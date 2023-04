Mighty Doom Recensione: uno sparatutto frenetico ma troppo impegnativo

Nel tentativo di conquistare una platea molto più vasta e avvicinare i brand videoludici più conosciuti anche al pubblico casual, le grandi software house stanno declinando le loro IP in formato mobile, con risultati variabili. Di recente vi abbiamo proposto la recensione di Tomb Raider Reloaded, adesso siamo dinanzi a Mighty Doom, un single stick shooter realizzato da Alpha Dog Games e basato sui titoli di id Software, con l'obiettivo di mischiare i celebri scontri della serie e le meccaniche riprese da produzioni mobile di successo (se volete scoprire qualche trucco per potenziarvi in-game ecco la nostra guida), Archero su tutti.

Corri, scappa c'è lo Slayer!

Mighty Doom si basa sul gameplay run and gun della serie principale, pronto a farci correre tra corridoi e arene sparando all'impazzata per affrontare i demoni, non dimenticando di aggredirli - all'occorrenza - con l'attacco corpo a corpo.Attraverso l'unico stick di movimento a nostra disposizione potremo muoverci per evitare i colpi avversari e anche per avvicinarci a quelli su cui eseguire una finisher, mentre sarà la IA a preoccuparsi di sparare costantemente. Non bisogna mai restare fermi, proprio perché la struttura del gioco prevede che non vi siano soste o la possibilità di parare: spostarsi significa schivare e con uno spazio d'azione non molto ampio, è fondamentale fare la trottola, cercando di evitare spuntoni e altri pericoli disseminati nell'ambiente. Mighty Doom offre degli elementi di gameplay che ci permettono di ritrovare tanto della saga originale, ma ovviamente pensati per la fruizione su mobile, soprattutto in relazione ai controlli. Partiamo da quello che è l'equipaggiamento, perché dopo la prima run-tutorial arriveremo a scoprire tutto ciò che riguarda lo Slayer e come possiamo caratterizzarlo, in base alle nostre esigenze.



Ci verrà permesso di selezionare un'arma primaria, una secondaria e anche una speciale: la prima sarà quella che useremo costantemente durante la corsa, la seconda invece presenterà un cooldown e verrà posizionata in basso a sinistra (non comodissima per i mancini, ma potrete spostarla a destra, in caso) in attesa di essere raggiunta alla bisogna. Per quanto riguarda quella speciale, invece, sarà l'IA a decidere quando usarla o meno. Infine, abbiamo anche qui la nostra finisher, che ci permette di andare a colpire quegli avversari rimasti a terra storditi: una volta uccisi, questi elargiranno un bonus di salute, fondamentale per poter proseguire.

Come sono costruite le arene

La struttura di Mighty Doom prevede delle arene molto strette all'interno delle quali sfruttare coperture (distruttibili), trampolini, teletrasporti e quant'altro, per fare una carneficina, evitando di essere colpiti a nostra volta.

Svuotata l'arena e recuperati tutti gli oggetti (per lo più monete o punti EXP) potremo procedere allo stage successivo: ce ne saranno 40 per ogni location, con un boss da affrontare a ogni dieci livelli. Per approfondire, parliamo di nemici con ampie barre della salute e capaci di sferrare attacchi ardui da evitare e gestire. Sconfiggerli significa ottenere un bonus alle abilità ma non solo: da quel momento in poi troverete le loro versioni minute nelle arene, che di conseguenza si faranno sempre più complesse. A venirvi incontro saranno delle skill sbloccabili nel corso della campagna di morte: a ogni stage sarete chiamati a scegliere una di tre abilità, tra quelle legate all'aumento della salute, fino al poter sbloccare colpi tripli, ad area o ad acuire la cadenza di fuoco. Questo tipo di struttura a lotteria vi permetterà di decidere la strategia migliore a seconda del vostro modo di giocare: adottare un approccio più votato alla difesa o optare per l'infliggere sempre più danni alle creature. Saltuariamente incontrerete degli NPC pronti a farvi delle offerte speciali, fino ad arrivare a dei Serafini che in cambio di un perk vi infliggeranno un debuff: starà a voi accettare o meno, sempre in totale libertà. Insomma, sarete spinti a scoprire ogni volta strade diverse per arrivare fino in fondo. Questo perché, in caso di game over, ripartirete dall'inizio, fino a che non arriverete alla stanza numero 40 e potrete procedere alla location successiva.

Il paywall si palesa

A scandire questa struttura ad arene ci sarà la personalizzazione del vostro Slayer, forte di un altissimo numero di contenuti offerti (forse anche troppo). Avrete quindi accesso a dei power up che di volta in volta miglioreranno non solo il personaggio ma anche le sue armi.

Nella seconda metà della campagna la difficoltà andrà ad aumentare vistosamente e vi sarà richiesta maggior strategia operativa, ma anche nelle fasi iniziali potrete divertirvi a creare un importante gap tra voi e gli avversari, tenendo conto che l'obiettivo sarà sempre quello di preservare l'energia vitale per arrivare al cospetto del boss in condizioni decenti. Coloro che vorranno vivere un'esperienza free to play potranno farlo in Mighty Doom, ma a un certo punto dell'avventura la situazione si farà meno gestibile. Le risorse e tutti i crediti che andrete ad accumulare saranno a vostra disposizione per generare power up di ogni tipo, da spendere tra armi, Slayer e oggetti. Avrete anche le classiche pubblicità da poter visualizzare per poter arrivare a sbloccare gratuitamente (per scoprire meglio come monetizzano i giochi free to play recuperate qui il nostro speciale) determinate loot box per cercare di ottenere oggetti utili. Questi ultimi potranno essere equipaggiati sin da subito, ma avrete anche la facoltà di aspettare, così da trovarne più copie per poi fonderli assieme e generarne una versione migliorata. A un certo punto del viaggio dello Slayer sarà facile notare l'inasprimento del livello di sfida, che potrebbe spingere alcuni a varcare i confini della dimensione pay to win e approfittare dei bundle da 4,99 euro. Starà a voi, anche qui, decidere cosa fare: posto che il backtracking è autorizzato e totalmente a vostra disposizione per del grinding di prim'ordine.

Una riduzione cartoon con troppe derivazioni

Ciò che ci ha sorpreso di Mighty Doom è anche l'aspetto tecnico: l'IP di id Software è stata ridotta a un cartoon molto affascinante, che conserva quella giusta quantità di splatter per restare in linea con la serie di partenza (è sempre possibile edulcorare o eliminare la rappresentazione della violenza nel menu delle opzioni). Contro i boss invece preparatevi a infliggere delle esecuzioni degne di Mortal Kombat. Detto questo, le arene sono gradevoli, sebbene il riciclo degli asset si faccia a volte più evidente del solito, soprattutto quando bisogna lanciarsi in un'intensa attività di grinding. Un altro aspetto negativo da sottolineare è legato al consumo di energia: avremo un cap impostato a 20 unità, con una singola partita iniziabile al prezzo di 5 unità e una ricarica lenta (si riacquista una singola unità ogni 12 minuti). Insomma, anche in tal senso è evidente il tentativo di invogliare l'utente a pagare per ricostituire più facilmente l'energia. Gli stessi eventi che si andranno a sbloccare dopo il secondo mondo inizieranno a chiedere questa risorsa, un aspetto che abbiamo trovato non esattamente gradevole: si tratta infatti di sfide e frangenti sporadici, a cui si poteva serenamente garantire un accesso gratuito.



Veniamo quindi al drop rate degli equipaggiamenti, rivelatosi davvero troppo basso, un discorso questo che estendiamo alle occasioni in cui mettere a segno una finisher per recuperare la salute. In Mighty Doom la fonte di successo primaria è legata agli elementi indossabili e ai pezzi di cui vi servirete in battaglia, ecco perché i drop così poco frequenti costituiscono un problema da non sottovalutare.