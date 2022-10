New Tales From the Borderlands Recensione: un'avventura fuori di testa

La Storia, infine, parla da sé: Tales from the Borderlands funzionò e funzionò bene, complice la maestria di una Telltale Games in stato di grazia che oggi, però, non ha nulla a che fare con New Tales of the Borderlands, sviluppato direttamente da Gearbox Software. Il carosello mediatico ha ripreso comunque a girare vorticoso di trailer in trailer, attirando su New Tales from the Borderlands nuovi scetticismi, nuovi timori che la freschezza, il "cringe divertente" che ha caratterizzato Borderlands fin dagli esordi della saga principale si fosse esaurito. Per fugare ogni dubbio, è opportuno addentrarsi nei suoi meandri più profondi, nei suoi molti bivi narrativi e nella mentalità di tre protagonisti impossibili da odiare. Non del tutto, almeno.

Fra amanti delle Sirene, soldati sbadati e Frozen Yogurt

Per chi fosse preoccupato che per godere appieno di New Tales from the Borderlands sia necessario conoscere le vicende di Tales from the Borderlands (per approfondire ecco la recensione di Tales from the Borderlands), il capitolo del 2015, ecco una rassicurazione: la storia è del tutto nuova e i protagonisti sono ideati appositamente per lei. Per alcuni, dato il finale aperto del gioco di Telltale, questa notizia può essere stata un'amara conferma, vista anche la personalità strabordante dei precedenti protagonisti.



Tuttavia, non sempre i personaggi invecchiano bene come i titoli a cui appartengono. Nel caso specifico, siamo certi di affermare che sia stato un bene ideare tre nuovi, strampalati eroi (a volte anti-eroi) costruiti al meglio per rappresentare l'ironia, la comicità e le personalità tipiche dei nostri giorni.

Anuradha Dhar, Anu da ora in poi, è una scienziata con una forte ansia personale e sociale; costantemente sull'orlo di una crisi di nervi è una fervente pacifista, ironicamente condotta dalle circostanze a violare spesso il suo credo di "cambiare il mondo senza ricorrere a spargimenti di sangue". Inizia la sua, e la nostra, avventura come dipendente della Atlas: non proprio il luogo migliore per portare avanti la sua missione, dato che l'azienda, come tutte le corporazioni, produce e smercia armi.

Le vicende partono dal suo punto di vista, ma attraverso un incipit dall'ottimo ritmo veniamo introdotti presto anche agli altri due protagonisti. Il primo è Octavio, Octavio Wallace-Dhar, fratello di Anu che vive nella città in rovina di Promethea e sogna di divenire un "Dirty-30". Ovvero, uno dei trenta imprenditori under-trenta più promettenti della città. Per sua sfortuna, però, non solo è costantemente squattrinato, ma il suo senso per gli affari lascia parecchio a desiderare. Si salva sempre per il rotto della cuffia grazie a una sfacciata fortuna e ai molti amici e alleati che, in modo incomprensibile, si è fatto nel corso della vita. Una delle quali è Fran Miscowicz, ultima, ma non ultima, del trio di protagonisti che controlleremo in New Tales from the Borderlands. "Fran Miscowicz è pazza." recita secca la descrizione ufficiale presente sul sito dedicato a New Tales from the Borderlands: non potremmo essere più d'accordo. Tuttavia, non pensiate a una follia giocherellona e su di giri, perchè sareste fuori strada.



Fran ha seri problemi a gestire la rabbia, il che diventa pericoloso se consideriamo che è costretta su una sedia levitante armata di raggio congelante e di quello che non so definire in altro modo se non "gigantesco pugno-a-molla-uncinato". Fran gestisce il Fran's Frogurt, un negozio di Frozen Yogurt (non chiamatelo gelato, per carità) "con le recensioni peggiori di tutta Promethea". I destini e le vite dei tre disperati, problematici protagonisti si legano quando Anu compie una scoperta eccezionale, e inventa una pistol-, ehm, un dispositivo (scusaci Anu) capace di teletrasportare oggetti e renderla potente come una "Sirena".

Vi ricordiamo che le "Sirene" sono una categoria di persone dotate, nell'universo di Borderlands, di poteri soprannaturali ottenuti in modo inspiegabile. Il dispositivo - che ancora non funziona a dovere - basterà a non farla licenziare dall'Atlas, la malvagia corporazione che pretendeva da lei nuove armi dall'alto potere omicida? Lasciamo a voi la scoperta dei risvolti della storia, che esplode con l'invasione di Promethea da parte di una corporazione rivale (Tediore vi dice niente?) e si evolve, poi, in una carambola di situazioni apparentemente slegate tra loro. Il trio ne viene travolto come da una slavina di problemi, omicidi, denaro sporco e, per nostra fortuna, comprimari e personaggi secondari dalla personalità spiccatissima.

Niente pistolettate con le dita?

Non prendete letteralmente il titolo del paragrafo: c'è la possibilità (sotto forma di citazione alla scena celebre del primo capitolo) di esibirsi in una breve "gun-fight con le dita" anche in New Tales from the Borderlands. La vera domanda alla quale intendiamo rispondere è: senza TellTale Games alle redini della narrazione, quanto di quell'umorismo inaspettato, maturo anche quando giovanile o presunto tale è rimasto in New Tales From the Borderlands? In realtà vi abbiamo parzialmente già risposto nell'introduzione: moltissimo.

C'è chi dice che Borderlands 3 non abbia saputo imprimere quella personalità divertente e umoristica con la stessa classe dei predecessori (se volete saperne di più, ecco la recensione di Borderlands 3), tanto meno come Tales from the Borderlands. Eppure, Tiny Tina's Wonderland ne è pregno, così come New Tales from the Borderlands, a dimostrazione del buon lavoro svolto in quel di Gearbox per ricostruire l'identità più "pazza" della serie. Non tutti i bivi sono esattamente validi allo stesso modo, è chiaro. Ci sono strade più divertenti, battute più riuscite di altre e scelte che, nel contesto della risposta multipla tipica dell'avventura grafica, imprimono ritmi più interessanti alla narrazione.



Detto questo, non ogni possibilità di risposta, quando durante una scena compaiono da due a quattro scelte possibili, conduce a un vero e proprio bivio. In assoluto, le situazioni dove dibattersi tra scelte multiple a tempo sono tante e, che siano influenti o meno nel definire un bivio marcato nella trama, riescono comunque ad apparire importanti.

Ci siamo spesso chiesti, per esempio, se date risposte "strane" avrebbero cambiato, e di quanto, la storia. Così come non è detto che uccidendo un personaggio, azione la cui gravità perde presto di peso nel mondo impazzito di Borderlands, si conduca la trama verso un mondo totalmente opposto a quello dove il personaggio lo si lascia in vita. Ma il dubbio che le implicazioni del gesto possano essere importanti resta, evidenziando la validità e l'imprevedibilità dell'intreccio narrativo. La sola domanda è bastata per farci rigiocare e tentare altre opzioni. Rimanendo in tema "importanza delle risposte", infine, per consentire una comprensione più profonda del peso che ogni scelta in gioco ha avuto nel condurre verso un bivio narrativo, ogni volto dell'avventura è legato a ciascun altro da una percentuale di affinità. Alzare o abbassare le percentuali fa a sua volta crescere o diminuire una votazione generale che rappresenta l'efficienza del team: gli skateboard. Che servono solo come unità di voto, come a dire "4 skateboard su 5". Capirete giocando. Di fatto non ne abbiamo pienamente il controllo, limitandoci a osservare tutte le percentuali scendere o salire a fine capitolo in base a delle risposte multiple non sempre chiare in tal senso.



A volte, una parolaccia o un'offesa faranno alzare l'intesa più di mille lettere d'amore. Possono piacere, infine, oppure essere detestabili (senza vie di mezzo) alcune risposte evidentemente piazzate nella griglia per stimolare artificialmente situazioni no-sense.

Si gioca o si guarda?

New Tales from the Borderlands è visivamente piacevole, caratterizzato dall'immancabile cel shading fumettoso con i bordi spessi e dai colori desaturati. Anche sul fronte tecnico è difficile criticarlo se non per una forte "semplicità". Il lyp synch è ottimo, le animazioni sono naturali e intense. Il doppiaggio, pure, è davvero eccellente ed espressivo per tutti i personaggi, di qualunque ordine e grado. Sempre per far contente le orecchie, interviene una colonna sonora dal leitmotiv riconoscibile e costante, adatta a ogni situazione presentata di volta in volta.

Abbandonando il "tecnico" e concentrandoci sul gioco, poi, le tre meccaniche tipiche di ogni avventura grafica sono state alternate e distribuite con buona varietà. Ci sono le domande a risposta multipla, da cui dipende la prosecuzione della trama, o anche solo la scena successiva e i dialoghi che la caratterizzano. Giungiamo quindi ai Quick Time Event. Sbagliarne uno, e in New Tales from the Borderlands accade, sbagliare uno può significare aprire la strada a un nuovo bivio di trama, o a un differente sviluppo di una determinata situazione.



Chiaramente, ci sono anche alcuni QTE "obbligatori", che se non portati a termine portano al Game Over e costringono a ripartire dall'autosalvataggio precedente. Immancabili sono infine i momenti di "esplorazione" e indagine, che ci permettono di controllare uno dei tre personaggi in terza persona e individuare segreti, scoprire citazioni nascoste e portare avanti la trama. Nell'intenzione, dovrebbero offrire un controllo più diretto da parte del giocatore, per non abituarlo troppo alle cut-scenes automatiche.

In New Tales from the Borderlands, però, questi frangenti sono quelli che abbiamo amato di meno. Siamo arrivati quasi ad annoiarci in precise sessioni (troppo lunghe) durante le quali avremmo preferito di gran lunga una scena guidata con risposte multiple, per non disperdere il ritmo. Perciò, New Tales from the Borderlands non inventa niente di nuovo nel panorama delle avventure grafiche, sfruttando meccanismi e azioni collaudate messe in atto con un livello qualitativo generale più che buono. Eppure, il nuovo minigioco in dote all'esperienza merita una nota a parte. Sebbene sia tutto fuorché essenziale, infatti, ci ha divertito e ha caratterizzato e colorato le nostre run.

Stiamo parlando del "combattimento tra Vaultlanders", un QTE durante il quale siamo chiamati a scegliere una tra le tante statuine basate sui personaggi (Vaultlanders, Sirene e altri) storici della serie Borderlands per farla combattere con quella di un avversario.



Ogni statuina è dotata di abilità attive o passive molto semplici - rigenerazione della vita, stun facilitato sull'opponente e così via - dando di primo acchito l'impressione che si sia voluta creare un'attività dal piglio "strategico". Giocando e rigiocando, però, visto come vengono trattati gli appassionati di queste "action figures da battaglia" nei dialoghi di gioco, abbiamo capito che si tratta quasi di una "presa in giro", solo falsamente complessa, seppur bella da vedere.