Mario vs Donkey Kong Recensione: sì, Nintendo sa fare i remake

Super Mario è senza ombra di dubbio tra i personaggi più versatili dell'intera storia dei videogiochi. L'icona di Nintendo, negli ultimi 40 anni, è stata protagonista di una marea di prodotti differenti, dai classici platformer in due e tre dimensioni agli esilaranti giochi di corse della serie Mario Kart (qui la recensione di Mario Kart 8 Deluxe). Nel lontano 2004 il celeberrimo idraulico baffuto è stato anche al centro di un delizioso puzzle game noto con il nome di Mario vs. Donkey Kong, un titolo se vogliamo "minore" rispetto ad altri della Grande N, ma capace di generare sequel e attirare appassionati.



Oggi, sulla scia del progetto di modernizzazione dei grandi classici del passato che Nintendo sta portando avanti su Switch (qui la recensione di Metroid Prime Remastered), il capostipite della saga di Mario vs. Donkey Kong si prepara ad approdare sulla console ibrida, in forma del tutto rivisitata sotto il profilo visivo ma strutturalmente fedele al materiale originale su Game Boy Advance, con qualche piccola espansione contenutistica e qualche gradevole aggiunta alla ricetta tradizionale. Lo abbiamo giocato a fondo e siamo finalmente pronti a condividere le nostre impressioni.

Il ritorno di un'antica rivalità

I personaggi dell'idraulico in salopette e del corpulento scimmione hanno intrapreso strade diverse negli ultimi decenni, (il secondo come protagonista della collana di giochi omonima e della splendida serie Donkey Kong Country), eppure la loro genesi è comune: sono apparsi entrambi per la prima volta nell'indimenticabile arcade da sala Donkey Kong, nel 1981. Proprio a quest'ultimo, con le dovute e opportune differenze, la divisione statunitense di Nintendo si è ispirata durante lo sviluppo dell'originale Mario vs. Donkey Kong, che si configurava come una sorta di erede spirituale di quella filosofia di design.

Tornato al timone della produzione di questo atteso remake, lo studio NST (Nintendo Software Technology) ha voluto mantenerne la formula vincente riproponendo anche il medesimo intreccio narrativo. In un tranquillo e ozioso pomeriggio passato nella comodità del divano di casa, Donkey Kong assiste allo spot televisivo dei nuovi Mini-Mario, adorabili action figure semoventi con le fattezze di Super Mario realizzate dalla Giochi Mario Spa e diventate molto popolari tra gli abitanti del luogo. Intenzionato ad acquistarne una, il primate si reca in tutti i negozi della città ma scopre ben presto un'amara verità: il giocattolo è andato completamente esaurito ovunque e non c'è possibilità di recuperarne nemmeno un esemplare.



In preda alla frustrazione, Donkey Kong va su tutte le furie e decide di recarsi alla fabbrica di proprietà della compagnia per accaparrarsi tutti i Mini-Mario che gli capitano a tiro, che i dipendenti vogliano o meno. A seguito della turbolenta incursione, vediamo lo scimmione fuggire con un sacco pieno dei preziosi burattini sotto gli occhi attoniti del baffuto protagonista. Toccherà a Super Mario in persona tentare di mettere i bastoni tra le ruote al peloso villain inseguendolo tra i 130 livelli di cui si compone la campagna per giocatore singolo, suddivisi in otto mondi dalle tematiche e dai biomi caratteristici (due in più della versione originale, del tutto inediti).

Si tratta, ovviamente, di una storia dai toni leggeri e senza particolari guizzi narrativi ma che svolge egregiamente il compito di calare l'utente nel contesto scanzonato e brioso che il team intendeva tratteggiare. Per aggiungere ulteriore valore al racconto, gli sviluppatori hanno introdotto una novità assoluta: gli splendidi filmati realizzati con il motore del gioco che assumono il compito di illustrare gli avanzamenti della trama.



Nel titolo originale la storia veniva esposta attraverso schermate statiche mostrate in sequenza, mentre questa nuova versione può contare su autentici cortometraggi completamente in 3D, coloratissimi e ben animati, posizionati in alcuni punti della campagna per enfatizzare i momenti più importanti della vicenda. Davvero un bel tocco.

Non solo salti

Mario vs. Donkey Kong vuole ibridare gli stilemi tipici del filone in 2D dei giochi dell'idraulico con quelli dei puzzle game, adottando un level design appropriato per sostenere questo tipo di visione. Il risultato è un'avventura dal feeling familiare che ricorda da vicino gli esponenti tradizionali del franchise ma che, allo stesso tempo, mostra una personalità distinta e ben riconoscibile.



L'idea alla base di ciascuno degli enigmi è piuttosto semplice: Mario sarà chiamato a reperire una chiave nascosta da qualche parte nell'ambientazione in modo da aprire la relativa porta per proseguire alla prossima sezione dello stage, fino a trovare e recuperare una delle action figure sottratte dall'adirato DK.

La missione di salvataggio dei simpatici robottini, comunque, non è l'unica mansione assegnata all'eroe in salopette: per ottenere il 100% e l'ambita stella d'oro in ciascuno dei mondi, occorrerà acquisire tre pacchetti regalo posizionati strategicamente nelle zone più rischiose delle mappe. È una classica dinamica rischio/ricompensa che premia gli utenti più audaci ma che, al contempo, può essere tralasciata del tutto da chi vuole limitarsi a percorrere il cammino principale. Dispiace in tal senso constatare la totale rimozione del sistema di punteggio presente nell'edizione originale, che avrebbe garantito un un buon fattore di rigiocabilità a questo remake e che si sarebbe potuto sfruttare per creare classifiche online per gli utenti più abili. Resta inteso che, una volta terminati i livelli del pacchetto standard, proprio come accadeva nell'originale, Mario vs. Donkey Kong vi permetterà di accedere ai cosiddetti mondi 'Plus' che presentano alcune gustose variazioni sul tema (come la necessità di far trasportare la preziosa chiave ai Mini-Mario, invece che spostarla personalmente) ma che preferiamo non approfondire troppo per non rovinarvi il piacere della scoperta. Insomma, è indubbiamente un pacchetto ricco che vi potrà tenere impegnati per un cospicuo quantitativo di ore.



Ad ogni modo, i vari capitoli ospitano anche numerosi avversari e le più disparate insidie ambientali, dai classici strapiombi a spuntoni affilati, fino alle pozze di lava e agli oggetti in caduta libera. Il bestiario comprende sia nemici provenienti direttamente dalla lunga storia del brand (come le Piante Piranha, i Tipi Timidi, le Bob-ombe e tanti altri) ma anche delle novità assolute come automi meccanici dotati dell'abilità di arrampicarsi sulle superfici verticali e creature volanti capaci di sganciare proiettili letali dall'alto. Ognuno dei livelli contiene anche alcune variabili singolari come la necessità di operare su dei pulsanti che possono far apparire e scomparire piattaforme, tubi e altri strumenti importanti; la presenza di liane su cui arrampicarsi per raggiungere posizioni sopraelevate o anche tunnel del vento capaci di trasportare velocemente determinati oggetti da un punto all'altro dello scenario.

Sarà di vitale importanza, per riuscire a tagliare il traguardo, imparare a leggere correttamente lo schema dei rompicapi e la disposizione degli intralci nello spazio per avere un'idea precisa delle mosse ideali da compiere per assicurarsi la vittoria. A tal proposito, nell'ottica di proporre ai fan un'esperienza che mette al primo posto il pensiero e l'intuizione, non l'abilità meccanica, la velocità di movimento del buon Mario è stata vistosamente ridimensionata così come le sue doti atletiche.



L'efficacia dei salti appare molto meno pronunciata e il tasto dedicato alla corsa è stato del tutto rimosso ma, al loro posto, sono state introdotte delle manovre alternative che sarà necessario padroneggiare per superare gli ostacoli. In primis, l'idraulico può assumere una posa verticale sulle mani che da un lato lo scherma dagli attacchi in arrivo dall'alto e, dall'altro, può aprire a una sequenza di volteggi utili per proiettarsi verso piattaforme altrimenti irraggiungibili.

Citiamo anche la sua capacità di balzare sulla schiena di alcuni tipi di nemici e sollevarli sulla testa, per poi lanciarli sulle porzioni di scenario potenzialmente letali in modo da creare una sorta di ponte per facilitare l'attraversamento. Stiamo parlando di un'intelaiatura ludica divertente e piuttosto semplice da assimilare ma che richiede qualche ora di pratica per essere dominata a fondo, specie se si è abituati ai ritmi forsennati di altre incarnazioni della serie come New Super Mario Bros. o il recente Wonder (qui la recensione di Super Mario Wonder). Una volta radunati tutti i giocattoli presenti in ogni mondo, inoltre, sarà possibile accedere a due tipologie di livelli uniche: quelle con protagonisti i Mini-Mario e quelle che mettono effettivamente a confronto Super Mario e Donkey Kong. Le prime, invero tra i momenti più gradevoli dell'intera produzione, aprono la strada ad intriganti varianti sul tema: prevedono la presenza costante dei burattini che vanno condotti da un punto A a un punto B e un utilizzo differente dei fondamenti di gameplay introdotti nella campagna base.



In questi frangenti il titolo promuove il pensiero laterale poiché spinge l'utenza a prevedere i movimenti dei piccoli comprimari (che seguono pedissequamente ogni mossa del protagonista) e a creare per loro passaggi e percorsi adatti a farli arrivare sani e salvi alla meta. Le seconde, che rappresentano le vere e proprie boss fight di Mario vs. Donkey Kong risultano, purtroppo, meno convincenti. Dal momento che il gioco presenta un ritmo generale abbastanza compassato e il nostro alter-ego baffuto possiede abilità ginniche meno brillanti del solito, gli scontri con DK si basano su meccaniche fin troppo scialbe e banali, spesso legate alla raccolta di oggetti da scagliare addosso al massiccio antagonista.

Non è una situazione drammatica, sia chiaro, ma è comunque un confronto impietoso con il resto del pacchetto. Ci sono, infine, un paio di soluzioni inedite volte a variegare ulteriormente l'offerta e a renderla ancora più accessibile. Ci riferiamo innanzitutto alla nuova modalità per due giocatori che permette a un secondo utente di impersonare il simpatico Toad, col level design che viene leggermente modificato per accogliere due eroi senza rinunciare al giusto fattore di sfida. I risultati sanno essere genuinamente esilaranti.



L'altro elemento di novità introdotto da questo remake è l'esclusiva modalità Relax che, in contrapposizione a quella Classica, mitiga sensibilmente il livello di difficoltà e consente a Mario di subire diversi colpi prima di perdere una delle vite ed essere costretto a ricominciare il quadro dal principio. È una trovata brillante che rende l'esperienza adatta a un pubblico trasversale, indipendentemente dall'abilità pregressa.

Colori vibranti ma uno stile... un po' piatto?

Per quanto concerne il versante grafico della produzione di NST, l'operazione di svecchiamento della presentazione visiva è sicuramente di pregio: ciascuno dei sei mondi originali risplende di luce nuova grazie a una modellazione poligonale di ottima fattura e una palette cromatica dalle tinte vivide e accese.

Lo stesso discorso vale per i due scenari visti per la prima volta in questo remake, che appaiono tutto sommato piuttosto ispirati e ben amalgamati con il resto della campagna. Ciò che colpisce sicuramente meno è la direzione artistica, che riproduce in modo corretto molti degli elementi caratteristici dei mondi di Mario, dai tubi alle piante, ma per risultati che nel complesso non spiccano per personalità.



Vista la scala e le ambizioni profondamente differenti, non ci aspettavamo di certo le vette di eccellenza toccate da Wonder o da Odyssey, ma è un vero peccato non aver approfittato di questa occasione per infondere nel remake una verve più frizzante e vivace. Eccellenti, invece, le musiche, dei brani dalle sonorità jazz che si sposano egregiamente con le varie situazioni proposte dall'avventura.