Mega Man Battle Network Collection Recensione: Mega Man in stile Pokemon

Keiji Inafune è uno dei più brillanti game designer/character designer/producer del Sol Levante, un uomo dai mille talenti che ha attraversato con le sue opere e produzioni diverse ere videoludiche (il suo nome appare in più di un centinaio di giochi). Dagli anni Ottanta fino ai giorni nostri, da Mega Man a Gunvolt passando per Onimusha, Dead Rising, Resident Evil (qui la recensione di Resident Evil 4), Ace Attorney, Lost Planet, Inafune può vantare nel suo ricco curriculum anche un episodio della serie Zelda. Alla ricerca di un lavoro come animatore, l'allora ventiduenne Keiji venne assunto da Capcom nel 1987 per aiutare il team che si stava occupando di Street Fighter: poi venne riassegnato come character designer al nuovo progetto Mega Man (o Rockman, come è chiamato in Giappone).



Realizzato da sei giovani talenti, il gioco con il robottino blu ispirato al celebre Astro Boy del maestro Osamu Tezuka ottenne un successo discreto ma non tale da giustificare un sequel. Inafune, Kitamura (è lui il vero padre del blue bomber) e gli altri riuscirono a convincere la compagnia a dar loro una seconda chance: il resto è storia. Nacque così la leggenda di Mega Man, uno dei personaggi più iconici della casa di Osaka (protagonista anche di fumetti, giocattoli e cartoni animati) e di una saga che in oltre 35 anni di onorata carriera è riuscita a evolversi e reinventarsi più volte, arrivando a vendere la bellezza di 38 milioni di copie dal suo debutto su Famicom/NES.

Mega Man in salsa Pokémon

Il franchise ha segnato in modo indelebile il percorso lavorativo di Inafune, che da semplice illustratore si è trovato a vestire i panni di game designer/producer della serie e di altre famose produzioni targate Capcom. Tra sequel, spin off e collection, il successo del robottino blu non accenna a placarsi: dopo la brillante opera di restauro eseguita con la Mega Man Zero/ZX Legacy Collection (qui la recensione di Mega Man Zero Legacy Collection), la compagnia di Osaka è pronta a bissare il successo con quella dedicata alla serie Mega Man Battle Network.



Sviluppato e ideato dallo stesso Inafune, Battle Network puntava a far apprezzare la saga a una nuova generazione, quella dei Pokémon. Un progetto ad ampio respiro che contemplava non solo i videogiochi ma anche una serie di manga, anime e una vagonata di giocattoli (c'era persino un board game). La formula magica proposta da Mega Man Battle Network (Rockman Exe nella versione giapponese) fondeva con successo diversi generi (GdR, strategia, giochi di carte collezionabili) e venne particolarmente apprezzata su Game Boy Advance e Nintendo DS, tanto da meritarsi cinque sequel e molti spin-off.



Mega Man Battle Network dipinge un mondo distopico dominato dalla tecnologia ambientato nel ventunesimo secolo (in un fantomatico anno 200X): il protagonista dell'avventura è un giovane studente di nome Lan Hikari che, insieme al suo assistente virtuale Mega Man.EXE, combatte nel cyber spazio una pericolosa organizzazione terroristica che vuole dominare il mondo attraverso i virus informatici.

Questo è a grandi linee il canovaccio della saga, che nei vari capitoli vede avvicendarsi diversi cattivoni/organizzazioni. A rendere speciale questo filone è il gameplay, che alterna fasi di esplorazione nel mondo reale ai combattimenti in quella virtuale. La progressione del personaggio avviene tramite la raccolta dei Battle Chip anziché attraverso i punti esperienza; inoltre, come in un trading card game, i giocatori si trovano a scambiare, acquistare e combattere per migliorare il proprio mazzo.



Gli scontri vengono simulati attraverso una scacchiera/griglia (composta da 18 tessere suddivise in due gruppi di nove) in cui Mega Man e i suoi avversari si muovono e combattono. I Battle Chip ottenuti o comprati nei vari livelli offrono al giocatore la possibilità di sferrare attacchi e sfruttare le abilità del robottino blu (attraverso il suo braccio cannone "Mega Buster"): per farlo è necessario costruire dei mazzi di mosse speciali.

I Battle Chip vengono così inseriti in una cartella prima dell'inizio di ogni battaglia ed estratti a random. Sono complessivamente 175 e possono essere usati non solo per attaccare (sono disponibili diverse tipologie di armi) ma anche per difendere, contrastare le mosse degli sfidanti e recuperare energia. Nel corso del gioco gli scontri diventano sempre più complessi e la corretta costruzione dei mazzi di chip è la chiave per proseguire. Alcuni nemici si possono sconfiggere con certe combinazioni, altri richiedono un approccio completamente diverso: servono diversi game over (tutta la serie è davvero tosta!) per trovare le soluzioni vincenti. A partire dal terzo episodio, i Battle Chips sono stati suddivisi in tre categorie con alcune limitazioni sul loro utilizzo. Tramite il cavo Game Link, invece, era possibile sfidare altri avversari umani o scambiare chip per ottenerne alcuni speciali.

I contenuti e i combattimenti

Nel periodo che va dal 2001 al 2006, Capcom ha prodotto ben sei episodi della serie Mega Man Battle Network, oltre ad alcuni spin-off. Dal terzo capitolo in poi la casa di Osaka ha pubblicato due differenti versioni per ogni gioco (con varianti a livello trama) sulla falsariga dei titoli Pokémon di Nintendo.

La Legacy Collection (suddivisa in due volumi nella versione digitale) ripropone Mega Man Battle Network, Mega Man Battle Network 2, Mega Man Battle Network 3 Blue, Mega Man Battle Network 3 White, Mega Man Battle Network 4 Red Sun, Mega Man Battle Network 4 Blue Moon, Mega Man Battle Network 5 Team Protoman, Mega Man Battle Network 5 Team Colonel, Mega Man Battle Network 6 Cybeast Gregar e Mega Man Battle Network 6 Cybeast Falzar.



Complessivamente la qualità dei primi tre episodi è buona, un po' meno quella del resto del pacchetto; il quarto capitolo è quello che ha riscosso più successo (1,35 milioni di copie vendute) ed è anche quello più longevo (un'ottantina di ore per completarlo al 100%). La maggior parte dei titoli richiede una ventina d'ore per vedere l'agognata fine.

Sul fronte emulazione, Capcom non ha deluso le attese: i dieci giochi proposti funzionano senza problemi (li abbiamo testati su PlayStation 5) e sono perfetti in modalità portatile per Nintendo Switch. La visuale isometrica, gli sprite e i fondali sono sempre gli stessi degli originali, con tutti i pro e i contro del caso (Mega Man è quello che ha la resa migliore). Non mancano filtri grafici/bordi per migliorare la fruizione sulle smart TV, oltre a una spettacolare galleria di illustrazioni/segreti e a un music player con 4 tracce nuove. È stato aggiunto un comparto multiplayer - che va a sostituire le partite e gli scambi di chip con gli amici tramite Game Link - e ben 499 chip aggiuntivi (suddivisi in patch cards, double soul, character cards, download chips e special cards), che erano originariamente disponibili solo per il mercato giapponese tramite il lettore e-Reader per il Game Boy Advance. Trattandosi di una saga old school è stata introdotta una modalità ribattezzata "Buster Max", che rende decisamente più accessibili gli scontri di gioco (non è disponibile nelle partite online): il Mega Buster di Mega Man viene potenziato del 100%. L'operazione restauro di Capcom non ha prodotto alcun cambiamento per quanto riguarda il capitolo localizzazione: tutti e dieci i prodotti sono disponibili (menu, testi a video e doppiaggio) solo in inglese, cinese e giapponese.