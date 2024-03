MLB The Show 24 Recensione: il miglior gioco di baseball che ci sia

Disponibile per PS4 Xbox One Switch PS5 Xbox Series X

Il 28 marzo inizia ufficialmente il cammino verso le World Series con il "dream team" dei Dodgers (hanno sborsato un miliardo di dollari per il trio di lanciatori Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto e Tyler Glasnow!) nei panni dei favoritissimi, seguiti dai Rangers (campioni in carica), Braves, Astros, Yankees, Phillies, Twins e Blue Jays. Per sapere chi trionferà abbiamo due possibilità: aspettare l'autunno o simulare 162 partite con il nuovissimo MLB The Show 24. La storica serie di baseball di San Diego Studio è approdata da qualche anno sulle console Xbox (è disponibile dal dayone sul Game Pass) e Nintendo. Il passaggio da esclusiva PlayStation a titolo multipiattaforma ha creato qualche difficoltà inaspettata al team: gli ultimi capitoli della serie (complice la pandemia) non sono stati straordinari. Fortunatamente l'ottimo MLB The Show 23 (qui la recensione di MLB The Show 23) ha rimesso le cose a posto.

Difesa sul diamante

Al quarto anno sulle console di nuova generazione, il team di Sorrento Valley sembra aver imboccato la strada giusta per sbloccare tutto il potenziale di PlayStation 5 e Xbox Series X. Lo scorso anno il lavoro di SDS si è focalizzato sui turni in battuta, compresa l'aggiunta dei battitori designati; in MLB The Show 24 le attenzioni si sono spostate sulla fase difensiva e sulle performance dei lanciatori. Il livello di personalizzazione raggiunto è in grado di accontentare un po' tutti i palati, permettendo a neofiti e veterani di godersi l'esperienza in battuta senza grossi patemi d'animo.

Il sistema di controllo, ancora più esaustivo, offre tre esperienze diverse per avere un controllo totale della battuta, parziale o minimo. Per chi si avvicina al baseball, concentrarsi "solo" sul timing può essere un bel vantaggio per mettere a segno qualche valida senza preoccuparsi troppo di parabole alte o del posizionamento degli esterni. Miglioramenti anche sul monte di lancio (il sistema pinpoint funziona molto meglio) e soprattutto sui giochi difensivi: è molto più semplice intuire la traiettoria di una "velenosa" e la possibilità di utilizzare la levetta analogica per indirizzare il lancio verso una delle basi rende meno caotica l'azione. Anche le corse sul diamante sono state semplificate per agevolare i corridori: è più facile fermarsi e tornare indietro evitando così fastidiose eliminazioni.

Tuffi fenomenali

Una delle aggiunte più interessanti riguarda gli "Impact Plays" nella modalità "Road to the Show": si tratta di QTE che simulano (con tanto di tempo rallentato) spettacolari giocate difensive che vanno dalle prese in tuffo o in salto ai lanci fuori equilibrio che possono portare a clamorose eliminazioni.

SDS ha prestato molto attenzione ai pickoff (lanci verso la base dove c'è un corridore) per favorire i tentativi di rubare le basi, mentre sono diminuiti nel complesso gli strikeout che abbondavano nel precedente capitolo: continuano a latitare, invece, i bunt di sacrificio (con le basi cariche e in altre situazioni). Il numero complessivo dei lanci per ogni pitcher è stato tarato in modo più realistico, la stessa cosa non si può dire per gli esterni che continuano a essere dei centometristi nel raggiungere palle e traiettorie che sfida ogni legge della fisica. Alcuni lanci sono stati riprogrammati per garantire una sfida equa: la "sinker" (una palla veloce verso il basso), per esempio, è stata depotenziata. L'IA lascia ancora qualche dubbio nella gestione del bullpen e nelle rotazioni, anche se qualche passo in avanti è stato fatto. La sfida è garantita dalla difficoltà dinamica che si adegua alle prestazioni/abilità del giocatore, anche se si ha la sensazione che SDS abbia livellato tutto verso il basso.

Uno show ancora più ricco

Appena installato MLB The Show 24 lascia basiti: il colore bianco luminoso dei rinnovati menu di gioco sparato magari su un 65 pollici crea non poco fastidio, mentre l'interfaccia utente in certe situazioni si rivela poco leggibile. Funzionano ancora bene i tutorial e le sessioni di allenamento. Capitolo modalità: nessuna novità epocale ma tante sostanziose aggiunte.

Nella carriera "Road to the Show" si crea il proprio alter-ego tramite editor o scan facciale: si parte dalle Minor per arrivare alle Major League. Sulla falsariga dei vari EA FC, NBA 2K, NHL e compagnia, SDS ha introdotto la possibilità di vestire i panni di una giocatrice. La modalità presenta filmati, eventi e una narrazione ad hoc: purtroppo, la qualità dei dialoghi è sul banale andante. Apprezzabile l'aggiunta di un evento come il "Combine Draft" per visionare le future stelle di domani, anche se l'implementazione va migliorata.

Toni e Derek

Altro giro, altra corsa per l'enciclopedica modalità "Storylines": la stagione 2 è davvero fenomenale. Superbamente narrata da Bob Kendrick (presidente del "Negro Leagues Baseball Museum" di Kansas City), il viaggio di SDS ci proietta magicamente nel mondo delle Negro Leagues degli anni '20 attraverso filmati d'archivio, foto e sfide interattive: il pezzo clou è l'episodio dedicato a Toni Stone, la prima donna a giocare - con uomini - in una squadra professionistica.

Per i fan più giovani della MLB, Storylines propone la possibilità di rivivere la carriera di Derek Jeter, il leggendario interbase e capitano dei New York Yankees che ha deliziato i tifosi della Grande Mela per un ventennio. Consigliatissime entrambe: completandole è possibile ottenere card da utilizzare nelle altre modalità.

Grinding più impegnativo

Rispetto alle interpretazioni più spinte proposte da EA e 2K, la modalità "sbusta e colleziona figurine" di SDS si dimostra meno famelica in termini di microtransazioni: è ancora possibile costruire delle rotazioni leggendarie senza essere costretti a spendere un euro e, ottenere, sin dalle prime settimane di gioco, card con valutazione da 99.

Quest'anno "Diamond Dynasty" ha introdotto un cap ai punti XP che si possono guadagnare quotidianamente, una mossa studiata per rendere un po' più impegnativo il grinding. Le card, invece, diventano utilizzabili "solo" per una stagione competitiva: se si desidera accelerare il processo (che è diventato un po' meno facile rispetto allo scorso anno) si può sempre ricorrere agli acquisti in game. Complessivamente Diamond Dynasty rimane una modalità solida capace di offrire numerose sfide offline/online, anche se abbiamo l'impressione che SDS si stia avvicinando pericolosamente al lato oscuro delle mictrotransazioni. Un'altra modalità amatissima è la "Franchise" che propone una piccola grande aggiunta: la possibilità di prendere il controllo dei propri giocatori nei momenti clou di un inning o dell'intera partita. L'editor per la creazione degli stadi non presenta novità rilevanti, lo stesso discorso vale per le sempre valide modalità "Home Run Derby", "Rétro" e le altre.

Audio da paura!

Nuove scansioni facciali, un'illuminazione spettacolare (i giochi di luce sono stupendi) e stadi ancor più vibranti (compreso lo storico "Kingdome" di Seattle ricreato per la modalità dedicata a Jeter): nel complesso il lavoro svolto da SDS è discreto. Alcuni giocatori assomigliano davvero ai loro alter ego reali, altri non sembrano nemmeno parenti: a non convincere sono soprattutto le espressioni dei visi e le capigliature.

Il comparto sonoro è sublime: la sirena allo Yankee Stadium è da brividi così come la folla che rumoreggia nei turni in battuta. L'audio 3D della versione PlayStation 5 lascia senza parole nei contatti palla-mazza che regalano una marcia in più alla simulazione. In cabina di regia la coppia Sciambi-Singleton regala molte chicche e perle che gli amanti della MLB apprezzeranno, anche se alla lunga battute e commenti tendono a ripetersi spesso.