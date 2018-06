Nintendo Labo Robot Kit, alta tecnologia di cartone

Non scrivo la review di un videogioco da parecchio tempo. Se mi è stato chiesto di mettere nero su bianco il pezzo che state per leggere è soprattutto perché sono un padre: ho due figli strepitosi che videogiocano "a treno", nonostante la giovane età (6 e 3 anni). Ed è proprio con loro che ho affrontato l'intera esperienza proposta dalla Grande N, di montare uno zaino di cartone capace di trasformarsi nell'esoscheletro più fragile ma più divertente che ci sia, almeno per un bambino-robot.

L'altra premessa da fare prima di procedere è che Nintendo Labo non è propriamente videogioco. Per questo non troverete il classico numeretto alla fine del pezzo. Nintendo Labo è un esperimento: una nuova piattaforma con una forte dignità educativa, a metà tra quella del miglior giocattolo di costruzioni e una serie di video(mini)giochi in stile "iPad". Apprendimento e stupore nel controllare qualcosa che si muove a schermo sono caratteristiche primarie della produzione; il divertimento puro è successivo e, forse, anche poco importante. Quando un bambino costruisce un set LEGO, in fondo, poi ci gioca anche poco: la bellezza è nello sfogliare le istruzioni, ritrovarsi tra le vari componenti, vedere crescere la propria creazione e poi bullarsene con gli amici. Io credo che Nintendo abbia in mano un'arma davvero molto interessante per rientrare nella produzione di giocatoli e al contempo aggiornare l'intero settore al mondo di internet, dell'UGC (User Generated Content) e della modernità.

Un lancio marketing interessante con risvolti comunicativi da valutare

Il primo trailer di Nintendo Labo ha circa 14 milioni di visualizzazioni su YouTube. Per il trailer di un videogioco molto atteso non sono tantissime, ma per un'IP nuova sono un'infinità! Per il canale Nintendo si tratta dell'ottavo video più visto dallo sbarco sula piattaforma di Google ad oggi: giusto per fare un paragone, il trailer di presentazione di The Legend of Zelda Breath of The Wild ne ha 15 milioni.

Da questo video comunque si possono dedurre alcune strategie della grande N: il prodotto ha avuto un grosso investimento marketing nella fase di pre-lancio, prima dell'arrivo sugli scaffali. Il trailer è studiato incredibilmente bene e fa venire voglia a chiunque lo osservi di provare la rivoluzione di "Creare, giocare e scoprire" (Make, Play and Discover è il claim di Nintendo Labo). Subito dopo l'uscita di questo video tutta la stampa specializzata ha cominciato a parlare e a speculare su Nintendo Labo e sulla caratura ludica, o l'assenza della stessa, del nuovo progettto Nintendo. Sono state sicuramente spese molte risorse, economiche e creative, e tutto sembrava andare per il meglio, grazie anche alla forte spinta "virale" di questo nuovo "giocattolo".

Al momento dell'uscita, invece, mi è sembrato che gli sforzi comunicativi dell'azienda giapponese, anziché intensificarsi, si siano ridotti. Controllando sui canali dei principali youtuber di successo si trovano video di Zelda o Super Mario, ma nessuno mentre è impegnato a montare Nintendo Labo. Ho visto poca pubblicità in televisione, mentre l'uscita di Super Mario Odyssey (sempre per fare un paragone con un altro prodotto di Nintendo) è stata accompagnata da spot sul piccolo schermo. Anche la "spinta" su siti e riviste specializzate o l'utilizzo di community dedicate per far crescere l'hype e le vendite, mi sono sembrate non certo adatte ad un'uscita di questa caratura.

Come mai è successo quanto raccontato? Bella domanda. Si possono azzardare alcune risposte, senza pretendere di azzeccare quella giusta.

Le vendite di Labo non sono andate benissimo: la prima settimana sopratutto è stata abbastanza negativa in due mercati chiave come Inghilterra e Giappone. Forse il basso numero di pre-order ha convinto Nintendo ad investire di meno sul prodotto? La mia esperienza onestamente mi dice che questo scenario è abbastanza impossibile: un lancio marketing si decide ben prima e il budget si investe per aumentare le vendite della prima settimana, raramente si aspetta per poi "correggere il tiro".

Può darsi che, data la natura completamente nuova del prodotto, qui si siano usate logiche diverse, anche se ne dubito. Un'altra risposta, molto più affascinante, alla domanda di cui sopra è la seguente: e se Nintendo Labo fosse una specie di "Piano B" per Switch? Studiato e programmato nel caso in cui la console fosse andata male (come la precedente), poteva essere un grandioso stratagemma per rivendere un prodotto in un altro mercato, posizionandolo come un'alternativa ai normali giocattoli educativi. Le vendite di Switch sono però andate meglio delle più rosee aspettative, quindi non si è reso più necessario spingere su questa exit strategy, e al momento si è concentrati a dare il massimo su altro. Ultima teoria (ci tengo a precisare che quanto scritto fin qui è solo frutto di elucubrazioni di uno che ha fatto il Digital Marketing Manager in una software house per 3 anni), è che non si potesse combattere o competere con il lancio più o meno contemporaneo di altri prodotti, e che si stia aspettando il momento propizio. Vedremo a breve se almeno quest'ultima opportunità è quella che corrisponde a realtà o se, invece, ho sbagliato su tutta la linea.

Videogioco o giocattolo? Molto di più di entrambi: una piattaforma espandibile all'infinito

C'è ancora un'altra ipotesi. Potrebbe darsi che Nintendo sappia già di dover combattere la battaglia relativa a questa sua nuova idea non tanto nel mondo dei videogiochi, e abbia deciso di non seguire le strategie di marketing tradizionali di questo medium. Nintendo Labo infatti non è un videogame, e non è neanche un giocattolo: è molto di più, e potrebbe risultare, alla lunga, la solita scommessa vinta dalla grande N. Soprattutto se il prezzo dei kit scendesse un po', e se si abbandonasse la Switch come console "esclusiva" per il controllo dei kit: utilizzando anche dispositivi mobile o tablet, non più nemici della grande N da Super Mario Run in poi.

Il punto è che Nintendo Labo ha delle potenzialità veramente gigantesche, e poter costruire dei veri e propri controller con cui è virtualmente possibile simulare qualunque tipo di attività, reale o di fantasia, partendo da fogli di cartone è un'idea rivoluzionaria e avveniristica.

Chissà se il creatore dei LEGO l'avrebbe mai detto che i suoi mattoncini sarebbero stati un successo planetario talmente travolgente da accompagnare con le proprie forme molteplici generazioni di bambini. Nintendo Labo ha le stesse possibilità con, in aggiunta, l'incredibile spinta proveniente dagli utenti stessi. Ce, una volta compresi i meccanismi di funzionamento dei kit, potrebbero essi stessi creare i fogli per forgiarne altri (mentre risulta più difficile creare dei mattoncini).

Tra l'altro questo nuovo modo di intendere il video-giocattolo avrebbe anche il benestare di padri e madri, gamer o meno, di tutto il mondo. Se c'è qualcosa di sicuro su Nintendo Labo è che vuole promuovere un nuovo utilizzo, ben diverso, del medium videoludico. Non più attaccati allo schermo da subito: prima servono tre o quattro ore per montare la propria periferica, in maniera ben più "tradizionalista". Modellare fogli sulle linee di piegatura, ridere insieme all'assistente virtuale presente nelle fantastiche istruzioni, imparare a toccare con mano qualcosa visto prima in un mondo 3D per poi applicare le leggi della geometria all'oggetto, mi sembrano tutte attività che farebbero contento qualunque genitore dovesse vedere svolgerle ai propri pargoli.

Per adulti o per bambini?

Qui nasce il primo dubbio realmente importante sul prodotto. Posso consigliare ad un fan dei videogiochi adolescente, trentenne o più grande di comprare Nintendo Labo Robot Kit? Ad un prezzo che è, tra l'altro, la vera delusione di tutto il progetto? Si, ma solo a patto di avere dei bambini con cui condividere l'esperienza! Incredibile che il discorso valga anche al contrario: difficilmente i bambini troveranno da soli la pazienza giusta per costruire da soli un intero Robot il cui assemblaggio dura almeno tre ore. Serve per forza qualcuno di più grande che voglia condividere con loro questa esperienza.

Limite gravissimo o prerogativa di successo? Complicato azzardare un'ipotesi anche qua. Sicuramente non fa bene alle vendite nel mercato di riferimento: chi non ha fratelli più piccoli, nipoti o figli rimane del tutto "fuori target". La volontà però di unire generazioni è chiara e stupenda: Nintendo ha voluto dare alle persone come me, cresciute con Zelda sul NES, Super Metroid sullo SNES, Super Mario 64 per N64, la possibilità di acquistare un giocattolo per tramandare la propria passione ai bambini. È come se la casa di Kyoto fosse proprio cresciuta con i propri fan e avesse capito le necessità che questi ultimi potevano avere: quella di giocare a qualcosa di "Nintendoso" con i propri figli. A tal proposito, forse l'età giusta per godere appieno del Robot Kit si aggira attorno agli 8 anni perché Francesco, mio figlio "senior", ha partecipato attivamente al montaggio del Robot ma non è stato del tutto coinvolto per la difficoltà abbastanza alta nell'assemblare il tutto. E stiamo parlando di un bambino che monta LEGO da dodicenni da solo. Accesa la console e messo lo zaino, però, la magia Nintendo l'abbiamo percepita tutti, e le mie foto con Labo sulle spalle hanno ormai fatto il giro di Twitter.

Stare insieme e divertirsi con i propri figli non ha semplicemente prezzo: Nintendo Labo da questo punto di vista riesce nell'impresa di unire tutte le famiglie, mamme incluse. E, badate bene, lo dico senza alcuna punta di sessismo, visto che le mie coetanee difficilmente sono state coinvolte nella rivoluzione videoludica degli anni '80: mentre adesso il videogioco è davvero per tutti, ai tempi della mia generazione le cose erano diverse. Per quanto riguarda Nintendo Labo mia moglie ha dato una mano enorme nel montaggio ed è stata molto contenta di vedere i bambini così interessati non ad uno schermo ma a del semplice cartone (poco) colorato.

Una macchina perfetta

Avendo analizzato l'idea, il marketing, la comunicazione e il target di riferimento del prodotto, passiamo al cuore della recensione: com'è Nintendo Labo Robot Kit? Partiamo dalle istruzioni. Come detto in precedenza per me rappresentano lo standard da cui, da ora in poi, vorrei partire per costruire qualunque giocattolo. Tornando ancora ai LEGO, auspico che i mattoncini danesi passino ad un formato su smartphone simile a quello di Labo. Anche IKEA, che aspetta?

Navigabili in tre dimensioni, con la possibilità zoomare su un dettaglio ed un sacco opzioni essenziali tra cui il fast forward, le istruzioni di Nintendo Labo mi sembrano quasi la parte più riuscita dal punto di vista software. Tra l'altro, tralasciando quanto il loro funzionamento sia perfetto, anche il contorno è simpatico e azzeccato: ci sono battute, consigli su quando fare pause e piccoli "inside joke". Serviva davvero qualcosa del genere per addentrarsi nel montaggio dei vari Kit, e soprattutto del nostro Robot, che resta sicuramente più complesso rispetto a quelli inclusi nel Variety Pack.

Dotato di vari nodi, pesi e contrappesi, cordicelle con cui muoversi e un processo di assemblaggio che richiede di smontare alcune parti apparentemente ultimate per poi incassare gli ultimi pezzi, Robot Kit è sicuramente la più complessa delle prime due uscite dedicate a Nintendo Labo. Utilizza tutta la tecnologia presente nei joycon in una maniera che, tra l'altro, non sono ancora riuscito bene a comprendere: all'interno dello zaino sono infatti presenti i tiranti dei quattro arti (gambe e braccia) ed un solo Joycon, appoggiato alla parte esterna. A schermo tutto però funziona con una precisione davvero millimetrica: per chi ha attraversato l'era Wii, in cui ogni tanto bisognava anticipare alcuni colpi per ottenere risultati precisi, giocare con Labo sembra un salto nel futuro.

Il gioco vero e proprio è, di contro, la parte più debole. Mi sembra un po' limitato avere solo una città da distruggere come modalità principale del software. Nonostante il tocco di Nintendo si veda nell'aggiunta, ad esempio, di livelli di esperienza e del conseguente potenziamento del robot, nella città succedono troppi pochi avvenimenti e il divertimento si esaurisce troppo presto. Certo lo stupore dei miei figli quando hanno visto che potevano muovere un robot, trasformarsi, volare, mi fanno pensare che per loro non sia molto importante lai longevità o il livello di "engagement" del prodotto. Di certo però non avrebbe guastato un minimo di profondità in più.

La modalità "Challenge" risponde a questo problema, ed è l'unica che somiglia ad un videogioco e non ad una semplice demo. C'è una sfida da superare in un tempo limite e non manca una certa varietà di situazioni. Ogni livello è completamente diverso: bisogna distruggere alcuni bersagli, oppure sparare un solo colpo ad un disco da usare come palla da bowling, volare attraverso vari checkpoint, gareggiare -trasformati in macchina- in una specie di gioco di guida, e così via. Non dico si tratti di una rivoluzione, ma se si cerca di superare i propri record non è difficile indossare il proprio zaino di cartone per molto più tempo del previsto. Probabilmente per un pomeriggio con gli amici è un ottimo passatempo, considerate che c'è anche un boss finale non proprio banalissimo. Chiudo ammettendo di non aver potuto provare la modalità "Versus", che prevede uno scontro tra robot in un'arena. Sembra parecchio divertente vista dai vari video che sono riuscito a trovare. Certo che i miei bambini già con le spade di gomma si fanno male, se li metto uno contro l'altro, zaino contro zaino, ho paura che ne resterà soltanto uno... di Robot Kit, ovviamente.