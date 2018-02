Orwell Ignorance is Strength: Recensione Episodio 1 (Thesis)

A poco più di un anno dall'uscita del primo capitolo, il team teutonico di Osmotic Studios si prepara a lanciare sul mercato Orwell: Ignorance is Strength, un seguito che ripropone buona parte delle meccaniche e dei temi del titolo d'esordio, estendendo la portata della narrazione oltre i confini della distopia di The Nation. Per questa nuova iterazione della saga, Osmotic ha optato per una programmazione episodica spalmata su 5 settimane, con la prima uscita, intitolata Thesis, prevista per la giornata di oggi. Una scelta che, sin dal primo istante, non ci aveva esaltato, perché difficilmente conciliabile con le ritmiche - in crescendo - cui il primo gioco ci aveva abituato. Dubbi che, gioco alla mano, non possiamo fare a meno di ribadire... purtroppo.

La forza dell'ignoranza

Svincolato, almeno in apparenza, dalla narrativa portante del primo capitolo, Orwell: Ignorance is Strength ci cala nuovamente nei panni di un investigatore telematico al servizio di The Nation, uno stato la cui "pax sociale" è figlia di un totalitarismo informatizzato che non conosce libertà di pensiero o di opposizione. Una prigione con sbarre fatte di propaganda e disinformazione controllata, nascosta tra i codici binari di una normalità distorta, manipolata e ridisegnata a piacimento dagli agenti di The Office, un'agenzia governativa incaricata di osservare ogni aspetto della vita dei cittadini.

Come nel precedente capitolo della saga di Osmotic Studios, l'arma del nostro avatar è Orwell, un complesso sistema di strumenti per il controllo informatico, nel cui nome riecheggia, inquietante, la risata del Grande Fratello di "1984". I primissimi momenti di Orwell: Ignorance is Strength ci vedono alle prese con un test attitudinale che il nostro alter ego, fresco di arruolamento, è obbligato a completare prima di iniziare il proprio lavoro di professionista del controllo. Già qui è possibile intravedere l'anima grigia di un titolo che fa dell'ambiguità morale e dell'arbitrarietà decisionale la principale chiave di volta dell'esperienza. In Orwell la giustizia è un concetto evanescente, il figlio proteiforme di scopo e occasione, e pertanto il nostro percorso non ci vedrà mai fare i conti con risposte realmente "giuste" o "sbagliate", in un labirinto di verità apparenti. Proprio la distanza tra la verità assoluta e la sua manifestazione pubblica, filtrata più o meno malevolmente dai suoi portavoce, rappresenta una delle colonne portanti di un titolo che gioca con i confini morali, e li sfuma fino allo straniamento. In questo primo episodio di Ignorance is Strength, il nostro compito è quello di verificare lo status di Oleg Bakay, un militare dell'esercito di Parges, un paese confinante con The Nation e sconvolto dal terrorismo interno. Il sospetto è che Bakay, in realtà un agente infiltrato di The Nation, sia finito nel mirino di una cellula rivoluzionaria, guidata - almeno ideologicamente - dal riottoso blogger Raban Vhart. Gli strumenti messi a disposizione dalla nuova interfaccia di Orwell ricalcano in gran parte quelli del capitolo d'esordio, e legati a meccaniche di "drag and drop" che permettono al giocatore di estrarre frasi e informazioni sui soggetti d'interesse - opportunamente sottolineate dal sistema - navigando tra profili social, blog, articoli di giornale, file privati, intercettazioni telefoniche e registri riservati. Tutte le nozioni così accumulate andranno a comporre i profili degli individui "attenzionati", e permetteranno al nostro supervisore, l'algida Ampleford, di agire sulla base delle indagini, ad esempio inviando un contingente militare presso l'ultimo luogo visitato da un sospetto.

Proprio come nel primo capitolo, non avremo alcun modo di modificare o rimuovere i dati raccolti, quindi dovremo valutare attentamente le nostri fonti e la qualità di ciascuna informazione, per evitare che l'esito dell'indagine si riveli drammaticamente infausto. Una dinamica che questa volta si fa ancora più importante, dato che ogni dato registrato farà procedere l'orologio del gioco di 10 minuti, introducendo una meccanica temporale legata a specifici eventi chiave.

Potrebbe infatti succedere che, indugiando troppo nella raccolta di informazioni fuorvianti, il nostro alter ego si ritrovi intrappolato in uno scenario "negativo", sebbene l'approccio soggettivista del gioco renda sempre difficile distinguere o perfino definire il concetto di "positivo". In fin dei conti, saremo sempre noi a gestire la bussola morale del nostro compito, e potremo perfino fornire coscientemente ai nostri superiori informazioni incorrette, oppure manipolare l'opinione pubblica passando informazioni a un sito dietrologista. Un arsenale ricco di possibilità ludiche intriganti, che però cedono parte del proprio potenziale di fronte a una strutturazione episodica che non convince fino in fondo.

Sebbene la scrittura del gioco continui a sottolineare il talento dei ragazzi di Osmotic Studios, la diluizione della narrativa strappa al prodotto una parte consistente del suo appeal. Immergersi nell'oceano di teorie, verità a due facce e dettagli nascosti in bella vista nella rete di Orwell è sempre un processo coinvolgente, ma la strutturazione del gioco danneggia in maniera consistente le ritmiche del gioco.

A maggior ragione se si considera che il primo episodio manca quasi totalmente dei momenti climatici che rendevano il primo Orwell un piccolo gioiello di narrativa thriller. Abbiamo pochi dubbi sul fatto che il team stia lavorando a pieno regime per farcire la storia di svolte impreviste e momenti di assoluto sconcerto, così come di meccaniche genuinamente inedite, ma l'antipasto offerto dal primo episodio non è forse il migliore invito all'attesa, per un prodotto ricco di potenziale ma con un bisogno imprescindibile di catturare l'attenzione del pubblico.