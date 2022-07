Monument Valley Panoramic Collection Recensione: due giochi monumentali

Di rado si fa riferimento all'industria del gioco mobile riguardo alla sua capacità di sfornare grandi capolavori, ma è pur vero che qualche bella eccezione alla regola sia in effetti affiorata nel corso degli anni passati. In questo senso il dittico di Monument Valley rappresenta senz'altro uno degli esempi migliori: i due puzzle game del team londinese Ustwo hanno infatti saputo dimostrare che, con buone idee di design e una cifra stilistica precisa, non c'è limite tecnologico che possa impedire a un videogioco di spiccare.



Parliamo di una coppia di rompicapi particolare, i cui quadri ludici sono manifestamente ispirati alle geometrie di Escher, il celebre e visionario artista olandese; una formula, quella dei Monument Valley, perfettamente a proprio agio fra i comandi tattili, che tuttavia avrebbe meritato spazio anche su lidi interattivi più tradizionali. La buona notizia è che Monument Valley 1 e 2 sono recentemente approdati oltre i confini degli smartphone e dei tablet, conquistando le lande PC con due nuove versioni denominate Panoramic Edition - o Panoramic Collection, se acquistate insieme - nate giustappunto per adattarsi a schermi di più ampie dimensioni e comprensive di tutto il materiale distribuito dopo le release originali al fine di arricchire i due pacchetti base, meravigliosi per qualità ma esauribili in uno schiocco di dita.



In prospettiva

Una principessa silenziosa, un mondo etereo e sospeso, una serie di architetture manipolabili. Sono in fondo questi tre gli elementi che, nel 2014, hanno permesso al primo Monument Valley di fare breccia nel cuore dell'utenza mobile, ritrovatasi tutt'a un tratto a guidare quel misterioso avatar vestito di bianco dall'inizio alla fine di dieci percorsi quasi lineari, un tap dopo l'altro.



Il "quasi" è d'obbligo perché, come accennato, le strutture poste lungo il cammino - ponti, torri e quant'altro - possono essere qua e là spinte dal giocatore, a mo' di grande burattinaio, per consentire al personaggio di avanzare verso la meta. L'operazione, unita all'opportunità d'indicare alla protagonista dove collocarsi passo dopo passo, è davvero fondamentale ai fini di gioco in quanto, di fatto, è in grado di cambiare in maniera più o meno drastica parte della conformazione spaziale. Ed è qui che subentra la componente escheriana, dato che spostare, alzare e abbassare piattaforme serve sì a proseguire, ma sfruttando i paradossi visivi che regolarmente si creano toccando il setting. Nella logica di Monument Valley, raggiungere un piano rialzato non significa per forza salire una gradinata: spesso basta girare una leva per ruotare la pedana sottostante e creare una connessione diretta con il livello superiore, piegando l'isometria dell'inquadratura alle proprie esigenze. Il risultato è l'alternarsi di enigmi ambientali tutto sommato semplici da risolvere ma molto ingegnosi, per altro resi ancor più appaganti grazie all'ottima cifra artistica scelta per imbastire un racconto altrettanto criptico, nondimeno affascinante.



Quello che poi ha fatto Monument Valley 2 nel 2017 non è stato altro che riprendere questa ricetta, già di per sé centratissima, ed espanderla in favore sia di una maggiore durata dell'esperienza sia, parzialmente, di qualche meccanica ludica inedita, o almeno impreziosita. Dall'impiego di due personaggi simultaneamente in campo - un escamotage che ha giovato al gameplay come anche alla narrazione, qui più articolata - fino alla possibilità di curvare passaggi altrimenti in perfetto rettilineo, tutti i nuovi ingredienti conferiscono al sequel una chiara ragion d'essere, portando all'attenzione di chi siede al di qua dello schermo un'altra avventura ricercata, sognante, a suo modo indimenticabile.

Nuovi, vecchi viaggi

Così speciali eppure così fugaci - l'episodio due, il più longevo, si conclude in circa novanta minuti - per fortuna i Monument Valley non sono stati abbandonati a se stessi nei periodi successivi ai rispettivi lanci sul mercato. Sono stati due i DLC dedicati al primo capitolo, Forgotten Shores e Ida's Dream, mentre Monument Valley 2 ha beneficiato di una sola espansione, intitolata The Lost Forest. Aggiunte piccole ma significative che, neanche a dirlo, sono fieramente presenti nei due nuovi porting "panoramici" per computer.



Completezza contenutistica a parte, il lavoro svolto dalle Panoramic Edition non può prescindere dall'ovvia operazione di adattamento tecnico dalle versioni touch precedenti all'inesplorato habitat mouse e tastiera. Non che ci sia molto da dire a riguardo: l'equazione "sposta e trascina" non perde smalto una volta traslata sulla punta del cursore, come d'altronde è comune a molte proposte puzzle della stessa risma. Di qualche ritocco giova pure l'aspetto grafico, ammodernato quel tanto che basta per convivere con i monitor o pannelli di nuova generazione. Piccole rifiniture a favore di due titoli che sanno farsi gustare in ogni loro singolo guizzo creativo, oggi più che mai.