luoghi, personaggi ed eventi del Signore degli Anelli. L'apertura dei pacchetti e il riordino delle carte nell'album sono piacevoli come non mai e catapultano i giocatori e i collezionisti ad Arda, facendoli davvero sentire al fianco degli Hobbit nel loro viaggio verso Mordor e il Monte Fato. Il merito è di un'opera di ricerca davvero capillare, che ha portato praticamente tutti i personaggi dei romanzi di J.R.R. Tolkien a ricevere una trasposizione nelle bustine del Gioco di Carte Collezionabili: accanto a Frodo, Aragorn, Gimli e Legolas ci sono infatti tantissimi altri personaggi e mostruosità assortite provenienti da ogni anfratto della Terra di Mezzo. Per farvi solo un esempio, noi di Everyeye vi abbiamo presentato Grima Vermilinguo, uno dei personaggi più oscuri dei libri tolkeniani, reso famoso dalla sua trasposizione cinematografica con il volto di Brad Dourif.

Quello di Grima non è un caso isolato: i personaggi minori "riabilitati" nel set sono tantissimi, per una vera e propria enciclopedia di Arda in formato tascabile.



In termini prettamente artistici, le illustrazioni delle carte sono su un altro livello rispetto a quelle che abbiamo visto finora, e sembrano quasi pensate come delle miniature da incasellare tra un capoverso e l'altro di un libro illustrato del Signore degli Anelli.

Colpiscono per esempio le 10 Terre Base alternative, che unite tra loro compongono una mappa della Terra di Mezzo, ma anche le nove (!) varianti della carta del Nazgûl, ciascuna incentrata su uno dei Re degli Uomini caduti sotto il giogo di Sauron. Tra le carte variant, oltre alle tradizionali versioni con Illustrazione Estesa della componente core del set, abbiamo anche le Rare Showcase con design ad Anello, che rappresentano momenti centrali della storia di uno dei tanti volti dell'epopea tolkeniana. Così, a ricevere una versione Showcase sono Aragorn, Frodo, Elrond e Gandalf (che ne ha addirittura due), ma anche Gollum, Sauron, il Re-Stregone di Angmar, Legolas e Gimli, e ancora Galadriel, Faramir, Boromir e i comprimari Hobbit di Frodo. Infine, abbiamo la bellezza di 53 "scene cards" diverse, anch'esse varianti di altre già presenti nel core set ma che possono essere giustapposte l'una all'altra per formare un'illustrazione gigantesca che rappresenta uno dei frangenti cardine del romanzo di J.R.R. Tolkien, come lo scontro tra Gandalf e il Balrog nelle miniere di Moria o la battaglia di Minas Tirith tra umani e orchi.



Inutile non parlare del motivo per cui Racconti dalla Terra di Mezzo è stato contestato da alcune schiere del pubblico, ossia il cosiddetto "race-swapping" di alcuni personaggi. Per la verità, si tratta di critiche che lasciano il tempo che trovano: la fedeltà all'originale di Tolkien sta tutta nella riproduzione di ambientazioni, momenti topici, atmosfere e feeling dei libri.

In ogni carta si sentono l'amore e la passione dei designer, degli artisti e dei curatori dell'espansione per Il Signore degli Anelli e per Lo Hobbit, che rendono davvero epico il viaggio di Frodo ad Arda in questa versione cardgame. La necessità di offrire un apparato iconografico più inclusivo, insomma, non influisce negativamente sul risultato finale come molti temevano: anzi lo eleva e ne fa una delle rappresentazioni illustrate del capolavoro fantasy più riuscite di sempre.

Un gameplay divertente, con un grande limite

In termini ludici, Racconti dalla Terra di Mezzo parte con una limitazione importantissima. Come tutti i prodotti Mondi Altrove prima di lui, il set non è legale nei formati Standard e Pioneer, costringendo chi vuole giocare con le sue carte della Compagnia dell'Anello a rivolgersi al formato Modern. Fino a quando le carte Mondi Altrove erano una manciata per set, la cosa non era un gran problema.

Ora, però, ciò significa non poter utilizzare un'espansione profumatamente pagata in una parte rilevante di Magic. Non c'è alcun dubbio sul fatto che il crossover con il Signore degli Anelli sia stato pensato come un prodotto essenzialmente destinato ai collezionisti, ma siamo convinti che la limitazione nel formato sia da ripensare, specie in vista di un futuro in cui pare che i set Mondi Altrove saranno sempre più comuni. La mancata legalità di Racconti dalla Terra di Mezzo in standard rappresenta un boccone ancora più amaro se consideriamo che la meccanica "L'Anello ti Tenta" è originale, divertente e persino relativamente "fresca" nel gioco di carte collezionabili di Wizards of The Coast.



Il suo funzionamento è semplice: la prima volta che giocherete una carta con la keyword "L'Anello ti Tenta", otterrete l'emblema dell'Anello, che rimarrà nella vostra zona di comando per ricordarvi che lo avete giocato. Ad ogni tentazione successiva, l'Anello guadagna un'abilità aggiuntiva, fino a quando non sarà giunto a quella massima (la quarta).

Ogni giocatore ha un Portatore dell'Anello, su cui si applicano gli effetti del manufatto e che può essere cambiato ad ogni tentazione o quando il Permanente che fa da portatore viene messo fuorigioco. Da solo, l'Anello non è troppo forte, anche perché i suoi effetti non sono così potenti come i fan del Signore degli Anelli potrebbero pensare. Tuttavia, quando viene combinato con le carte giuste, come Sauron il Necromante, diventa un'arma formidabile, che siamo certi si troverà al centro di moltissimi mazzi Modern dei prossimi mesi. Le altre meccaniche, come Reclutare Orchi, sanno di già visto, anche perché recuperano a piene mani da keyword già comparse nei set del passato.

Ciò, ovviamente, non significa che non siano interessanti, ma si tratta pur sempre di novità meno elettrizzanti di quella introdotta con l'Anello. Infine, ci sono anche alcune meccaniche che ritornano in Racconti della Terra di Mezzo. Pensiamo alle Pedine Cibo, che possono essere sacrificate per guadagnare Punti Vita nel momento del bisogno. Ci sono poi le carte con l'effetto Cicloterra, che permette di pagare un costo indicato nel testo per cercare una terra base nel Grimorio e metterla nella mano, per poi mescolare quest'ultima. Infine, abbiamo anche il ritorno delle Saghe, visto per l'ultima volta in L'Avanzata delle Macchine. Dopo il successo di quest'ultima espansione, le Saghe sono state implementate anche nel set del Signore degli Anelli, dove sono funzionali a raccontare alcune delle storie più iconiche del capolavoro tolkeniano (sono più piacevoli in termini di lore che di gameplay vero e proprio).