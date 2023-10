Nacon Revolution 5 Pro Recensione: reattività e personalizzazione

Tra le periferiche dedicate al gaming, i controller svolgono un ruolo sempre più centrale nel plasmare l'esperienza dei giocatori: oltre a essere mere estensioni delle mani, sono infatti portatori di una responsabilità fondamentale, creando un ponte tra il giocatore e l'universo digitale, una vera e propria interfaccia che apre le porte dei nostri mondi preferiti.

In questa continua evoluzione tecnologica, Nacon ha saputo ritagliarsi un posto d'onore tra i produttori più attivi nel segmento dei device da gioco.



Con il Nacon Revolution 5 Pro l'azienda francese torna a proporre una nuova iterazione del suo controller di punta per PS5, PS4 e PC, proseguendo sul solco tracciato dai suoi predecessori e presentando un prodotto "premium" indirizzato ai giocatori che cercano un approccio professionale al gaming.

Il nuovo top di gamma targato Nacon si rivolge agli utenti che esigono maneggevolezza, estrema precisione e buon grado di personalizzazione, senza badare troppo al prezzo. Sarà riuscita a soddisfare queste aspettative?

Dopo aver provato Nacon Revolution 5 Pro in anteprima a Parigi e forti di parecchie ore passate "pad alla mano" anche in redazione, siamo pronti a raccontarvi la nostra esperienza.



Packaging premium e design tradizionale

L'impressione di trovarsi al cospetto di un controller premium si concretizza subito dopo aver aperto la confezione: Nacon Revolution 5 Pro si presenta all'interno di un'ampia e ben realizzata custodia semirigida che, oltre a contenere il pad, porta in dote un cavo USB-C di collegamento e ricarica, una chiavetta USB RF per il collegamento wireless, un panno per la pulizia e un astuccio in plastica rigida che contiene i pesi e tutte le componenti sostitutive.

Il controller riprende le forme di quanto già visto alla presentazione del Nacon Revolution Unlimited Pro nel 2019, migliorandone però ogni aspetto dal punto di vista del design e soprattutto della costruzione. Revolution 5 Pro è un pad estremamente ergonomico che poggia saldamente sulle mani del giocatore grazie alle texture anti-scivolo che circondano tutti gli elementi a partire dai manubri, per arrivare alle levette e ai trigger.

I quattro tasti frontali offrono un ottimo feedback e richiamano l'iconografia di PlayStation, così come i due tasti di controllo e il tasto di accensione con tanto di logo della celebre console. Le levette in configurazione asimmetrica sono solide e mettono in campo una buona resistenza (molto utile quando si devono utilizzare gli stick con precisione millimetrica), esattamente come la croce direzionale di cui abbiamo apprezzato - nella configurazione iniziale - il profilo circolare e leggermente rialzato.

Il pad frontale è circondato da una cornice in plastica lucida e mette in mostra il logo della casa, che introduce i bumper e i trigger ancora una volta estremamente solidi: i grilletti in particolare offrono la giusta resistenza alla pressione e la loro corsa può essere regolata tramite i blocker posti sul retro.



La parte posteriore del controller lascia spazio a quattro ulteriori tasti posti nella parte interna dei manubri: mentre i due tasti superiori coincidono alla perfezione con le dita medie, quelli inferiori vanno utilizzati con gli anulari e, nel caso di sessioni piuttosto concitate, c'è il rischio che possano essere premuti accidentalmente, soprattutto a fronte di una presa più forte del normale.

Nella zona centrale sono invece posizionati i tasti dedicati alla selezione dei profili, lo switch per la selezione della piattaforma (PS5, PS4 e PC) e i controlli del bluetooth e del volume.

Infine, va segnalata la presenza dell'ingresso jack nella parte inferiore del controller e dell'ingresso USB-C in quella superiore, a cui si affiancano il tasto per l'accoppiamento e un altro switch per la selezione della modalità wireless/cablata.

Sul fronte dell'illuminazione RGB troviamo un unico LED circolare che circonda la levetta destra e che può essere personalizzato tramite il software di controllo. Sebbene la dotazione risulti essenziale, il colpo d'occhio è apprezzabile e tramite i diversi colori è possibile riconoscere immediatamente il profilo o la piattaforma in uso. Unica pecca, il LED non può essere spento in alcun modo.



In generale, Nacon Revolution 5 Pro è un controller ben realizzato, maneggevole e molto solido, costruito con plastiche solide e gomme resistenti. Il peso di partenza, sebbene non dichiarato, è importante ma restituisce una sensazione di stabilità e bilanciamento che può essere ulteriormente amplificata tramite l'installazione dei pesi in dotazione.



Un compagno personalizzabile

La caratteristica fondamentale di Nacon Revolution 5 Pro è infatti la sua estrema personalizzazione.

Come anticipato, il controller è accompagnato da un pratico astuccio che contiene tutte le componenti sostituibili e che possono incidere drasticamente sull'utilizzo e sul feeling.

Tramite gli sportelli collocati sulla parte posteriore dei manubri, è possibile installare pesi da 10, 14 e 16 grammi che cambiano sensibilmente la stabilità del pad, adattandosi alle diverse esigenze dei giocatori.

Sono poi disponibili tre set di top per le levette: uno standard, di grandezza media e dal profilo concavo, uno più piccolo e dal profilo piatto e infine uno grande e dal profilo leggermente convesso.

Completano il quadro tre set di stick di diverse dimensioni. La combinazione dei vari set apre le porte a una serie di configurazioni differenti che possono favorire stili di gioco differenti.

Sviluppato in collaborazione con il pro-gamer francese Mister Crimson, anche il d-pad offre due varianti: la già citata forma circolare a otto vie e dal profilo leggermente rialzato (che abbiamo apprezzato particolarmente) e una croce direzionale a quattro vie più classica.

Per finire, è presente un microfono esterno di discreta qualità collegabile tramite jack da 3.5. Insomma, il mix di tutte le componenti consente di personalizzare Nacon Revolution 5 Pro secondo le proprie preferenze e di adattarne l'utilizzo al proprio stile di gioco.



Esperienza Pro, ma...

Nacon Revolution 5 Pro è un controller per PS5, PS4 e PC che può essere utilizzato in modalità wired, grazie a un solido cavo di 3 metri, e in modalità wireless tramite l'utilizzo del dongle Wi-Fi 2.4 GHz.

Il pad è inoltre dotato di connessione Bluetooth 5.2 che può però essere utilizzata esclusivamente per la connessione di un headset tramite controller, caratteristica che - sebbene piuttosto utile - abbiamo trovato limitante.



Al di là di questa scelta, però, l'esperienza d'uso con il nuovo controller premium di Nacon si è rivelata all'altezza delle aspettative. La precisione offerta dal controller non si limita a fattori di carattere costruttivo ma trova un'ulteriore conferma nel bassissimo input lag portato in dote dall'utilizzo wireless: su PC abbiamo infatti registrato tempi di risposta nell'ordine dei 3.8 ms, mentre su PS5 abbiamo sfiorato il tempo minimo consentito dalla console di Sony che si attesta sui 6 ms, numeri che senza l'intervento di overclock battono in maniera consistente sia il DualSense che il pad di Xbox Series X/S.

Tutto questo, abbinato alla tecnologia magnetica ad effetto hall implementata sulle levette e sui grilletti, è garanzia di controllo e reattività che si riflette direttamente sulle sessioni di gioco: la differenza rispetto a un device tradizionale è infatti immediatamente percepibile, in particolare con giochi che richiedono precisione e velocità di esecuzione come sparatutto, picchiaduro e, all'occorrenza, racing.

Nacon Revolution 5 Pro è in grado di memorizzare fino a quattro profili contemporaneamente, personalizzabili però solo attraverso il software disponibile su PC, che può contare su un'interfaccia semplice e piuttosto immediata.

I giocatori console senza la disponibilità di un computer, al momento in cui scriviamo, non possono accedere a questa importante funzionalità che permette di gestire ogni singolo parametro del controller, dalla mappatura dei tasti all'equalizzazione di levette e trigger. Nacon ha tuttavia promesso di rimediare con l'arrivo di un'app per smartphone iOS e Android, che non è ancora disponibile.



La più grande mancanza del nuovo controller Nacon è però sul fronte della vibrazione, caratteristica sicuramente non indispensabile per i giocatori professionisti ma che avrebbe drasticamente aumentato la versatilità del dispositivo. Il controller è infatti dotato di due soli motori per la vibrazione, senza quindi feedback aptico e trigger adattivi.

Quest'ultima caratteristica, già di per sé limitante per un pad studiato per PS5, assume poca importanza di fronte al fatto che la vibrazione è completamente assente sulla console di Sony: il supporto infatti è limitato alla sola PS4 e al PC. Insomma, una stonatura che non ci saremmo aspettati da un pad di questa caratura e dal costo così importante (e che speriamo possa essere riparata con un futuro aggiornamento del firmware).

Per quanto importanti, questi difetti (in parte risolvibili) non riescono ad intaccare l'ottima qualità generale del controller e la sua straordinaria reattività.

Nacon Revolution 5 Pro rimane un pad estremamente solido, preciso e affidabile che può regalare più di una soddisfazione ai giocatori che sono alla ricerca di un'esperienza di gioco di livello superiore.