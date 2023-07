Noob The Factionless Recensione: tra jrpg e mmo, ma non funziona nulla!

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Noob è una web serie francese creata da Fabien Fournier che racconta le avventure di un gruppo di improbabili eroi - i membri della gilda Noob, appunto - all'interno dell'MMORPG fittizio Horizon. Il successo ottenuto in patria ha permesso all'immaginario partorito da Fournier di spostarsi anche su altri media, tra film e fumetti, manga e racconti brevi, e persino album musicali. Logico quindi che, prima o poi, arrivasse anche un videogioco ambientato in un questo particolare universo: parliamo di Noob - The Factionless, realizzato congiuntamente da BlackPixel Studio e Olydri Games, e pubblicato da Microids sia per PC sia per le console di attuale e passata generazione. Naturalmente si tratta di un gioco di ruolo, che nelle intenzioni vorrebbe omaggiare i grandi classici JRPG, ma con la particolarità di svilupparsi all'interno di un MMORPG. Sfortunatamente, la nostra permanenza in questo mondo non è andata come speravamo...

Un JRPG all'interno di un MMORPG

Noob - The Factionless segue le vicende di Baster il Neogico, Drek il Berserker, May la Cartomante e Logs l'Elementalista, tutti impegnati nel portare a compimento le tante missioni della versione 4.2 del MMORPG Horizon e nell'arrivare all'agognatissimo tetto del centesimo livello di esperienza, raggiungendo così la popolarità delle gilde più note, ovvero Noob, Justice, Roxxor e Pro Game Master.

I primi due non sono proprio avventurieri esperti, avatar di utenti entrati in Horizon quasi totalmente a digiuno delle dinamiche proprie dei MMORPG, mentre gli altri, che si incontrano nelle primissime fasi dell'avventura, hanno giusto un po' più di dimestichezza con il gioco. Si tratta comunque di un'amabile banda di squinternati, adatti protagonisti di una storia dai toni e dalle tematiche sempre leggeri e scanzonati. Come anticipato, l'avventura non si svolge nella sua totalità all'interno di Horizon, ma anche al di fuori, quando si accompagnano le controparti reali dei quattro improbabili eroi alla scoperta del mondo degli esport, dove si incontrano giocatori professionisti e membri di altre gilde. È chiaramente questo il modo in cui gli sviluppatori hanno provato a donare un tocco di originalità alla loro produzione, omaggiando la web serie dalla quale tutto è nato. Si tratta, però, di un espediente in realtà debole: dal punto di vista dell'intreccio narrativo, il rapporto tra il gioco di ruolo online e gli esport non è sempre chiaro, mentre sia i toni che le routine ludiche in questi momenti risultano poco curate, dato che spesso tutto si risolve semplicemente muovendosi da un punto A a un punto B e parlando con qualcuno.

Semplice e leggero, ma banale

Il fulcro del gameplay risiede comunque nell'avventura attraverso il mondo di Horizon 4.2 che, pur essendo un MMORPG, restituisce un'esperienza più vicina a quella di un JRPG classico che di un gioco di ruolo online.

Baster, Drek, May e Logs affrontano missioni principali collegate a una trama vaga e piuttosto risibile, nella quale gli eventi sembrano susseguirsi senza alcuna logica né giustificazione narrativa, andando a comporre più che un intreccio condiviso una serie di episodi a sé stanti, costellati di incarichi secondari che non migliorano di certo il bilancio complessivo.



In prima battuta, complice anche un livello di sfida tarato verso il basso anche al livello di difficoltà maggiore, la semplicità dell'offerta ludica sembra rispondere ad una precisa scelta a favore di un'utenza molto giovane e magari inesperta, e d'altronde ogni altro aspetto del gioco, dalla spensieratezza della trama alla leggerezza della direzione artistica, pare convalidare questa impressione.

Strada facendo ci si accorge però che il modo in cui vengono gestiti esplorazione, combattimenti, interazione, non è solo semplice, ma estremamente banale, se non addirittura superficiale, senza considerare il fatto che l'impianto di gioco, pur includendo una serie di elementi che sono propri di un JRPG, non dona loro alcun peso concreto.



Gli esempi sono molteplici. Nelle prime ore, oltre alla classe che li contraddistingue, i personaggi ottengono anche dei mestieri, che permettono loro di interagire in maniera più diretta con il mondo di gioco, magari pescando da un fiume o estraendo minerali da una roccia. Come li ottengono? Semplicemente completando dialoghi di appena qualche secondo con appositi NPC. Non un incarico secondario da completare, non un qualsiasi altro espediente: "vuoi diventare un pescatore? Complimenti, ora sei un pescatore!".

Più in là nell'avventura, in vista di un pericoloso viaggio via mare, i quattro devono assoldare un potente eroe, senza il quale pare che la traversata non sia possibile. Quando finalmente trovano un abile mercenario e lo coinvolgono nell'impresa, questi non solo questo non entra in azione al momento del bisogno, ma all'atto del congedo lascia la compagnia ringraziando di avergli permesso di lottare contro un certo mostro che invece non ha fronteggiato in alcun modo. Come se quella parte fosse stata tagliata e nessuno si sia poi preoccupato di sistemare i dialoghi. Potrebbero sembrare cose da poco, ma in realtà il gioco è pieno di momenti simili, e il senso di trascuratezza che emerge finisce per diventare un elemento preponderante. Anche perché si estende all'impasto ludico in senso stretto, nel momento in cui il cambio di equipaggiamento o l'assegnazione delle skill non ha praticamente effetto sui combattimenti, visto che per uscirne vincitori basta spammare gli attacchi base. Sulle stesse note, vista la totale mancanza di un qualunque indicatore sulla mappa e le scarne indicazioni del log delle missioni, spesso ci si ritrova a vagare annoiati per cittadine anche piuttosto vaste alla ricerca di quel particolare personaggio con cui parlare per sbloccare la situazione.



Con tali premesse, le decine di ore di di gioco offerte dall'avventura scadono facilmente nel tedio. Non c'è nulla che stimoli a prolungare la propria esperienza, niente che la renda quantomeno gradevole. I combattimenti a turni vengono a noia dopo poco, perché privi di qualunque mordente e senza nessun elemento che ne possa mitigare la ripetitività. Le abilità specifiche dei personaggi non hanno grandi effetti sull'andamento delle battaglie, né vale la pena riflettere troppo quando si tratta di spendere i punti abilità negli skill tree: si tratta solo di potenziare una statistica piuttosto che un'altra, e il gioco non mette mai realmente alla prova le scelte fatte.

Problemi a Horizon

Noob: The Factionless viene presto a noia anche per lo scarso impatto del suo immaginario. Al netto di una certa semplicioneria nella modellazione dei personaggi e nel design delle ambientazioni, i suoi accesi cromatismi soddisfano comunque l'occhio, almeno fin quando si rimane nel mondo fantasy di Horizon, poiché quello reale è decisamente più monotono.

Vale poi la pena di sottolineare che anche stile "chibi" adottato, piuttosto generico, non risulta del tutto coerente con i ritratti dei personaggi, invece molto più dettagliati e particolari. Il titolo soffre poi di gravi problemi tecnici, compreso un frame rate davvero inconsistente che danneggia in modo netto la godibilità dell'esperienza. Di contro la colonna sonora fa il suo dovere, pur non riuscendo a risollevare le sorti di un comparto audiovisivo claudicante.