Mediterranea Inferno Recensione: incubo di una notte d'estate in Puglia

La seconda opera dello sviluppatore italiano Lorenzo Redaelli, Mediterranea Inferno, è una visual novel molto sentita ed emozionante, proprio come Milky Way Prince (qui la recensione di Milky Way Prince The Vampire Star), che tratta temi difficili e senza usare i "guanti". La direzione artistica onirica e coloratissima è ormai un marchio di fabbrica, che però non deve trarre in inganno chi non conosce lo stile dell'autore.



Redaelli gestisce situazioni delicate e fragili protagonisti: gioventù bruciata, distacco emotivo, eros e desideri repressi, solitudine forzata e speranze disilluse prendono fuoco in un attimo nel falò estivo di Mediterranea Inferno, che di finale in finale (ce n'è ovviamente più d'uno) diventa un vero e proprio incendio, soprattutto se acceso dalle "generazioni giuste"...

Le ferite nascoste

I tre giovanissimi Claudio, Mida e Andrea sono "i Ragazzi del Sole": o meglio, lo erano fino allo scoppio della pandemia Covid-19, che "distrugge" la loro Milano tutta discoteche, alcool, droghe ed eccessi, quella che li aveva rinominati così e ne ammirava la sfrontatezza. Due anni dopo quel sole sembra tramontato inesorabilmente, spazzato via dalla durezza dell'isolamento forzato e da rapporti d'amicizia ormai in crisi, messi a dura prova dalla distanza fisica.

Con la fine dell'emergenza, l'opportunità di una vacanza in Puglia nella casa del defunto nonno di Claudio diventa una miccia, pronta a far esplodere le emozioni del trio sedimentate troppo a lungo (un vero e proprio viaggio allucinato nel Sud dello Stivale). Ad accenderla sarà la combinazione di sentimenti sopiti e personificati nella figura allegorica di nome Madama: un personaggio surreale che apparirà quasi in sogno ai Ragazzi del Sole per proporre loro dei "miraggi", cioè evasioni dalla realtà che scavano nell'io e nei desideri più reconditi di ciascuno.



Chi ne avrà consumati di più, dice loro Madama, avrà accesso al Paradiso... ma quale sarà la verità? E cosa significa "paradiso" per i tre diversissimi giovani? Proprio come nel loro titolo d'esordio, Milky Way Prince - The Vampire Star, i team di Eyeguys e Santa Ragione mescolano scenari onirici e inquadrature più credibili, ma sempre mettendo il giocatore in condizione di immedesimarsi nei protagonisti. Lo spettro emotivo dei ragazzi si allarga come un ventaglio dopo ogni dialogo, rivelando nuove sfaccettature e svelando preziosi retroscena.

All'inizio, la luce dei "Ragazzi del Sole" potrebbe abbagliarvi, facendovi credere che la storia sia fin troppo leggera e che le tematiche siano state affrontate ricorrendo a molti stereotipi. E invece sappiatelo, non è così: gli stereotipi sono uno degli strumenti narrativi più pericolosi e potenti della letteratura, ma l'autore ne è conscio e li maneggia con grande maestria.



Li plasma e li distrugge, poi li conferma e li rafforza per confonderci. Mette in vetrina l'assurdità dei contrasti che ne derivano e il gioco delle parti e dei ruoli, che non sempre ci vengono conferiti da qualcuno ma che, più spesso, ci affibbiamo da soli. Del resto siamo in Italia, un paese radicato nella tradizione, nella spiritualità e nell'arte.

Così antico che troppo spesso si dimentica delle generazioni più giovani e delle loro necessità. L'inferno che vivono i tre sventurati "martiri" sacrificati sull'altare di un futuro incerto e di un presente avaro brucerà un po' più forte negli occhi di eventuali coetanei dei ventenni Claudio, Andrea e Mida; come anche nelle menti di chi, anche fosse più "attempato", potrebbe rivivere l'amarezza di un ricordo, di una scelta sbagliata o di un rimorso. Eppure questa visual novel così intensa non si rivolge solo a specifiche generazioni, anche se è evidentemente radicata nella storia recente che ci ha segnati tutti in modi diversi e non sempre visibili. Sono proprio quelle "ferite nascoste" che tutti ci portiamo dentro le vere protagoniste, a prescindere da cosa o chi ce le abbia inferte, veicolate in questo caso attraverso una trama specifica, ma trasversali e comprensibili da chiunque. Che poi, viene quasi da dire "trame" al plurale per quanto è ramificato Mediterranea Inferno. Al punto che la rigiocabilità non è solo incentivata, ma quasi obbligatoria se si vogliono scoprire in modo approfondito le psicologie dei tre personaggi proposti.

Sogno, oppure incubo?

Ci vogliono al massimo 4 ore, prendendosela molto comoda, per arrivare al primo finale, ma sono dense di significato, di scelte e di rimorsi. Chi si dovesse fermare al singolo playthrough però rischia di non comprendere appieno il messaggio in seno all'avventura, che pur offrendo un numero limitato di interazioni vanta una buona profondità narrativa. Piuttosto che introdurre chissà quali meccaniche di gameplay, si pensi ad esempio a possibili minigiochi (presenti in altri esponenti del genere), Redaelli abbraccia completamente la natura romanzesca della sua opera, con gli aspetti più propriamente ludici che emergono timidamente durante i miraggi.

Per dirne una, avremo modo di interagire con alcuni oggetti (alle volte dovremo farlo entro un tempo limite) o di selezionare il bivio narrativo da imboccare. Nel corso di queste sezioni ci vengono conferiti dei punti utili a sbloccare ulteriori miraggi, a vantaggio dell'intera compagine di protagonisti. In realtà, la valuta può essere spesa da ogni volto del racconto per beni personali e spesso del tutto inutili: in tal modo uno dei tre amici potrebbe esaurire l'intera riserva di punti che avrebbe dovuto condividere coi propri compagni. Starà al giocatore scoprire le conseguenze di queste azioni egoistiche. Insomma, anche quando è più "interattivo" il titolo non perde mai di vista la metanarrazione. Sempre e solo nelle visioni dei ragazzi è possibile trovare dei "santini", che servono sia come collezionabili, sia come elementi per sbloccare i finali segreti. Accaparrarseli tutti non è difficile e nel caso in cui non ci si riesca in una singola run si può cogliere la palla al balzo per rivivere il viaggio e scovare quelli che ci mancano.



Detto questo, recuperare un determinato santino potrebbe portarvi a deludere uno dei protagonisti, per la necessità di dover avanzare in una direzione diversa da quella importante per lui.

Tra ciò che non vorrete perdervi ci sono sicuramente le illustrazioni che ritraggono i tre giovani nelle più disparate delle situazioni. Le scene sono stilizzate ma d'impatto, riconoscibili in mezzo a mille altre per il modo in cui usano i colori e raffigurano le emozioni. Non mancano poi dei frangenti più spiccatamente erotici ma anche di violenza, sia emotiva che fisica, peraltro piuttosto espliciti. Per completezza, vi segnaliamo che abbiamo mai avuto intoppi o sperimentato rallentamenti di sorta: i requisiti minimi per giocare su PC, del resto, sono davvero accessibili.