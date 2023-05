Peridot Recensione: un Tamagotchi dagli autori di Pokemon GO, ma funziona?

Qualcuno lo ha già definito il clone di Pokémon GO, eppure Peridot ha davvero poco e nulla in comune col fenomeno che ad oggi spopola tra gli appassionati di mostriciattoli tascabili. Disponibile su dispositivi iOS e Android a partire dal 9 maggio 2023, la nuova applicazione in realtà aumentata di Niantic non presenta infatti alcuna forma di competizione (tratto che in genere contraddistingue i prodotti dell'azienda californiana), proponendosi al contrario come una sorta di moderno Tamagotchi. Avendo trascorso le ultime settimane ad allevare i coloratissimi Peridot, vi proponiamo di seguito le nostre consolidate impressioni sul titolo mobile appena uscito dalle fucine di Niantic.

Una specie da preservare

Dopo tanti titoli su licenza come il già menzionato Pokémon GO, lo sfortunato Harry Potter: Wizards Unite e non per ultimo l'imminente Monster Hunter Now (per tutti i dettagli sul gioco in uscita a settembre fiondatevi sulla nostra recente anteprima di Monster Hunter Now), la nuova proposta di Niantic si basa su di una proprietà intellettuale assolutamente originale e nata unicamente dallo sconfinato amore che Ziah Fogel (Senior Producer) e gli altri componenti del team di sviluppo nutrono verso gli animali.

Un forte sentimento che, come vedremo a breve, traspare da ogni singola meccanica di Peridot. Ma cosa sono esattamente questi graziosi esserini che si preparano a inondare di colore il nostro mondo? Benché il gioco non presenti una componente narrativa, una breve introduzione ci ha spiegato che i Peridot - talvolta abbreviati in Dot - sono scomparsi per tantissimo tempo dal mondo umano, per poi riapparirvi soltanto di recente. Nelle vesti di "Custodi", i giocatori hanno quindi il compito di guidarli nella realtà contemporanea, nonché di nutrirli e accudirli affinché crescano e possano contribuire a ripopolare questa specie. Diversamente da Pokémon GO, dove lo scopo dell'utente è catturare ogni singola creatura esistente e competere con le altre squadre per il possesso delle palestre, Peridot chiede unicamente di allevare le bestiole digitali, accoglierle nella nostra vita quotidiana e farle interagire con l'ambiente. Anche perché il team ha messo a punto un sistema capace di creare tante combinazioni quante sono le stelle del firmamento, motivo per cui ogni Dot è praticamente esclusivo e sarebbe insomma impossibile "acchiapparli" tutti. L'unico vero aspetto collezionistico individuabile in Peridot va semmai ricercato nella possibilità di far accoppiare le proprie creaturine con Dot dai tratti rari e particolari, così che i nascituri possano ereditarli e a loro volta trasmetterli alle generazioni successive.



Dopo aver avviato per la prima volta l'applicazione, al giocatore viene chiesto di scegliere una delle tre uova disponibili e di dare un nome al proprio animaletto, che non ne ha uno di default. Giacché i Dot appena usciti dalle uova sono dei cuccioli, e come tali non possono riprodursi, occorre anzitutto prendersene cura e farli crescere, affinché possano evolversi e raggiungere la piena maturità.

Va infatti precisato che, al pari dei classici starter della serie Pokémon, le creature hanno tre diversi stadi evolutivi (cucciolo, giovane e adulto), che progressivamente vedono la comparsa dei rispettivi tratti caratteristici. Se i cuccioli sono fondamentalmente uguali, se non per la colorazione, già a partire dal secondo stadio cominciano a distinguersi per elementi particolari come corna a tridente, code fantasiose, criniere, e così via, a seconda dei geni ereditati dai genitori.

I Tamagotchi incontrano Nintendogs

Non essendoci scontri di alcun tipo, i Peridot non ottengono esperienza allo stesso modo dei Digimon, degli spiriti di Yo-kai Watch e di tutti gli altri mostriciattoli tascabili, bensì "punti crescita", che il giocatore può accumulare attraverso una manciata di attività piuttosto semplici come accarezzare l'animale, nutrirlo regolarmente, lanciare una pallina da tennis e aspettare che questo la riporti, o magari insegnargli dei "trucchi" come la stretta di mano, il salto o il rotolamento.

La principale differenza fra Peridot e le altre applicazioni finora plasmate da Niantic è infatti rappresentata dall'assenza di una mappa virtuale: fruttando la fotocamera e il potere della realtà aumentata, il gioco è interamente "ambientato" nel nostro mondo, tant'è che il comportamento dei Dot è spesso influenzato dal luogo in cui ci si trova. Se per esempio il Custode può tracciare un cerchio sul terreno per spronare l'animale a scavare in cerca di cibo e altri oggetti, con risultati differenti a seconda della superficie esplorata (fiori, alghe e ortaggi negli ambienti naturali o sandwich e palline da riporto in quelli artificiali), in presenza di piante, cani o gatti, le creaturine sono solite annusare gli obiettivi e cercare un contatto. Idee tutto sommato carine, che spingono il giocatore ad azionare la ricerca su superfici sempre diverse o comunque ad andare in giro per osservare gli atteggiamenti delle proprie bestiole.



Il primo dovere di un buon Custode è però quello di esaudire i desideri dei Peridot, veri e propri capricci che le irresistibili creaturine manifestano nel corso di una giornata. Nell'apposito menu in cui compaiono le missioni giornaliere e settimanali è possibile consultare i desideri del compagno a quattro zampe, che a cadenza regolare chiede di inquadrare una persona, un cane, un gatto o un fiore, fare una breve passeggiata, mangiare un determinato oggetto, giocare con un particolare tipo di palla, e altre azioni per nulla impegnative.

Mentre esaudire le sue richieste fa sì che il Dot ottenga tanti punti crescita, velocizzando il raggiungimento dell'età adulta, portare a termine le missioni dona al giocatore l'esperienza necessaria per far salire il proprio livello Custode e oltretutto permette di accumulare le risorse richieste dalla riproduzione. Raggiunta la maturità, difatti, i Peridot e i loro amici umani possono far visita ai cosiddetti "Habitat" (l'equivalente delle palestre di Pokémon GO) per vedere i Dot nelle vicinanze e selezionare un compagno per procedere all'accoppiamento.



Un processo meno intuitivo di quello che si potrebbe pensare, visto che, oltre a richiedere il consenso di ambedue le parti - ottenibile attraverso l'invio di un messaggio con la scheda del proprio Dot - obbliga il Custode a consumare un nido, più un quantitativo variabile di gemme e gocce di luce, ossia le risorse che il titolo mobile distribuisce in modo tutt'altro che generoso e che in alternativa vanno acquistate attraverso le inevitabili microtransazioni.

Ottenuto un esito positivo dal proprietario del Dot selezionato si procede finalmente all'incrocio, fase in cui il Custode è nuovamente chiamato a scegliere un uovo fra quelli deposti dalla coppia appena formata. A quel punto sarà il giocatore a stabilire se continuare ad allevare il genitore o se invece "depositarlo" per dedicare le proprie attenzioni al nuovo esemplare di Peridot, ricominciando da capo l'intero ciclo.

Una formula scarna e imprecisa

Quella di Niantic è un'idea piuttosto carina, specie agli occhi degli appassionati di virtual pets, che potranno andare a caccia di tratti rari con cui creare dei Dot appariscenti e particolari. Tuttavia, allo stato attuale l'applicazione finisce per annoiare già dopo un paio d'ore, in quanto prevede che le poche attività disponibili vengano ripetute ciclicamente: se i desideri dei Dot sono appena una decina e non è raro che ce ne siano due uguali, anche le missioni giornaliere mancano di fantasia, invitando il Custode a compiere sempre le stesse azioni. Lo stesso accoppiamento, che in teoria dovrebbe essere il piatto forte dell'esperienza, è molto limitato dalla costante necessità di dar fondo a nidi e ad altre risorse disponibili in scarsa quantità, e che nello store hanno un costo a nostro avviso eccessivo. Un nido costa infatti 5,99 euro e se è vero che un animaletto può riprodursi innumerevoli volte, aggiungere un nuovo esemplare alla propria "collezione" è esageratamente dispendioso.

A una formula ludica povera e priva di un'autentica "raison d'etre" vanno poi sommate delle problematiche di natura tecnica per nulla trascurabili. Sorvolando sul consumo eccessivo di batteria, che a causa della necessità di tenere sempre attiva la fotocamera prosciuga rapidamente le riserve energetiche del dispositivo mobile, durante la nostra lunga prova è capitato frequentemente che l'applicazione si bloccasse di colpo, costringendoci a chiuderla e riaprirla.



In altre occasioni abbiamo faticato non poco a realizzare persino i desideri dei Peridot, e non perché non avessimo i mezzi per esaudirli: se in genere l'applicazione legge immediatamente l'ambiente circostante, consentendo al mostriciattolo di interagirvi in qualche modo, spesso e volentieri questo può richiedere anche un paio di minuti.

Come risultato, completare semplici richieste, come inquadrare un cane o una persona per strada, diventa decisamente meno agevole, non potendo pretendere che il soggetto si fermi ad aspettare i tempi dell'app. A questo proposito, nemmeno l'analisi delle superfici è sempre precisa, difatti in molti casi Peridot fatica a riconoscere gli ambienti naturali inquadrati dalla fotocamera, dove è possibile raccogliere tante risorse diverse, e li confonde con quelli artificiali, dove invece si nascondono soltanto tramezzini e palline da riporto. Giacché ciascuno dei pochi oggetti implementati è indispensabile, pena un significativo rallentamento evolutivo dell'esemplare "in uso", ci auguriamo quantomeno che Niantic riveda e perfezioni la raccolta il prima possibile.