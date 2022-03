Monster Energy Supercross 5: Recensione del nuovo gioco di corse Milestone

Disponibile per Pc PS4 Xbox One PS5 Xbox Series X

Lo scorso 8 gennaio ad Anaheim è ripartito il campionato a stelle e strisce dedicato al Supercross: il Monster Energy AMA Supercross Championship 2022 concluderà la stagione a Salt Lake City il prossimo 7 maggio. Per i fan di Cooper Webb, Justin Cooper e Colt Nichols (gli ultimi vincitori nelle tre classi) c'è solo una soluzione per rivivere le gesta dei propri beniamini: giocare a Monster Energy Supercross: The Official Videogame 5, il quinto capitolo della simulazione dedicata al campionato statunitense firmata dalla nostrana Milestone. La software house meneghina è ormai la regina indiscussa nel campo delle simulazioni a due ruote, e nel mondo del motocross è costretta a fare gli straordinari: oltre al Supercross d'oltreoceano c'è anche quello europeo dedicato alle categorie MXGP (dove dominava il nostro Tony Cairoli, a tal proposito ecco la recensione di MXGP 2021).

Una questione di equilibrio

Il quinto capitolo della simulazione di Milestone porta in dote tutti i piloti e le moto ufficiali della stagione 2021 del Monster Energy Supercross AMA (nelle categorie 450 SX, 250 East e 250 West), oltre a diverse novità che non riguardano esclusivamente il modello di guida. I veterani della serie noteranno sin da subito la "Future Academy", una modalità che è qualcosa di più un semplice tutorial: sotto la supervisione di una leggenda del Supercross mondiale come Ricky Carmichael, impareremo infatti a gestire il nostro mezzo e a lanciarci in ardite prodezze.

La Future Academy è dunque un buon modo per apprendere "trucchi del mestiere" come, ad esempio, gestire il peso del corpo o derapare senza perdere troppo terreno. Si tratta di un'aggiunta con la quale Milestone punta ad accontentare sia i neofiti sia i veterani della serie, che da tempo si lamentavano per la mancanza di un tutorial che permettesse loro di affinare la tecnica di guida.

Un Simcade impegnativo

Monster Energy Supercross 5 è il classico simcade che sembra facile da padroneggiare ma che invece si dimostra molto più complicato, con una curva d'apprendimento decisamente impegnativa. Basta infatti davvero poco per cadere affrontando una serie di whoops e finire in fondo al gruppone e, soprattutto all'inizio, non è facile trovare il giusto equilibrio nelle proprie gesta competitive.

Dopo aver macinato un po' di gare e metabolizzato un buon numero di cadute, è facile rendersi conto di quanto sia dannatamente importante spostare il peso del proprio alter ego al "momento giusto" (tramite lo stick destro) per limitare il rischio di assaggiare il fango. Il peso delle moto e la diversa cilindrata (250cc e 450cc) richiedono al giocatore una sensibilità di guida diversa nell'affrontare le piste del campionato a stelle e strisce (quelli ufficiali e quelle preparate da Milestone), che risultano piuttosto impegnative e nascondono molte insidie. Quando si affronta una serie di whoops è necessaria una precisione chirurgica per non perdere troppa velocità, allontanarsi dagli avversari e, nel peggiore dei casi, finire contro le barriere. Purtroppo la morfologia delle piste tende a offrire spazi limitati per atterrare, e le sfide gomito a gomito con gli avversari sono una consuetudine, così come i contatti che portano a rovinose cadute.



Gli spazi per andare manetta sono abbastanza limitati e non c'è mai un attimo di tregua: tra avversari, fango, barriere, cunette e salti, è dunque necessario mantenere un livello di concentrazione decisamente alto. Per rimediare ad un incidente di percorso è sempre possibile utilizzare la funzione di "Rewind" (in modo limitato) che può essere ricaricata con una serie di acrobazie durante i giri di pista, ma si tratta di un semplice palliativo. Per quanto riguarda la versione PlayStation 5, l'utilizzo del DualSense risulta piuttosto limitato, dato che il controller non fa altro che offrire qualche stimolo aptico durante le corse.

Il motore fisico fa le bizze

L'Unreal Engine, poi, su alcuni tracciati ci mette del suo e in più di un'occasione, saltando su una rampa, ci siamo trovati letteralmente gambe all'aria senza un valido motivo, senza contare le volte che siamo stati abbattuti da un avversario un po' troppo aggressivo.

Insomma, partire con tutti i settaggi al massimo per quanto riguarda il realismo simulativo (fisica avanzata attivata, freni congiunti, Flow aid e Rewind disattivati) potrebbe essere un po' problematico per chi non ha molta confidenza con la serie, e fortunatamente Milestone offre la possibilità di controllare automaticamente i salti e l'ingresso in curva, in modo da rendere il gameplay più accessibile per i neofiti. La deformazione del terreno lascia ancora a desiderare (graficamente e fisicamente), mentre l'IA alterna performance che potremmo definire realistiche ad altre discutibili (i tempi sul giro, per esempio), soprattutto su alcune piste. A questo proposito, dopo aver visto in azione il sistema "A.N.N.A." nella serie MotoGP, sarebbe bello avere anche nei titoli dedicati al motocross un'IA personalizzata con piloti differenziati per stile di guida e abilità.

Carriera e le altre modalità

La simulazione di Milestone offre un buon numero di modalità di gioco e un solido comparto multiplayer, sebbene la modalità Carriera resti il pezzo forte della produzione meneghina. La nuova versione dell'esperienza in singolo è strutturata in tre fasi (Futures, Rookie e Pro) con tanto di skill tree e perk da sbloccare. Gareggiando si sblocca di tutto e di più: dagli sponsor agli esercizi di allenamento, fino alle abilità per il proprio alter ego (è stato aggiunto anche un editor per personalizzare il casco).

Per questo motivo è importante, soprattutto all'inizio, puntare a raggiungere buoni piazzamenti e ad arrivare in fondo alle gare. Passando da un campionato all'altro si sbloccherà una delle feature più attese, ossia il "Rider Shape System" che simula lo stato di forma del pilota. In che modo? Attraverso allenamenti, prestazioni in pista e cadute durante le gare.



Le tre fasi della Carriera offrono sfide completamente diverse tra loro: per esempio, nella Futures ci si concentra principalmente nello sviluppo del proprio pilota; nella Rookie bisogna giustificare il "contrattone" e si gareggia per una squadra (è anche possibile crearne una propria); nella Pro invece si parteciperà a un intero campionato nella categoria 450.

Per quanto riguarda le altre modalità presenti, ritroviamo il "time attack", la modalità campionato (si gareggia in una delle tre classi disponibili con molteplici possibilità di personalizzazione) e la classica gara singola. Uno dei punti di forza della serie è rappresentato dall'Editor di tracciati che fa capolino anche in questo quinto episodio senza grosse novità (a parte l'aggiunta del "Rhythm Section Editor"), mentre ritorna anche la modalità open world Compound, che permette di scorrazzare da soli e compagnia di amici. Apprezzabile l'introduzione dello split-screen sulla stessa console, mentre il multiplayer permette di avere l'IA come "jolly" durante le gare nel caso di qualche abbandono.

Volti da paura

L'uso dell'Unreal Engine da parte di Milestone in ambito Supercross continua a non convincere: abbiamo notato dei miglioramenti per quanto riguarda le texture e animazioni dei piloti (in sella al proprio bolide), mentre il contorno lascia sempre un po' troppo a desiderare.

Le texture del terreno, in particolare, andrebbero portate nella next-gen, mentre sui volti dei piloti è meglio passare oltre. Tecnicamente la produzione di Milestone è solida (anche se non impressiona a livello di frame rate) e il rombo delle moto in pista regala buone sensazioni, ma era sicuramente lecito aspettarsi qualcosa di più.