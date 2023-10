Marvel's Spider-Man 2 Recensione: un sequel spettacolare oltre ogni limite

Sapete cos'è che rende Marvel's Spider-Man 2 davvero "amazing"? L'attesa. Quel vibrante, elettrizzante piacere che intercorre tra il momento in cui si inizia a dondolare tra i grattacieli di New York e l'istante della rivelazione, il frangente nel quale troveremo risposta a tutte le domande che, ovviamente, ci porremo sin dall'avvio del gioco. Come Peter otterrà il simbionte? Chi è Venom? (approfondite il super villain con lo speciale sulla storia di Venom nei fumetti) Che sfide dovremo affrontare? Cosa scopriremo dopo aver raccolto tutti i 42 spider-bot sparsi per la città? Quale storia laggiù attende la fine?



Insomniac sa lavorare sul crescendo progressivo di intensità, tiene sempre viva l'attenzione, solletica i sensi di ragno e il più delle volte (non sempre, però!) ripaga le aspettative dei giocatori. Non perché ricorre a colpi di scena inattesi, di quelli capaci di scardinare le prospettive degli utenti, ma perché cesella di fino sceneggiatura e gameplay, stimolando costantemente il gusto della scoperta sia ludica, sia narrativa. Marvel's Spider-Man 2 diviene così una lezione su come confezionare un blockbuster che più pop non si può.

Così si fa un sequel - parte 2

Nella recensione di Horizon Forbidden West ebbi modo di dire che, a mio modestissimo avviso, l'opera di Guerrilla è ciò che dovrebbe essere un sequel: una evidente continuità al servizio del miglioramento. L'adesione ai canoni distintivi della serie ma anche la volontà, tutt'altro che pigra, di perfezionare quanto basta l'intelaiatura del racconto e del game design, dando forma pertanto a un "Horizon riconoscibile" e, al contempo, a un "Horizon migliore".

Per Marvel's Spider-Man 2 il discorso è pressoché similare, anche se non identico. Forbidden West ha infatti osato un po' di più, pur rimanendo nel solco tracciato da Zero Dawn. Insomniac sceglie la via di quello che possiamo definire "conservatorismo virtuoso": rifinisce e porta a compimento le ambizioni dello Spider-Man del 2018 (qui trovate la nostra recensione di Marvel's Spider-Man), rispettandone fedelmente gli stilemi. Tutto è migliorato, e non di poco: dal sistema di combattimento fino alle dinamiche di movimento tra i palazzi, passando per la narrativa e la piacevolezza delle missioni secondarie. Tuttavia l'open world resta un palcoscenico, la città è più popolosa ma comunque poco interattiva, e le routine metereologiche e del ciclo giorno/notte sono assoggettate ai voleri della trama. Che Marvel's Spider-Man 2 sia un gioco dal DNA "cinematografico" è cosa nota da tempo, e Insomniac non lo ha mai nascosto. Lo stravolgimento dei dettami imposti dal primo episodio non era affatto nei piani del team. È una scelta precisa di game design, che qui diviene più comprensibile e appare meno limitata rispetto a quanto visto nel 2018 perché, banalmente, i ritmi del racconto sono gestiti con più accuratezza.



Messa da parte l'esigenza di presentare i personaggi nella loro nuova versione a marchio Insomniac, la sceneggiatura scorre con grintosa curiosità, e i tempi morti sono svaniti quasi del tutto. È pur vero che la struttura e l'assetto del mondo di gioco obbediscono a regole "vecchia scuola" e, se questo concept è per voi eccessivamente gravoso, allora sottraete pure mezzo punto al voto che vedete in calce.

Non fa molta differenza, quantomeno nella sostanza: Marvel's Spider-Man 2 colpisce quasi tutti gli obiettivi che intendeva centrare. Ecco perché i fan dell'Uomo Ragno si troveranno dinanzi a quella che è attualmente la migliore versione videoludica mai concepita dell'Arrampica-muri.

Come il gioco migliora

Sì, Marvel's Spider-Man 2 è grande il doppio rispetto al primo episodio, tuttavia soltanto in termini di estensione, con Brooklyn e il Queens che si affiancano a Manhattan. Questo non significa che il gioco sia due volte più denso: Insomniac ha infatti saggiamente scelto di propendere per la qualità e non per la quantità. Senza in alcun modo incappare nell'inciampo della dispersione, il collettivo di Burbank ha disseminato la mappa di secondarie più a fuoco sul piano narrativo.

Non cambia, di base, la forma (ancora covi da liberare e collezionabili da raccogliere) ma muta il contenuto, il fine ultimo di questi incarichi: ogni singola attività opzionale aggiunge un pezzo in più al mosaico della trama, e lo fa con maggiore convinzione. Che siano le memorie di Sandman da recuperare oppure i cacciatori da sbaragliare, le auto in corsa da fermare, le rapine da sventare o gli incendi da estinguere, il fulcro consisterà perlopiù nel menare le mani. Eppure la varietà situazionale non mancherà.



Vorrei evitare il più possibile anticipazioni di ogni sorta, quindi non indugerò nella descrizione di alcuni incarichi collaterali: vi basti sapere che proporranno enigmi di diversa natura, prove di abilità, inseguimenti, e piccoli segmenti di stampo prettamente narrativo che toccano le giuste corde emotive.

C'è sempre uno stimolo da non sottovalutare nel completamento di queste attività, e la pazienza nel terminarle sarà ben ripagata: non si tratta solo di ricompense in gettoni o in (tantissimi!) costumi, ma - come già accennato - di frammenti di racconto, più o meno importanti, siano essi micro-storie degli abitanti di NY o persino scorci nella vita personale degli Spider-Man. Questa grande importanza data al racconto trova massima espressione in una storia principale che raggiunge vette ben più alte di quelle toccate dal primo capitolo. Non sono l'imprevedibilità o il colpo di coda a tutti i costi che dettano il ritmo della sceneggiatura, quanto una meticolosa introspezione dei personaggi, delle loro "grandi responsabilità", dei loro dubbi, delle loro paure. L'arrivo di Kraven in città è solo il pretesto per una "caccia interiore", in cui ovviamente il simbionte gioca un ruolo centrale, data la sua ben nota attitudine a far emergere il lato oscuro (eppure tanto bestialmente umano) del suo ospite.

La cupezza della vicenda è sempre puntellata di citazionismo, spettacolarità a gogo e umorismo mai fuori posto, in un compendio interattivo abilmente rivisitato delle storie dell'Uomo Ragno.

Dove si poteva osare di più

Nel suo "conservatorismo virtuoso", Marvel's Spider-Man 2 eredita non solo una certa stazionarietà dell'open world, ma anche qualche debolezza che il team si è ostinato a conservare, come le fasi in compagnia di Mary Jane Watson. È opinione quasi universalmente riconosciuta che le sequenze stealth con MJ fossero, nel primo capitolo, la parte più debole di tutto l'assetto ludico. Nel sequel restano i momenti meno riusciti, ma almeno non sono sgradevoli da giocare: forte del periodo trascorso in Symkaria, la reporter è ora molto più capace di difendersi, con tutto ciò che ne consegue per quanto concerne il gameplay.

Anche in questo caso Insomniac ha scelto di perfezionare, non di stravolgere: le aree in cui muoversi di soppiatto sono più ampie, e pertanto potremo scegliere quale percorso intraprendere per raggiungere il medesimo punto. È una sorta di mini-gioco stealth che funziona molto meglio rispetto al passato, pur perseverando nel range dell'elementarità. È un peccato da poco, in ogni caso, anche perché nell'economia ludica le parti obbligatorie con protagonista "Genio-Janey" sono presenti in numero assai ridotto. Restando in tema di stealth, anche le missioni in cui è possibile agire in silenzio con Pete e Miles non hanno conosciuto chissà quale upgrade. L'IA avversaria si riconferma poco reattiva, e gli strumenti a disposizione, come il cavo ragnatela che ci permette di unire due punti molto distanti, rendono le eliminazioni silenziose abbastanza semplici da completare, oltre che molto meno divertenti rispetto alle scazzottate. Un altro limite, se tale si può definire, è la tendenza di Insomniac a non osare fino in fondo. Non posso scendere nel dettaglio onde evitare anticipazioni spiacevoli, ma ci sono missioni in cui il team va all-in, introducendo meccaniche altamente promettenti che, purtroppo, restano un unicum, circoscritto a uno specifico incarico.



In questi casi le aspettative, più che saziate, vengono nutrite ancora di più. Dispiace solo che, a volte, rimanga l'appetito. Lo stesso può dirsi, in parte, per le poche boss fight: quelle presenti (divise in più fasi, con tanto di barra della vita) sono tutte di altissimo profilo, senza eccezioni. Proprio per questa loro grandiosità, qualche scontro extra (magari segreto) sarebbe stato assai gradito.

Spider-Man e Venom

Prendete il combat system del primo episodio e fategli una iniezione di adrenalina: ecco cosa potete aspettarvi da Marvel's Spider-Man 2. Probabilmente ci troviamo dinanzi al miglior sistema di combattimento mai realizzato per un gioco a tema supereroi. Alle schivate, ai pugni e all'incredibile agilità dei due Ragnetti si affiancano ora il parry che destabilizza i nemici e una serie di "tecniche" da applicare ai costumi, ben diverse per ambedue i protagonisti.

Il gameplay del capostipite si ibrida quindi con quello di Miles Morales, in un connubio sensazionale. Non occorre qui elencare i singoli poteri degli eroi, che tra colpi dalla distanza, combo aeree e attacchi a lungo raggio - dalla spettacolarità inusitata - possono abbattere i cacciatori di Kraven e i criminali con un'eleganza da far girar la testa.



Vi basti sapere che i tre alberi dei talenti (uno per ogni Spider-Man e uno in comune) incrementano sia le possibilità offensive sia l'agilità dei movimenti, e lo stesso fanno le tecnologie dei costumi e i vari gadget, in un sistema di progressione che abbandona il superfluo per concentrarsi su quel che conta. Anche la diversificazione dei nemici contribuisce al rinnovato appagamento che il combat system riesce a trasmettere: oltre alle bestie meccaniche di Kraven ci sono altri "archetipi", dai colossi ai cecchini, forti a loro volta di nuovi strumenti in dotazione.

E per quanto queste tipologie tendano a ripetersi in maniera molto similare nelle diverse fazioni che incontreremo, la loro aggressività e il loro design si dimostreranno differenti a sufficienza da non far avvertire la ridondanza in maniera eccessiva. Benché si confermi un'esperienza non particolarmente impegnativa a livello intermedio, il bilanciamento della difficoltà ci è parso più equilibrato in questo secondo atto, con nemici che, forti del loro sovrannumero, sapranno darci un po' di filo da torcere nelle fasi avanzate. Niente che Pete e Miles non possano gestire, specialmente quando combattono insieme e mettono a segno brillanti combo di coppia (è possibile anche incrociare l'altro Uomo-Ragno nell'open world, intento a sventare un crimine).



L'alternanza dei due Spider-Man, parliamoci chiaro, non è certo il pezzo forte del gioco: anzitutto perché durante la storia non è affatto libero ma assoggettato alle necessità del racconto, e poi perché anche le secondarie sono opportunamente divise tra quelle completabili da Peter e quelle affrontabili con Morales. Solo gli incarichi più semplici, come la liberazione dei covi di Kraven o il ritrovamento dei ricordi di Sandman, sono appannaggio di entrambi.

Quel che è efficace, semmai, è la palese differenza di feeling quando si controllano i Ragnetti, specialmente dal momento in cui si ottengono i poteri del Simbionte di Peter. Sono una goduria, c'è poco da dire. Possono essere implementati su qualsiasi costume, e danno un senso di potenza fuori scala. Tentacoli, bombe organiche, esplosioni ramificate, tempeste fibrose: tutto contribuisce a renderci un concentrato di devastazione.



Il merito è anche del DualSense, sfruttato con perizia: quando si attiva il "Picco Simbiontico", manifestando tutta la furia di Parker, il pad ruggisce e vibra, i suoni si amplificano, e il feedback aptico traduce in poderose sensazioni tattili tutta la vorace brutalità del simbionte. Semplicemente impressionante.

Il ragno sta nei dettagli

Marvel's Spider-Man 2 parte dalle basi di Miles Morales per erigere un'esperienza visiva pulitissima, eccezionalmente fluida, beata da animazioni strepitose. Il ray tracing arricchisce la scena, le dona tridimensionalità ulteriore, e sia in modalità Fedeltà a 30 fps, sia in Prestazioni a 60 fps, l'impatto grafico si mantiene solidissimo, anche se non abbacinante né travolgente.

È la fluidità la vera prova della forza di PS5, più degli scorci, dei modelli poligonali dei newyorkesi o dei comunque espressivi volti dei protagonisti. Marvel's Spider-Man 2 non fa leva tanto sulla vigorosità del colpo d'occhio, quanto sull'attenzione al dettaglio. Le finestre dei palazzi ci lasciano sbirciare negli interni (un vezzo privo di riverberi ludici, ma comunque sfizioso), i costumi si logorano progressivamente man mano che subiamo danni, alcuni ambienti sono distruttibili e l'effettistica raggiunge traguardi elevatissimi.



La medesima accortezza riposta nei particolari visivi si riflette sulla verosimiglianza del mondo di gioco, donandogli una notevole coerenza: ad esempio, accorrere sul luogo di un crimine casuale indossando la tuta del simbionte, quando Peter ne è posseduto, fa in modo che Spider-Man aggredisca verbalmente le sue prede, e anche le missioni secondarie subiscono opportune variazioni a seconda del nostro grado di avanzamento, con dialoghi che possono mutare in base agli avvenimenti accaduti durante la storia principale.

Sebbene alcuni frantumi del comparto tecnico mostrino piccole flessioni qualitative, come ad esempio una resa non ottimale delle superfici acquatiche o l'occasionale presenza di pop-in durante le traversate cittadine, non possiamo che fare un plauso al lavoro svolto da Insomniac, autori di un titolo ben tornito in ogni suo aspetto.

Velocità e longevità

Ho impiegato 27 ore per raggiungere il 100% in Marvel's Spider-Man 2, di cui approssimativamente 15 per la sola storia principale. È una longevità intelligente, che dà al gioco il corretto senso della misura.

Non sono poche le attività da compiere nell'opera di Insomniac, ma il tempo che occorre per terminarle è legato anche (e soprattutto) al fatto che non esistono momenti morti, né lungaggini inutili. Tutto scorre a una rapidità pazzesca: il meccanismo di dondolamento tra i palazzi, complici anche le nuove prodigiose tute alari, è più fluido e scorrevole che mai, i tunnel ventosi di NY velocizzano gli spostamenti, e arrivare nel luogo selezionato richiede davvero pochi secondi. Passare da una missione all'altra è dunque questione di attimi, e questo dona all'avventura un ritmo piacevolmente tachicardico. Il viaggio rapido, che si sblocca in ogni quartiere al raggiungimento di un determinato obiettivo, è tra i più fulminei mai implementati (oltre al fatto che catapulta nell'azione sempre con un virtuosismo registico da applausi), ed è un validissimo alleato nell'attraversamento della città. Ne consegue che Marvel's Spider-Man 2 non è un gioco breve, perché non è affatto avido di contenuti: è piuttosto un'esperienza veloce, che dà il giusto valore al tempo.

Va comunque considerato sia che il New Game + verrà aggiunto nelle future patch post lancio, sia che la città continuerà a essere vessata, con grandissima frequenza, da nuovi crimini casuali anche dopo i titoli di coda, rendendo potenzialmente interminabile la ronda dei nostri Spider-Man.