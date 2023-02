Metroid Prime Remastered Recensione: un classico tirato a lucido su Switch

Fa strano pensare che siano passati già quattro anni da quando abbiamo avuto gli ultimi aggiornamenti su Metroid Prime 4. Annunciato nel 2017, il suo sviluppo è ricominciato da zero nel 2019, una ripartenza che però ha segnato un passaggio di consegne importante: le redini della produzione sono tornate in mano a Retro Studios, il team che ha lavorato alla trilogia originale.



Nonostante gli anni di silenzio, lo studio texano non è stato con le mani in mano e durante l'ultimo Nintendo Direct ha annunciato, con grande sorpresa, il ritorno di Metroid Prime in una versione rimasterizzata. Disponibile immediatamente dopo la conclusione della presentazione, il gioco ha lasciato tutti sbalorditi, grazie soprattutto a un lavoro di ammodernamento che quasi sfocia nei confini del remake. È questa l'incarnazione definitiva di uno dei titoli più importanti di inizio millennio?

Molto più di una Remaster

Negli ultimi anni il pubblico ha imparato ad accogliere con un certo distacco le operazioni indicate come "remaster", "porting in HD", "deluxe" e simili, perché non di rado dietro queste diciture si nasconde un lavoro approssimativo, un restauro parziale o poco convincente. Fortunatamente, basta un rapido colpo d'occhio per rendersi conto del fatto che Metroid Prime Remastered sia nato da un'operazione virtuosa.



I ragazzi di Retro Studios hanno optato per la via "complicata": non hanno proposto infatti un'esperienza identica all'originale, magari con nuovi filtri o texture in risoluzione aumentata. Hanno lavorato direttamente sul codice sorgente dell'engine grafico di Prime, per creare un porting specifico per Nintendo Switch, che lascia trasparire differenze lampanti rispetto alla versione GameCube.



La remaster presenta nuove texture, un sistema di illuminazione e una UI completamente rivisti, e anche un corposo ammodernamento dei modelli poligonali visibile soprattutto sulla protagonista e sui boss più importanti. Il distacco qualitativo è ben percepibile anche rispetto all'edizione per Nintendo Wii inserito all'intero della "Trilogy Collection". La raccolta fu pensata come una normale remaster grafica (che adattava alle potenzialità della Wii i primi due capitoli per GameCube) il cui obiettivo principale era quello di attualizzare il sistema di controllo (a proposito, ecco come giocare a Metroid Prime su Switch con il controller del GameCube), integrando in modo molto convincente il puntamento offerto dalla tecnologia del Wiimote.

Certo, anche sull'ammiraglia di Nintendo non possiamo ancora parlare di un debutto propriamente in "HD": su console ibrida la risoluzione si attesta intorno ai 900p in modalità docked, mentre gira a 612p in portabilità. Una mancanza che non si accusa affatto, sia per merito delle nuove texture, sia per un sapiente utilizzo dei filtri grafici, che restituiscono un'immagine nitida e pulita, mai impastata. Il vero salto di qualità si ha poi con il raggiungimento dei 60fps fissi in entrambe le configurazioni di Switch, un'altra caratteristica questa che ben poche produzioni destinate all'ibrida hanno offerto senza giungere a evidenti compromessi. A chiudere il pacchetto di migliorie ci sono poi i caricamenti rapidi e non intrusivi. Nell'originale del 2002 questi furono sapientemente nascosti con l'utilizzo di cut-scene di passaggio da un'area all'altra, mediante gli immancabili ascensori, oppure ricorrendo a delle porte che previa attivazione impiegavano spesso qualche secondo di troppo a mostrare la successiva stanza. Su Switch rimangono queste necessarie transizioni ma il tutto risulta più fluido, e non interrompe mai il ritmo dell'esplorazione.

Mancanze e aggiunte

Questo lifting grafico porta con sé numerosi interventi, e c'è da segnalare che qualcosa si è perso per strada... e qualcos'altro è invece tornato. Ad esempio gli spari di Samus non sono più una fonte di illuminazione dinamica: nelle due precedenti versioni i vari raggi illuminavano al loro passaggio gli angusti corridoi di Tallon IV, un effetto purtroppo non riproposto nella nuova edizione.

Un vero peccato perché tutti gli altri incredibili dettagli grafici sono presenti: dalla distorsione spaziale provocata dai raggi carica, agli incredibili riflessi del volto di Samus sul suo visore, fino alla maniacale cura nell'animare la pioggia che cade sull'arma della protagonista e scivola seguendo l'orientamento del cannone. Queste minuzie, chiaramente, contribuiscono a creare un profondo senso di immersione nel giocatore, che prende parte in prima persona alla solitaria esplorazione di un pianeta alieno.



Ci sono poi alcuni dettagli che solo i fan più accaniti noteranno: ad esempio l'assenza di alcune superfici riflettenti nelle rovine Chozo, o una marcata differenza nei livelli di trasparenza nelle texture delle porte. Allo stesso modo però, in questa seconda riproposizione, tornano alcuni effetti misteriosamente scomparsi dall'edizione Wii: ora gli spari di Samus rivolti verso gli specchi d'acqua tornano ad alterare la superficie liquida e anche le animazioni di carica dei raggi che si sbloccheranno nelle fasi avanzate dell'avventura riacquistano il loro splendore originale.

È chiaro come tutte queste modifiche siano state apportate nei limiti di una conversione che punta a creare l'incarnazione migliore possibile di un titolo di 20 anni fa che graficamente, ancora oggi, conserva un fascino inalterato. Ed è forse questo il più grande traguardo raggiunto dalla remaster di Metroid Prime: gli aggiornamenti visivi degli asset infatti sono stati operati nel rispetto dell'atmosfera e dello stile del classico.



Chi non gioca a Metroid Prime da parecchio tempo probabilmente non si renderà conto di quanto trasformativa sia stata l'operazione di rimasterizzazione proprio perché, al netto delle numerose modifiche, la fedeltà al materiale originale è stata tale da aver prodotto un'esperienza rinnovata ma familiare. E probabilmente un risultato del genere poteva essere raggiunto solo da chi conosce a fondo il motore di gioco e il design di Prime.

Nuovi controlli

Se sul piano grafico è riduttivo definire questo Metroid Prime una semplice remaster, a livello contenutistico il gioco rimane sostanzialmente invariato. Ci sono alcune migliorie alla quality of life del titolo, la più importante delle quali risiede nelle opzioni di controllo. L'incarnazione originale infatti adottava un approccio atipico per quanto concerne il sistema di movimento, con Samus che infatti non veniva mossa con la classica impostazione da doppia levetta (all'epoca non ancora pienamente codificata sui controller console).

FPA - First Person AdventureDurante l'era del Nintendo64 furono numerose le produzioni Nintendo ad effettuare il passaggio dal 2D al 3D. Uno dei più grandi assenti fu però Metroid: gli stessi addetti ai lavori dichiararono in più di un'occasione di non riuscire a immaginare Samus in un contesto tridimensionale. Lo sviluppo di Prime nacque quindi dagli sforzi congiunti di Retro Studios (team incaricato dalla compagnia di creare produzioni di stampo maturo per GameCube) e le storiche divisioni di Nintendo EAD e R&D1. Fu Shigeru Miyamoto a suggerire l'utilizzo della visuale in prima persona, ma i talentuosi sviluppatori di Retro Studios non volevano creare l'ennesimo FPS, genere che iniziava a saturare il mercato. L'idea era quella di non perdere nessuna delle caratteristiche iconiche di Super Metroid nel passaggio alle tre dimensioni. Prime avrebbe mantenuto tanto i ritmi e la progressione dettati dall'esplorazione non lineare tipica della serie, quanto la sua inconfondibile atmosfera. È per questo che per il gioco fu coniato un termine atto a esporre quanto fosse unico nel suo genere. Fu infatti etichettato come un FPA o First Person Adventure.

Lo schema era un po' un incontro tra i tank control popolarizzati da serie come Resident Evil e l'utilizzo intensivo dello Z-Targeting proposto su tanti giochi first party durante l'epoca del Nintendo64. Il risultato è che si può effettuare lo strafing (il movimento laterale) solo quando si attiva il lock-on su un nemico o un elemento dello scenario analizzabile tramite lo scan del visore. Su Wii questo sistema concettualmente intrigante ma macchinoso fu sostituito dal puntamento del Wiimote, che rendeva a tutti gli effetti il gameplay di Prime simile, ma non identico, a un qualsiasi altro FPS contemporaneo. Su Switch quindi gli sviluppatori hanno deciso di modernizzare il tutto non rinunciando però alla tradizione della saga. Ci sono quindi quattro diverse opzioni selezionabili: quella di default è la classica impostazione da sparatutto in prima persona (col doppio stick), che sfrutta entrambe le levette analogiche per muovere il personaggio e allo stesso tempo modificare la visuale. "Puntatore" è invece una modalità che tende a simulare la tecnologia a infrarossi del Wiimote. Questa configurazione può essere utilizzata anche in handheld - con i joycon attaccati alla console - e con un Pro Controller, ma i risultati non sono molto convincenti.



Sfruttando i joycon separati, il controller destro rimpiazza il puntatore del Wiimote con ottimi risultati di manovrabilità, però si perde l'immediatezza sperimentata su Wii. Non appoggiandosi su un sensore a infrarossi, il giroscopio richiede spesso di essere ricalibrato e, sebbene sia possibile aggiustare la sensibilità della visuale lungo gli assi, non si raggiungono mai i livelli di precisione del Wiimote.

Per i nostalgici poi c'è la possibilità di ricorrere allo schema classico del GameCube, a cui si aggiunge un'interessante ultima opzione. "Misto" infatti poggia sulle basi del sistema originale e permette di attivare il giroscopio una volta effettuato il lock-on. A nostro avviso la configurazione di default rimane la più convincente di tutte, ma è un bene che si sia scelto di lasciare varie opzioni per andare incontro alle preferenze dei giocatori. Apprezzabile anche la personalizzazione dei controlli, che ad esempio permette di attivare il giroscopio anche nella configurazione a doppio stick per creare un risultato ibrido piuttosto interessante. Comprensibilmente il focus principale di questa remaster è stato rivolto verso i comandi, ma a parte qualche opzione di accessibilità, come quella volta a migliorare la leggibilità dei colori, si sente la mancanza di altre aggiunte significative.



Anche un sistema di autosalvataggio non avrebbe guastato, soprattutto in un titolo votato al backtracking che non presenta alcun tipo di viaggio rapido. E inoltre, come già accennato, a livello contenutistico l'avventura rimane invariata, se non fosse che le gallerie di extra sbloccabili sono state leggermente ampliate con l'aggiunta di un visualizzatore di modelli 3D e di una sezione dedicata alla colonna sonora del titolo.