Magic The Gathering: la recensione del Gift Bundle Rinascita di Zendikar

L'ultima espansione di Magic the Gathering, uscita lo scorso settembre, ci ha riportati dopo un decennio nel tumultuoso e selvaggio mondo di Zendikar. Noi abbiamo avuto modo di esplorare la ricca lore del Piano (così come vi abbiamo raccontato nel video sulla genesi e la storia di Magic the Gathering), nonché analizzare anche alcune tra le migliori carte di tutto il set. Ora, con l'avvicinarsi delle festività natalizie, abbiamo deciso di tornare su Zendikar per spacchettare il Gift Bundle: il regalo perfetto da far trovare sotto l'albero agli appassionati di Magic the Gathering. A tal proposito vi segnaliamo che potete acquistare Magic Rinascita di Zendikar Gift Bundle a 51.90 euro su Amazon.

Parliamo di contenuti: le Booster Draft

Cosa propone, dunque, questo Gift Bundle? La confezione, disponibile su Amazon per circa 50 euro, appare molto curata, elegante e resistente, nonché piuttosto pingue sotto il profilo contenutistico (qui troverete il nostro speciale con le carte migliori della nuova espansione di Magic, la Rinascita di Zendikar).

Se non siete giocatori di Magic o non sapete cosa si possa celare all'interno del box, vi spieghiamo cosa troverete in questa edizione speciale del Bundle, così potrete procedere a un acquisto consapevole. All'interno della scatola troviamo anzitutto una pregevole cartolina double face con due splendidi artwork dedicati, ovviamente, al Piano di Zendikar. Non possono mancare, poi, le tradizionali bustine.



Il Gift Bundle propone dieci buste draft di Rinascita di Zendikar. Queste non sono altro che booster pack che consentono al giocatore non solo di ampliare la propria collezione (ogni bustina contiene quindici carte, di cui almeno una di qualità rara o più, quindi stiamo parlando di 150 card) ma anche di sbizzarrirsi nella scoperta di un formato "limited" che gli appassionati del prodotto di Wizards of the Coast conoscono molto bene: il draft. Quest'Ultimo si differenzia dal Costructed semplicemente per il fatto che i contendenti non hanno un mazzo pronto all'uso, bensì lo devono assemblare con le carte trovate all'interno delle bustine.

Per riassumere in poche righe le regole fondanti, possiamo dire che la preparazione di un Draft avviene a turni e a rotazione. Spieghiamo meglio come funziona nelle seguenti righe. All'inizio ogni giocatore apre una busta e sceglie una sola carta. Poi, tutti i giocatori passano le restanti all'avversario alla loro sinistra (o alla loro destra, a seconda del turno) il quale a sua volta prenderà un'altra carta e così via.



La fase di preparazione si concluderà solamente una volta che saranno state scelte tutte le carte della bustina. In questo modo - e ricordandosi di aggiungere anche le Terre - ogni giocatore potrà costruire un mazzo di almeno quaranta carte, pronto per esser testato. Il Draft non è solo divertente, ma è anche molto utile, dato che consente di conoscere meglio il gioco e, ovviamente, di mettersi alla prova con soluzioni, strategie e carte magari distanti dalla propria comfort zone.

Il Booster Collector Pack, le Terre, Charix...e il dadone

All'interno del Gift Bundle troviamo anche un Collector Booster pack. Questa busta "premium", è ovviamente differente dalle altre e contiene la bellezza di 16 card in un formato da collezione. Quattro sono carte rare o rare mitiche; undici sono comuni e, in più, c'è un token foil full frontal (ovvero una carta speciale con illustrazione a tutta carta). Collector Booster, come potete intuire rappresenta un potenziamento straordinario rispetto all'offerta base. Ciò significa che i maniaci del collezionismo ad ogni costo possono soddisfare la loro perversione grazie alla rarità e alla ricercatezza di queste versioni limitate, che solitamente non si trovano in giro. Ogni giocatore di Magic che si rispetti, insomma, apprezzerà ancor di più sacro rito dello sbustamento grazie a questo Collector Boster Pack. Abbiamo accennato poco fa alla necessità di inserire le Terre nella costruzione del mazzo. Ebbene, il Gift Bundle contiene non solo un dado di dimensioni generose (ma purtroppo dal colore smorto), utilizzabile per segnare i punti vita, ma anche quaranta Terre "base".

Venti sono nella loro configurazione normale, mentre le altre venti sono impreziosite dal rivestimento traslucido (o foil) che ne esalta l'illustrazione. Infine, merita una menzione particolare la carta promo - anch'essa foil - la quale presenta un'illustrazione diversa rispetto alla sua versione base. Stiamo parlando della creatura leggendaria "Charix l'Isola Furiosa", un leviatano piuttosto coriaceo: sopravvissuto alla distruzione della propria covata, si è nutrito dell'energia di un potente artefatto Kor che l'ha fatto crescere oltre ogni misura. La gigantesca e portentosa creatura ha un doppio effetto. Anzitutto, le magie che l'avversario vorrà lanciare su Charix costeranno due terre in più per esser giocate. Inoltre, pagando tre mana, il giocatore può modificare gli attributi di attacco e vita (+X/-X) della creatura in base al numero di terre Isola controllate dal giocatore.