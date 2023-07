Nobunaga's Ambition Awakening Recensione: conquistiamo il Giappone feudale

Le vicende militari e politiche del periodo Sengoku sono già state protagoniste di alcuni strategici: come non citare l'eccellente Total War: Shogun 2 (qui la nostra recensione di Shogun 2), o il grand strategy Sengoku, entrambi con oltre un decennio sulle spalle.



E poi c'è Nobunaga's Ambition, che da quarant'anni è una vera e propria istituzione del genere di riferimento, almeno per il pubblico giapponese (qui la recensione di Nobunaga's Ambition Taishi). Per festeggiare lo storico traguardo, Koei Tecmo ha deciso di pubblicare Nobunaga's Ambition Awakening su PC, PS4 e Switch: si tratta nella sostanza di Nobunaga's Ambition Shinsei, lanciato esattamente un anno fa in Asia. Questa nuova versione ha beneficiato dell'aggiunta di feature assenti nell'originale.

La tradizione

Come intuibile dal titolo, il tema centrale della serie viene riconfermato. Ci troviamo nel Giappone feudale, a cavallo tra 1500 e 1600, nel periodo degli stati belligeranti, in cui dobbiamo rivisitare gli eventi che hanno preceduto l'unificazione del paese dopo feroci spaccature interne. Ancora una volta, Koei Tecmo ci permette di vestire i panni di uno dei numerosi daimyo dell'epoca, con l'obiettivo finale di primeggiare sugli altri e pacificare l'intero territorio sotto il nostro stendardo.

La rosa di signori feudali tra cui dovremo scegliere è incredibilmente ampia e dipende anche dalla data presa in considerazione: nel 1543 l'arcipelago giapponese è conteso da circa novanta clan unici, che diventano oltre un centinaio se contiamo quelli nati in seguito ad alcuni accadimenti (scelti dagli sviluppatori come avvio alternativo per la campagna).



Oltre alle numerose opzioni con cui personalizzare la difficoltà dell'esperienza, anche il capoclan da noi selezionato ha un impatto sulle sfide che affronteremo. Per non esporsi a mire espansionistiche esterne, i gruppi minori devono necessariamente intrattenere rapporti diplomatici con i vicini più influenti, i quali invece dispongono di risorse per concentrarsi fin da subito sulla conquista territoriale. Gli sviluppatori hanno decisamente pensato in grande, perché ciascuno dei personaggi disponibili è la controparte di una figura storica.

Nel titolo sono presenti oltre 2000 figure importanti, tra dignitari, samurai e monaci, tutti contraddistinti da splendide illustrazioni uniche. L'immenso cast è l'arma vincente della produzione, che riserva particolare attenzione persino alle faide regionali. Durante la nostra prova abbiamo più volte preso le redini di clan che non hanno mai lottato con i pezzi grossi, eppure siamo stati costantemente stimolati dal racconto di avvenimenti che, seppur di minore rilevanza nel grande schema storico, hanno contribuito a calarci al suo interno in modo significativo. Il risultato? Nelle oltre 50 ore che abbiamo speso in compagnia di Awakening ci è parso di aver appena scalfito la superficie di un enorme documentario giocabile. Anche il fulcro del gameplay resta sostanzialmente invariato rispetto ai suoi predecessori e la fama di Nobunaga's Ambition viene ancora una volta confermata: Awakening non è un gioco semplice. L'utente deve saper operare in menù sterminati, pieni di statistiche, modificatori, abilità dei personaggi e così via.



La buona notizia è che possiamo raggiungere eccellenti risultati comprendendo le meccaniche base del prodotto, senza quindi tuffarci in una maniacale microgestione: cliccando su una provincia e selezionando tra le tante opzioni di costruzione, sviluppiamo il nostro territorio con fattorie, mercati e strutture più complesse come canali e campi di addestramento. Ciascuna di queste aggiunte richiede oro, manodopera e tempo per essere edificata, quindi bisogna pensare bene a ciò di cui si ha bisogno e a come si vuole utilizzare la propria terra.

Allo sviluppo economico si affianca la politica: assegnare compiti e ricompense ai nostri ufficiali, emanare editti grazie all'onore ottenuto in battaglia o dai tributi imperiali, stringere alleanze, ricorrere a sotterfugi e badare alla diplomazia estera. Nobunaga's Ambition Awakening richiede molta attenzione e premeditazione per essere vissuto appieno: le informazioni da assimilare sono numerose, anche per i veterani, e una struttura di gioco simile può risultare opprimente.



Purtroppo il lungo tutorial iniziale sorvola su numerose meccaniche per cui servirebbe ben più che una scenetta animata di qualche minuto: non ci viene mai esposto nel dettaglio come aumentare la manodopera per esempio, o come annullare un ordine di costruzione. Mancanze inspiegabili, che complicano ulteriormente un'esperienza già complessa.

L'innovazione

Se l'ossatura di gioco non viene stravolta, questo sedicesimo episodio presenta delle novità in materia di accessibilità che in parte rivoluzionano il gameplay. Parliamo nello specifico del sistema di delega: ogni provincia che conquistiamo dovrà essere assegnata ad un nostro sottoposto, in modo che egli la sviluppi autonomamente come riterrà opportuno. Tra i nostri uomini di fiducia troviamo veterani della guerra o abili amministratori. Sulla base delle statistiche e delle abilità di ciascuno, un'IA si occupa di regolare le loro capacità e il loro comportamento.



Ma ancor più importante, ogni ufficiale è un vero e proprio consigliere, che ci suggerirà costantemente mosse diplomatiche o belliche, lasciando decidere a noi se approvarle o meno. Il nostro dovere è quello di mantenere salda la fedeltà dei nostri uomini: in mancanza di gratificazioni pubbliche e ricompense adeguate, i più indecisi tra loro potrebbero anche tradirci. Potremo anche far vacillare la fiducia degli ufficiali nemici e convincerli ad unirsi alla nostra causa se offriremo condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del loro signore.



Si tratta senza alcun dubbio di una trovata efficace, che ravviva inaspettatamente l'intero sistema politico: abbiamo avvertito realmente di essere al comando di una complessa macchina politica, composta da gregari mossi dalla volontà di distinguersi ai nostri occhi. Da un lato la meccanica confina il giocatore alla sola gestione economica della capitale, dall'altro permette di superare uno dei maggiori ostacoli di Nobunaga's Ambition: una mole soverchiante di decisioni "locali", che spesso porta gli utenti - soprattutto i principianti - a dimenticarsi di supervisionare intere zone del territorio.

I nostri domini continueranno a migliorare automaticamente, mentre noi saremo concentrati sulle decisioni relative all'impero, dai comandi militari alle incombenze diplomatiche (armistizi, alleanze, trattative e matrimoni): una lista infinita di doveri impossibili da compiere senza gli oculati suggerimenti dei nostri servitori. Per attaccare schieramenti nemici e castelli ora dovremo ordinare una marcia verso il bersaglio. Così facendo, tutte le truppe stanziate nelle diverse province sotto il nostro dominio verranno inviate automaticamente verso la destinazione designata.



A noi spetta solo decidere se assemblare quanto prima una sola forza d'attacco o pattugliare strade differenti verso l'obiettivo, mantenendo ogni unità separata dall'altra. A determinare i percorsi è sempre l'IA, che ancora una volta ci solleva dall'urgenza di muovere i singoli drappelli di soldati: se i più meticolosi strateghi potrebbero storcere il naso di fronte a questa semplificazione, a nostro avviso la scelta degli sviluppatori trova la sua ragion d'essere nelle fasi avanzate delle partite, dove l'esorbitante numero di mini eserciti avrebbe reso impraticabile attuare tattiche di guerra sensate.



L'intelligenza artificiale, sulla base delle abilità dei nostri generali, avrà una ragionata visione d'insieme in tempo reale, mentre noi dovremo muoverci con sufficiente anticipo per consentire alle truppe di raccogliere abbastanza provviste. Queste ultime sono di vitale importanza per intraprendere azioni di guerre prolungate, in realtà più frequenti di quanto preventivato: anche alla difficoltà più bassa (quella di default è impostata su "facile"), l'aggressività e la furbizia dell'IA nemica è inaudita. Negoziare un'alleanza o una tregua è fondamentale per non trovarsi a dover gestire un'invasione mentre il proprio esercito è impegnato altrove, una leggerezza imperdonabile che ci è costata preziosi territori in molte occasioni.

Origini inconfondibili

Una volta raggiunta la destinazione, dovremo comandare in tempo reale le unità in battaglie e assedi, le assolute novità della release occidentale. Muoveremo ogni gruppo indipendentemente, ma con l'enorme vincolo di dover percorrere obbligatoriamente una serie di binari che costituiscono l'intelaiatura del terreno di guerra. Questa impostazione richiede spostamenti ragionati e, seppur concesso, lo scontro frontale è poco vantaggioso: le manovre a tenaglia sono una soluzione più efficace, se riusciremo a chiudere le truppe nemiche su due o più lati. Inoltre, sparsi in alcuni nodi focali della ragnatela di percorsi, troveremo anche punti di controllo che garantiscono bonus al morale o attacchi speciali al distaccamento che li conquista.

Ci sono poi le abilità dei personaggi. I più famosi, come Nobunaga Oda o Imagawa Yoshimoto ne hanno di uniche, e la loro attivazione è sempre sottolineata da un'animazione specifica, con il condottiero e il nome della mossa che compaiono a tutto schermo. I più rigorosi appassionati di storia potrebbero non approvare certe sequenze che hanno molto più in comune con un battle anime. Sul fronte visivo, Awakening presta il fianco a mappe e modelli dei soldati poco raffinati. A beneficiarne sono sicuramente le prestazioni, che non hanno mai mostrato alcuna incertezza.



I problemi della fase bellica in tempo reale sono ben altri: ancora una volta, l'IA cercherà di mettere il suo zampino nelle nostre decisioni, in questo caso con un eccessivo zelo. Quando un nostro battaglione vincerà uno scontro, il suo generale calcolerà in automatico la mossa migliore per intercettare altre unità nemiche o tagliare loro vie di fuga.



Ciascuno di questi attacchi verrà spiegato dall'ufficiale in questione: di conseguenza comporterà una pausa e andrà a spezzare il ritmo dell'azione. Come se non bastasse, siamo stati più volte semplici spettatori dell'intera schermaglia: lasciando carta bianca ai sottoposti, gli scontri si sviluppano e terminano da soli se il numero delle nostre forze lo consente. Ci siamo interrogati quindi sull'assenza di un'opzione per simularli e la riteniamo poco sensata al pari del risicato countdown che contraddistingue gli assedi: questa tipologia di lotta ci vede impegnati nella distruzione di barricate e torrioni di difesa.

Far scadere il conto alla rovescia significa interrompere l'attacco, anche in caso di netta superiorità numerica. Tra l'altro la quantità di tempo che ci viene concessa non è determinata dall'equilibrio di forze in campo.