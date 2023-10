Metal Gear Solid Collection Vol.1 Recensione: grandi capolavori, però...

Quella della Metal Gear Solid Master Collection Vol 1 è un'offerta da non sottovalutare. Comprende infatti una porzione significativa dell'evoluzione di una serie immortale, che ha contribuito a definire il concetto stesso di videogioco moderno. Proprio come nel caso del porting di Red Dead Redemption per PS4 e Switch (qui la nostra recensione di Red Dead Redemption), vogliamo riflettere sul valore odierno delle produzioni inserite nel pacchetto, perché troviamo che il loro approdo sulle moderne piattaforme sia prezioso, anche al netto di alcuni inconvenienti in cui siamo incappati e di sforzi migliorativi che - ci preme sottolinearlo - non fanno certo gridare al miracolo.

Metal Gear Solid

Fino ad ora è stato uno dei titoli della serie più difficili da recuperare, soprattutto per i possessori di sole console Microsoft e Nintendo. Adesso invece Metal Gear Solid - che possiamo serenamente considerare uno dei pezzi forti di questa Master Collection Vol 1 - è alla portata di tutti. Già questa per quanto ci riguarda è una conquista significativa.

Coloro che si avvicineranno per la prima volta a questo cult non faticheranno chiaramente a notarne i limiti, trattandosi comunque di una produzione con 25 anni sulle spalle che, a partire dall'esigua conta poligonale alla base di personaggi e scenari, si avvertono a più riprese. Restando in materia, in assenza di interventi significativi a favore della pulizia dell'immagine, è certamente apprezzabile la presenza di sfondi laterali, con cui riempire le porzioni nere della schermata (il gioco è in formato 4:3).



Generalmente sopraelevata, la visuale ci mostra porzioni ristrette degli scenari interni ed esterni alla base dell'avventura e chi chiede di tener sempre d'occhio la minimappa - quando disponibile - per non farci sorprendere dai nemici. Se le cose però si mettono male, bisogna rispondere al fuoco tramite un sistema di mira ormai superato, privo di opzioni in soggettiva (a esclusione del fucile da cecchino) e praticamente ingestibile con gli analogici al posto delle frecce direzionali.

Ci sembrava opportuno evidenziare da subito i maggiori "segni del tempo" di Metal Gear Solid, soprattutto per chi si approccia al gioco per la prima volta. Eppure, durante l'ultima infiltrazione a Shadow Moses siamo stati nuovamente catturati dal suo fascino magnetico. Il viaggio di Solid Snake, che chi vorrà potrà compiere con lo storico doppiaggio in italiano, poggia su una varietà di situazioni ancora oggi incredibile, che chiama a sfruttare tutti gli strumenti a propria disposizione - inclusi sigarette e udito - per avanzare nell'avventura. I personaggi di un racconto che tratta con efficacia tematiche di spessore, come il ruolo dei geni nel definire una persona, ci hanno mostrato nuovamente le loro sfaccettature e ambiguità. Certo quelle che tanti anni fa erano coraggiose cutscene realizzate con grafica di gioco adesso presentano "rughe" evidenti e animazioni datate, eppure gli "attori" poligonali che le animano non hanno perso neanche un po' del loro smalto. Non solo Ocelot e Liquid Snake: Metal Gear Solid è pieno di antagonisti memorabili, al centro di boss fight a volte stupefacenti.



Ne è un esempio quella con Psycho Mantis, e il team per l'occasione ha adottato intelligenti stratagemmi per cercare di preservarne il fascino. Tramite un nuovo menu di opzioni - che peraltro contiene il render della custodia del gioco per fornirci "certi codici" - è possibile simulare la presenza di salvataggi di storici prodotti Konami per attivare alcuni commenti di Mantis o cambiare l'entrata del controller per evitare che il temibile avversario legga nella mente di Snake.

In definitiva, chi vuole recuperare la serie farebbe bene a non saltare il capostipite del filone Solid. Giocandolo si farebbe un'idea ancor più chiara sugli imponenti balzi evolutivi compiuti di volta in volta dagli esponenti del franchise e - questioni "storiche" a parte - avrebbe l'opportunità di scoprire un classico del gaming.

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty

Il secondo capitolo si è unito alla Master Collection Vol 1 nella versione HD firmata da Bluepoint Games nel 2011, con la risoluzione che su PS5 è passata da 720 a 1080p. L'esperienza si è dimostrata in generale fluida ma non sono mancati alcuni intoppi. Per fortuna non ci è capitato spesso, ma in certi frangenti l'azione si è bloccata per pochi istanti, salvo poi riprendere normalmente.

Non sappiamo a cosa sia dovuto questo problema, ma ci auguriamo che Konami possa risolverlo al più presto con una patch dedicata. Fatta questa doverosa premessa, Metal Gear Solid 2 offre un'avventura incredibilmente più avanzata di quella precedente, e da ogni punto di vista possibile. Per dar corpo a un racconto decisamente attuale e pensato (anche) per riflettere sui rischi dell'informazione liquida, Kojima non ha esitato a ingannare ripetutamente i giocatori con tante bugie, a cominciare da quella legata al vero protagonista.



Una volta concluso "Tanker", il prologo di Sons of Liberty, gli utenti restavano infatti di stucco quando abbandonavano i panni di Snake per vestire quelli di Raiden, un giovane sconosciuto impegnato in una missione sin troppo simile a quella di Shadow Moses per non destare sospetti. La trama ha i suoi eccessi ma è avvincente e si sviluppa sia tramite le conversazioni al codec, sia attraverso cutscene dall'ottimo taglio registico.

Le espressioni facciali non riescono a nascondere l'appartenenza alla prima era PS2: ci pensano le grandi interpretazioni degli attori a mantenere alto l'interesse nei confronti dei personaggi. Gli addetti ai lavori non hanno purtroppo sistemato le imprecisioni e i refusi della traduzione in italiano e questa ci sembra francamente un'occasione sprecata. Ancora una volta insomma sono i meriti dell'opera originale a far risplendere questa versione in 1080p (lo stesso vale per Snake Eater). Ben più agile e responsivo rispetto al cubettoso Snake sulla prima PlayStation, Raiden può nuotare, appendersi alle ringhiere, scavalcare ostacoli ed eseguire rapide schivate, come pure affidarsi a una visuale in soggettiva per sparare ai nemici con precisione. A questo proposito, i soldati reagiscono con coerenza ai danni subiti e sanno anche difendersi con un'efficacia degna di produzioni moderne. Cambi di coperture, assalti coordinati e fughe dal protagonista per chiamare gli alleati: questi sono solo alcuni esempi dei comportamenti di quella che resta un'IA davvero convincente, capace di far vivere attimi di panico quando - nelle fasi di allerta - ci si nasconde in un armadietto sperando che gli assalitori corazzati tornino da dove sono venuti.

Metal Gear Solid 3 Snake Eater

Al pari di Sons of Liberty, anche lo Snake Eater della Master Collection Vol 1 è legato all'operato di Bluepoint con MGS3 Subsistence in HD. Forte di una visuale in terza persona liberamente orientabile, l'avventura è piacevolissima da giocare, come se fosse uscita pochi anni fa. La missione di Naked Snake, un soldato destinato al titolo di Big Boss, è ambientata a metà degli anni ‘60 in piena Guerra Fredda e stravolge l'infiltrazione tipica della serie.

Ai complessi militari infatti affianca aree desertiche, foreste e paludi, popolate da prede da cacciare per mantenersi in forze, ma anche da serpenti velenosi e coccodrilli. Niente mimetiche ottiche: oggi come allora è impagabile esplorare i menu per modificare abiti e pittura facciale a seconda della zona attraversata, così da mantenere alto il fattore di mimetizzazione e restare nascosti alla vista dei nemici.



Da citare è anche la presenza di una sezione interamente dedicata ai metodi per curare Snake, che mutano in accordo con le ferite da lui riportate. In aggiunta, il valore prevalentemente scenico delle interazioni con l'ambiente nel secondo capitolo - si pensi ad esempio ai cubetti di ghiaccio che si sciolgono progressivamente - diventa di carattere prettamente ludico in Snake Eater.

Danneggiare un ponte sospeso potrebbe portare i nemici disattenti a cadere di sotto, mentre distruggere una riserva di cibo in un avamposto costringe le pattuglie in zona alla fame.

Sul piano visivo, questa versione mostra chiaramente gli anni del gioco di partenza, ma resta una produzione di impatto grazie alla resa del fogliame e alla grande direzione artistica.



Alle difficoltà più elevate, Metal Gear Solid 3 cambia completamente volto, spingendo il giocatore a servirsi d'ogni gadget e diavoleria per superare i nemici indisturbato o sopravvivere agli scontri coi membri dell'unità Cobra, fedeli compagni di The Boss. Senza scendere nel dettaglio, alcune di queste boss fight sono tra le migliori della storia videoludica, tra rotture della quarta parete e tanti metodi alternativi per trionfare.

Personaggi iconici e splendidamente caratterizzati sono il perno di una storia appassionante e commovente, che ad oggi non ha perso un solo grammo della sua potenza comunicativa. In linea col tema portante del gioco, The Boss ci dice che nulla è eterno, che tutto è destinato a cambiare. Eppure Metal Gear Solid 3 era e resta un capolavoro senza tempo.

Tante chicche, per veri appassionati

Assieme a Metal Gear e a Metal Gear 2: Solid Snake, i titoli di Kojima che hanno reso popolare il genere stealth - ed entrambi presenti nella HD Collection di Bluepoint Games - la Master Collection Vol 1 offre tante chicche per i fan, tra una soundtrack piena di iconici brani del franchise, le missioni speciali e VR per i capitoli della serie Solid e altri due giochi. Parliamo della versione NES/FC di Metal Gear e di Snake's Revenge, basato su una storyline alternativa rispetto a quella ideata di Kojima.

Questa coppia di prodotti in tutta onestà non ha la rilevanza storica dei Metal Gear canonici, ed è forse la componente meno interessante dell'offerta. La Master Collection vanta anche menù introduttivi per ogni singola produzione, le Digital Graphic Novel di MGS 1 e 2, come pure le sceneggiature di tutti i prodotti principali al suo interno. Chiudiamo quindi col Master Book, che offre una panoramica completa sull'intera saga, citando anche i capitoli che al momento non hanno fatto ritorno in collezioni dedicate.