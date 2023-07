Oxenfree 2 Lost Signals Recensione: onde radio, arrampicate e walkie talkie

Trattare il tema dei loop temporali e delle disastrose conseguenze che potrebbero avere sul tessuto stesso della realtà è un compito tutt'altro che semplice: basta un errore di poco conto per sfociare in un racconto sfilacciato o, peggio, incomprensibile. Eppure, nell'ormai lontano 2014, Night School Studio ha saputo stupire il pubblico confezionando un'opera prima di notevole valore, Oxenfree (qui la recensione di Oxenfree), che negli argomenti di cui sopra affondava le proprie radici. Era una storia di formazione, di sacrificio e di amicizia, condita da alcuni stilemi classici della narrativa horror per ragazzi e impreziosita da una scrittura di assoluto pregio che, in breve tempo, ha trasformato il gioco in un autentico cult per gli appassionati del genere.



Night School Studio ha dimostrato nuovamente il proprio talento con l'esilarante parodia infernale di Afterparty (qui la recensione di Afterparty), al punto da attirare l'attenzione di Netflix che, poco più tardi, ha completato l'acquisizione del team. E quale modo migliore di mettere all'opera l'ingegno di questa brillante software house se non dando il via libera ai lavori sul seguito della loro IP di maggior successo? Ecco quindi che a quasi dieci anni di distanza dall'originale, Oxenfree II: Lost Signals ci riporta sulle coste di Edwards Island con un nuovo cast di personaggi e un intrigante mistero da risolvere.

Questi boschi ti uccidono se glielo lasci fare

La trama di questo secondo capitolo parte a cinque anni dal disastro di Edwards Island che aveva coinvolto la giovane Alex e il suo malcapitato gruppo di amici. Ci troviamo a Camena, tranquillo sobborgo situato a un tiro di schioppo dall'isola e, questa volta, impersoniamo Riley Poverly, ex-cadetta dell'esercito e ora ricercatrice ambientale dal passato fumoso.

La donna è stata appena richiamata nella sua città natale per indagare su alcune strane frequenze radio che sembrano provenire proprio dal cuore dell'isola, teatro dei tristi avvenimenti raccontati nella prima incarnazione della serie. Il nostro compito è quello di installare alcuni trasmettitori di onde radio utili a decifrare questi inspiegabili dati e, per farlo, verremo affiancati a Jacob Summers, un vecchio compagno di scuola di Riley che è rimasto a Camena per tutta la sua vita, svolgendo piccoli lavori da tuttofare.



Dopo aver posizionato il primo dispositivo, però, qualcosa va storto: un fulmine colpisce il trasmettitore e riapre il terrificante squarcio nel continuum spazio-temporale che aveva gettato Edwards Island nel caos. Inizia qui il viaggio dei nostri due alter-ego virtuali, tra presenze spettrali che comunicano attraverso le nostre radio e l'incontro con l'inquietante Culto delle Origini, che sembra voler sfruttare i portali dimensionali per evocare qualcosa di oscuro e potente. Gli sceneggiatori di Night School Studios, anche questa volta, hanno saputo imbastire un impianto narrativo di tutto rispetto, che riesce a espandere l'affascinante universo paranormale, dando risposta ad alcuni dei quesiti rimasti aperti in Oxenfree.

Gli utenti, come da tradizione, vengono lasciati del tutto liberi di modificare i risvolti della trama secondo la propria sensibilità: dovrete prendere decisioni e districarvi in delicati dilemmi morali i cui esiti potrebbero influenzare in modo anche piuttosto gravoso l'epilogo della vicenda. Dal momento che molti dei concetti cardine di questo immaginario fantastico sono stati svelati dalla prima iterazione del brand, Oxenfree II: Lost Signals perde un po' della freschezza e dell'effetto sorpresa del racconto originale, ma attenzione: siamo comunque di fronte ad una piccola perla di storytelling con tanti gustosi colpi di scena e un'atmosfera quanto mai evocativa.



I protagonisti funzionano in modo egregio, perché sono stati caratterizzati alla perfezione, anche sul fronte del profilo psicologico. I due interagiscono di continuo, scavano spesso l'uno nel passato, nelle speranze e nelle aspettative di vita dell'altra e - grazie al collaudato sistema di dialoghi a scelta multipla - al giocatore è concessa la facoltà di fare luce liberamente su specifici aspetti della loro personalità.

L'importanza del primo capitoloNight School Studio ha fatto in modo che questo nuovo capitolo della serie sia assolutamente adatto e digeribile anche per chi non ha giocato il precedente ma, vista la buona quantità di riferimenti inclusi nella narrazione e l'importanza di alcuni passaggi per l'evoluzione generale di questo universo, vi consigliamo caldamente di recuperare il primo Oxenfree (ormai proposto a prezzi accessibilissimi) per poi procedere con Lost Signals. Non solo vi ritrovereste tra le mani uno dei più acclamati e sorprendenti giochi del moderno panorama indie ma avreste anche l'opportunità di comprendere meglio le implicazioni di quanto raccontato in questo nuovo episodio.

Ed è proprio qui che si avverte uno dei principali punti di rottura rispetto al precedente episodio: mentre la storia del primo Oxenfree ruotava attorno a un gruppo di adolescenti in pieno sviluppo, Riley e Jacob sono invece persone più mature, già messe alla prova dalla vita in diverse occasioni e con un bagaglio di esperienze decisamente più vario e corposo. Ciò ha permesso al team di scrittori di conferire maggiore stratificazione alle due nuove star di Lost Signals che in più di un'occasione si esibiscono in discorsi che potrebbero offrire interessanti spunti di riflessione. È tutta una grande metafora sul senso di appartenenza, sulla realizzazione personale, sull'elaborazione del lutto e sull'importanza dei legami affettivi, naturalmente vista attraverso la lente di un'inquietante storia di fantasmi. In definitiva, nelle cinque ore necessarie per giungere ai titoli di coda, la trama di Oxenfree II ci ha catturato e a tratti commosso.



Tuttavia, il tempo da spendere in compagnia della produzione cresce non poco, complice la sua notevole rigiocabilità. Non ci riferiamo solo ai diversi set di oggetti collezionabili sparsi nella cittadina ma, soprattutto, alle decine di bivi narrativi che potrete divertirvi a scoprire in diverse run. C'è di più di quanto appare, in questo avvincente mondo.

La radio, le arrampicate e il walkie talkie

Sotto il profilo puramente ludico, parliamo di un'esperienza più solida rispetto a quella del primo capitolo. I dialoghi a scelta multipla costituiscono una porzione maggioritaria della formula di gameplay di Oxenfree II: Lost Signals poiché, tramite il modo in cui decideremo di comportarci durante le frequenti chiacchierate potremo rinsaldare i rapporti coi comprimari o finire per allontanarli. Di base, avremo modo di influire direttamente sul susseguirsi degli eventi e addirittura decidere il fato di alcuni personaggi.

A ulteriore riprova dell'importanza riservata dagli sviluppatori alle conversazioni, il gioco presenta un sistema di walkie-talkie che, tramite le sette stazioni disponibili, permette di mantenersi in contatto con altrettanti interlocutori non presenti a schermo. Questi ultimi rappresentano vere e proprie side-quest opzionali che potranno essere portate avanti durante la campagna principale, completando piccole attività secondarie o anche, semplicemente, sintonizzandosi di frequente con ciascuna delle persone dall'altra parte del ricevitore.



Così facendo si potranno ottenere informazioni aggiuntive sul passato della cittadina, interessanti dialoghi extra o dettagli sugli effetti di questo spaventoso cataclisma dimensionale sulla vita degli ignari abitanti di Camena. Il luogo al centro del racconto inoltre è sensibilmente più grande rispetto all'isola dell'originale Oxenfree: la mappa è suddivisa in diverse macroaree che è possibile esplorare nell'ordine che si preferisce facendo affidamento sulle doti atletiche della prode Riley.

Dato l'addestramento militare della nostra protagonista, infatti, potremo arrampicarci, scalare pareti rocciose o attraversare l'intera ambientazione grazie alla rete di tunnel e grotte che collegano le varie zone. Niente di particolarmente articolato, sia chiaro, ma è comunque una progressione meno lineare del previsto. Le fasi di platforming risultano piuttosto semplici e scriptate e non brillano particolarmente sotto il profilo delle coreografie ma aggiungono un pizzico di azione in più alla formula. Ci sono anche alcuni frangenti in cui è possibile interagire, grazie all'ausilio dell'immancabile radio portatile, con alcuni squarci dimensionali per visitare epoche differenti da quella attuale con l'obiettivo di risolvere semplici enigmi ambientali. Purtroppo però si tratta di una trovata presente in poche occasioni e sfruttata molto meno di quanto avremmo voluto. A ben vedere, possiamo indicarlo come l'unico neo importante della nuova produzione di Night School: la natura di questo racconto avrebbe consentito agli sviluppatori di spingere molto di più sui viaggi nel tempo, magari dando al giocatore l'occasione di vivere sulla propria pelle alcuni dei momenti più drammatici raccontati nel primo Oxenfree.



Per il resto, al netto di una strategia più conservatrice che rivoluzionaria, la ricetta ludica funziona, convince e diverte. Sotto l'aspetto tecnico, infine, Lost Signals poggia su una direzione artistica davvero gradevole e vanta personaggi e ambientazioni convincenti. Buone anche le animazioni, così come l'accompagnamento musicale composto da brani strumentali di ottima fattura.

A convincerci un po' meno è stato il doppiaggio in inglese, che alterna interpretazioni eccellenti con altre meno riuscite. Nel caso di Riley, ad esempio, la sua voce non ha riservato sempre la giusta enfasi alle situazioni drammatiche o di forte stress.