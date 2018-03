MLB The Show 18: Recensione del nuovo gioco di baseball per PlayStation 4

Per gli appassionati di baseball è un appuntamento fisso che si rinnova ogni anno, in quei giorni che separano il freddo inverno dalla tiepida primavera. È il momento in cui torna la Major League, e con essa i Boys of Summer che, per 162 partite di regular season, pressate in cinque mesi di fittissimo calendario, dominano le cronache sportive. MLB The Show 18, ovviamente ancora a firma del team San Diego Studios ed esclusiva PS4, è la più recente iterazione di una delle serie sportive più amate e apprezzate, da sempre una spanna sopra la concorrenza per qualità realizzativa, cura per i dettagli e realismo (solo NBA 2K può avvicinarsi per resa complessiva). Certo, il baseball non è esattamente lo sport più popolare dalle nostre parti, scarso appeal che ha impedito a MLB The Show di trasformarsi nel fenomeno di massa che invece caratterizza da anni, con pieno merito, il panorama videoludico a stelle e strisce. Poco male, verrebbe da dire. E in effetti la versione 2018 fa ben presto dimenticare qualsiasi discorso su popolarità, dati di vendita e quant'altro: MLB The Show è infatti pronto ancora una volta a dimostrarci come si confeziona un titolo sportivo degno di questo nome.

Piccoli passi (e qualche mancanza)

I fan della serie sono ormai abituati a un'evoluzione costante e senza strappi, caratterizzata, anno dopo anno, da una misurata politica dei piccoli passi. Un'evoluzione morigerata, tipica di tutti i principali sportivi "stagionali", ma che in The Show vede la sua più valida applicazione. Lo stesso succede con The Show 18, anche se, per una volta, due mancanze balzano all'occhio di primo acchito.

Con grande disappunto degli appassionati è stata eliminata la modalità Season, ovvero la possibilità di disputare una singola stagione senza le incombenze tipiche di una più impegnativa Franchise. Un'assenza che francamente non trova giustificazioni. Lo stesso dicasi per la Franchise Online, cancellata di punto in bianco. Altra scelta discutibile: non è più possibile importare i salvataggi della versione precedente, con buona pace di chi ama continuare le proprie storyline da un anno all'altro.

Gameplay prima di tutto

Come spesso accade con una fresca installazione, ci siamo subito tuffati nel Play Now, la modalità che consente di disputare una singola partita con squadre a nostra scelta, soluzione ideale per acclimatarsi alle novità della stagione e dare una prima occhiata alla resa complessiva del gioco. Viste le premesse di cui sopra, non ci aspettavamo di certo una rivoluzione visiva, e infatti l'aria di casa ormai cara ai fan di The Show è ancora presente.

Colpisce però sin da subito un'aggiunta importante sul versante gameplay: la fisica della palla è visibilmente migliorata. Già tratto distintivo della passata edizione, questa caratteristica ha raggiunto con The Show 18 livelli di affinamento pazzeschi, impensabili fino a pochi anni fa. L'accuratezza della rotazione, il comportamento dopo l'impatto con la mazza, la fluidità in fase di rilascio dalla mano del pitcher, le traiettorie dei vari lanci, tutto gira a meraviglia. Lo stesso dicasi per le reazioni dei giocatori nelle varie fasi della partita: la velocità di esecuzione di un doppio gioco, le esultanze per i fuoricampo, i tuffi degli outfielder o le slide in base dei corridori appaiono credibili come non mai, finalmente affrancati da quei residui di meccanicità ancora presenti negli anni passati. In una parola: smooth. Un altro perfezionamento evidente fin dai primi minuti è il feeling ancor più televisivo dato all'esperienza di gioco. Le cutscene, le panoramiche sugli spalti, le reazioni sempre credibili del pubblico fanno per un attimo pensare a una partita vera. Rimanendo sul versante visivo, l'illuminazione dinamica e le condizioni meteo (per la prima volta viene introdotto il rain delay) appaiono ancora più realistiche, mentre i modelli dei giocatori non sono ancora sugli standard di altre produzioni, per quanto ci siano evidenti miglioramenti nelle animazioni e nella scansione dei tratti somatici delle star più celebri. Le texture delle divise sono più "tridimensionali", con numeri e scritte che risaltano e luccicano sotto la luce del sole e dei riflettori, proprio come nella realtà. Gli intermezzi tra un gioco e l'altro e alcune inquadrature nel corso del match mostrano un framerate piuttosto claudicante, come già negli anni scorsi, un difetto che tuttavia non va a detrimento dell'esperienza ludica.

Tanta voglia di novità

Come detto in apertura, sono state eliminate due modalità di gioco, ed è proprio nell'offerta complessiva che MLB The Show 18 arranca un po', soprattutto in confronto ad altri titoli sportivi tripla A. La Franchise, ovvero la possibilità di guidare il proprio team per più stagioni consecutive, con tutte le incombenze del caso (rinnovi contrattuali, gestione del lineup e della rotazione, scouting di nuovi talenti, budget, e via discorrendo...), è ormai immutata da anni e mostra evidenti segni di obsolescenza. Il menu della modalità è ora più leggibile, e la stagione può essere suddivisa in fasi cruciali, ma è davvero poca cosa di fronte a un impianto che non riceve significativi upgrade da almeno un lustro.

Certo, l'AI appare migliorata nella gestione di lineup e rotazioni, più attenta al reale stato di forma dei giocatori, ma talvolta mostra la corda nelle fasi di trade, con mosse di mercato spesso prive di logiche apparenti. Al di là di aspetti perlopiù cosmetici, in The Show mancano pesanti feature ormai habitué di altri prodotti, come la possibilità di costruire un nuovo stadio per la propria squadra o il trasferimento della franchigia in un'altra città. Senza questi incentivi, dopo una manciata di stagioni ci verrà naturale ripartire con un altro team. Tra le altre opzioni di gioco, Road to the Show, pur senza rivoluzioni, è a conti fatti la modalità che quest'anno presenta il maggior numero di novità.

Come in passato, dovremo creare il nostro alter ego digitale e farlo progredire dalle Minors fino all'olimpo della Major League. Le novità si concentrano sia nel sistema di progressione, che abbandona i punti XP distribuibili in favore di un più snello upgrade automatico sulla base degli obiettivi da centrare, sia negli elementi di contorno, con una sceneggiatura che fa timidamente il verso a FIFA e NBA 2K, ed ai rispettivi Il Viaggio e Il Mio Giocatore. Le fasi di allenamento si mantengono "virtuali" e non interattive, altro aspetto che, sfortunatamente, oggigiorno risulta un po' vetusto. Di contro, l'editor potenziato consente ora di creare la propria batting stance personalizzata (la posizione mantenuta in battuta). Riecco anche la Diamond Dynasty online, versione in salsa baseball delle ormai onnipresenti modalità "collezionabili" (Ultimate Team e compagnia...), col ritorno di alcune grandi leggende del passato, Babe Ruth su tutti, e vari memorabilia per rimpolpare la propria collezione virtuale. La progressione è piuttosto lenta, e di conseguenza anche la possibilità di comprare di volta in volta nuovi pacchetti di figurine. Se non altro, la moneta virtuale necessaria per gli acquisti può essere guadagnata in qualsiasi modalità di gioco. In alternativa, preparate la carta di credito perché il denaro reale, ovviamente, è ben accetto.