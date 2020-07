Mr. Driller DrillLand Recensione: il ritorno di un classico su Switch

Ancor prima dell'avvento del folle e travolgente fascino anime di Sfondamento dei Cieli Gurren Lagan, l'universo videoludico aveva già pienamente compreso le potenzialità insite in personaggi pronti a sfruttare il potere di una trivella per affrontare le minacce di un mondo quantomeno bizzarro. Sapiente fusione tra meccaniche à la Tetris e Dig Dug, sono infatti trascorsi ormai oltre vent'anni dal momento in cui la serie di Mr. Driller ha realizzato il proprio debutto grazie a Bandai Namco.



Franchise particolarmente amato dagli appassionati di puzzle game, quest'ultimo è recentemente tornato a inondare i giocatori di blocchi variopinti grazie a un'opera di rimasterizzazione di Mr. Driller: DrillLand. Quinta incarnazione della saga, il gioco approdato nel 2002 su Nintendo GameCube ha finalmente varcato i confini del Sol Levante per raggiungere il Vecchio Continente, portando in dote una grafica migliorata e sequenze animate in HD. Disponibile su Nintendo Switch e PC, il nuovo Mr. Driller: DrillLand è pronto a offrire al pubblico un'interessante e avventurosa alternativa alla frenesia di Puyo Puyo Tetris.

Alla conquista di DrillLand

In compagnia di un cast d'eccezione, il giocatore è invitato a dedicarsi all'esplorazione di DrillLand, un peculiare parco di divertimenti segreto che si sviluppa nel sottosuolo. Vista questa sua conformazione, non sorprende che le attività proposte dalla struttura ricreativa risultino particolarmente gradite al nostro team di sei scavatori veterani, pronti a cimentarsi in tutte le attrazioni che compongono questa Disneyland sotterranea.

Scegliendo liberamente tra i due livelli di difficoltà proposti, "Classico" per gli amanti della sfida e "Facile" per i giocatori in cerca di un'esperienza più rilassante, l'utente è pronto per iniziare un viaggio volto a completare la propria visita al parco a tema. Per far questo, sarà necessario condurre a termine con successo il percorso proposto da ognuna delle cinque attrazioni che compongono DrillLand. L'essenza dell'esperienza di gameplay vede la schermata del mondo di gioco già completamente ricolma di blocchi variopinti.

Per farsi strada attraverso questi ultimi, il nostro fidato trivellatore dovrà creare dei cunicoli, muovendosi liberamente nelle quattro direzioni. Rompere un cubo, tuttavia, provocherà una serie di effetti a catena, che renderanno l'avanzata alquanto pericolosa. Privati dei propri sostegni, i blocchi situati al di sopra del personaggio inizieranno infatti a precipitare verso il basso, col rischio di travolgere il giocatore. A rendere il tutto ancora più incerto e dinamico, contribuisce il fatto che il contatto tra quattro o più cubi del medesimo colore ne determinerà l'improvvisa scomparsa.



A fronte di questa apparentemente semplice formula di base, l'esperienza complessiva risulterà decisamente più ricca grazie alle differenti declinazioni della stessa offerte da ciascuna attrazione. In taluni casi, riflessi, strategia e rapidità d'azione si riveleranno strumenti essenziali per la buona riuscita dell'impresa. L'avanzata nel mare di blocchetti potrà infatti causare una progressiva riduzione della nostra riserva d'aria, che dovremo ripristinare raccogliendo apposite capsule disseminate lungo il percorso. Ma non solo, varianti ancora più lontane dal modello originale attendono infatti i giocatori in Mr. Driller: DrillLand.



All'interno delle Drindy Adventure, ad esempio, l'esperienza si convertirà in un'avventura degna di Indiana Jones. Con un'avanzata più lenta e ragionata, il protagonista dovrà raccogliere alcuni manufatti, prestando attenzione a rocce rotolanti e trappole pronte a ridurne le vite.

Una Casa Stregata ci imporrà invece di esorcizzare inquietanti fantasmi che popolano il sottosuolo, mentre la Fossa di Druaga porrà il focus sull'esplorazione, chiedendo al giocatore di attraversare una mappa particolarmente strutturata e popolata di pericolosi avversari.



Completare tutte le attività proposte dal parco a tema sotterraneo consentirà ai Driller di scoprire un insolito segreto, che li porrà di fronte a una divertente resa dei conti finale con un malvagio villain. Complessivamente, la campagna principale non si presenta particolarmente lunga, ma risulta comunque in grado di proporre al giocatore uno stimolante livello di sfida, affiancato da un'apprezzabile varietà negli approcci di gameplay.

Il sistema di controllo, nella sua essenzialità, risponde con efficienza agli input offerti dal giocatore, che avrà sempre il totale controllo su ciò che accade all'interno dei bizzarri cunicoli di Mr. Driller: DrillLand. Terminata l'avventura principale, la rigiocabilità del titolo resta piuttosto ampia: ogni attrazione può infatti essere affrontata in 4 diversi livelli di difficoltà, sbloccabili in maniera progressiva. A ciò si aggiunge la possibilità di dedicarsi alla raccolta di alcuni collezionabili, acquistabili presso un'apposita area shopping del parco, dove è inoltre possibile scambiare la valuta di gioco guadagnata completando le attrazioni con alcuni aiuti bonus da "spendere" nei livelli che si trovano più ostici da superare.

Trivellare in compagnia

Accanto alla campagna single player, Mr. Driller: DrillLand offre un interessante comparto multigiocatore, pensato per la competizione in locale. Un minimo di 2 e un massimo di 4 giocatori possono infatti selezionare il proprio personaggio preferito e cimentarsi in una sfida a colpi di trivella. In questo frangente, ciascuno scavatore conserva le caratteristiche peculiari che l'utente ha imparato a conoscere in World Drill Tour, l'unica attrazione del parco che presenta un'opzione di selezione del personaggio.



Il multiplayer del titolo Bandai Namco offre sostanzialmente due opzioni. Da un lato abbiamo la Modalità Gara, che vanta abilità e rapidità tra i suoi requisiti essenziali. Ogni sfidante avrà infatti a disposizione un proprio labirinto, all'interno del quale farsi strada il più velocemente possibile: la vittoria verrà assegnata al giocatore che per primo raggiungerà i 500 metri di profondità.

Dall'altra parte abbiamo invece la Modalità Battaglia. In questo caso, i Driller rivali dovranno scavare a più non posso, contendendosi i blocchi all'interno della medesima arena. L'obiettivo è quello di scovare all'interno dei cubi quante più medaglie possibili: la raccolta di tre dei preziosi oggetti varrà al giocatore il trionfo sui contendenti.



Le opzioni di gioco multiplayer non sono dunque né molte né particolarmente complesse, ma risultano sicuramente efficaci nell'offrire un contenuto leggero, in grado di generare il giusto livello di competizione tra gli utenti, con una buona dose di divertimento in locale. Nintendo Switch, su cui abbiamo testato il gioco, si dimostra per le sue caratteristiche essenziali una piattaforma perfetta per sfruttare le funzionalità multigiocatore di Mr. Driller: DrillLand. Per sfidare un amico è infatti sufficiente ricorrere alla possibilità di partecipare alla partita con un singolo Joy-Con.