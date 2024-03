Outcast A New Beginning Recensione: un gioco ancorato al passato

Outcast A New Beginning è il seguito diretto di un videogioco per certi versi pionieristico, che al tempo del debutto si è distinto per la sua IA avanzata e le soluzioni visive di alto profilo. Nel team di A New Beginning ci sono anche degli sviluppatori dell'originale ma purtroppo questo non è bastato a garantire il debutto di un sequel ambizioso. Soprattutto sul fronte ludico, infatti, ci siamo trovati a fare i conti con un'esperienza datata.

Cutter Slade, dove eravamo rimasti?

La trama riprende da dove l'originale Outcast si concludeva nel 1999, con il militare Cutter Slade che viene nominato "Ulukai" (una specie di Messia) dalla razza dei Talan, gli alieni abitanti del pianeta Adelpha, che Cutter ha appena salvato. Nel finale del primo gioco il marine americano sembrava riuscire a rientrare sulla Terra e prometteva ai Talan che prima o poi sarebbe tornato.

In caso di dubbio, non preoccupatevi: non avete bisogno di recuperare il capostipite della serie per comprendere gli eventi di A New Beginning e tutto ciò che vi serve sapere del passato di Slade, o della lore di Outcast in generale è chiaramente spiegato quando e se diventa necessario. Al massimo vi perderete qualche citazione e riferimento, ma nulla di davvero essenziale.



Tornato sul pianeta Adelpha in circostanze misteriose (almeno all'inizio del gioco), Cutter Slade si trova suo malgrado coinvolto in un intrigo interstellare. Anche stavolta è schierato con gli autoctoni, ma i suoi nuovi nemici sono robot e soldati umani ingaggiati per conquistare il pianeta e sottrargli risorse e reliquie, un po' "alla Avatar" (qui la recensione di Avatar Frontiers of Pandora). C'è da dire che i Talan si sono riorganizzati in villaggi e comunità non sempre amichevoli, perciò chi meglio del fu Ulukai può risollevare gli animi e riunire i popoli per condurli infine alla vittoria e alla riconquista del pianeta? Slade, la cui lingua si è apparentemente fatta più tagliente e sarcastica con l'età, in realtà vorrebbe tornare subito a casa da sua figlia, ma non ha altra scelta: se vuole andarsene deve convincere i Talan ad aiutarlo nella lotta.

Anche se la trama è a tratti interessante, seppur molto legata ai classici del genere, abbiamo trovato un po' lento il ritmo della narrazione. Inoltre mancano particolari momenti memorabili e sul fronte registico gli intermezzi non ci hanno colpito, complici i personaggi statici, le animazioni facciali discutibili e un doppiaggio dalla qualità altalenante. Si salvano una manciata di cutscene distribuite lungo le circa trenta ore di campagna principale, legate a frangenti importanti e meno rigide della media.



Peccato, perché i personaggi e il protagonista sono caratterizzati abbastanza bene e la cultura Talan è un interessante ibrido di vari usi e costumi terrestri, che spazia dagli indiani d'America agli Inca. Come lo sappiamo? Perché tra gli NPC nessuno ci ha mai negato una buona dose di racconti e folklore, a dire il vero dilungandosi spesso anche un po' troppo nelle spiegazioni. In merito all'accompagnamento sonoro, quello di A New Beginning ci è parso non particolarmente ispirato e a tratti un po' banalotto.

Un jetpack per amico

Nel primo Outcast muoversi nelle località di Adelpha era un'operazione lenta, da compiere a piedi e un po' alla volta. Perciò, in ottica di ammodernamento gli sviluppatori di Appeal hanno dotato il buon Cutter Slade di un jetpack: una sorta di coltellino svizzero con mille diverse funzioni da sbloccare, avanzando in un semplice albero delle abilità dedicato. Sfruttandolo, il protagonista è anzitutto immune ai danni da caduta, perché un potente getto d'emergenza addolcisce in automatico ogni atterraggio.

Inoltre con lo zainetto multifunzione salti semplici, doppi o tripli di altezza considerevole diventano una bazzecola. Tuttavia, le funzioni più emozionanti sono senza dubbio il volo raso terra e la planata, che fin dall'inizio dell'avventura permettono al giocatore di muoversi con rapidità e libertà nella stragrande maggioranza dei terreni. Sott'acqua o volando velocissimi sul pelo di laghi e torrenti, salendo lungo declivi e montagne o zigzagando tra i tronchi di una colorata foresta aliena, il jetpack si renderà presto irrinunciabile.



Che dire poi della tuta alare annessa? Le potenzialità dei "glider" sono evidenti, al punto che sembra non si possa più dire "open world" senza includere un deltaplano o simili per cadere con stile. Le sessioni di movimento con il jetpack hanno rappresentato i momenti più alti della nostra avventura, risultando soddisfacenti... quando non ci scontravamo contro un muro invisibile a sorpresa. Si, perché purtroppo sul fronte tecnico Outcast: A New Beginning si è rivelato piuttosto lacunoso.

La direzione artistica ci è parsa nel complesso gradevole e il level design, tutto monti, alture e vallate, è stato pensato per valorizzare proprio jetpack e glider. Detto questo, Slade si incastra spesso in ostacoli trasparenti, a cui aggiungiamo una pletora di glitch, molti dei quali hanno resistito persino alla patch pubblicata mentre stavamo provando il gioco. Su PC di fascia medio alta, dove abbiamo svolto la nostra prova, la fluidità dell'azione non è mai stata costante. Inoltre, vistosi fenomeni di tearing e di pop in e out di elementi degli scenari sono andati a impattare negativamente sulla piacevolezza dell'impatto visivo. È un peccato, perché A New Beginning non è privo di panorami gradevoli, in realtà. Pensiamo ad una città con edifici ricavati da ruderi antichi, che domina una vasta pianura su cui è fantastico lanciarsi in volo con il deltaplano. C'è pure un grande lago che ci siamo divertiti molto a solcare volando sul pelo dell'acqua, per raggiungere rapidamente vari punti di interesse (un villaggio di pescatori, una torre di osservazione e altro) costruiti intorno a esso.

La struttura degli incarichi

La struttura degli incarichi sia principali che secondari è abbastanza confusionaria e poco efficace: non sappiamo cosa ci serve finché non troviamo qualcuno, altrettanto misterioso, che ce lo dica. Si configura così una "caccia alle informazioni" meccanica, che ci porta ad aprire la mappa per rintracciare l'insediamento che ospita il personaggio con cui parlare.

Una volta scovato l'individuo giusto tra i tanti presenti, siamo obbligati a esaurire tutti i suoi dialoghi perché le frasi "chiave" che consentono di proseguire sono spesso nascoste dietro altre puramente "di lore" o non indispensabili. L'enorme mole di testi da leggere non offre particolari sbocchi narrativi e alla lunga rende l'avanzamento tedioso. La qualità della scrittura, bisogna dirlo, è generalmente buona ma alle volte abusa di battute e giochi di parole non sempre divertenti.



Inoltre, ben presto ci si rende conto di quanto siano ripetitive le richieste di ogni missione, legate a classici e collaudati "seek and destroy" (raggiungi un obiettivo e distruggilo), raccogli una certa quantità di questa o quella risorsa, o le lentissime "scorta il carico/il bestiame/una persona da punto A, al punto B". Ci sono anche una discreta quantità di sfide basate sul puro gameplay, ma sono tutto fuorché varie. In quelle "parkour", per esempio, si deve solo seguire una serie di luci in un percorso a ostacoli pensato per farci sfruttare il jetpack, ma i design dei tracciati sono troppo simili tra loro.

Lo stesso può dirsi per gli avamposti sorvegliati da robot o umani, luoghi dall'architettura copia-incollata che vanno svuotati sparando a tutto ciò che si muove solo per risolvere degli "enigmi", che consistono sempre in semplici porte chiuse da violare interagendo con un certo numero di centraline: due click ed è tutto finito.L'esperienza ludica di A New Beginning insomma finisce con l'essere ripetitiva e conduce il giocatore verso una inevitabile sensazione di noia, anche perché persino settare il livello di sfida più alto non aiuta a intrattenere più di tanto e ogni contesa è elementare e poco stimolante. Gli eventi opzionali che si scovano qua e là per il mondo non cambiano le carte in tavola: le trivelle terraformanti che dobbiamo distruggere sono tutte identiche, e le eliminazioni dei fiori rossi e maleodoranti ci chiamano semplicemente a sedare un tot di creature corrotte prima di "spegnere" il fiore e ripristinare la calma.

Shooting e combattimenti ripetitivi

Le uniche armi che abbiamo a disposizione per tutta la campagna sono due bocche da fuoco, rispettivamente un fucile e una pistola. C'è da dire però che non si tratta di aggeggi tradizionali: si possono infatti modificare a piacimento con un discreto numero di add-on, accessori e potenziamenti. Canne e silenziatori, tipo proiettili sparati e caricatori più o meno capienti, mirini e altro trasformano i due strumenti di morte in un arsenale abbastanza diversificato, da comporre pezzo per pezzo trovando nuove parti dentro ai forzieri degli avamposti umani.

Al polso sinistro abbiamo equipaggiato anche uno scudo di energia praticamente indistruttibile, sfruttabile per un basilare pugno corpo a corpo, ma che in realtà è utile soprattutto per rompere alcuni oggetti sulla mappa, come i giacimenti minerari che ci riforniscono di proiettili. Tuttavia, come elemento sia offensivo che difensivo non serve a molto in battaglia, perché fa troppi pochi danni e in difesa premia di più schivare, o utilizzare con intelligenza le coperture approfittando della mira scarsa degli avversari.



Anche il jetpack è utile durante gli scontri, perché con un rapido riposizionamento si possono mettere in crisi le minacce umane o robotiche. Insomma, il combat system non è neanche male, il problema è che l'IA dei nemici è poco sviluppata e non ci ha mai spinto a impegnarci più di tanto, complice anche la risicata varietà di avversari che abbiamo fronteggiato. Quelli presenti in gioco sono interessanti, caratterizzati a volte con grande attenzione al dettaglio soprattutto se sono parte della fauna del pianeta. Tuttavia in un contesto open world sarebbe stato auspicabile diversificare di più i modelli, per garantire un pizzico di unicità a ogni bioma e battaglia.

Oltretutto non è solo la varietà estetica a mancare: anche dal punto di vista ludico i robot, gli umani, i ragni meccanici e addirittura i droni volanti si comportano praticamente allo stesso modo, dirigendosi verso di noi senza badare al nostro fuoco incrociato, incuranti dei danni subiti e delle possibili coperture che potrebbero sfruttare per rendere più stimolante la sfida. Gli animali, a seconda delle loro "forme", sono un po' più diversificati, tra lupoidi che corrono da tutte le parti per non farsi prendere, strani "vermoni" delle paludi che ci sputano una sostanza velenosa a distanza e grossi coleotteri che ronzano provando a staccarci la testa.