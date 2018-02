Pac-Man Championship Edition 2 Plus per Nintendo Switch Recensione

Prima di leggere questa recensione, proviamo a fare un gioco insieme. Scendete in strada e domandate a chiunque abbia meno di cinquant'anni se, almeno una volta nella vita, non abbia giocato a Pac-Man. Poche produzioni videoludiche sono riuscite a superare quel muro invalicabile fatto di sistemi di controllo, regole e numeri che da sempre dividono i videogiocatori dal resto dell'umanità. Stiamo parlando di opere come Tetris, Pong, Super Mario Bros., il Solitario dei vecchi Windows, giochi entrati in un immaginario collettivo globale, colonne portanti di quel tempio post-moderno che è la cultura pop. Nata nel 1980 dal genio dell'allora venticinquenne Toru Iwatani, la pallina gialla golosa di pixel ha continuato a ingollare puntini mentre i quattro coriacei fantasmini non hanno smesso di braccarlo, nonostante i quasi quarant'anni di inseguimento disperato. Namco, in ogni caso, non si è seduta sugli allori di questo successo imperituro. Nel 2007, Toru-san è tornato in cabina di montaggio, distribuendo sul mercato digitale Pac-Man Championship Edition, rilettura freneticamente lisergica della formula originale. Il titolo del 2007 fu acclamato in maniera unanime dalla critica, portando il publisher alla decisione di realizzare un seguito, uscito nel 2016: Pac-Man Championship Edition 2. Privo della guida del buon Iwatani, il software non ha potuto fregiarsi della stessa forza rivoluzionaria del prodotto che l'aveva preceduto, limitandosi a reiterare le (spettacolari) meccaniche ludiche del primo capitolo. Arriva ora su Switch Pac-Man Championship Edition 2 Plus, versione riveduta e corretta del gioco che, nell'adattarsi alla natura ibrida dell'ultima console Nintendo, offre ai giocatori una nuova modalità cooperativa. Siete pronti a tornare in quei corridoi illuminati al neon?

Nelle puntate precedenti

Nel caso in cui vi siate persi la nostra recensione di Championship Edition 2 e non abbiate voglia di leggerla, ve ne proponiamo qui un breve riassunto. Nel gioco la formula storica di Pac-Man viene stravolta fin dalle fondamenta. Chiariamoci: lo sferico eroe giallo continua a correre nei labirinti mangiando palline, ciò che cambia è il modo in cui i fantasmi decidono di ingaggiare lo scontro. Pac-Man non morirà al primo contatto con uno fra Blinky, Pinky, Inky e Clyde e a differenza dell'originale versione arcade, i giocatori potranno cozzare fino a tre volte contro i fantasmi.

Al terzo contatto, i nemici entreranno in una specie di modalità berserker, iniziando a inseguire i giocatori lungo i corridoi del labirinto. Nel caso in cui vi sentiate braccati, non c'è da temere: usando una delle bombe messe a vostra disposizione, Pac-Man verrà rispedito al punto d'inizio del labirinto scappando così da morte certa, nuovamente libero di poter mangiare palline. Per completare i livelli, poi, non ci sarà necessariamente bisogno di ripulire ogni pixel a schermo dai vari puntini bianchi. Divorandone una quantità sufficiente, una barra posta nella parte inferiore dello schermo andrà a riempirsi. Una volta che l'indicatore sarà pieno, apparirà nel labirinto o un frutto o una sfera d'energia. Nel caso del frutto, riuscire a mangiarlo farà saltare il banco e con esso il livello, portando i giocatori nel labirinto successivo. La sfera d'energia, invece, renderà gli inseguitori vulnerabili. Un'altra grande novità introdotta nella serie Championship Edition è rappresentata dai fantasmi "minori". Questi piccoli, fastidiosi spettri dormono negli angoli del labirinto ed il passaggio del caro Pac-Man nelle loro vicinanze li farà svegliare. Una volta desti, questi piccoli spiritelli si accoderanno ai fantasmi maggiori, creando dei veri e propri treni di ectoplasma che vagano fra i corridoi: dovremo quindi inseguire questi lunghi serpenti e farne un sol boccone per poter uscire dal livello. Championship Edition 2, poi, in uno slancio di generosità, offre ai giocatori due modalità: da una parte "A caccia di punti", in cui dover registrare punteggi man mano più alti nei dieci livelli disponibili, e dall'altra "Avventura", story mode sui-generis dove i giocatori dovranno superare un numero di stage necessari a sbloccare lo scontro con i boss.

Questo enorme banchetto di pac-sfere torna su Switch, adattandosi perfettamente alla natura mordi e fuggi dell'ibrida nata a Kyoto. La possibilità di poter giocare un titolo del genere durante i viaggi in metropolitana (fun fact: il redattore incaricato di scrivere questa recensione era così preso dal gioco da aver sbagliato fermata) aggiunge quel quid che nella versione per home console non può esistere.

Purtroppo il gioco soffre di qualche sporadico ma fastidioso calo di frame rate, cosa che in una produzione che fa della reattività la sua componente principale potrebbe far partire più di un improperio. Nulla che non possa essere risolto con un aggiornamento, sia chiaro, perciò non ci sentiamo di vedere in simile défaillance uno dei difetti di questa riedizione. Se proprio dobbiamo trovarne uno, tuttavia, indicheremo sicuramente la modalità Plus.



Cena per due a base di Pac-Dot

Come detto in apertura, Pac-Man Championship Edition 2 Plus offre ai possessori di Nintendo Switch una nuova modalità cooperativa. I game designer di Namco devono averla partorita pensando al sistema di controllo dell'ultima console della Grande N: con un joycon per persona, due amici potranno affrontare una versione rivisitata della modalità "A caccia di punti". In questi nuovi labirinti, due Pac-Men - uno giallo e uno azzurro - dovranno collaborare per ripulire lo schermo dai vari Pac-dot. Riempire la barra in basso, questa volta, farà apparire un frutto o una sfera d'energia fra le fauci dei due amici mangioni.

Facendoli scontrare faccia a faccia, il frutto o la sfera esploderanno, dando via libera verso un nuovo piano del labirinto o rendendo i fantasmi vulnerabili. Superare l'intero livello, poi, porterà allo scontro con un boss, un enorme fantasma formato da tanti mini-spetti: per sconfiggerlo, Pac-Man e il suo socio dovranno rimbalzargli addosso fino a quando il nemico non esploderà nelle decine di fantasmi di cui è composto.

È facile intuire come la meccanica del salto in una partita di Pac-Man ci stia bene come il cavolo a merenda. Se queste parole vi sembrano confuse, sappiate che giocare alla modalità cooperativa di C.E. 2 Plus lo è ancora di più.

Il gioco offre la possibilità di poter vivere l'esperienza anche da soli, lasciando la gestione del Pac-Man azzurro nelle mani della CPU. Anche in queste situazioni, la sensazione di non essere pienamente in controllo di ciò che sta succedendo sullo schermo vi farà compagnia. Sì perché, pur seguendo il pattern dei puntini (tutti i livelli hanno un percorso da seguire per raggiungere il maggior punteggio possibile, e sta al giocatore riuscire a scoprirlo) i fantasmi verranno comunque a infastidirvi. Allo stesso modo, ci ha lasciato confusi il sistema di valutazione: pur arrivando a valori riguardevoli, il voto non si è mai schiodato da una imbarazzante "E", lettera che, nel metro di giudizio americano, è poco sopra l'insufficienza. In ogni caso, la modalità Plus vanta un sistema di leaderboard destinato a togliere il sonno ai giocatori più competitivi. Scorrendo i nomi nelle classifiche, infatti, è possibile vedere il replay della partita di quel determinato utente: un ottimo modo per scoprire le tattiche dei professionisti più abili e rubarne i segreti.