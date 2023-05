Miasma Chronicles Recensione: il destino del mondo è nella nostra mano

Un pizzico di Death Stranding (qui la nostra recensione di Death Stranding), una spolverata di Horizon Zero Dawn, ma soprattutto tanta strategia ed esplorazione. Sono questi gli ingredienti ravvisabili nella nuova creazione degli autori di Mutant Year Zero, titolo che nella scorsa generazione ha rappresentato una graditissima novità nel panorama strategico (la recensione di Mutant Year Zero è a un click di distanza). The Bearded Ladies, infatti, sembra aver fatto della post-apocalisse la sua comfort zone, carpendo ogni elemento utile da prodotti con ambientazioni affini per poi valorizzarlo a modo suo.



Ci troviamo dinanzi al frutto della piena libertà creativa dello studio svedese, non più limitato dal dover operare con una IP altrui. Dopo il mezzo passo falso fatto con Corruption 2029, il desiderio di riscatto è tangibile: in Miasma Chronicles abbiamo ritrovato le stesse fondamenta RPG e tattiche che hanno fatto brillare le vicende di Bormin e Dux, sapientemente espanse e rifinite in un'avventura fantascientifica con i fiocchi.

Dettagli a non finire

Se il paragone con le opere citate in apertura potrebbe sembrare azzardato, a conti fatti sono le prime a cui abbiamo pensato mano a mano che la trama ha iniziato a dipanarsi. Certo, il mondo in cui vivono Elvis, il protagonista residente nella cittadina mineraria di Sedentaria, e il suo robotico fratellone Diggs, è decisamente diverso da quelli di Sam Porter Bridges e Aloy. I giocatori più attenti, tuttavia, potrebbero trovare dei parallelismi tra Miasma Chronicles e i titoli di Kojima Productions e Guerrilla Games: ci troviamo nella New America, un insieme di comunità separate tra loro, più di un secolo dopo la caduta della Grande Stabilità, un programma di rinnovamento tecnologico per la rinascita di una società preda di un livello di inquinamento inimmaginabile.

Qualcosa è evidentemente andato storto in questo piano, dato il collasso a cui la civiltà umana è andata incontro a causa della corruzione metallica, il miasma, che dal sottosuolo ha iniziato a sgorgare tramutando gran parte degli esseri viventi in statue e generando mutanti che ne venerano le manifestazioni come segni divini. I nostri eroi, circondati da un eterogeneo cast di personaggi, dovranno scoprire i segreti celati dietro questa catastrofe, i responsabili che l'hanno generata e chi cerca di controllarne gli effetti per governare il paese con il pugno di ferro.



Per questa ricerca sarà fondamentale svelare i reali poteri di un misterioso guanto in grado di controllare il miasma, che la madre di Elvis gli ha lasciato prima di abbandonarlo. Ritrovarla equivarrà, per il ragazzo, a scoprire la propria identità e il suo scopo: quella di Miasma Chronicles è una valida storia di formazione - che appassiona ma senza sorprendere - in cui la crescita del protagonista si intreccia con una critica ecologica, di cui la valuta di gioco è l'emblema.

Per comprare gli oggetti useremo pezzi di plastica che troveremo sparsi per il mondo, ultime vestigia degli "Originali", un evidente richiamo alla nostra società e ai suoi vizi e disattenzioni verso il pianeta. A folgorarci è stata però la ricchezza delle ambientazioni urbane, rurali o sotterranee: per trovare segreti, risorse e armi siamo chiamati a ispezionare minuziosamente affascinanti aree in rovina.



L'esplorazione è uno dei cardini di questo titolo, indissolubilmente legato alla sua componente strategica. Ogni personaggio è coinvolto nella rimozione di ostacoli ambientali che si mescolano egregiamente agli occasionali enigmi, il tutto pensato per rendere più stimolante il viaggio. Prima di ogni battaglia ci viene data la possibilità di perlustrare il terreno nelle vicinanze delle unità nemiche, sia per trovare la posizione migliore da cui tendere un'imboscata, sia per passare inosservati, raccogliendo quante più risorse ci sarà concesso.

In questo senso, ci siamo sentiti realmente liberi di approcciare ogni missione al meglio delle nostre possibilità, decidendo quando e come affrontare i manipoli di avversari. Un gruppo di banditi è troppo forte per il livello del nostro team? Nessun problema, possiamo distrarre alcuni sgherri ed eliminare silenziosamente i bersagli più isolati per sfoltire le fila nemiche senza allertare l'intera squadra. Come in Mutant Year Zero, la componente stealth riprende la formula di XCOM 2, esaltandola ancor di più grazie alla libertà concessaci nell'entrare e uscire dalla modalità di attacco silenzioso, senza necessariamente impegnarci in battaglia una volta eseguite le nostre azioni furtive.

Sfruttare l'arsenale

Miasma Chronicles non si risparmia neanche in fatto di nemici: banditi, rane mutanti e misteriose entità arboree sono alcune delle minacce che affronteremo nella prima manciata di ore di gioco, sfruttando un intero arsenale di armi, modifiche elementali e i poteri del misterioso guanto di cui il protagonista è dotato. Assorbendo vortici di miasma sbloccheremo diverse abilità offensive per lo strumento, da utilizzare nel combattimento a turni. Queste ci permetteranno di fare vere e proprie stragi. In generale, gli assi nella manica in battaglia sono numerosi, tra chip intercambiabili legati a vantaggi passivi e la coppia di dispensatori di morte per ogni protagonista (le armi hanno due slot per accogliere modifiche).

Mettiamo insieme anche i consumabili a nostra disposizione e abbiamo una profondità che non ha nulla da invidiare ai migliori esponenti della strategia videoludica. Per un neofita il ventaglio di azioni a disposizione nella fase tattica potrebbe apparire a tratti soverchiante, tuttavia gli sviluppatori hanno avuto un occhio di riguardo anche per coloro che cercano un'esperienza più tranquilla: se ai due estremi troviamo la modalità storia, per godersi il titolo senza troppe sfide, e quella Alpha Editor, per veterani in cerca di sofferenza pura, abbiamo anche la possibilità di scegliere tra "tattica completa" o "tattica leggera", con cui mantenere o eliminare il fattore distanza nel calcolo della probabilità di colpire il nemico. Qualunque sia la dimensione selezionata, Miasma Chronicles sarà una lunga avventura e necessiterà di almeno 30 ore per completare main quest e secondarie.



Alle difficoltà maggiori il numero di ore non può che salire, grazie anche al backtracking obbligato: almeno nelle prime fasi di gioco, i nemici saranno inevitabilmente più forti di noi, costringendoci a rimandare lo scontro e l'esplorazione totale a qualche level up successivo. Il grado di sfida rimane spesso su buoni livelli, e in diverse circostanze ci siamo ritrovati ad avere la meglio su un avversario all'apparenza abbordabile per il rotto della cuffia, a causa degli ingenti danni che le unità infliggono.

Un aspetto che sembra bilanciare artificiosamente le occasionali incertezze dell'intelligenza artificiale, che dimostra qualche tentennamento di troppo nella scelta della copertura da utilizzare nelle mappe più affollate. In questi momenti la difficoltà ha subito un drastico calo, con gli opponenti di turno in balia del nostro fuoco incrociato. Complessivamente, ci sentiamo comunque di promuovere il lavoro svolto dagli sviluppatori: ancora una volta si dimostrano abili artigiani di esperienze tattiche, spingendoci a riconsiderare ossessivamente le mosse da effettuare sulla griglia di movimento, o a cercare di massimizzare le chance di colpo critico per ottenere punti azione bonus, dato che di base ogni personaggio ne avrà solamente due per turno.

Un mondo che stupisce

Se la fase tattica ci ha soddisfatto, quella ruolistica non è stata da meno. Come detto le opzioni per equipaggiare la squadra secondo il proprio stile di combattimento non mancano. Ogni personaggio ha la sua inclinazione, certo, e difficilmente a Diggs potremo affidare compiti di scouting furtivo, prediletti invece dalla misteriosa Jade. Gli alberi di abilità sono specifici per ciascuno dei protagonisti e ci consentono, ove servisse, di resettare in ogni momento i punti spesi per svilupparli.

Aggiungiamo potenziamenti passivi come nuclei energetici e capi d'abbigliamento, acquistabili nei negozi o rinvenibili tra le macerie. La moltitudine di NPC con cui dialogare e la miriade di audiolog che troviamo durante la nostra avventura sono la testimonianza di un gioco che vuole raccontarsi. Anche il design dei nostri combattenti ci ha convinto pienamente, in particolare quello del robot minatore Diggs, che abbiamo trovato decisamente ispirato (complice un'ottima interpretazione del suo doppiatore). È poi impossibile ignorare la componente visiva: la rappresentazione del mondo di Miasma Chronicles è un'evoluzione di quel fascino distopico che abbiamo potuto ammirare in Mutant Year Zero, qui reso in qualche modo ancora più avvolgente.

La dovizia di effetti particellari, quasi ipnotici nella loro danza perpetua, ben si sposa con l'ingente presenza di formazioni stalagmitiche, che hanno finito per inghiottire e corrompere edifici, aree boschive e il Nord America delineato in Miasma Chronicles. La nostra esperienza su PC si è rivelata generalmente fluida per tutta la sua durata ma, è bene precisarlo, quella con cui abbiamo effettuato la recensione è una configurazione per superiore alla media. Per finire, le animazioni dei protagonisti sono piuttosto ingessate, nelle cutscene è molto evidente, e anche quelle facciali si sono confermate un po' rigide.