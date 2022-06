OlliOlli World VOID Riders: Recensione DLC, tra skate e UFO

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Lo scorso febbraio OlliOlli World è riuscito nell'obiettivo di creare un prodotto arcade stratificato e dall'aspetto estetico così suggestivo (ecco la recensione di OlliOlli World) da sembrare un cartone animato in movimento. A distanza di qualche mese dall'uscita, il talentuoso team di Roll7, attualmente al lavoro anche sull'interessante Rollerdrome, è tornato a parlare della sua piccola perla indie per via dell'arrivo di VOID Riders, la prima delle due espansioni a pagamento grazie alle quali i colorati skater di tutto il mondo possono tornare a girovagare per Radlandia.



Abbiamo potuto esplorare in anteprima ognuno dei percorsi proposti nel contenuto aggiuntivo di OlliOlli World, giocandoli più e più volte. Saranno riusciti in quel di Roll7 a creare un'espansione tanto folle e divertente quanto la versione base del gioco? Scopriamolo insieme.

Come una catapulta

Installato l'aggiornamento, basta avviare OlliOlli World per notare come sulla mappa di Radlandia vi sia un qualcosa di molto particolare: in corrispondenza dell'area desertica chiamata Burntrock, infatti, giacciono i resti di un enorme disco volante e, senza che vi sia bisogno di dirlo, non abbiamo resistito al richiamo dell'oggetto alieno. Interagendo con l'UFO è possibile dare il via a una nuova avventura dalla struttura diversa rispetto al resto del gioco.

VOID Riders non aggiunge un bioma extra, se non in una ristretta cerchia di missioni, e si limita a spargere in giro per il mondo di OlliOlli World una serie di sfide perfettamente in linea con quelle che abbiamo affrontato in precedenza. L'assenza di una vera e propria area inedita non implica che questo DLC consista esclusivamente in una manciata di livelli aggiuntivi, visto che al centro delle nuove acrobazie targate Roll7 troviamo una meccanica ludica che espande ulteriormente quelle che abbiamo appreso nel corso del nostro viaggio per Radlandia.

Ci riferiamo al Raggio Traente, ovvero la presenza di numerosi fasci luminosi viola nei tracciati di VOID Riders, grazie ai quali è possibile eseguire azioni altamente spettacolari. Destreggiarsi in un grab all'interno di questo "Raggio Acchiappamucche" consente al protagonista non solo di riprendere quota e magari sfiorare il pavimento, ma anche di ottenere una spinta tale da essere lanciato alla velocità della luce e percorrere lunghe distanze. Com'è ovvio, il team di sviluppo ha implementato con gran consapevolezza questi elementi dello scenario: imbattersi in ogni singolo raggio traente è fonte di indubbia adrenalina, a patto però che ricordiate di premere a tempo il tasto e di evitare una disastrosa caduta.

Follia aliena

Uno degli elementi che più hanno caratterizzato OlliOlli World, ponendolo su un gradino più alto rispetto ai suoi predecessori, è il livello di follia che trasuda da ogni pixel. In questo senso, VOID Riders non ha nulla da invidiare all'esperienza di base e propone un totale di 18 stage che alternano percorsi tradizionali ad altri più fuori di testa, basati sulla distruzione di oggetti o sulla rincorsa di creature, di cui non parleremo approfonditamente per non rovinarvi la sorpresa.

Ovviamente a corredare tutte le missioni di OlliOlli World VOID Riders troviamo anche gli alieni e, più nello specifico, un trio di creature provenienti dallo spazio, le quali ci accompagneranno in un'avventura che, in un modo o nell'altro, coinvolgerà tutti gli stereotipi appartenenti al genere e stravisti nel corso degli anni. Dal rapimento delle persone, alle navicelle che vanno a caccia di mucche, insomma, ne vedremo di tutti i colori.



Questi NPC avanzeranno anche delle richieste nei nostri confronti, dal momento che tutti i livelli dell'espansione proporranno obiettivi extra, con alcuni che garantiranno l'accesso a costumi e orpelli per gli skateboard ancora più assurdi di quelli sbloccati fino ad oggi. A proposito di obiettivi e difficoltà, un elemento che non ci ha convinti a pieno di questo DLC è proprio il modo in cui gli sviluppatori hanno bilanciato il livello di sfida.

Se la maggior parte dei livelli propone acrobazie indirizzate principalmente a chi ormai mastica pane e skateboard, esistono alcuni percorsi (parliamo di 3 o 4 in particolare) fin troppo semplici da completare, persino per un utente che non ha le competenze per terminare un intero stage in un'unica combo.



Per chi se lo stesse chiedendo, infine, il grado di cura nella riproduzione degli scenari è perfettamente in linea con tutto il resto dell'esperienza. Tra cactus ridenti e mucche colorate, le ambientazioni che fanno da sfondo alle velocissime corse sulla tavola sanno sempre mettere il giocatore di buonumore. La ciliegina sulla torta è poi rappresentata dalla sfida finale di VOID Raiders, che propone un percorso davvero di altissimo impatto, capace di lasciarci con una voglia matta di scoprire ciò che gli autori hanno in serbo per noi nella prossima espansione in uscita tra qualche mese.