MLB The Show 23 Recensione: è tempo di ripassare la storia del baseball USA

Con ancora negli occhi la prestazione sontuosa di Shohei Ohtani nella finalissima del World Baseball Classic 2023, non vedevamo l'ora di mettere le mani sul nuovo MLB The Show 23 per rigiocare la sfida tra Giappone e Stati Uniti e polverizzare anche noi a suon di strikeout il povero Mike Trout (suo compagno di squadra ai Los Angeles Angels!). Il fenomeno giapponese sembra una macchina inarrestabile e sta riscrivendo la storia del baseball professionistico.



Lanciatore, battitore designato (finalmente è possibile farlo giocare nei due ruoli anche in MLB The Show), esterno e persino coverboy, "Shotime" è stato lo scorso anno il testimonial perfetto per la simulazione di San Diego Studio (a proposito, ecco la recensione di MLB The Show 22), il primo episodio della serie ad approdare sulle console di Nintendo (Switch), il secondo su quelle di Microsoft (Xbox Series X/S e One). Quest'anno il testimonial di Ohtani è stato raccolto da Jazz Chisholm Jr. dei Miami Marlins e dal leggendario capitano dei New York Yankees Derek Jeter per l'edizione Deluxe.

L'impatto delle regole nuove

La stagione 2023 si apre con Astros, Yankees, Mets, Padres e Braves a godere dei favori del pronostico e Mariners, Blue Jays, Phillies, Cardinals, White Sox e Rays nel ruolo di outsider.



Per velocizzare le partite e limitare i tempi morti la Major League Baseball ha introdotto una serie di nuove regole: dal "pitch clock" (tra un lancio e l'altro non devono passare più di 15 secondi con le basi vuote, 20 secondi con corridori) fino all'eliminazione dello shift difensivo (non si può più schierare un interno aggiuntivo), passando per l'allargamento delle basi per invogliare le rubate. Insomma, la lega professionistica nordamericana punta ad aumentare lo spettacolo limitando l'impatto delle difese.

MLB The Show 23 si presenta all'opening season videoludica con un paio di interessanti novità: il sopracitato World Baseball Classic, il torneo riservato alle nazionali che ha visto l'Italia guidata da Mike Piazza raggiungere i quarti di finale contro il Giappone di Shohei Ohtani, e la didattica "The Negro Leagues", una modalità di gioco interattiva che alterna video educativi a momenti di gioco per far riscoprire agli appassionati di baseball le leghe sportive dei primi anni del Novecento in cui le squadre erano formate esclusivamente o in ampia prevalenza da giocatori afroamericani.

I flashback del World Baseball Classic

La modalità "WBC" permette di rivivere la manifestazione continentale che si è conclusa con la terza vittoria dei giapponesi su cinque edizioni sin qui disputate. Nascosta all'interno del menu "Other Programs", questa modalità mette sul piatto una ventina di nazionali e più di un centinaio di giocatori provenienti anche dai campionati al di fuori della MLB. Come funziona?

Si rigiocano i momenti e le partite più interessanti del torneo attraverso una serie di flashback (solo tre inning, un vero peccato!). Tutti i giocatori internazionali del WBC (compresi outfit e attrezzatura) possono essere utilizzati anche nella "Diamond Dynasty", l'Ultimate Team della situazione. San Diego Studioù ha rimescolato - letteralmente - le carte per rendere l'esperienza di gioco un po' meno monotona. Le carte con gli overall più alti sono state buttate nella mischia sin dall'inizio, aggiunte quelle dedicate ai Capitani e dato una bella rinfrescata alla Team Affinity e alle mini-stagioni (sono disponibili 3 modalità), oltre alle partite classificate in cooperativa con gli amici fino a 5 giocatori. Un'altra importante modifica riguarda la progressione: è stato tolto il cap dei 25.000 punti XP. Per quanto riguarda il capitolo leggende, SDS ne ha aggiunte 25 nuove tra cui il sopracitato Derek Jeter e gli slugger Sammy Sosa e Mark McGwire, protagonisti assoluti della caldissima estate del 1998, dove a colpi di home run riuscirono a superare lo storico record di fuoricampo realizzato da Roger Maris.

Scouting migliorato

L'imprescindibile modalità "Franchise" permette di rivivere gli alti bassi di un campionato fatto da 162 partite (si possono giocare solo degli spezzoni per velocizzare il tutto): lo scorso anno SDS aveva aggiunto la possibilità di disputare più stagioni, risistemato la free-agency e aggiunto le Minor League.

Quest'anno il team di sviluppo si è focalizzato sul sistema di scouting per rendere il processo di recruiting ancor più realistico: il tutto con un tocco di imprevedibilità garantita dalla funzione "fog of war". Mettiamola così: ora è possibile beccare il nuovo Derek Jeter o l'erede del disastroso Mel Hall (per referenze chiedere ai fan degli ex Indians). Ottimo il lavoro svolto sulle Minor League che ha permesso di avere giocatori e statistiche ancor più accurati. La modalità Franchise ripropone anche il nuovo formato post-stagionale di MLB, con i playoff allargati a 12 squadre e tutte le novità previste dal nuovo contratto collettivo dei giocatori. La CPU, per quanto abbia fatto dei passi in avanti, si fa fregare come sempre e ha qualche problemuccio nel rilasciare i giocatori. Il nuovo sistema di scouting è stato implementato anche nella modalità "March to October" che è una versione super veloce della Franchise e dona una marcia in più al draft. La modalità carriera "Road to the Show" ritorna più o meno nelle stesse condizioni della passata stagione: tralasciando la nuova interfaccia utente e le apparizioni del trio di telecronisti di MLB Network, le modifiche alla struttura sono piuttosto minimal. Funziona sorprendentemente bene la nuova funzione "Face Scan" che permette al giocatore (tramite app) la possibilità di scattare un selfie e di utilizzarlo in questa modalità di gioco e anche nella Diamond Dynasty.

La storia del baseball

"The Negro Leagues" è senza dubbio la grande novità della stagione. Una rievocazione storica, un doveroso omaggio a una serie di leggende del baseball poco considerate, un modo di apprezzare uno sport che negli Stati Uniti è un vero e proprio fenomeno sociale e culturale. Una produzione realizzata in collaborazione con il Negro Leagues Baseball Museum guidato da Bob Kendrick (è il presidente) che nel gioco è presente come narratore.

Il roster della prima stagione vede protagonisti Leroy "Satchel" Paige, Jackie Robinson, Andrew "Rube" Foster, Hilton Smith, Hank Thompson, John Donaldson, Martin Dihigo e John Jordan "Buck" O'Neil: si potranno rivivere alcuni momenti fondamentali delle loro carriere (filmati e fotografie d'archivio sono fantastici). La struttura è quella di un documentario alla Netflix con una settantina di episodi da giocare. Completate tutte le storie si ottengono delle card con un overall da 90 (quella di Buck O'Neill invece da 95) da utilizzare nella Diamond Dynasty. L'unico neo della modalità è l'impossibilità di giocare partite complete da 9 inning.

Non ci sono le nuove regole

Per quanto riguarda il gameplay, SDS ha operato dei cambiamenti davvero marginali in MLB The Show 23. Il team ha lavorato soprattutto sul contatto pallina/mazza riprogrammando anche la gestione/interazione del colpo.

La palla si indirizza meglio e quando si trova il timing giusto è facile sparare un home run (si avverte un suono speciale). Sono molto più realistiche le traiettorie delle cosiddette palle baseline e quelle dei pop in volo. Questa modifica insieme all'aggiunta di una barra sul monte di lancio per rendere più difficile la vita ai pitcher provoca un sensibile aumento dei singoli e al tempo stesso una diminuzione dei fuoricampo. Per aumentare le rubate sulle basi SDS ha cambiato i comandi ma l'impatto sembra essere minimo. Abbiamo notato che i lanciatori della CPU tendono a stancarsi piuttosto velocemente (urge una patch per risistemare la loro energia), mentre gli esterni sbagliano un po' di più rispetto a MLB The Show 22, anche se continuano a catturare palle che nella realtà sarebbero impossibili da prendere. Non sono state implementate - un po' a sorpresa - le nuove regole introdotte dalla MLB quest'anno: una sorta di "pitch clock" c'è solo per le partite online. Stranissima, poi, la scelta di non rendere compatibili i salvataggi/contenuti degli utenti disponibili per MLB The Show 22.

Motore grafico da cambiare

Nonostante la produzione di SDS possa vantare 5.000 nuove animazioni sul campo, MLB The Show 23 non sembra essere ancora entrato nella next-gen (la serie è attualmente disponibile su cinque piattaforme). I modelli poligonali dei giocatori (urgono nuove scansioni dei volti) appartengono ancora all'epoca PlayStation 4/Xbox One e appaiono datati nel 2023. Le nuove animazioni rendono tuffi, rubate e prese più realistiche ma texture e poligoni sono sempre quelli di una generazione fa.

L'atmosfera resta stupenda anche se del ray tracing non c'è ancora traccia, mentre il frame rate si conferma su PlayStation 5 e Xbox Series X. Apprezzabile poi la scelta di personalizzare la presentazione delle partite riproponendo i principali network che seguono negli Stati Uniti l'intera stagione della MLB. Passi in avanti anche per la coppia Sciambi-Singleton in cabina di regia: la telecronaca è meno ripetitiva e monotona.