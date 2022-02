OlliOlli World Recensione: uno skate platform con un gameplay sorprendente

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Quella di Olliolli è una delle serie che meglio incarna lo spirito dello sviluppo indipendente. La serie di Roll7, nata addirittura su Playstation Vita nel 2014 (per completezza recuperate la recensione di Olliolli) e poi approdata su tutte le console della generazione, è stata un vero toccasana per tutti gli appassionati di Skateboard che negli anni hanno visto la disciplina via via dal panorama videoludico. Nella sua splendida commistione di platform, rythm game ed evoluzioni pazzesche sulla tavola, Olliolli ha da sempre dimostrato un forte attaccamento alla sua tradizione di videogioco sperimentale e abilissimo nell'evolversi senza mai snaturare sé stesso. È proprio per questo che, da quando Roll7 ha annunciato Olliolli World, l'aria attorno al titolo è stata così frizzante e pregna d'attesa per vedere il team nuovamente all'opera.



Se da un lato è vero che Roll7 non è più uno studio indipendente, essendo stato acquistato da Private Division (azienda che risponde direttamente a Take Two Interactive), è anche vero che Olliolli World rappresenta in assoluto il titolo forse più importante della serie, e non a caso approderà su tutte le piattaforme in commercio, PC compreso. I più scettici tirino quindi un sospiro di sollievo: Olliolli World è il titolo più ambizioso, maturo ed evoluto della serie, ma è anche il più riuscito e completo del pacchetto, oltre ad essere uno dei migliori videogiochi sulla piazza in questo inizio di 2022.

Cartoline da Radlandia

Chi è pratico della serie impiegherà poco più di qualche secondo per rendersi conto della prima e più importante novità introdotta dal team: Olliolli World si è infatti finalmente aperto alla terza dimensione, scoprendo così le infinite possibilità offerte dalla profondità di campo e dal level design tridimensionale. Questa scelta fa il paio con quella di abbandonare la tradizionale pixel art in favore di un artstyle cartoonesco, molto vicino all'estetica popolarizzata da Adventure Time, ed è il primo passo verso una riscoperta maturità ludica del gioco.

Radlandia, l'ambientazione di fantasia di Olliolli World, nasce da questo piacevolissimo ed inaspettato connubio. Una landa magica costruita ad immagine e somiglianza di un'America da sogno divisa in macroaree da affrontare coi piedi ben saldi sulla tavola, in cui tutto è concepito con il pensiero fisso dello skate come unica vera religione.



Si viaggia dalle popolatissime spiagge di Sunshine Valley alle foreste verdeggianti di Cloverbrook, passando per gli immensi deserti alieni di Woodrock e gli ambienti industriali, in quello che è a tutti gli effetti un viaggio on the road alla ricerca dell'illuminazione per accedere alla terra promessa del Gnarvana, dove si dice si trovino gli déi dello skate che competono per la realizzazione del trick più stiloso.



A Radlandia non importa chi sei o in cosa credi, conta solo lo stile con cui si affrontano gli ostacoli naturali ed artificiali delle sue ambientazioni. È un parco giochi per skater, un paese dei balocchi che trasuda street culture e presa bene che non sbarra l'ingresso a nessuno. Un posto magico, benedetto per la prima volta dalla magia terza dimensione che porta il level design del gioco a livelli di squisita complessità mai visti prima d'ora in un Olliolli. È quasi scontato che in questo Eden dello skate vivano personaggi assurdi, folli e coloratissimi (c'è anche Danny Trejo in OlliOlli World) tanto sciroccati da incastrarsi perfettamente nel tessuto culturale di Radlandia. Saranno proprio loro, gli abitanti di Radlandia capitanati da Chiffon, ad incitarci tra uno stage e l'altro accompagnandoci nella nostra scalata verso lo zenith dello skate.

Parola d'ordine: Inclusione

L'evoluzione non si è fermata alla semplice estetica: sono stati fatti dei signifcativi passi avanti per quanto riguarda l'accesso dei neofiti al sistema di gioco, rendendo così il gameplay più accessibile a chi non conosce la serie e le sue meccaniche fondamentali.

Ad avermi stupito è il fatto che nonostante quest'occhio di riguardo nei confronti del pubblico meno avvezzo al genere, Olliolli World non ha perso neanche un milligrammo del suo stile. Ogni titolo ha sempre seguito il paradigma "easy to play, hard to master" come un mantra ineludibile, e Roll7 non ha fatto altro che estremizzare ancora di più il concetto: approcciare Olliolli World è davvero più semplice che mai, grazie alla rimozione degli atterraggi scomposti dopo l'esecuzione di un trick, ma è contemporaneamente molto più profondo del passato. Gli stage tridimensionali permettono infatti di selezionare la propria direzione ad ogni biforcazione del percorso, i neo-introdotti wallride aggiungono un ulteriore elemento di imprevedibilità all'esperienza, mentre grab e rotazioni vanno a rinfoltire la rosa dei trick eseguibili di volta in volta.



Il risultato è un platform velocissimo ed adrenalinico che viaggia a ritmi impareggiabili, che permette anche ai meno esperti di portare a termine uno stage e contemporaneamente sfida i giocatori a migliorarsi costantemente, spingendoli ad inanellare combo infinite che possono durare dall'inizio alla fine del percorso senza alcun tipo di interruzione. Grazie anche alla perfetta fluidità del framerate, che sembra non incepparsi davvero mai, Olliolli World è una masterclass di level design, un'opera che non pone limite alcuno alla creatività dei singoli e che non vuole escludere nessuno dal suo parco giochi virtuale perché, in fondo, rappresenta una celebrazione massima del divertimento e dell'allegria a 360 gradi. Il tutto, peraltro, è inserito all'interno di un sistema di progressione architettato alla perfezione che accompagna il giocatore verso una crescita regolare e costante dal primo all'ultimo istante di gioco.

Consapevolezza e memoria muscolare

Siamo di fronte a quello che è a mani basse uno dei titoli arcade più riusciti del decennio, che grazie agli high score esposti in bella vista prima di ogni stage riporta alla mente l'atmosfera di pura competizione amatoriale delle sale giochi, in cui a trionfare è solo chi ha la determinazione necessaria per provare e riprovare ogni combo e perfezionare il proprio punteggio.

Perché sì, ogni percorso è completabile da chiunque, ma il cuore pulsante di Olliolli World è proprio la ricerca costante della perfezione stilistica e della pulizia del proprio approccio. Perfezione ottenibile solo grazie alla ripetizione di ogni stage fino ad incidere a fuoco ogni grind, wallride e scalinata nella propria memoria muscolare, trasformando ogni combo in una danza adrenalinica da compiere sulla tavola. Una caratteristica che lo porta ad un passo dall'essere una sorta di figlio illegittimo dei Sonic 2D e, fidatevi, non è una cosa da poco. Un po' platform, un po' rythm game, 100% arcade, secondo i dettami su cui si fonda da sempre la serie, che però certe vette non le aveva mai toccate. Il bello di tutto questo è che ogni ripetizione non è meccanica o tediosa, si tratta di una sfida in primis con sé stessi per scoprire fin dove ci si può spingere e quanto si può osare nell'ottica di far lievitare il punteggio a fine stage.



È proprio per questo che Olliolli World si trasforma lentamente ma inesorabilmente in un'ossessione che richiama a sé ogni volta che si deve abbandonare il pad per tornare alla vita di tutti i giorni. Radlandia fa questo effetto e crea dipendenza perché tutto, al suo interno, è ingegnerizzato per lo skate. È un mondo in pace, che ha superato i conflitti per raccogliersi religiosamente attorno al culto della tavola e ha affidato la sua guida alle cinque divinità dello skate che ne hanno plasmato l'aspetto. Nonostante questo, però, Olliolli World non si risparmia nel voler far emergere problematiche importanti del mondo reale.

Non si parla solo di Kickflip e Pop-Shovit, ma c'è spazio pure per qualche riflessione sulla tutela della natura e sulla lotta all'inquinamento. Sullo sfondo degli stage di Cloverbook, infatti, è possibile osservare una comunità di api XXL che manifestano per la protezione delle foreste e, soprattutto, della loro stessa specie.



Si tratta di piccolezze, che però sono evidentemente messe lì con una motivazione ben specifica, a dimostrazione del fatto che anche nelle opere più piccole e semplici possono trovare spazio anche argomenti importanti che semplici non lo sono affatto. Merito, in questo caso, del fatto che la cultura dello skateboard è una cultura urbana, nata sulle strade delle grandi città del mondo e coltivata da chi con quelle città ci ha convissuto tutta la vita, comprendendone appieno i problemi e i difetti principali.

Bacio accademico

Erano in molti a temere che una platea potenziale così ampia avrebbe potuto imborghesire Olliolli. Per fortuna non è successo, anzi, Roll7 ha perfettamente centrato i propri obiettivi senza snaturare in alcun modo la serie. Ne ha ripensato l'estetica ma ne ha mantenuto intatta l'ossatura, dimostrandosi peraltro perfettamente all'altezza delle piattaforme moderne.

Su PlayStation 5 il gioco scorre che è una meraviglia, senza tentennamenti e senza inciampi di nessun tipo; Dualsense è implementato in maniera coerente grazie ad un accenno di feedback aptico e, soprattutto, da una gestione dell'altoparlante integrato elegantissima a cui, quando si gioca senza cuffie, viene delegato il compito di diffondere i suoni provenienti dalla tavola, lasciando così agli altoparlanti la possibilità di "concentrarsi" sulla splendida colonna sonora e i suoni ambientali.



Sembra un dettaglio da poco, ma sentire il feedback sonoro delle ruote sul cemento o lo stridere caratteristico del grind della tavola sui corrimano e le tubature provenire dal pad nelle proprie mani genera un senso di spazializzazione del suono e di immersione pazzesco. Tutto questo mentre le orecchie vengono coccolate da un tappeto sonoro un po' lo-fi un po' urban che riesce nell'impresa di trasformare ogni singola sessione di gioco in una forma ipermoderna di meditazione.

Forse non è per nulla un caso che gran parte dei personaggi di Olliolli World parlino e si atteggino come sciamani: l'intento di Roll7 era proprio quello di immergere i giocatori in una sorta di rito pagano da terzo millennio.



E ci sono riusciti, perché ogni sessione di gameplay è perfettamente bilanciata tra l'adrenalina tipica della disciplina, il senso costante di sfida offerto dagli stage e la rilassatezza irriverente dell'esperienza di gioco. Olliolli World è bello, bellissimo da qualunque lato lo si guardi, una calamita perfetta per richiamare a sé i giocatori più intraprendenti e quelli in cerca di un'esperienza alternativa, meno "core" e più rilassata. Di fronte ad un risultato del genere non si può che chinare il capo al cospetto di Roll7, capace di mantenere la promessa ludica fatta al pubblico già ai tempi in cui il team era piccolissimo e si affacciava sul mercato dal piccolo schermo della mai abbastanza compianta PlayStation Vita. Bravi, bravi davvero. E se volete approfondire il dietro le quinte dello sviluppo, vi rimandiamo alla nostra intervista agli sviluppatori di OlliOlli World.