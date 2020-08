No Straight Roads Recensione: l'eterno scontro tra forma e sostanza

A memoria, in ormai su per giù una quindicina d'anni di carriera, credo non mi sia francamente mai capitata una situazione come quella di No Straight Roads, originale action-adventure a tema musicale che segna il debutto del team Metronomik - uno studio indipendente malese che ruota attorno ai cugini Daim Dziauddin e Wan Hazmer, rispettivamente character designer di Street Fighter V e lead designer di Final Fantasy XV. La questione è infatti davvero delicata e complessa, addirittura paradossale nel suo essere assimilabile a un vero e proprio dilemma filosofico: in No Straight Roads convivono infatti (non propriamente in accordo tra loro...) due anime, con un'ambivalenza e uno scarto qualitativo che non possono non lasciare spiazzati, interdetti, perplessi. Una spaccatura clamorosa, che incarna l'equivoco supremo di una produzione che si distingue sia per l'evidente fascino estetico sia per i gravi e quasi incomprensibili problemi strutturali.

Sette note per la libertà

Facciamo ad ogni modo un passo indietro, ripartendo dalle premesse: in No Straight Roads si vestono i panni di un affiatato duo alternativo, i Bunk Bed Junction, composto dall'inarrestabile Mayday, una chitarrista a dir poco esplosiva, e dal ben più schivo batterista Zuke.

Dopo essere stata ingenerosamente "rimbalzata" in mondovisione a un provino in stile X-Factor, la coppia di artisti si imbarca in quella che ben presto diventa un'autentica rivoluzione a colpi di riff, nel tentativo di liberare la metropoli di Vinyl City dalla tirannica oppressione della NSR (la No Straight Roads che dà il titolo al gioco, ovvero una sorta di dittatura totalitarista che controlla le masse attraverso la musica EDM e la conseguente fornitura di energia elettrica generata dalla stessa). Un pretesto narrativo abbastanza sopra le righe - in tutta onestà non sentivo parlare della diatriba tra rock e dance dai tempi delle superiori, quando nei primi anni 2000 ancora imperversavano le guerre di fazione tra robbosi e truzzi - che serve a delineare un'ambientazione stereotipata ma assolutamente convincente nel suo carattere fumettoso.



Perché, parliamoci chiaro, ciò che stupisce all'istante di No Straight Roads è senza ombra di dubbio il suo colpo d'occhio. L'opera prima di Metronomik è infatti un innegabile trionfo di stile, di colori e di personalità: uno di quei giochi che sanno catturarti anche solo con uno screenshot a caso, in virtù di una ricercatezza a tutto tondo che parte dalla modellazione poligonale dei protagonisti (con volumi squadrati e tagli netti che rendono il tutto piacevolmente simile a certi designer toy...) per arrivare alla non banale interfaccia dei menu.

La storia parte e si conclude con lo scontro tra rock e EDM, anche se nel mezzo non mancano incursioni in altri generi che narrativamente hanno poca ragion d'essere.

La direzione artistica del progetto è semplicemente magnifica: grazie all'esperienza in Capcom e a un manifesto talento naturale, Dziauddin è riuscito presentare a schermo un universo piccolo ma grintoso, capace di andare molto al di là dei limiti di una produzione che, sebbene lontanissima dalle risorse di un AAA, può permettersi di guardare in faccia pressoché chiunque. E così tra ottimi effetti di luce, scenari gustosamente astratti e boss battle che diventano delle vere e proprie coreografie, No Straight Roads sa sorprendere e farsi notare, lasciando persino a bocca aperta in almeno un paio di passaggi.



Seppur forse non all'altezza dell'esagerata estetica, la colonna sonora non può che essere di livello comunque altrettanto elevato, vista e considerata l'ambientazione: tra gli artisti coinvolti figurano Falk Au Yeong, James Landino, Andy Tunstall & Funk Fiction, Masahiro "Godspeed" Aoki, Az Samad, Clyde Rabatel e la Video Game Orchestra, per una soundtrack appassionante e briosa, che accompagna con allegria e gusto un viaggio musicale tra un quartiere e l'altro di Vinyl City.

È tuttavia proprio a partire dalla musica, o per meglio dire dalle meccaniche puramente ritmiche, che si iniziano ad avvertire i primi preoccupanti scricchiolii di No Straight Roads. Il concept base sarebbe quello di un accattivante ibrido tra un rhythm game e un action-adventure: visuale in terza persona, esplorazione con movimento libero dei protagonisti - alternabili tra loro in qualsiasi istante, attraverso la pressione di un tasto - e un sistema di combattimento che sulla carta dovrebbe accompagnarsi alla musica in maniera dinamica, ma che in realtà non si adatta pressoché mai alle tracce. Il risultato non è insomma una specie di mix ideale tra Patapon e un Devil May Cry alla leggera, quanto piuttosto un blando (per non dire scialbo) action game con i nemici che giusto prima di attaccare emettono un particolare suono distintivo.Così, senza chissà quale prodigiosa sincronia con la musica, ma al contrario rinunciando all'ebbrezza ritmica e sinestesica di titoli come Rez, Thumper o Ape Out.

Mayday colpisce duro brandendo la sua chitarra come un'ascia, all'insegna del danno a testa bassa. Le bacchette di Zuke gli consentono invece di essere rapido, scattante e meno frontale negli attacchi.

Un inciampo di fondo che potrebbe rimanere solo e soltanto una grossa occasione sprecata se l'impalcatura ludica di No Straight Roads fosse per lo meno solida e ben confezionata. Purtroppo però, semplicemente non ci siamo: a dispetto di una struttura di crescita dei personaggi modello RPG, con tanto di rami di abilità e potenziamenti da raccogliere all'interno dei livelli ed equipaggiare, la sensazione è quella di un gioco per nulla riuscito, ma anzi limitato e soprattutto raramente divertente.



Un videogame che nel migliore dei casi fa il suo, portandosi a casa il compitino con una mediocrità mollemente scolastica, mentre nel peggiore sfiora il disastro - si vedano ad esempio le per fortuna rare fasi platform, devastate da dei controlli orrendamente imprecisi, approssimativi e vittima di un percepibile lag nelle risposte.

Sinfonia di gruppoSu PlayStation 4, Xbox One e PC No Straight Roads supporta una modalità cooperativa fino a due giocatori, che permette di utilizzare in contemporanea Mayday e Zuke: una trovata apprezzabilissima, che consente di godersi l'avventura in coppia divertendosi a sconfiggere la tirannia della NSR con un altro utente. Su Nintendo Switch la co-op si arricchisce addirittura di un terzo giocatore, con un aiutante-coccodrillo che può dare una mano durante gli scontri interagendo col il fondale e raccogliendo oggetti (possibilità, questa dell'aiutante a scaglie, selezionabile anche in due). Da segnalare anche, sull'ibrida Nintendo, il supporto al touch screen e alla modalità Joy-Con singolo, ideale per far partire delle sessioni in cooperativa locale letteralmente ovunque. Non male per un esperimento indipendente, no?

E qui arriviamo all'assurdo dualismo a cui si faceva riferimento all'inizio dell'articolo: se, anche in termini di ambizioni, stilisticamente No Straight Roads osa, prova a fare il suo e si discosta dalla massa con coraggio, ludicamente sceglie invece di accontentarsi di un game design obsoleto nella gestione della telecamera, sciatto nella ripetitività ossessiva di certe situazioni e poco ispirato nel level design e nel sistema di combattimento, con una profondità negli scontri davvero troppo accennata per poter anche solo remotamente intrigare. Cosa resta dunque, in definitiva, dell'estroso debutto di Metronomik? Un pirotecnico spettacolo a schermo, che sarebbe stato perfetto magari per un videoclip o per una serie animata, che funziona tuttavia in maniera colpevolmente zoppicante controller alla mano. Perché, senza troppi giri di parole, l'eccellente direzione artistica non si accompagna mai a un gameplay nemmeno lontanamente paragonabile, lasciando una sensazione di forte amaro in bocca per la maniacale cura di un aspetto e l'inspiegabile trascuratezza dell'altro. Il tutto per cinque ore esatte di durata, a 39.99€: un'offerta non certo irrinunciabile, che spegne sul più bello velleità di recupero legate magari a un prezzo super aggressivo. Peccato.