Outward Definitive Edition Recensione: una redenzione a metà

Nel 2019 Nine Dots Studio ha pubblicato su PC un gioco di ruolo audace e fieramente hardcore, le cui buone intuizioni hanno dovuto fare i conti con una realizzazione approssimativa. Figlio di un budget decisamente al di sotto delle ambizioni del team canadese, nel tempo Outward era un titolo coraggioso, complice l'appagante esperienza survival che sapeva offrire ma non per questo privo di oscillazioni qualitative legate al comparto tecnico e al combat system.



L'arrivo sulle console di nuova generazione di Outward Definitive Edition - che comprende i DLC pubblicati nel tempo - segna dunque un'occasione di riscatto per Nine Dots, una sorta di seconda chance per proporre a un pubblico inedito quanto di buono c'era nell'esperienza originale, che per l'occasione è stata parzialmente limata. Il risultato, purtroppo, non ci ha convinto molto, e adesso vi spieghiamo il perché.

Cosa c'è di nuovo?

Una volta avviata la partita e creato il vostro personaggio con i pochi strumenti messi a disposizione dall'editor vi accorgerete che l'incipit di Outward è rimasto quello di un tempo. Scampati a un disastroso naufragio veniamo informati del "prezzo di sangue", ossia un grande debito che dovremo ripagare in monete d'oro entro un certo lasso di tempo. Senza ulteriori indizi circa le sorti del nostro alter-ego dovremo quindi darci da fare esplorando il mondo di gioco e completando le varie quest assegnateci per racimolare il denaro richiesto. Il tutto in un contesto dove le informazioni circa la progressione dell'avventura vengono centellinate quasi come in un soulslike.

In ogni caso, considerando che il gioco base è il medesimo, vi rimandiamo alla nostra recensione di Outward per conoscere meglio i dettagli della formula ideata da Nine Dots. Detto ciò, la portata principale di questa nuova edizione sono i DLC The Soroboreans e The Three Brothers, che estendono la mole contenutistica di Outward in modo alquanto generoso. Il primo ci porta all'Accademia di Sorobor, un'istituzione storica dove le menti più brillanti di Aurai si incontrano per "creare" il futuro del mondo. Con questo escamotage vengono inseriti gli incantesimi (che possono migliorare armi ed equipaggiamento applicando buff di vario genere), due nuovi skill tree, armi vampiriche, la corruzione un nuovo tipo di status a cui badare costantemente oltre a fatica, fame e sete, e soprattutto una serie di quest relative alla nuova regione dell'Antico Altopiano.



Il level design rifinito delle nuove aree esplorabili e la scrittura leggera, incalzante e mai troppo didascalica, fanno di questo DLC una preziosa aggiunta sia in termini quantitativi che qualitativi.



Ancora più significativo è però l'apporto dato da The Three Brothers, che introduce la meccanica di city building - che ci permetterà di ricostruire il campo profughi di Sirocco - e la nuova area denominata Caldera, ricca di tesori, segreti da svelare, boss agguerriti, ecc. Non mancano poi novità per quanto riguarda l'arsenale a disposizione del nostro impavido eroe - che ora può contare anche su granate e frecce avanzate per il proprio arco - e attività secondarie come l'arena dei gladiatori.

Nuova versione, stessi problemi

Se è vero che i DLC contenuti nella Definitive Edition di Outward contribuiscono a espandere e a rendere ancora più appetibile l'offerta ludica di questo singolare gioco di ruolo survival, non si può certo dire che siano state superate le notevoli ingenuità che lo affliggevano sin dai suoi primi vagiti. Purtroppo la nuova edizione conserva tutti i problemi di un tempo e si è rivelata una produzione ancora più anacronistica di quanto già non fosse nel 2019.

Il primo grande scoglio che mina l'esperienza complessiva è il sistema di combattimento grezzo e farraginoso, che rende difficile leggere i pattern di attacco dei nemici e poggia su hitbox a dir poco problematiche. Pur non essendo il pilastro della struttura ludica nel suo insieme, un combat system che arranca così visibilmente non può che risultare spesso frustrante, ai danni di quella che altrimenti potrebbe essere un'esplorazione capace di generare entusiasmo. È comunque evidente che, almeno sul fronte tecnico, ci sia stata la volontà di correggere un po' il tiro, ma non sul fronte della mole poligonale generale.



Se a ciò aggiungiamo le animazioni dei personaggi, che ad oggi risultano ancor più goffe che in passato, e gli evidenti problemi di fluidità, con un frame rate rimasto instabile e capace di rovinare la piacevolezza dell'azione in numerose occasioni, appare evidente che il titolo di Nine Dots Studio non sia riuscito a compiere dei passi avanti significativi.



Insomma, se da un lato abbiamo ritrovato una grande varietà di contenuti, ora estesasi ancor di più grazie ai DLC e un ampio ventaglio di opzioni ludiche, che di base erano già apprezzabili nella versione originale, sull'altro fronte ci siamo imbattuti in un comparto tecnico mal ottimizzato e una discreta quantità di bug e glitch.