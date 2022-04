Moss Book 2 Recensione: un'avventura imperdibile per PlayStation VR

Il primo Moss ha scritto una pagina significativa nella storia della realtà virtuale, in quanto l'opera prima del team di Polyarc sapeva incantare il giocatore con un'esperienza semplice come poche, ma incredibilmente delicata e immersiva. A qualche anno dall'esordio del primo libro su PSVR (per tutti i dettagli sul capostipite della serie correte a rileggere la recensione di Moss per PlayStation VR), lo studio di Seattle è tornato nel fiabesco universo di Moss per raccontarci la seconda parte dell'avventura della tenera topina Quill. Vestendo ancora una volta i panni del "Lettore", abbiamo quindi indossato il casco di Sony e ci siamo tuffati in Moss: Book 2 per ricongiungerci alla nostra adorabile "gemella" e aiutarla a compiere il suo eroico destino.

La favola continua

Come anticipato ai nostri microfoni da Doug Bouton di Polyarc (a proposito, avete già sfogliato l'intervista agli sviluppatori di Moss: Book 2?), il secondo libro di Moss si apre esattamente dove si era interrotto il precedente volume.

Avvalendosi dell'aiuto del "Lettore", la minuscola eroina sulle cui spalle poggia il fato di un intero mondo ha abbattuto Sarffog e salvato lo zio Argus, ma la disfatta del gigantesco serpente non rappresenta la fine della sua missione, bensì l'inizio di un'impresa ancora più grande e memorabile. Tolto di mezzo il rettile metallico che per anni ne ha impedito il ritrovamento, per l'eroica Quill della Radura è giunto di momento di recuperare il Cristallo che il re del suo popolo nascose durante la catastrofica "Notte delle Ceneri" e prepararsi a muovere guerra contro l'Arcano, affinché l'arcinemico del microverso di Moss non si impossessi a sua volta di tutti e cinque le pietre magiche. Un compito tutt'altro che facile, anche perché uno spaventoso tiranno alato è sulle tracce della coraggiosa guerriera che ha ereditato il Cristallo verde appartenuto al campione dei folletti e che mira a interrompere lo spietato dominio dell'Arcano. Senza entrare troppo nel dettaglio per non sottrarvi in alcun modo il piacere della scoperta, il Senza-Volto interpretato dall'utente dovrà di nuovo guidare e vegliare sulla roditrice, nonché adoperare una nutrita gamma di poteri inediti per aiutarla a superare dei puzzle ambientali sempre più intricati (ma mai frustranti) e ad abbattere i molteplici nemici che infestano il Castello dell'Arcano e i suoi suggestivi dintorni.



Se già il libro originale portava il "Lettore" a instaurare un legame fortissimo con la piccola Quill, in Moss: Book 2 il rapporto quasi simbiotico tra i due protagonisti del racconto metavideoludico è ancora più solido e evidente, un po' perché l'intreccio propone dei momenti davvero toccanti e capaci di scatenare l'empatia del "Lettore", e un po' perché il team di sviluppo ha effettivamente incrementato a dismisura il numero di situazioni che spingono questo e la topina a interagire e mescolare le rispettive risorse.

Con una longevità di circa 6 ore, a seconda del tempo richiesto dal superamento dei puzzle o comunque dedicato al ritrovamento dei numerosi collezionabili nascosti un po' ovunque, la campagna incatena al caschetto per tutta la sua durata, regalando un inebriante turbinio di emozioni.

Uniti più che mai

Chiunque abbia familiarità con Moss saprà che durante la precedente avventura non solo il giocatore controllava i movimenti della spadaccina, innescandone i semplicissimi pattern di attacco, ma agitando la sfera eterea rappresentata dal DualShock 4 aveva il compito di sfogliare le pagine del libro nei momenti prettamente narrativi, assumere il controllo dei nemici in battaglia per servirsi delle loro capacità specifiche o magari sollevare degli oggetti troppo voluminosi per l'esile Quill.

Sebbene il moveset e il sistema di combattimento siano rimasti gli stessi, la differenza fra i due lavori di Polyarc va ricercata nella necessità di accedere continuamente ai poteri acquisiti dal "Lettore" lungo il percorso e cambiare l'arma della sua gemella. Partiamo proprio da queste, specificando che laddove la volta scorsa Quill poteva brandire soltanto una spada, stavolta la roditrice può riporre la sua fedele lama per impugnare un possente martello o lanciare un chakram. Già svelato dai trailer che hanno preceduto il lancio di Moss: Book 2, il seppur lento martello è indispensabile per abbattere la corazza degli avversari più resistenti e renderli vulnerabili, mentre l'inedito anello rotante si è dimostrato la soluzione ideale per annientare i nemici più insidiosi senza rinunciare alla possibilità di conservare una certa distanza di sicurezza.



Se le diverse caratteristiche dei tre strumenti di morte potevano differenziare anche da sole l'esperienza ludica e al contempo controbilanciare la scarsa complessità delle dinamiche legate allo scontro, scacciando inoltre la ripetitività che a tratti caratterizzava il primo libro, Polyarc ha invece cercato di ampliare ulteriormente la rosa delle azioni disponibili, allo scopo di arricchire tanto la lotta quanto la risoluzione degli enigmi.

Quando la minuscola eroina solleva la sua arma, il suo compagno di viaggio può infatti infondervi il proprio potere, consentendo azioni altrimenti irrealizzabili: caricando la spada, Quill può lanciare un attacco frontale, danneggiare qualunque ostacolo si trovi lungo il suo cammino e addirittura attraversare un burrone, mentre il potenziamento del chakram permette di conficcare lo strumento in un particolare punto del paesaggio e di richiamarlo a sé al pari di un boomerang, distruggendo nemici metallici e congegni trovati in linea d'aria.



Il più interessante è comunque il martello, poiché il suo caricamento favorisce la momentanea creazione di una copia che il "Lettore" può azionare anche quando la topolina è molto distante. Una meccanica che torna utile per attaccare più bersagli simultaneamente, tenere a distanza una precisa minaccia o magari attivare un macchinario in lontananza.



Ai poteri legati alle armi si aggiungono poi la capacità del Senza-Volto di interagire con l'ambiente per creare dei ponti con i rami (similmente a quanto fatto da Groot in Marvel's Guardians of the Galaxy) o far fiorire dei rampicanti da scalare per raggiungere luoghi sopraelevati, prendere delle scorciatoie o quant'altro.

E se fondamentalmente la possessione dei nemici non ha subito alcuna variazione, durante la nostra prova abbiamo apprezzato non poco le situazioni in cui la soluzione di un puzzle ci ha spinti a tramutare un porcellino di terra in una pallina da flipper: imitando in tutto e per tutto le caratteristiche del biliardino elettrico, la divertente meccanica prevede che il lettore lanci l'insetto controllato contro le fessure o anche contro le pareti, così che questo rimbalzi contro i nemici fuori dalla portata di Quill. Sono insomma parecchi gli espedienti escogitati da Polyarc per rimpolpare e articolare la già soddisfacente componente ludica di Moss, e sebbene i limiti imposti dal tracciamento del controller tendano di tanto in tanto a dare qualche grattacapo - soprattutto nelle situazioni più concitate - va detto che tutto funziona a meraviglia. A onor del vero, l'unica riserva che nutriamo nei confronti di questo ispiratissimo sequel riguarda la gestione dell'equipaggiamento e la sostituzione dell'arma in uso, che appunto non avviene attraverso comode scorciatoie, ma obbliga ad aprire un menu radiale e a spezzare ripetutamente il ritmo dell'avanzamento.

Un sogno virtuale

Passando al fronte artistico, dobbiamo innanzitutto ribadire quanto il mondo immaginato dai ragazzi di Polyarc continui ad apparire incredibilmente bello e dettagliato. Dai lussureggianti saloni in marmo alle tetre fucine nascoste nei sotterranei del Castello dell'Antico, passando per l'incantevole montagna innevata o la rigogliosa foresta dei folletti, ognuno dei palcoscenici digitali offerti da Moss: Book 2 può essere visto come un maestoso diorama traboccante di particolari, elementi nascosti e oggetti frantumabili.



Se da una parte la scelta del team di includere più uscite nelle singole stanze e di rendere il mondo di gioco più interconnesso evita l'effetto corridoio del primo libro, dall'altra siamo convinti che la linearità del primo Moss si addica maggiormente alla semplice formula ludica del prodotto di Polyarc: unito all'assenza di indicazioni e a una comunicazione ancora una volta basata soltanto sul linguaggio dei segni, il backtracking richiesto in alcune fasi dell'avventura rischia infatti di far girare a vuoto il giocatore e allontanarlo dal suo obiettivo.

A proposito del linguaggio dei segni, uno dei maggiori pregi di Moss: Book 2 è certamente individuabile nella prodigiosa espressività della sua protagonista, che anche a questo giro è stata animata con grande cura, affinché in caso di necessità potesse farsi comprendere dal "Lettore" e indicargli con le sue sottili zampette la chiave per risolvere un enigma.



Tra una ballata euforica dopo aver superato un boss o un cinque battuto col DualShock 4, senza dimenticare i momenti in cui la topina fisserà il suo gemello per comunicargli un'emozione o la presenza di un pericolo, Quill saprà sempre escogitare un simpatico metodo per farsi comprendere, instillando nell'utente il desiderio di poterla coccolare o rassicurare nei frangenti più delicati del racconto. Il tutto è infine incorniciato da una colonna sonora leggera e delicata, ma sempre attenta ad accompagnale con puntualità i toni assunti dalla narrazione.