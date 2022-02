Monark Recensione: il folle erede spirituale di Shin Megami Tensei IF

Pubblicato nel paese del Sol Levante durante il mese di ottobre 2021, il JRPG dall'anima oscura confezionato dallo studio Lancarse - già autore, tra gli altri, di Persona Q2: New Cinema Labyrinth, Zanki Zero: Last Beginning e Lost Dimension - raggiungerà i mercati occidentali il prossimo 25 febbraio, al fine di rendere il nostro ego protagonista assoluto di un racconto volto a farci affrontare l'illogico e i più fatali desideri umani (a proposito, qui trovate l'intervista al producer e director di MONARK). Incuriositi dal coinvolgimento nel progetto di Ryutaro Ito, Tsukasa Masuko e di altri artisti che in passato diedero un prezioso contributo alla celebre serie di Shin Megami Tensei, nelle ultime settimane ci siamo quindi lasciati travolgere dalla squisita e incontrollabile follia di MONARK, e di seguito ve ne proponiamo le nostre consolidate impressioni.

Circondati dalla follia

Erede spirituale del mai localizzato Shin Megami Tensei IF, dal quale MONARK prende appunto in prestito le atmosfere e buona parte dei temi principali, il nuovo gioco di Fuyuki Hayashi e Mitsuhiro Hoshino è ambientato nella prestigiosa Shin Mikado Academy, un gigantesco istituto scolastico che nei primissimi minuti della campagna viene circondato e separato dal mondo esterno da una barriera invalicabile.

In quel preciso istante, una fitta e misteriosa Foschia comincia ad avvolgere le numerose strutture dell'accademia, trasformando la maggior parte degli studenti nei cosiddetti "Instabili", ossia individui soggiogati dalla follia e del tutto privi del benché minimo autocontrollo. Non potendo abbandonare l'istituto, tutti gli alunni e gli insegnanti scampati allo spaventoso fenomeno si rifugiano dunque al piano terra dell'edificio principale, unico luogo in cui la Foschia non riesce ancora a penetrare. Nei panni di un protagonista silente e al quale occorre dare persino un nome, come prevedibile il compito del giocatore è quello di risolvere il mistero della dilagante follia, nonché escogitare un modo per riportare alla normalità la Shin Mikado Academy e gli studenti le cui menti sono state già azzerate dalla Foschia. Coadiuvato dalla graziosa Nozomi Hinata, precedente Presidentessa del Consiglio Studentesco detronizzata subito dopo la comparsa della barriera, e da un manipolo di soggetti ancora nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali, il protagonista fonda quindi il "Vero Consiglio Studentesco" per raccogliere quante più informazioni possibili sulla situazione dell'accademia e salvaguardare la sicurezza dei suoi sventurati residenti.



Addentrandosi volontariamente nella Foschia, il nostro alter-ego e i suoi fidati collaboratori rimangono però intrappolati nel cosiddetto Otherworld, l'agghiacciante piano metafisico in cui dimorano i temibili Daemon e soprattutto i Monarchi. Come spiegato di lì a poco da Vanitas, un demone dall'aspetto innocuo ma dotato di poteri incredibili, la situazione in cui versa la Shin Mikado Academy è il diretto risultato del patto stipulato tra le incarnazioni dei Sette Peccati Capitali e di altrettanti esseri umani che si servono delle loro capacità speciali per controllare il mondo reale e soggiogare il prossimo.

Dal momento che l'unica speranza di riconquistare l'agognata normalità sta proprio nel rintracciare i sette "Portatori del Patto" e distruggere i loro Ideali cristallizzati, il protagonista decide di stringere a sua volta un accordo con l'Autorità della Vanità e di combattere il fuoco col fuoco. Risvegliando la sua "Imagegear", questi acquisisce dunque i poteri necessari per fronteggiare i Daemon e opporsi agli individui che vorrebbero assumere il totale controllo della Shin Mikado Academy.



Tra creature demoniache, ambientazioni scolastiche e dimensioni cognitive, sul piano narrativo è impossibile non notare le molteplici somiglianze tra MONARK e il sensazionale Persona 5 (se non l'avete ancora fatto, corrette a leggere la nostra recensione di Persona 5 Royal), cui gli sceneggiatori di Lancarse si sono palesemente ispirati. Originalità a parte, va detto che MONARK offre comunque una trama rispettosa e coinvolgente, che sin dal primo capitolo riesce a spiazzare il giocatore con sviluppi drammatici e talvolta brutali, nonché proporre con regolarità degli interessanti e mai scontati spunti di riflessione. Per il rovescio della medaglia, i suoi due difetti principali sono rappresentati dalla caratterizzazione un tantino stereotipata dei vari comprimari e dall'eccessiva linearità dell'avventura, la cui longevità si attesta sulle 40 ore circa (o anche di più, nel caso decidiate di esplorare le diverse route narrative e sbloccare tutti i finali alternativi).

Peccare con strategia e lungimiranza

Se l'impianto narrativo di MONARK appare piuttosto simile a quella di Persona 5, lo stesso non si può dire per quella ludica, anche perché il JRPG di Lancarse non presenta una componente "slice of life" vera e propria.

Sebbene la storia sia ambientata in un'accademia, il nostro alter-ego non prenderà mai parte ad alcuna attività scolastica, in quanto le lezioni sono state del tutto interrotte subito dopo la comparsa della barriera. Una volta diradata la Foschia presente nei vari edifici, però, al loro interno il protagonista potrà scambiare due chiacchiere con gli oltre cento studenti intrappolati e sottoporsi a quiz a risposta multipla - qui chiamati Test Diagnostici - che serviranno ad alterare le sue statistiche emotive. Oltre ai classici valori come forza, agilità e difesa, il personaggio principale di MONARK presenta sette parametri speciali e che insieme costituiscono il suo Ego: i sette peccati capitali, ovvero Superbia, Ira, Gola, Avarizia, Accidia, Lussuria e Ira. Valori che nel mezzo delle non troppo movimentate sessioni esplorative non hanno alcuna utilità, ma che al contrario impattano sul sistema di combattimento e su alcune unità schierabili in campo.



Prima di analizzare nel dettaglio il gameplay di MONARK è opportuno precisare che alle battaglie possono partecipare un massimo di sei combattenti, selezionabili a scelta fra i cinque membri del Vero Consiglio Studentesco e i loro Fiend.



Come spiegato nella nostra anteprima di MONARK, questi ultimi sono in realtà dei Daemon che obbediscono soltanto al protagonista e che si basano sui sette peccati capitali: all'inizio della campagna il giocatore ne ha uno soltanto, stabilito per giunta da un test attitudinale volto a stabilire quale dei sette peccati alberghi maggiormente nel suo animo (nel nostro caso abbiamo ricevuto il Demone della Superbia), ma col passare delle ore e completando i vari capitoli della vicenda è possibile acquisire anche gli altri sei, per un totale di dodici personaggi giocabili.

La particolarità dei Fiend risiede però nella possibilità di personalizzarli con pezzi di equipaggiamento che alterano tanto il loro aspetto quanto i parametri di base, il che sprona gli utenti a cercare il giusto equilibro tra look e praticità.



Mutuato quasi interamente da Lost Dimension, altra creatura di Lancarse già disponibile su PS3, PS Vita e Steam (per tutti i dettagli consultate la recensione di Lost Dimension), il sistema di combattimento di MONARK è rigorosamente a turni, ma a differenza di tanti congeneri è caratterizzato da una spiccata componente strategica basata sul movimento libero e sul posizionamento dei personaggi. Similmente a quanto avviene nella saga di Valkyria Chronicles, durante il proprio turno il giocatore ha la facoltà di muovere ad uno ad uno e senza un ordine preciso tutti i propri beniamini all'interno di un'area circolare (la cui ampiezza varia in base al personaggio e ai suoi parametri di base), nonché di attaccare eventuali nemici presenti nel loro ristretto campo di azione.

Una meccanica che consente a Nozomi e gli altri di aggredire alle spalle gli avversari, massimizzare il danno inferto ed evitare che questi possano passare al contrattacco, ma che esprime il suo vero potenziale soltanto in presenza di alleati vicini. Posizionare due o più compagni attorno a un singolo obiettivo innesca infatti il concatenamento di Attacchi Assist automatici che favoriscono l'eliminazione del bersaglio designato.

Novità ad alto tasso di rischio

Per aggiungere altro pepe ad un combat system rodato e differenziarlo da quello del già menzionato Lost Dimension, gli sviluppatori di Lancarse hanno ben pensato di introdurre quattro meccanismi extra, che a seconda del modo in cui vengono impiegati possono diventare delle armi a doppio taglio. Tra questi, il meno rischioso è la Risonanza, ossia lo stato che permette a due compagni di vincolarsi per un certo numero di turni e di condividere tanto i buff quanto i debuff.

Ben più pericolosa è invece la modalità Follia, che si attiva quando la barra follia raggiunge il 100% e trasforma le unità in esseri incontrollabili: in quello stato, non solo la difesa dei lottatori cola a picco, ma gli altri parametri schizzano alle stelle. Un boost notevole, ma che purtroppo ha un prezzo salatissimo: trascorsi tre turni dall'innesco, le unità in preda alla follia subiscono un esaurimento nervoso e finiscono KO. Attivabile solo quando l'apposita barra raggiunge il 100%, il Risveglio è invece lo stato che potenzia tutte le arti e le statistiche, e che per tutta la sua durata consente di lanciare attacchi speciali a costo zero. È solo combinando Risveglio e Follia attraverso la Risonanza che i membri del party possono infine entrare nello stato di "Illuminazione" e godere di power-up ancora più sorprendenti. Anche grazie al soddisfacente livello di difficoltà delle battaglie (che in ogni caso può essere abbassato attraverso una voce posta nel menu delle opzioni), le quattro meccaniche appena descritte giocano una valenza imprescindibile nell'economia del gameplay, specie negli scontri coi boss di alto livello. Come sempre l'importante è non abusarne a casaccio, ma dosarne l'utilizzo con parsimonia e lungimiranza.



Se nel complesso ci riteniamo quindi ampiamente soddisfatti del sistema di combattimento di MONARK, lo stesso non si può dire per il sistema di crescita dei personaggi. Indipendentemente dal ruolo giocato nel corso di uno scontro, i componenti del party non acquisiscono alcun punto esperienza, ma il loro livello e i parametri di base sono stabiliti soltanto dal numero di skill apprese o comunque potenziate attraverso l'apposito Albero delle Abilità. Ciascuno di essi include invero una trentina di skill diverse e migliorabili un certo numero di volte, ma che vanno sbloccate spendendo i preziosi punti SPIRITO attenuti al termine delle battaglie.

A prima vista intuitivo e permissivo, questo sistema nasconde un gravoso limite: a differenza di quanto ci si aspetterebbe, i punti ottenuti dopo ciascuno scontro (e sempre proporzionati al punteggio conseguito) non sono affatto individuali, bensì condivisi dall'intero party. Se da una parte questa soluzione torna utile al momento di migliorare un singolo alleato, dall'altra rallenta parecchio la creazione di una squadra competitiva, costringendo gli utenti a sottoporsi a lunghe e noiose sezioni di grinding.

Bene ma non benissimo

Dal punto di vista grafico MONARK si presenta più in linea con gli standard qualitativi della passata generazione di console, non a caso il titolo presenza delle texture povere di dettagli e un po' ripetitive. Come risultato, le ambientazioni scolastiche e perfino i piani dell'Otherworld in cui si consumano gli scontri all'ultimo sangue ci sono parsi troppo semplici e lineari. In compenso, al netto di qualche spigolo abbiamo apprezzato non poco gli splendidi modelli poligonali dei comprimari, in questo caso impreziositi dall'inconfondibile character design del maestro so-bin, già illustratore delle famosissime light novel di Overlord.

Ottima anche la colonna sonora composta da Tsukasa Masuko, che accompagna a dovere i toni assunti dalla narrazione e regala un paio di motivi piuttosto movimentati e di essere ricordati. Sfortunatamente MONARK non sfrutta al momento nessuna delle funzioni sensoriali offerte dal nuovo controller di Sony, ciononostante su PlayStation 5 il JRPG strategico si difende con un frame rate granitico e dei tempi di caricamento quasi inesistenti.



Passando infine al doppiaggio, sia la traccia parlata in inglese che quella in giapponese sono convincenti, anche se durante la nostra prova abbiamo preferito di gran lunga la seconda: gli interpreti vocali nipponici, del resto, si sono distinti con performance recitative assai superiori alle controparti anglofone. Se da una parte siamo piuttosto dispiaciuti per l'assenza della localizzazione in italiano, va comunque detto che i dialoghi di MONARK non risultano impegnativi, ragion per cui la totale comprensione dei testi non richiede particolari conoscenze linguistiche.