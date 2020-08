Peaky Blinders Mastermind Recensione: Thomas Shelby è pronto alla guerra

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

Gli occhi glaciali di Thomas Shelby (interpretato da un monumentale Cillian Murphy), i tormenti del fratello Arthur, il fumo delle ciminiere di Birmingham che scalda e annerisce "il grigio, pieno inverno": sono tanti gli elementi che hanno reso grande Peaky Blinders, serie TV scritta da Steven Knight che racconta la storia di una vera gang inglese e della sua fittizia scalata al potere. Giunta alla quinta stagione, è riuscita a ritagliarsi una fetta sempre più nutrita di fan, complice anche l'approdo su Netflix. Poteva forse esimersi dal seguire le impronte di un'altra celebre serie, Narcos, e invadere il medium videoludico? La risposta ce la dà Curve Digital, publisher già all'opera con le gesta di Escobar e soci (qui potete trovare la nostra recensione di Narcos Rise of the Cartel), pronto a farci indossare neri completi e berretti foderati di lamette con l'aiuto di FuturLab. Purtroppo, anche questa volta, l'avventura con visuale isometrica architettata dal team ha l'amaro sapore di un'occasione sprecata.

By the order of the Peaky Blinders! (la Storia)

Se non siete in pari con la serie, potete stare tranquilli: Peaky Blinders: Mastermind è collocato cronologicamente prima della stagione 1. La guida della gang è in fase di transizione dal fratello maggiore Arthur al carismatico e brillante "Tommy", mentre i confini del regno combaciano con quelli stretti e puzzolenti di Small Heath, dove ha sede il quartier generale dei nostri. Ancora nessuna ambiziosa scalata al potere, insomma, ma l'intreccio che ci propone FuturLab sa comunque farsi apprezzare: Scout, membro della gang introdotto per l'occasione, viene accusato di aver ucciso un affiliato della mala cinese in preda ai deliri dell'oppio. Spetta alla famiglia Shelby il duro compito di indagare sulla faccenda davvero poco chiara, e di risolvere la questione prima che i coppers e le gang rivali approfittino dell'evento per far fuori gli scomodi avversari.

Non aspettatevi comunque colpi di scena della stessa intensità di quelli visti sul piccolo schermo: il vero limite della produzione risiede d'altronde in dialoghi e comportamenti poco plausibili, almeno agli occhi di chi Peaky Blinders lo ha visto e lo conosce. Su tutti, potrebbe mai il superbo Thomas Shelby chiedere cortesemente a uno dei suoi sottoposti di eseguire un ordine, invece di imporsi come fa invece nella serie? Per non parlare della sua spiccata inclinazione a sporcarsi le mani con attività di davvero poco conto, usando la forza bruta invece del brillante cervello che lo ha reso un personaggio così amato.



Il team, in ogni caso, sotto certi aspetti ha fatto i compiti a casa: nella sua storia corale ha anche inserito riferimenti al passato traumatico del protagonista e agli orrori della Prima Guerra Mondiale (uno dei temi principali della serie). Purtroppo, oltre a rendere il tutto troppo ermetico a chi non ha ancora fatto un salto nella Birmingham immaginata da Knight, sembra aver voluto mantenere il freno a mano tirato, privando così la componente narrativa di mordente e carisma.

Le abilità dei personaggi e la longevità

Meno dissonanti (ma comunque forzate) sono invece le skill personali dei protagonisti: Tommy può "possedere" per qualche secondo gli NPC e convincerli a sbrigare faccende per suo conto, come attivare interruttori o sbloccare porte, mentre Arthur e John sono i picchiatori della situazione e per mandare al tappeto gli scagnozzi rivali dovrete necessariamente rivolgervi al loro: il primo può aprire determinate porte con un calcio ben assestato, e il secondo è in grado di aprire passaggi dandogli fuoco con lampade a olio.

Il piccolo Finn, ancora un pargoletto, ha invece la capacità di intrufolarsi un po' ovunque e derubare guardie e nemici debitamente distratti da Ada, che usa il suo fascino come arma, o da zia Polly, che invece è solita ricorrere a una cospicua mazzetta. Ogni personaggio possiede insomma un punto di forza imprescindibile: in tal senso, il level design e la struttura delle missioni tengono conto dei protagonisti coinvolti nei 10 livelli che compongono la campagna. Spetterà a voi però, capire come, dove, e soprattutto "quando" sfruttarli. La gestione del tempo è infatti il perno attorno cui ruota tutto il gameplay di Peaky Blinders Mastermind, una sorta di riflesso dell'ossessione di Tommy per il ticchettio del suo orologio da tasca. Il risultato è un curioso e affascinante esperimento che non può dirsi pienamente riuscito per via di una certa macchinosità che a volte sfocia nella frustrazione. Inoltre, i di coda sopraggiungono proprio nel momento in cui il giocatore riesce a interiorizzare le meccaniche e a trarne il massimo: ai nostri occhi questo squilibrio tra longevità e apprendimento delle dinamiche ludiche si è rivelato una delusione. Per completare Mastermind impiegheremo circa 6 ore, 3 delle quali passate di fatto a svolgere un tutorial per le ultime due missioni, finalmente esaltanti e appaganti, ma non abbastanza da giustificare l'intera impresa.

Il tempo è tiranno

Per meglio descrivere il gameplay di Peaky Blinders, provate a immaginare un Commandos, con tanto di visuale isometrica, azioni contestuali a portata di clic e sequenze stealth in cui dovrete tenervi a debita distanza dai coni visivi dei nemici, in cui però potrete liberamente governare il tempo e gestire la timeline della missione e le azioni dei singoli personaggi: avrete la possibilità di cambiare protagonista in qualsiasi momento e impartire tutte le azioni che volete, entro però un tempo limite. Diventerà quindi fondamentale programmare ogni singola timeline, in modo da agire armonicamente con tutto l'insieme, sfruttando le peculiarità dei singoli personaggi per potervi garantire un miglior risultato (meno tempo impiegherete, migliore sarà la medaglia ottenuta).



Un concatenarsi di azioni, eventi e conseguenze che diventa via via più fitto, e che corre sempre più spesso sul filo del rasoio. Potrete sempre e comunque riavvolgere il tempo, modificare le attività di un personaggio (che agirà in autonomia una volta assegnati o riassegnati gli input che vorrete), e provare a rosicchiare qua e là secondi preziosi, magari sperimentando un minimo, ma tra il trial & error ai limiti del frustrante e tutta una serie di inutili lungaggini e enigmi poco stimolanti, sono davvero pochi i momenti realmente memorabili che Mastermind sa regalare.



Parlando del comparto grafico e sonoro, oltre a sottolineare l'assenza della localizzazione in italiano, dobbiamo ammettere di non essere stati particolarmente colpiti dalle scelte artistiche del team: lo stile visivo tenta la strada della rielaborazione in salsa caricaturale, piuttosto evidente nelle sequenze dialogate; per quanto concerne l'accompagnamento musicale, si sente la mancanza di quei celebri brani su licenza che, nella serie, sottolineano i momenti più esaltanti (qualcuno ha detto The Wizard dei Black Sabbath?), complice una OST alquanto soporifera.