Meet Your Maker Recensione: un gioco dalla doppia anima su PlayStation Plus

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Meet Your Maker, il nuovo gioco in prima persona affrontabile anche in co-op e sviluppato da Behaviour Interactive - studio canadese noto ad esempio per Dead By Daylight (se ve la siete persa, ecco la nostra recensione di Dead By Daylight) - è finalmente disponibile su PC, console Xbox, PlayStation e per gli abbonati al PlayStation Plus (qui tutti i giochi di aprile su PlayStation Plus). Un titolo che ci ha particolarmente divertito grazie alla sua doppia anima da shooter e tower defense, che speriamo possa essere supportato il più a lungo possibile dai suoi creatori, per mantenere ben salda la community ed evitare di far diventare ripetitive le meccaniche alla base dell'impasto ludico.

Si comincia con le incursioni

Vogliamo dirlo chiaramente: sono stati necessari più di dieci tentativi per superare il primo bunker di Meet Your Maker. Appena messo piede all'interno di una labirintica e claustrofobica struttura - ogni livello del gioco è ideato da un utente della community - iniziamo a seguire un piccolo e innocuo robot, la Mietitrice, che trasporta il MatGen, il materiale più prezioso presente all'interno delle Terre Desolate. A supervisionare le nostre incursioni troviamo la Chimera, un'inquietante creatura presente all'interno del Santuario, il quartier generale che funge anche da hub principale.

Se tutto va come pensiamo, pedinando la Mietitrice raggiungeremo il punto da cui il MatGen viene estratto e scapperemo via dalla fortezza con l'importante fonte di energia. Naturalmente, il nostro piano non ha tenuto conto di innumerevoli imprevisti. Un piede appoggiato sopra una lastra all'apparenza uguale a tutte le altre, ed ecco sbucare fuori dal terreno degli spuntoni che attraversano tutto il nostro corpo, sancendo il primo game over.



Nei raid successivi decidiamo allora di muoverci con occhio vigile, attento, un passetto alla volta, anche perché il guerriero che controlliamo non possiede punti salute e ogni colpo subito è mortale. Con il fucile che spara un potentissimo proiettile elettrico capace di perforare ogni tipo di carne - dalla gittata però molto ridotta - uccidiamo i primi due famelici mostri (la varietà delle creature al momento non è particolarmente elevata), tra cui un raccapricciante Calabrone, un essere volante che spara dardi a ricerca.

In seguito, ci spostiamo con il rampino in dotazione verso un punto rialzato della mappa per eliminare anche il terzo nemico nascosto nella stanza. Prima di proseguire nella nuova area, però, ci guardiamo intorno. Dopo essere morti più volte per colpa delle frecce scagliate da una trappola a muro, abbiamo capito qual è la chiave per sopravvivere in Meet Your Maker: nell'ultima fatica di Behaviour Interactive è di vitale importanza muoversi con cautela, poiché un qualsiasi spostamento eseguito con eccessiva superficialità può rivelarsi fatale.



Volgiamo lo sguardo alla nostra destra e alla nostra sinistra, poi verso l'alto e il basso, per cercare di individuare ogni insidia diabolicamente nascosta dal costruttore della base. Una volta raggiunto il cuore del bunker e recuperato il MatGen, siamo pronti a fuggire. Pensavamo di averla fatta franca una volta per tutte e invece un'ennesima ondata di ansia ci ha travolti, come se non fossimo già abbastanza agitati: dalle pareti appaiono altri mortali marchingegni che sparano fuoco e sganciano granate esplosive, pronti a tutto pur di fermare la nostra evasione.

Il gameplay di Meet Your Maker si compone di due fasi strettamente collegate fra loro. La prima è il raid, in cui il nostro obiettivo è quello di assalire uno dei diversi avamposti sparsi per le Terre Desolate, caratterizzati da un differente grado di pericolosità - normale, pericoloso e brutale - che varia in base al numero di trappole e nemici presenti nel livello. La seconda è invece quella di costruzione in cui si cercherà di tirare su, mattone dopo mattone, un inespugnabile fortino che "manderà al creatore" ogni giocatore che tenterà di violarlo. Una volta recuperato il MatGen e le materie prime ottenute uccidendo nemici e distruggendo le trappole, facciamo ritorno al Santuario per potenziare il nostro equipaggiamento (come il numero di dardi che può sparare il fucile) e incrementare il livello della Chimera e ricevere in cambio altri materiali di sviluppo. Proprio con questi ultimi è possibile acquistare nuove diavolerie come la balestra, le granate e i gadget difensivi, e proprio dai membri della squadra che ci hanno accompagnato nel corso delle spedizioni. A inizio gioco, il nostro kit di sopravvivenza è composto dal fucile standard, il cui feeling pad alla mano è convincente, nonche da un'utilissima lama per il corpo a corpo che sfrutta anche i grilletti adattivi del DualSense di PlayStation 5. Dopo qualche incursione, abbiamo deciso di scambiare il coltello con uno scudo portatile che blocca ogni tipologia di attacco.

Inoltre, dopo aver portato a termine una sequela di saccheggi con esito positivo, apparirà sulla mappa una stazione bonus che raddoppierà il bottino ottenuto nel caso in cui la nostra spedizione dovesse andare a buon fine. Riguardo alla scelta della roccaforte da saccheggiare, è molto importante sfruttare le abilità uniche di ciascun NPC: il consigliere delle tute, ad esempio, possiede una particolare capacità, nota come Vigilante, che permette, se attivata, di vedere per un breve periodo di tempo la densità di guardie e trappole presenti. In aggiunta, e lo abbiamo gradito non poco, è possibile valutare il bunker quando completato, selezionando uno tra questi quattro aggettivi: divertente, brutale, ingegnoso e artistico.

Si prosegue con le costruzioni

Il secondo punto attorno a cui ruota il gameplay di Meet Your Maker è la fase in cui innalziamo le difese della base. Consumando i materiali recuperati durante le incursioni, dobbiamo selezionare le trappole e i soldati che andranno a mettere i bastoni tra le ruote agli avversari. Ciliegina sulla torta, potremo impostare il percorso di ronda dei nostri uomini. Costruire tragitti labirintici e delimitati da quattro mura può rivelarsi una strategia molto utile per contenere la visuale degli incursori e in questo modo impedire che venga individuato con eccessiva facilità il punto di estrazione del MatGen.

Ci sono specifici elementi che riescono a fornire i giusti stimoli per darsi alla costruzione di strutture ben difese e sempre più letali per i malcapitati assalitori. Ad esempio, dare un'occhiata alle valutazioni altrui sul nostro fortino, o al conteggio delle morti causate dalle nostre creazioni. Ultimo ma non per importanza è il recupero del bottino lasciato da coloro che sono deceduti sfidando la sorte. Tuttavia, un elemento critico che abbiamo notato, oltre al numero di difese selezionabili ancora piuttosto ridotto, è il notevole squilibrio tra l'utilizzo delle truppe e delle trappole, con le seconde che al momento sono in netto vantaggio e il motivo è principalmente uno: le diavolerie possono essere nascoste e sfuggono anche all'occhio più attento e ciò le rende decisamente più pericolose dei mostri (che peraltro non sono mossi da chissà quale IA). Per questo motivo, quando si assaltano le basi si tende a incappare in un alto numero di marchingegni mortali e, di conseguenza, in una bassa quantità di creature da affrontare. Una singola volta, spinti dal desiderio di approcciare Meet Your Maker come uno sparatutto puro, abbiamo trovato una struttura in cui la presenza di mob era superiore rispetto a quella di pareti spara dardi.



In altre parole, Behaviour Interactive dovrà supportare adeguatamente il suo gioco, perché solo così avremo l'occasione di assistere a creazioni sempre più diversificate da parte della community. In un raid ad esempio ci è capitato effettivamente di recuperare il MatGen, non senza difficoltà. Ci siamo girati per ricominciare il percorso a ritroso e, subito dopo aver alzato la telecamera, la stanza si è riempita di almeno dieci nuove letali sorprese pronte a ridurci in brandelli. Non ci siamo fatti prendere dalla disperazione di dover rifare tutto.

Abbiamo mantenuto il sangue freddo e, sfruttando il rampino, superato indenni le prime macchine della morte, sparato un colpo alla trappola più pericolosa di fronte a noi mentre i dardi di quelle laterali ci sono passati a un centimetro di distanza, come a voler premiare la nostra calma in una situazione tesa. Abbiamo tirato un sospiro di sollievo e alla fine portato in salvo il MatGen, ma non prima di aver fatto i nostri complimenti all'autore del bunker.



Sul fronte grafico, sebbene su quello estetico non ci sia chissà quale ampia varietà, Meet Your Maker fa il suo discreto lavoro. Per il tipo di esperienza e per massimizzare la piacevolezza dell'azione, abbiamo scelto di giocarci in modalità performance a 60 fps, a discapito di quella votata a massimizzare la risoluzione.