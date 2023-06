One Piece Odyssey Reunion of Memories Recensione: l'ultimo grande mistero

Lanciato su PC e console all'inizio dell'anno corrente, ONE PIECE ODYSSEY si è rivelato una piacevole sorpresa, non a caso lo abbiamo inserito nella nostra classifica dei migliori videogiochi tratti da anime nell'ultimo decennio. Ipotizzando che lo sviluppatore ILCA avesse escogitato nuove diavolerie capaci di migliorare ulteriormente la formula ludica del gioco di ruolo a turni, di recente ci siamo cimentati con la prima e unica espansione del prodotto, scoprendo tuttavia un DLC privo di guizzi, votato al riciclo e insospettabilmente povero. Di seguito vi raccontiamo dunque le nostre consolidate opinioni su ONE PIECE ODYSSEY - Reunion of Memories. Orsù, è tempo di levare gli ormeggi!

L'ultimo mistero di Waford

Ambientato immediatamente dopo lo scontro finale di ONE PIECE ODYSSEY, ma prima dell'inevitabile partenza di Luffy e compagni, l'episodio "extra" riparte dalla festa tenuta sulla leggendaria isola di Waford dai nostri beniamini.

Ad un passo dal levare l'ancora e riprendere il mare, i Pirati di Cappello di Paglia partecipano ad ultimo banchetto per salutare come si deve Lim, la giovane fanciulla che dopo averli inizialmente privati dei loro poteri si è legata talmente tanto ai corsari da non volergli dire addio (per tutti i dettagli rileggete la nostra recensione di ONE PIECE ODYSSEY). Proprio durante i festeggiamenti, però, una ragazza identica a Lim - ma caratterizzata da un abito completamente nero e in possesso di un cubo oscuro dall'aria alquanto minacciosa - rispedisce nuovamente la ciurma all'interno di Memoria, intrappolandoli stavolta in un ricordo distorto. Catapultati di nuovo ad Alabasta, Luffy e gli altri realizzano non solo di non poter lasciare la realtà creata a partire dalle loro stesse memorie, ma scoprono che la storia è parecchio cambiata rispetto a come la ricordavano: se il già menzionato Regno di Alabasta è completamente caduto nelle mani di Crocodile, che dopo aver acquisito un potere immenso ha sbaragliato tanto la Marina quanto l'armata reale, per poi salire al trono, l'isola giudiziaria di Enies Lobby è stata invece attaccata da un famigerato pirata intenzionato a liberare i suoi sottoposti.



Analizzando i pochi elementi in suo possesso e dimostrando ancora una volta un grande acume, Nico Robin deduce quindi che l'unico modo per lasciare Memoria potrebbe essere quello di cancellare le discrepanze più rilevanti rispetto ai loro ricordi e ripristinare gli eventi originali (in maniera non molto diversa da quanto accadeva nei "ricordi frammentati" del gioco base).

Anziché perdersi d'animo, Cappello di Paglia e i suoi si rimettono dunque in marcia per fermare nuovamente Crocodile e porre rimedio a tutte le altre anomalie create dal cubo nero della falsa Lim, ignorando che strada facendo dovranno scontrarsi con vecchi nemici e persino qualche storico alleato.

Un filler superfluo ed evitabile

Seguendo la rotta tracciata dalla campagna del gioco base, il DLC si serve ancora una volta del "Mondo della Memoria" per trascinare Luffy e compagni in un guaio dopo l'altro. Dal momento che il difetto principale di ONE PIECE ODYSSEY era l'assenza di un impianto narrativo originale, abbiamo apprezzato la decisione di ILCA di non rifilarci l'ennesimo retelling di vicende già conosciute e allestire a questo giro un interessante what if. Anche perché lo sviluppatore nipponico ha colto la palla al balzo per coinvolgere nell'episodio extra dei personaggi che non erano apparsi nel main game, come ad esempio Ener, Perona o il potente Mihawk.

Per il rovescio della medaglia, però, non abbiamo affatto gradito la scelta del team di riutilizzare le medesime ambientazioni già esplorate in ONE PIECE ODYSSEY: invece di ricreare Skypiea, Thriller Bark o altre importanti tappe del viaggio compiuto dai Pirati di Cappello di Paglia, lo studio ha ambientato il DLC nelle stesse isole che avevamo già rivisitato lo scorso gennaio, innescando dentro di noi un insopportabile senso di déjà vu. A questo va poi aggiunto che, mentre la trama del tie-in si era conclusa in maniera più che convincente, l'ultimo segreto di Waford svelato da Reunion of Memories ci è parso fondamentalmente superfluo e posticcio.



L'espansione delude anche sotto il profilo contenutistico, in quanto il pacchetto non include nessuna attività secondaria e addirittura è stato spogliato interamente della componente esplorativa che contraddistingueva il gioco principale. Benché il capitolo inedito sia ambientato nelle vaste mappe di Alabasta, Water Seven, Enies Lobby e Dressrosa, queste non sono liberamente esplorabili; al contrario, una struttura narrativa raffazzonata, sbrigativa e troppo lineare tende a far avanzare automaticamente i nostri eroi, affidandone il pieno controllo al giocatore solo in prossimità di boss fight o nei rari momenti in cui il capitano è chiamato a scegliere il percorso da seguire.

Poiché il DLC può essere completato in appena 5 ore, il team di ILCA ha infatti implementato dei piccoli bivi narrativi che, almeno sulla carta, dovrebbero invogliare gli utenti a rigiocare il contenuto una seconda volta, al fine di imboccare tutti i percorsi selezionato. All'atto pratico, però, questa soluzione non funziona come dovrebbe, in quanto i vari percorsi conducono alla stessa destinazione, le differenze sono minime e per nulla interessanti, e oltretutto i due finali dell'espansione possono essere sbloccati facilmente già al primo rodeo (siete a un click di distanza dalla guida ai finali di ONE PIECE ODYSSEY - Reunion of Memories).

Un esperimento fallito

Ludicamente parlando, il DLC non introduce assolutamente nulla alla formula del gioco principale, se non i Limited Order. Mentre il Dramatic Scenes system di ONE PIECE ODYSSEY poneva delle condizioni opzionali che, se soddisfatte, permettevano di portare a casa un enorme quantitativo di esperienza bonus, le cosiddette "battaglie con ordine limitato" possono essere superate soltanto se il giocatore rispetta in pieno le condizioni stabilite di volta in volta. Come risultato, per poter proseguire con la storia ci si ritrova a dover vincere un determinato scontro entro un numero massimo di turni, evitare che un membro della squadra o un alleato momentaneo finiscano KO, e così via.

Siamo convinti che questo curioso esperiente sia stato escogitato per andare incontro alle esigenze di tutti coloro che a suo tempo hanno ritenuto troppo facile ONE PIECE ODYSSEY e proporre loro una sfida un tantino più impegnativa. A nostro avviso, tuttavia, i Limited Order non elevano affatto il livello di sfida, specie nel caso in cui l'utente abbia già potenziato al massimo i propri beniamini, ma al contrario risultano soltanto frustranti, in quanto forzano il giocatore ad adottare tattiche precise e lo privano insomma della grande libertà che impreziosiva il sistema di combattimento del tie-in.