My Tamagotchi Forever Recensione: il ritorno del pulcino

Fenomeno di costume e successo globale nella seconda metà degli anni '90, Tamagotchi è uno dei brand più famosi dell'intera industria videoludica, bisogna ammetterlo. I mostriciattoli alieni delle scuderie Bandai-Namco non hanno saputo trattenere l'immenso bacino d'utenza acquisito sul finire dello scorso secolo grazie ai gadget distribuiti in ogni angolo del globo, ma hanno resistito all'onda lunga che ha travolto il mercato giapponese, mantenendo uno zoccolo duro di fan appassionati sul suolo natio. Nel tentativo di rendere di nuovo il marchio Tamagotchi appetibile agli occhi del grande pubblico, Bandai-Namco ha deciso di distribuire gratuitamente su iOS e Android My Tamagotchi Forever, sorta di rivisitazione in chiave moderna del giocattolo munito di tasti e schermo LCD che tutti noi abbiamo consumato da bambini. I piccoli alieni avranno retto il peso degli anni?

Back to the future

Sappiamo che fra i lettori di Everyeye ci sono anche giovanissimi giocatori, troppo piccoli per ricordare (o addirittura conoscere) il giocattolo/console di fine ventesimo secolo. L'ovetto che racchiudeva lo schermo LCD senza colori offriva ai giocatori tre pulsanti, tramite i quali provvedere alle funzioni base della piccola creatura: dormire, mangiare e... concedersi del tempo nella stanza più importante di una casa, per "espletare" i suoi bisogni. Negli intervalli di tempo fra ognuna di queste attività, i giocatori potevano interagire con il loro piccolo amico attraverso alcuni minigiochi, tramite i quali educare l'alieno. "Disciplinando" la creatura base al tipo di azione svolta ed alla qualità di cibo offerto, l'esserino si sarebbe poi evoluto in forme e dimensioni sempre differenti. Nel caso in cui i giocatori avessero peccato di negligenza, non curandosi delle necessità dei piccoli animali, questi sarebbero deceduti, costringendo così gli utenti a ricominciare tutto daccapo.

L'impostazione base del gioco di vent'anni fa torna in questo My Tamagotchi Forever, cercando di adattarsi alla modernità. Dopo un breve tutorial, i giocatori vengono presentati al loro primo cucciolo di Tamagotchi, del quale dovranno prendersi cura. Ci sarà quindi da coccolarlo, accompagnarlo al bagno al momento opportuno (e poi lavarlo), dargli da mangiare quando avrà fame e metterlo a letto dopo averlo fatto stancare in giro per la piccola cittadina che fa da sfondo all'azione. Il gioco, infatti, offre agli utenti un piccolo quartiere all'interno del quale muoversi: c'è la casa dei nostri Tamagotchi, una scuola in miniatura, un negozio dove comprare alimenti e vestiti, un altro ancora dove spendere soldi reali in cambio della valuta in-game (il gioco si basa sulla formula free to play con microtransazioni, seguendo il modello economico del 99% dei giochi per smartphone) e una ludoteca. All'interno di questa, è possibile giocare al corrispondente classe 2017 dei minigiochi della versione originale. Peccato che questi minigame siano copie mal riuscite di altri titoli ben più famosi: c'è il clone di Candy Crush Saga dove allineare pezzi di un puzzle a tre alla volta, ed un altro che ci chiederà di far rimbalzare un piccolo astronauta fra le orbite di pianetini su cui recuperare le monete da sperperare durante l'esperienza. Insomma, questi minigiochi mal riusciti saranno comunque necessari per accumulare le monete da utilizzare per cibo, vestiti e pezzi d'arredo. Sempre che non vogliate mettere mano alla carta di credito...

Molto rumore per nulla

Vorremmo potervi dire altro, ma l'esperienza di gioco è praticamente tutta qui. Sì, My Tamagotchi Forever aggiunge nuove caratteristiche come il livello del giocatore, che aumenta ad ogni buona azione completata e che assicura nuovi cibi e pezzi d'arredo, ma in fin dei conti il titolo è del tutto identico a quello degli anni '90. Bisogna curare il piccolo Tamagotchi, dargli da mangiare e coccolarlo finché non si evolverà, ma alla fine non c'è altro da fare.

Se tale formula ludica poteva andare bene vent'anni fa, oggi è molto difficile trovarle una precisa collocazione sul mercato. I fan più accaniti potranno - giustamente - dire che My Tamagotchi Forever è un gioco da "cellulare", un prodotto da controllare ogni tanto fra una pausa caffè e l'altra, ma siano sicuri che esperienze come Animal Crossing: Pocket Camp siano, da questo punto di vista, molto più appaganti.