MotoGP 23 Recensione: una simulazione alla portata di tutti

La nuova formula "sprint race + gara lunga" varata dalla Dorna offre agli appassionati della MotoGP un menu da ristorante stellato: una quarantina di gare, una pletora di moto competitive e piloti di grande talento. In un campionato così equilibrato per vincere il mondiale è richiesta costanza e Milestone ne ha fatto il proprio mantra nella realizzare la nuova iterazione della serie (in attesa del prossimo capitolo, qui la recensione di Ride 4). Dopo un paio di annate di grandi cambiamenti e innovazioni, il team meneghino è andato sul sicuro, riproponendo la struttura collaudata della passata stagione, forte però di aggiustamenti studiati per rendere la simulazione più accessibile a neofiti e veterani (qui intanto la recensione di MotoGP 22).

Una MotoGP più accessibile

Le MotoGP attuali sono diventate decisamente potenti e veloci e i gommoni troppo prestazionali: "solo" l'elettronica permette ai piloti di governare questi bestioni da 300 cavalli. Grip e frenate sembrano essere arrivati al limite come testimoniano il numero delle cadute, degli infortunati e delle sanzioni applicate dagli steward nella stagione 2023. Le tempistiche per sorpassare si sono assottigliate ancora di più e attaccarsi ai freni (compreso quello motore) spesso porta a battezzare in modo sbagliato una staccata e a stressare ulteriormente le gomme.



Milestone sembra aver preso a cuore la situazione e l'introduzione degli "aiuti neurali" ne è la prova: l'IA interviene accompagnando la staccata del giocatore e lo aiuta a gestire il boilde quando apre il gas e nel momento in cui deve piegare in curva. Questa feature si dimostra utilissima non solo in fase di sorpasso ma anche nei cambi di direzione e pendenza di certi circuiti: se in MotoGP 22 ci voleva davvero poco per assaggiare l'asfalto, in MotoGP 23 la nuova assistenza prova a tenere in pista il pilota in tutti i modi, ma quando si esagera si finisce lo stesso a terra (occhio ai cordoli e all'erba).



Considerando il successo che sta ottenendo la MotoGP in tutto il mondo, gli aiuti neurali sono stati pensati da Milestone per un pubblico più giovane, che si avvicina per la prima volta al mondo dei Pecco, Bez, Maro, Diablo e compagnia bella. L'idea funziona e rende le prime uscite in pista con i mostri della MotoGP meno frustante: diventa facile completare le gare e ottenere qualche vittoria anche contro un'IA settata un medio livello.

L'esperienza di guida, fortunatamente, può essere personalizzata: la software house mette sul piatto quattro configurazioni possibili ("Esordiente" e "Classica" sfruttano gli aiuti neurali, "Competitiva" ed "Estrema" invece no). Se la prima si dimostra eccessivamente accomodante, la seconda lo è già meno e basta davvero poco per finire a terra. Chi invece apprezza le asperità della curva di apprendimento richiesta dal modello di guida di Milestone potrà sempre sfidare Bastianini, Márquez, Martin, Morbidelli e soci in modo duro e puro: le ultime due configurazioni richiedono abbondanti doti di pazienza per padroneggiare al meglio Ducati Desmosedici, Yamaha YZR-M1, Honda RC213V, Aprilia RS-GP e KTM RC16. E in tema di accessibilità, tornano anche le sfide della MotoGP Academy, che permettono di imparare i circuiti (suddivisi in settori) e affinare il proprio stile di guida conquistando un po' di medaglie d'oro con piloti e moto diverse. Il tutorial, invece, consente di saggiare i long lap penalty, l'attesa flag to flag, le mappature del motore, il dispositivo RHD, la partenza da manuale e altro.

Una svolta per la Carriera... e per l'IA

Milestone, quest'anno, ha dato una bella risistemata alla Carriera focalizzandosi molto di più sui piloti piuttosto che sui team manager. Sono stati aggiunti i cosiddetti "Turning Point", i punti di svolta che segnano in modo positivo e negativo la vita sportiva di ogni sfidante.

Momenti da sfruttare (come finire davanti a Ryusei Yamanaka nel penultimo GP della stagione di Moto3) per guadagnare una chiamata dalle squadre più prestigiose della MotoGP o per finire in un team di buon livello della Moto2. Non solo "slinding doors": per aggiungere un po' di imprevedibilità alla modalità il collettivo ha puntato sulle rivalità in pista e fuori: basteranno un paio di commenti pepati per far nascere delle mini saghe alla " Márquez Vs. Rossi" o "Rossi Vs. Biaggi". Una pessima reputazione avrà conseguenze negative anche sul proseguo della carriera: certi team e alcune case non vedranno di buon occhio il vostro ingaggio (i posti sono limitati). Per arrivare alla corte di Gigi Dall'Igna, per esempio, bisognerà passare prima nelle squadre satelliti come il Team Gresini, Pramac Racing o VR46 Racing.



Avere un contratto da prima o seconda guida farà la differenza (come nella realtà): si potrà indirizzare lo sviluppo tecnico durante i test e nel corso della stagione. Pur trattandosi di soluzioni già sperimentate in altre simulazioni motoristiche, Milestone ha fatto un bel lavoro per dare un po' di sostanza (le rivalità funzionano) a una modalità che negli ultimi anni era rimasta un po' troppo abbandonata. L'intelligenza artificiale generativa sta rivoluzionando giorno dopo giorno le nostre vite: Milestone si è sempre dimostrata molto attiva nel campo delle IA e in MotoGP 19 ne abbiamo avuto un assaggio con l'interessante sistema neurale A.N.N.A. sviluppato in collaborazione con un'altra società italiana di nome Orobix.

"Artifical Neural Network Agent" non si limitava a seguire le traiettorie ideali impostate dai programmatori ma dava ai piloti virtuali un'idea della posizione degli avversari e reagiva ai loro attacchi e difese. Grazie ad A.N.N.A. nelle ultime annate i trenini in pista (tranne nella Moto3), i tamponamenti senza motivo e le entrate killer sono stati abbondantemente limitati, rendendo la simulazione molto più godibile. La versione 2023 di questa importante soluzione riesce a replicare in modo più fedele le prestazioni dei fenomeni della MotoGP.



Prendiamo il fenomeno di Cervera: il 93 della Honda è praticamente imbattibile ad Austin, Aragona e Sachsenring. Su questi circuiti il Marc Marquez virtuale ha letteralmente una marcia in più; "Martinator" invece sembra essere il re assoluto delle Sprint Race e così via. Milestone ha ancora strada da fare per rendere più credibile la gestione tattica dei piloti, che rimane deficitaria quando si parla del consumo del carburante e delle gomme.

Meteo dinamico, finalmente!

Nonostante la presenza di un'aerodinamica sempre più sofisticata, il modello di guida proposto da Milestone sembra una versione rivista e corretta di quello sperimentato in MotoGP 22. La fase di frenata è stata risistemata per rendere meno imprevedibile il comportamento delle moto che tendono a scomporsi e a saltellare molto di più rispetto alla passata edizione (sembra un effetto voluto), mentre le carenate e i contatti sono stati "addolciti". Gli sciami in Moto3 sono la fiera dei contatti, gestacci (vedere i piloti che si lamentano è uno spettacolo) e scie, mentre le altre due categorie richiedono una conduzione più pulita e precisa nell'entrata/percorrenza delle curve (certi cordoli è sempre meglio evitarli).

È possibile - come sempre - configurare a piacimento l'esperienza di gioco per averla più simulativa o tendente alla dimensione simcade. L'introduzione del meteo variabile aggiunge un livello di imprevedibilità in più alle gare e il giocatore si trova a cambiare traiettorie, imparare velocemente nuovi punti di frenata e a essere più dolce nello spalancare il gas. Avere condizioni che cambiano dinamicamente significa avere la tanto attesa "flag to flag", una delle feature più richieste dalla community negli ultimi anni.



Indovinare l'attimo giusto per rientrare ai box (il rientro in pit-lane viene gestito in modo automatico) o restare fuori in attesa sperando che si asciughi la pista sono quei tocchi di classe che gli appassionati apprezzeranno tantissimo (non l'abbiamo potuto testare online).

Le modalità e il comparto grafico

Oltre alla rinnovata Carriera, la serie MotoGP di Milestone offre la possibilità di disputare una serie di modalità veloci: un GP, un campionato intero o una prova a tempo, nei panni di uno qualsiasi dei fenomeni della "masterclass" o delle altre categorie minori come Pedro Acosta o il nostro Tony Arbolino. È possibile modificare il programma del week-end (comprese le gare sprint) in base alle proprie esigenze, così come lavorare sul set-up del proprio bolide.

C'è poi una robusta sezione dedicata all'allenamento, alle sfide in locale (tramite split-screen) e online (il LiveGP offre una modalità classificata e la possibilità di gareggiare contro avversari del proprio livello) che sfrutta il cross-play per le console sin dal day-one (in MotoGP 22 era stato aggiunto successivamente) per le console (esclusi PC e Nintendo Switch). Ottimo l'editor per personalizzare caschi, adesivi delle moto e numeri dei piloti. Da un punto di vista visivo MotoGP 23 non dista molto dall'incarnazione 2022: le moto sono riprodotte con grande maestria e sono identiche alle controparti reali; le animazioni dei piloti in sella e con casco allacciato sono migliorate e ben fatte.



Eppure i volti e le espressioni facciali dei vari Bagnaia, Dall'Igna, Quartararo, Bezzecchi, Binder e compagnia bella (sui comprimari c'è molto lavorare) non fanno gridare al miracolo. È bello vedere "Rocky" Tardozzi agitarsi nel box Ducati per una vittoria del Bestia o di Pecco, o Pablo Nieto festeggiare un podio del Bez nel parco chiuso, ma le animazioni continuano a essere non all'altezza degli standard attuali. E che dire delle ombrelline? Meglio non commentare.



A parte il manto stradale di qualche circuito (vedi Portimão) o l'erba sintetica di Losail (brutta la colorazione), il lavoro complessivo in tal senso è più che solido: tutto quello che si trova al di là delle reti di protezioni (strutture e cartellonistica per esempio) deve ancora beneficiare di maggiori attenzioni. Apprezzabile la resa della pioggia, specialmente quando si rientra ai box per cambiare la moto e le gocce d'acqua si posano sullo schermo.



Sul framerate non c'è nulla da dire: si conferma solido (l'abbiamo testato su Xbox Series X). Il sound dei motori è convincente, mentre il commento del "Guidone nazionale" è limitato al pre/post gara anche nella Carriera: continua a mancare una vera telecronaca e una seconda voce tecnica.