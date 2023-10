Forza Motorsport Recensione: grafica e IA al top ma la carriera non decolla

Sono passati diversi anni dal debutto di Forza Motorsport 7, che ha segnato un po' la fine di una tradizione per Turn 10, studio abituato a lanciare un suo corsistico ogni due anni in alternanza con i Forza Horizon di Playground Games (qui la recensione di Forza Horizon 5).



Del resto abbiamo aspettato diverso tempo in più per assistere all'alba del suo successore, un Forza Motorsport senza numero che sta ad indicare la volontà degli addetti ai lavori di dare il via ad una nuova era per la storica IP del mondo Microsoft. Saranno riusciti gli sviluppatori a portare l'esperienza di guida al livello successivo? Scopriamolo subito.

Sistema di guida rinnovato

Chiariamo immediatamente un aspetto: Forza Motorsport rimane un "sim-cade" a tutti gli effetti e non va ad aggredire la fascia di mercato occupata da Assetto Corsa Competizione e simili, bensì quella di Gran Turismo 7 (qui la recensione di Gran Turismo 7). Fatta questa importante premessa, il team di sviluppo ha messo pesantemente mano al driving system, facendogli compiere dei passi in avanti significativi, e lo si realizza la prima volta che si scende in pista.

Disabilitando tutti gli aiuti alla guida è possibile avvertire il momento esatto in cui le ruote perdono il grip, iniziando a scivolare sull'asfalto. Abbiamo apprezzato la notevole differenza di approccio richiesto tra le vetture a trazione anteriore e quelle a trazione posteriore, con queste ultime che esigono una grande precisione nel dosare il gas in uscita di curva, e le prime che invece restituiscono un marcato sottosterzo. Ogni auto ha il suo peso specifico, che si avverte chiaramente nelle curve più veloci, nei cambi improvvisi di direzione e nelle partenze da fermo.



Inoltre, il ciclo giorno-notte e il meteo dinamico ricoprono un ruolo fondamentale, perché vanno ad influire sulla temperatura delle gomme e dell'asfalto, modificando sensibilmente il grip. Il risultato? Le condizioni di aderenza possono cambiare sensibilmente durante una corsa. Se a metà dell'opera comincia a piovere l'asfalto diventa via via sempre più scivoloso, mentre il sopraggiungere dell'oscurità può far scendere la temperatura della pista e degli pneumatici, con tutte le conseguenze del caso sulla conduzione del bolide. A queste variazioni il pilota deve reagire anticipando i punti di frenata e andando più dolcemente sull'acceleratore in uscita di curva, onde evitare di finire in testacoda.

A ciò bisogna aggiungere la gradita ristrutturazione del sistema di usura delle gomme, ora molto più convincente, con il giocatore che è chiamato a scegliere con attenzione la mescola più adatta al tipo di pista e alla durata della gara: quando il consumo dello pneumatico diventa eccessivo, la tenuta di strada ne risente in modo molto più realistico rispetto al passato. Tra gli aspetti che bisogna curare c'è anche la quantità di benzina da imbarcare, con la produzione che offre una stima di quanti giri si possono compiere su un determinato circuito a seconda del riempimento del serbatoio. Un aspetto che ci ha convinto meno del titolo di Turn 10 è legato alle perdite di controllo della vettura. Finché si è perfettamente in assetto il gioco restituisce sensazioni molto realistiche, ma quando si perde aderenza il lato più orientato all'arcade di Forza Motorsport diventa evidente, con una gestione della derapata semplicistica, pensata per essere condotta agilmente con un controller. Curato invece è il sistema dei danni e dei conseguenti problemi meccanici. Dal punto di vista meramente estetico, sono possibili graffi e ammaccature sulla carrozzeria, che si fanno più evidenti a seguito dei ribaltamenti.



Ad ogni modo, pure dopo un violento impatto l'auto rimarrà piuttosto integra sul fronte visivo ma lo stesso non si può dire per tutto ci che si trova sotto al cofano: gli incidenti infatti possono causare problemi alle sospensioni, ai semiassi, al cambio, al motore e così via, penalizzando notevolmente le prestazioni del mezzo e rendendo talvolta necessario un pit stop. Gli intoppi meccanici non sono limitati solo agli impatti, ma possono capitare anche in seguito ad una gestione poco attenta della guida. Per dirne una, il cambio può danneggiarsi se si tirano troppo le marce e non si cambiano al momento opportuno, una dinamica questa che è tipica dei simulatori duri e puri e che ci fa piacere aver ritrovato in Forza Motorsport.

Per chiudere il discorso sul sistema di guida, vogliamo sottolinearne la grandissima duttilità. Abbiamo giocato al corsistico con volante e pedaliera per diverse ore e siamo poi passati al controller tradizionale, pur rimanendo con gli aiuti disabilitati: l'esperienza si è dimostrata incredibilmente adatta ad entrambi i tipi di fruizione. Chiaramente con il pad di Xbox può essere più complesso gestire la guida senza assistenze, ma l'utente può scegliere in qualunque momento quanti e quali assist attivare (degli assist parliamo anche nella prova di Forza Motorsport).

Modalità carriera: tra tradizione e innovazione

La modalità carriera di Forza Motorsport è forse la componente della produzione che ci ha impressionato di meno, in quanto resta un po' troppo legata al passato. Togliamoci subito il dente: dal punto di vista della struttura Turn 10 ha basato il tutto su di uno schema che è quello tipico di questo genere di giochi. Parliamo di una pluralità di mini campionati da una manciata di gare ciascuno e suddivisi per categoria di vetture, che si susseguono mettendo l'utente alla guida di bolidi via via sempre più costosi e potenti, per una durata complessiva di circa 35 ore.

Sarebbe stato lecito insomma aspettarsi qualcosa di un po' più ambizioso, perché i suddetti mini campionati danno la sensazione di trovarsi in esibizioni per amatori piuttosto che in vere competizioni tra professionisti. In base ai risultati conseguiti nelle gare, il giocatore viene ricompensato con una certa quantità di crediti, che possono essere utilizzati per acquistare nuovi veicoli, ma non per potenziarli! È qui infatti che Forza Motorsport cala l'asso, con un sistema di evoluzione delle macchine che è una vera e propria ventata di freschezza.



Ogni auto ha il proprio livello, che cresce soltanto col suo impiego in pista, non importa se durante le prove o nelle corse. Tutte le volte che la vettura compie un level up vengono sbloccati dei nuovi pezzi da installare, quindi per tirare fuori il pieno potenziale di un bolide bisogna studiarlo a fondo e modificarlo in accordo col proprio stile di guida. Tali potenziamenti però non possono essere applicati senza limiti, perché dipendono dai CP della vettura a propria disposizione.

Questi punti, guadagnabili ad ogni aumento di livello, non vengono mai realmente consumati, perché possono essere recuperati disinstallando dei pezzi. In questo modo Turn 10 ha consentito la possibilità di effettuare dei respec, così da permettere all'utenza di gestire la fase di sperimentazione delle potenzialità di un'auto senza timori. Ebbene, abbiamo trovato molto efficace questa dimensione quasi ruolistica dell'esperienza, che sa spingere genuinamente l'appassionato ad usare in modo prolungato lo stesso mezzo. Serve ad acuire anche il senso di progressione in una carriera che altrimenti avrebbe accusato in modo più evidente una certa piattezza di fondo. La personalizzazione dei veicoli è un elemento fondamentale di Forza Motorsport: oltre 800 pezzi tra alettoni, minigonne, paraurti, cerchioni e componenti meccanici di ogni tipo, pronti per essere installati e cambiare volto ai nostri bolidi.



Se l'auto è troppo scivolosa al posteriore, installare un alettone ne migliora l'aderenza e sblocca anche le regolazioni del carico aerodinamico, altrimenti inibite. Allo stesso modo montare un turbo o uno scarico da gara, oltre a migliorare sensibilmente le prestazioni della vettura, ne irrobustisce non poco il sound. Quasi ogni modifica dunque ha un effetto tangibile in pista. Le competizioni inoltre non conferiscono ricompense esagerate e non inondano il giocatore di auto premio. A tal proposito ritroviamo il sistema di moltiplicazione dei guadagni in base al livello di sfida selezionato e al numero di aiuti attivi. Il "weekend di gara" è composto da prove libere e corsa reale, senza nessun tipo di qualifica.

Sarà infatti il pilota a scegliere liberamente il proprio piazzamento in griglia, ma chiaramente più avanti si parte e meno crediti si ottengono per un eventuale conquista del podio. Questo sistema rende l'esperienza più personalizzabile, senza nulla togliere ai più tradizionalisti. D'altra parte, è sempre possibile prendere il miglior tempo ottenuto nelle prove libere e basarsi su quello per determinare la posizione in griglia.

Eccellenza artificiale

Già da diversi anni, per le gare in single player i giochi a marchio Forza utilizzano il sistema Drivatar per gestire i piloti controllati dall'intelligenza artificiale. Questa IA registra i dati delle sessioni dei giocatori umani e li utilizza per riproporre in pista comportamenti estremamente credibili. Si tratta di un sistema che con l'ultima iterazione della serie è giunto a definitiva maturazione, dal momento che l'approccio alle corse degli sfidanti mossi dalla CPU è così credibile da rendere a tratti indistinguibile una competizione in single player da una in multiplayer.

In pista vediamo i piloti dell'IA seguire traiettorie differenti, tentare sorpassi, fare errori, causare incidenti (a volte anche piuttosto spettacolari!), ma soprattutto reagire agli attacchi in maniera convincente, allargando le traiettorie o allungando i punti di staccata per chiudere un possibile varco. Parliamo insomma di uno degli aspetti più riusciti dell'esperienza, nonché di un elemento distintivo in un ambito in cui la concorrenza fa ancora estremamente fatica.

Parco auto, modalità e multiplayer

Forza Motorsport si presenta al lancio con oltre 500 auto, tutte fedelmente riprodotte, appartenenti alle categorie più disparate: dalle vetture stradali, ai prototipi, passando per le Formula 1, fino alle auto d'epoca. L'elemento più importante in questo senso è legato alle differenze alla guida tra le varie tipologie: mentre una F1 può permettersi certe traiettorie grazie al suo fortissimo downforce, lo stesso non si può dire per un prototipo, che ha una gestione dei pesi totalmente differente e costringe il giocatore ad interpretare in maniera diversa l'ingresso e l'uscita di curva.

Per quanto riguarda i tracciati invece, troviamo 20 autodromi (17 realmente esistenti e 3 creati dagli sviluppatori, ciascuno con ciclo giorno/notte e meteo dinamico), che grazie ai loro layout multipli si traducono in 47 configurazioni differenti. Parlando delle modalità, oltre alla carriera troviamo Rivals, che consiste in una sorta di sfida a tempo in cui ci si può misurare con i record stabiliti da altri giocatori, tentando di batterli. C'è poi gioco libero, che come suggerisce il nome mette a disposizione dell'utente tutte le auto e i circuiti, con la possibilità di creare il proprio evento personalizzato. A completare il pacchetto abbiamo il comparto multiplayer che, similmente a quanto accade in altri titoli del genere, prevede la possibilità di sfidare in pista piloti da tutto il mondo, prendendo parte a delle gare che partono ad orari prefissati, in cui i contendenti vengono raggruppati in base al loro livello di abilità e correttezza.



In fase di recensione abbiamo avuto modo di testare il netcode partecipando a delle sessioni organizzate appositamente per la stampa, in cui abbiamo corso con colleghi e membri del team. La stabilità dei server ci è parsa molto solida, il sistema di safety rating e penalità funziona e ci siamo divertiti parecchio, ma è evidente che si correva in un ambiente relativamente controllato e che il successo del comparto multiplayer dipenderà dal comportamento dei giocatori, oltre che dalla bontà della sua struttura.

Comparto tecnico

Dal punto di vista tecnico Forza Motorsport è un vero gioiello. La presentazione visiva d'alto livello è sempre stata tra i punti di forza di questo brand e con quest'ultima iterazione ci troviamo di fronte a un importante passo avanti in tal senso. Quello che stupisce di più sono gli effetti atmosferici come la pioggia, la nebbia o i giochi di riflessi creati dal sole basso al tramonto. Abbiamo notato, a proposito del maltempo, come questo influisca in maniera realistica sulla visibilità, aspetto che troppo spesso viene tralasciato in altre produzioni simili.

Quando la pioggia si intensifica genera una foschia che limita fastidiosamente l'orizzonte visivo, proprio come accadrebbe nella realtà. Quando il Ray Tracing è attivo poi si possono apprezzare gli impressionanti riflessi dell'ambiente circostante scorrere sulle carrozzerie. L'ottima illuminazione affianca una maggior attenzione al dettaglio per quanto concerne gli elementi a bordo pista, che abbiamo trovato sensibilmente più curati rispetto a quelli presenti in Forza Motorsport 7.



Per la recensione abbiamo testato la versione PC - completamente configurabile - che ci ha offerto un'esperienza priva di intoppi nella conta dei fotogrammi, senza per questo farci rinunciare alla ricchezza di particolari a schermo. Come dicevamo nella nostra prova di Forza Motorsport, l'incarnazione console offre differenti preset che prevedono l'accensione e lo spegnimento del Ray Tracing e vari target in termini di risoluzione e frame rate. Di estrema qualità è anche il sonoro, con i sound dei motori che ci sono parsi davvero convincenti.

Un esperto in materia - soprattutto per quanto concerne alcune auto - potrebbe perfino riconoscerne il rombo ad occhi chiusi. Merita una menzione l'attenzione del team di sviluppo per quanto riguarda l'accessibilità, complice la presenza in-game di diverse opzioni per i non vedenti e gli ipovedenti. Assistente e digitazione vocale e testi modificabili in contrasto e dimensione sono solo alcune delle possibilità presenti.