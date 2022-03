A Memoir Blue Recensione: un'avventura con una trama toccante e delicata

Disponibile per Mobile Gaming Pc PS4 Xbox One Switch PS5 Xbox Series X

A Memoir Blue, esordio per Cloisters Interactive pubblicato da Annapurna Interactive, è un videogioco costruito esplicitamente attorno all'elemento acquatico, solo che nella visione di Shelley Chen - creative director del gioco - esso diventa un mezzo per raccontare la storia del rapporto tra la protagonista Miriam e sua madre. Due molecole di idrogeno e una di ossigeno che vanno a fondersi con l'etere di cui son composti i ricordi in un videogioco piccolo piccolo, il cui unico obiettivo è quello di raccontare qualcosa trasmettendo non tanto un insegnamento quanto un insieme di sensazioni.



Poco importa che ci sia un pubblico in ascolto là fuori, perché A Memoir Blue è stato creato per rispondere ad una pressante necessità espressiva, e lo si capisce dallo scarsissimo livello di interattività proposta dall'opera, che richiede al giocatore di puntare e cliccare elementi sullo schermo per poter progredire con la narrazione.

Il gusto amaro del cloro

Miriam è una nuotatrice professionista, una di quelle che possono fregiarsi di avere dei mobili in casa pensati apposta per poter accogliere al loro interno trofei, coppe e medaglie. Allo stesso tempo, però, Miriam ha un rapporto controverso con il proprio successo: il gioco si apre con l'immagine della ragazza che mostra una medaglia davanti ad una schiera di macchine fotografiche, mentre si ritrae dalle luci abbaglianti dei flash quasi come se ne fosse profondamente spaventata.

Nella scena immediatamente successiva Miriam è a casa, avvolta dalla solitudine che solo un appartamento gremito di trofei senza nessuno che li possa celebrare sa trasmettere. Il telefono squilla e dalla muta conversazione tra Miriam e lo sconosciuto interlocutore dall'altro lato della cornetta emerge qualcosa: un ricordo malinconico che viaggia sulle note di una vecchia canzone che la donna associa al ricordo di sua madre.



A Memoir Blue è questo: una nuotata sul viale dei ricordi che racconta di una figlia che ha visto i genitori dividersi da giovanissima, e che per questo si è legata con forza alla propria madre.

Un esperienza tanto dolorosa quanto - ahimé - ordinaria, combattuta annegando le ansie tra le corsie di una piscina olimpionica. Miriam ricorda la propria vita, ripercorre la fuga con sua madre e i momenti salienti della propria crescita da figlia di genitori separati, e ognuno dei momenti salienti della propria difficile giovinezza viene sempre associato all'acqua. Che sia quella della piscina in cui nuota tutti i giorni, quella dolce di un lago attraversato in nave in una gita con la madre, quella salata che corrode i paesaggi del suo passato o quella amara delle lacrime che rigano il volto di Miriam, l'acqua è l'elemento centrale di A Memoir Blue proprio perché la sua capacità di infiltrarsi ovunque è associata alla canzone che scatena i ricordi della protagonista. A Memoir Blue è il ricordo malinconico di qualcuno che probabilmente non c'è più, una memoria che può infiltrarsi ovunque anche ad anni di distanza.

Il problema dell'essere un videogioco

La storia modellata da Cloisters Interactive è uno di quelle che meritano di essere raccontate. Lo è proprio in virtù del fatto che sembra essere un racconto dalle forti tinte autobiografiche e che, per questo, non può essere giudicato come buona o cattiva, ma solo necessario.

Il problema di A Memoir Blue è che l'autore ha deciso di raccontarsi attraverso il medium videoludico, presupponendo quindi il coinvolgimento attivo di chi siede dall'altra parte del monitor con il controller tra le mani. Intendiamoci: videogiochi splendidi come quelli sviluppati da Kan Gao (andatevi a leggere la recensione di Impostor Factory per approfondire il discorso) o alcune visual novel funzionano anche a fronte di una forma di interazione minimalista. D'altronde i videogiochi, soprattutto quelli di stampo così fortemente narrativo, non devono basarsi per forza su un gameplay ritmato e coinvolgente per funzionare. L'importante è che la loro interattività sia coerente con il messaggio di fondo, e contribuisca attivamente a trasmetterlo senza generare ostacoli. Nel caso di A Memoir Blue, però, le sezioni di gameplay rappresentano un impedimento allo scorrere della storia.



Il motivo è che questi segmenti ludici, con logiche vicine a quelle dei "punta e clicca", sembrano quasi inseriti a forza tanto per giustificare l'appartenenza al medium. Le azioni da compiere sono estremamente semplici ma spesso è difficile capire appieno cosa serva fare per far progredire il flusso della narrazione, e questo finisce irrimediabilmente per rallentare lo svolgimento della storia e per depotenziarne la scrittura.

Più in generale, le porzioni di gameplay sono un po' povere dal punto di vista concettuale, spesso slegate dal racconto e poco evocative. Non c'è mai una vera concordanza tra le dinamiche ludiche e la narrativa, anzi ci si ritrova a dover compiere dei gesti meccanici che, nella stragrande maggioranza dei casi, non offrono chiavi di lettura più ampie, ma assomigliano pericolosamente a dei "gettoni di presenza" da spendere per poter rimarcare che A Memoir Blue è e vuole essere un videogioco.



C'è di buono che l'esperienza è estremamente contenuta, della durata approssimativa di un'ora , e la pubblicazione al day one su Game Pass può essere un'ottima scusa per affacciarsi su un'opera diversa dal solito. Di sicuro non si tratterebbe di tempo sprecato, ma di un modo per mettere mano anche ad un videogioco che, pur non essendo riuscitissimo, ha tanto da raccontare e lo fa comunque con una delicatezza più che apprezzabile.