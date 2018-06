Milanoir Recensione: il poliziottesco all'italiana torna in vita... in Pixel Art

Milano è una città tentacolare, una brutta bestia, diceva la madre di Artemio/Renato Pozzetto in una delle sequenze iniziali dell'intramontabile Il Ragazzo di Campagna. L'affermazione potrebbe suonare come la classica battuta detta tanto per dire, eppure non è una considerazione tanto lontana dalla realtà dei fatti. Basta andare su Google Maps - perché le piantine cartacee ormai sono démodé - e fare una rapida zoomata in direzione del capoluogo lombardo. Noterete che dal suo centro circolare in Piazza del Duomo, "testa" della "piovra", la dimora ambrosiana si dirama a raggiera verso l'esterno tramite strade che, in effetti, ricordano dei tentacoli spessi e flessuosi. Allora non è un caso, forse, che un certo cinema italiano degli anni Settanta, quello dei cosiddetti poliziotteschi, abbia optato per mettere in scena Milano proprio come fosse una città soffocata dalla morsa dei tanti tentacoli di una "bestia" dannosa e ubiqua: la malavita urbana. È a questo genere nostrano, e a Milano calibro 9 in particolar modo, che si rifà apertamente Milanoir, neonato sparatutto in terza persona dello sviluppatore Italo Games, disponibile da qualche giorno per PC e console fisse al prezzo budget di circa dieci euro.

Bastardi senza gloria

Milanoir racconta la cruda vicenda di Piero Sacchi, uno degli sgherri più tosti e violenti al soldo del capomafia siciliano Lanzetta. Dopo un regolamento di conti particolarmente teso, Piero finisce vittima di una soffiata ai suoi danni, tradito da una spia che lì per lì non riesce a identificare. Sbattuto nel carcere di San Vittore, il delinquente deve vedersela per tre anni col malcontento dei secondini e degli altri galeotti, rancorosi nei suoi confronti e impazienti di tendergli degli agguati ogni qualvolta se ne presenti l'occasione. Inaspettatamente, un giorno, qualcuno paga per la liberazione di Piero. È tempo di vendetta.

Ci siamo tenuti volutamente sul vago perché l'incipit di Milanoir, vissuto direttamente in-game, è di quelli che vanno a segno, inaspettato e coraggioso per scelte narrative e capacità di delineare un personaggio, Piero, che si dimostra antieroe a tutti gli effetti, lontano dai principi di moralità che ci si aspetterebbe da un protagonista convenzionale. Nonostante un inizio molto interessante, tuttavia, la sceneggiatura si evolve senza particolari guizzi, sfruttando avvenimenti e dialoghi da action movie pecoreccio che vanno un po' a tradire i buoni spunti proposti durante la prima ora di gioco. Tutto sommato non è un dramma, giacché, a fronte di una trama più leggera e convenzionale del previsto, l'opera di Italo Games è in grado comunque di regalare un'atmosfera pulp di tutto rispetto, merito di un art design a dir poco eccezionale. Una direzione che fa buon uso della pixel art per ricostruire una Milano d'altri tempi i cui luoghi, però, non risulteranno affatto estranei a chi vive quotidianamente - o conosce a sufficienza - la capitale meneghina.

L'ottimo lavoro di scouting delle location emerge dalla cura e fedeltà con cui sono stati riprodotti molti quartieri e alcuni elementi caratterizzanti il tessuto cittadino, da Porta Venezia a Lambrate, dalle Colonne di San Lorenzo ai Navigli fino alle tipiche "case di ringhiera", i tunnel sotterranei della metro verde e gli iconici poster vintage della Martini o della Cademartori affissi sui tram che fiancheggiano la Darsena. Il tutto, ovviamente, ricoperto da una palpabile patina di sporcizia audiovisiva che ben immerge il giocatore in quel senso di corruzione tipico delle crime story vecchio stampo, assieme a una colonna sonora altrettanto riuscita, evidentemente ispirata alle sonorità di film come La polizia incrimina, la legge assolve e Milano violenta.

La pistola più veloce del Giambellino

Entrando nello specifico del gameplay di Milanoir, il titolo si presenta come un twin-stick shooter a visuale rialzata che alcuni hanno paragonato all'Hotline Miami di Devolver Digital, al quale però, per nostro conto, il gioco si rifà solamente nell'uso dell'iperviolenza e di un po' di linguaggio spinto. Per il resto il lavoro di Italo Games prende una strada tutta sua, per certi versi anche abbastanza originale. Divisa in sette macro-capitoli, la progressione si svolge per lo più nell'alternanza di quadri ambientati in spazi all'aria aperta - con qualche eccezione, vedi l'episodio della carneficina tra gli uffici del Pirellone - dove Piero deve farsi largo tra i malviventi al tintinnante suono del piombo.

Come ciò avviene in termini meccanici è presto detto: oltre a muovere l'avatar, l'utente ne controlla la traiettoria della pistola tramite un grosso mirino semovente che, posizionandosi vicino al bersaglio, si blocca momentaneamente su di esso, facilitando l'azione di sparo. Piero può poi schivare il fuoco nemico con una capovolta, e in più accovacciarsi dietro casse e quant'altro al fine di proteggersi e recuperare automaticamente energia vitale quando ferito - l'imminenza della morte è sempre anticipata dall'inquadratura che vira verso il color seppia, con i bordi che si deteriorano come si trattasse di pellicola bruciata. Piccola chicca, può anche sparare ai segnali stradali disposti lungo i marciapiedi, così da far rimbalzare i proiettili verso i malcapitati e ucciderne uno o più contemporaneamente, a seconda della forma del cartello. Oltre alla sua fedele scacciacani, che va ricaricata in continuazione, il nostro spietato amico troverà sporadicamente sul tragitto anche delle mitragliette e l'immortale 44 Magnum, oltre a granate e molotov in quantità limitata. Il parco armi non è insomma dei più variegati, e sicuramente, visto anche il numero più elevato di arnesi in dotazione a certi avversari (coltelli, asce, fucili a pompa), si poteva sperare in una maggiore abbondanza da questo punto di vista. Procedere a testa bassa contro ondate di criminali, comunque, non è l'unico approccio previsto da Milanoir. Piero è altresì capace di strangolare i cattivi da dietro, cogliendoli alle spalle senza farsi notare. La componente stealth è decisamente all'acqua di rose, in molte circostanze fallimentare data l'impossibilità di conoscere l'esatto cono visivo dei rivali. C'è da dire che gli sviluppatori ne paiono perfettamente consapevoli, tanto che il gioco non fa nulla per incoraggiare tale strategia, che non è mai imposta se non nel corso di un paio di missioni che scorrono via in modo piuttosto indolore, senza per altro lasciare il segno a fine partita.

La superfluità dell'elemento furtivo è soltanto uno degli indizi di come il primogenito di Italo Games, seppur lodevole nel tentativo di differenziare la propria offerta, non vanti un corredo di trovate ludiche secondarie particolarmente rifinito. In un caso specifico la questione diventa persino molesta. Ci riferiamo alle occasionali fasi d'inseguimento sui veicoli più disparati, dalla Vespa all'Apecar, per non parlare della -coreograficamente- bellissima fuga in gommone sulle acque del Naviglio Pavese. Si tratta di momenti dalle dinamiche fin troppo schizofreniche, il cui caos visivo porta al fallimento spesso e volentieri, non necessariamente per incapacità di chi sta giocando.

E qui arriviamo al punto, alla nota dolente che rende Milanoir un prodotto assai meno godibile di quanto, pregi alla mano, avrebbe potuto tranquillamente rivelarsi. Il titolo è di quelli difficili per vocazione, e fin qui, di per sé, non ci sarebbe nulla di male. La prima metà dell'avventura, anzi, scorre in maniera piuttosto piacevole, sempre divertente ma impegnativa allo stesso tempo. Le grane arrivano invece dalla seconda parte in poi, quando cioè la curva di difficoltà s'inclina in maniera brusca e inopportuna. L'avanzamento si fa quindi colmo di brutti ceffi che attaccano in concomitanza con il sopraggiungere di altre gatte da pelare, fra cui gli assalti di tram dall'incedere inarrestabile. Tra gli antagonisti non mancano neppure dei tizi particolarmente fastidiosi, capaci di "oneshottare" il Nostro a una velocità disarmante. Anche le boss fight contro i mafiosi "imbruttiti" - i cui nomi stereotipati, dal Torinese alla Baùscia, ammettiamo facciano molto sorridere - si fanno via via sempre più macchinose ed estenuanti. Non riusciamo proprio a giustificare una scelta simile, dato che poi il gioco, nonostante i buoni propositi, non può certo dirsi inattaccabile a livello di comandi.

Il sistema di mira, soprattutto, pecca di una precisione relativa e non lo inseriremmo di sicuro nell'elenco dei più agili mai sperimentati, il che inevitabilmente si scontra con certe sezioni in cui cambiare linea di tiro alla svelta, data la sovrabbondanza di villain in campo, diventa a dir poco cruciale. Più in generale, ci sono tante piccole cose di Milanoir che fanno pensare a come il team di sviluppo ce l'abbia messa proprio tutta per infilare i bastoni fra le ruote finanche ai giocatori più preparati. Se il sistema di check point è tutto sommato generoso, non lo è per niente quello di salvataggio, che non tiene conto dei progressi intermedi e obbliga a terminare un intero capitolo affinché non si debba ripetere lo stage da capo. Anche usufruendo della co-op offline per due giocatori -opzione senz'altro gradita- aleggia sempre un senso di tensione esagerato, poiché basta la morte di uno solo dei due avatar in scena a decretare il fallimento di entrambi, risbattuti a inizio fase senza troppi complimenti. Un pizzico di sadismo in meno avrebbe portato l'esperienza a essere meno frustrante, esaltando le ottime idee proposte molto più di quanto l'opera non sia in grado di fare all'atto pratico.