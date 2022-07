Mirrorverse Recensione: il gigantesco multiverso gratis di Disney e Pixar

Negli ultimi tempi Disney è particolarmente attiva nell'ambito dei videogame e sta cercando di spaziare tra quanti più generi possibile con una serie di produzioni che strizzano l'occhio a brand di successo. Dopo aver pubblicato in esclusiva sull'App Store il MOBA Melee Mania, messo a disposizione una versione di prova di Speedstorm - un vero e proprio clone di Mario Kart (qui la recensione di Mario Kart 8 Deluxe) - e con in arrivo Dreamlight Valley con le sue atmosfere da Animal Crossing, il colosso dell'intrattenimento prova a conquistare anche gli amanti degli action RPG con Disney Mirrorverse.



Dopo un lungo periodo trascorso in Beta per una ristretta cerchia di utenti, il gioco firmato Kabam è approdato nella sua ‘forma finale' su Google Play Store e App Store, così che tutti possano avventurarsi in questo mondo popolato da eroi e villain dei fantastici mondi Disney e Pixar. Approfittando della natura free to play del titolo, abbiamo deciso di scaricarlo per saggiare la bontà del gameplay e testare l'invasività delle microtransazioni.

Il multiverso Disney e Pixar

In Disney Mirrorverse ci troviamo di fronte al classico espediente narrativo degli universi paralleli, col team che ha saputo sfruttarlo per calare i giocatori in una dimensione in cui convivono versioni alternative di tutti quei personaggi facenti parte della storia di Disney e Pixar. Per tale ragione, avremo a che fare con le incarnazioni rivisitate delle icone che abbiamo imparato a conoscere, perché con vestiario e tratti fisici differenti da come li ricordavamo.

Aladdin è un abile ninja armato di sciabola, Mulan una formidabile guerriera in corazza pesante che maneggia due armi contemporaneamente e Rabbia, il buffo personaggio di Inside Out, è stato trasformato in un furioso combattente che impugna la sua stessa cravatta come se fosse una spada.



Ma com'è che andremo a utilizzare questi eroi per sconfiggere le loro controparti malvagie? La risposta è molto semplice, dato che la struttura di gioco proposta da Disney Mirrorverse è poco articolata e basata su meccaniche immediate.

A differenza dei classici action RPG ai quali siamo abituati, il titolo Kabam rinuncia del tutto all'esplorazione e ciascun livello è composto da una serie di arene in cui affrontare nemici o boss con l'ausilio di un party composto da tre eroi, ciascuno dotato di attacchi semplici, una veloce schivata e un'abilità speciale. Tale impostazione ludica è dovuta alla volontà degli sviluppatori di implementare due modalità di gioco scambiabili tra loro in qualsiasi momento: una manuale, in cui l'utente ha il totale controllo sulle azioni della squadra, e una automatica, sempre più di moda tra i giocatori mobile e grazie alla quale gli scontri si completano da soli.



Purtroppo, questo tipo di gameplay è poco stimolante e, complici anche dei nemici molto simili tra loro sul fronte estetico, tende ad annoiare e in fretta. Che giochiate la storia, le missioni dell'evento o i dungeon, la totalità delle attività offerte presenta la medesima impostazione a stanze, il che non aiuta a diversificare l'esperienza. Ad acuire i problemi legati al combattimento è anche la scarsa influenza delle abilità del giocatore, che possono sopperire solo in minima parte a un'eventuale superiorità degli avversari controllati dall'IA. Questo perché Disney Mirrorverse è un gacha game con un sistema di gestione dei personaggi che ricorda molto da vicino quanto visto in uno dei precedenti prodotti del team, ovvero Marvel Contest of Champions.



Sorvolando su qualche eroe di basso rango donato nelle fasi iniziali dell'avventura, il gioco Kabam è poco generoso nei confronti del giocatore e non trascorre molto tempo prima che le cose inizino a complicarsi. Superata la prima metà della storia, i parametri richiesti per affrontare le missioni subiscono un'importante impennata e costringono il giocatore a una scelta: farmare risorse come se non ci fosse un domani - attendendo per ore che si ricarichi l'energia, fondamentale per avviare qualsiasi attività - oppure investire in microtransazioni e provare a ottenere uno dei fortissimi eroi con le valutazioni più elevate.



Persino accumulare le risorse per potenziare i combattenti comuni, giacché occorrono giorni per guadagnare qualche punto utile ad affrontare una nuova missione. I pochi cristalli che si possono ottenere gratuitamente hanno una risibile percentuale di probabilità che al loro interno vi sia un eroe raro, il che li rende una semplice fonte di personaggi da una o due stelle da tenere perennemente in panchina.

Il fatto che tutto ruoti pesantemente sulla fortuna incide sull'esperienza di gioco, anche perché i personaggi appartengono a classi differenti e un team diversificato è fondamentale per l'avanzamento. Nella nostra esperienza, ad esempio, non abbiamo mai potuto sfruttare per bene healer e tank, poiché la sorte non è stata mai dalla nostra parte e buona parte dei cristalli aperti hanno continuato a fornirci doppioni (ahinoi, non abbastanza da potenziare in rarità gli eroi in nostro possesso).

Macrotransazioni

A rendere l'esperienza di Disney Mirrorverse infinitamente più frustrante sono gli onnipresenti banner che incitano all'acquisto di pacchetti, cristalli o qualsiasi altro oggetto che vada da un valore di poche decine di centesimi a centinaia di euro. Qualsiasi tap nei menu di gioco farà comparire una o più schermate relative ai bundle in vendita e la chiusura di una porterà spesso e volentieri alla comparsa di

una seconda e di una terza. Le meccaniche predatorie di questo free to play sono lapalissiane persino ad una prima occhiata al negozio, in cui dovrete scorrere ogni volta tra tutti i banner dei personaggi anche solo per aprire un misero cristallo contenente l'ennesimo eroe da una stella. Complessivamente, quindi, il gioco risulta godibile solo per poche ore prima di trasformarsi in un ‘grindfest' e l'unico modo per aggirare tali limitazioni è quello di ricorrere ai costosissimi acquisti in app. Si pensi che una sola loot box, il cui contenuto è casuale e tende a essere di basso valore, richiede un esborso di 8 euro. Si tratta di cifre esagerate e, dando un'occhiata alle percentuali di drop di ciascun cristallo, sembra non esserci alcun meccanismo in grado di garantire al giocatore un personaggio di alto rango al raggiungimento di un tetto di spesa, sistema che ormai è comune a quasi tutti i gacha game. Insomma, la gestione di questa componente di Disney Mirrorverse è pessima e riteniamo che questo tipo di microtransazioni siano tra le più invasive di quelle viste negli ultimi tempi.





Magagne tecniche

Anche sul versante tecnico, Disney Mirrorverse presenta numerose imperfezioni. Al netto della già citata direzione artistica - il design dei personaggi ad esempio è ineccepibile - ciò che riguarda il fronte meramente grafico è ben meno esaltante. I modelli infatti presentano un livello di dettaglio rivedibile e lo stesso vale per le ambientazioni, che tra l'altro risultano molto simili tra loro. Seppur caratterizzati da piccole chicche che ricordano l'universo d'origine (pensiamo ad esempio agli edifici della Agrabah di Aladdin o alla Monsters & Co.) gli scenari sono pressoché identici tra loro e avremmo gradito una maggiore attenzione su questo aspetto della produzione.

Altra carenza riguarda le impostazioni grafiche, totalmente assenti sia su tablet che su smartphone: si tratta di un elemento molto fastidioso, poiché la modifica dei settaggi permette al giocatore di personalizzare la propria esperienza di gioco e decidere se favorire la bontà visiva o la fluidità. Anche la telecamera lascia parecchio a desiderare e fatica a seguire per bene l'azione a schermo, soprattutto in automatica. Se solo gli sviluppatori avessero ingrandito il campo visivo, avremmo avuto costantemente sott'occhio l'intera arena, senza perdere di vista i personaggi, come invece avviene spesso.