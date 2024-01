Persona 3 Reload Recensione: un ottimo remake per un grande capolavoro

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Esistono dei titoli destinati a lasciare il segno per molto tempo e permanere nell'immaginario collettivo. Titoli che però, come ogni medium a base tecnologica, sono destinati all'obsolescenza tecnica, almeno per quanto concerne gli elementi in continua evoluzione, tra qualità di texture e animazioni fino alle meccaniche di gameplay. Andando a ripescare alcuni giochi del passato è facile notare quanto certe meccaniche risultino rozze, poco raffinate o inutilmente complicate, con poche concessioni alla gradualità e barriere invisibili artificiose e poco giustificabili.



Ciò che invece non cambia, e rimane impresso in maniera indelebile nella mente del giocatore è l'aspetto narrativo, soprattutto nelle esperienze story driven. Personaggi ben scritti e vicende raccontate con sapienza sono elementi senza tempo e non legati affatto alla tecnologia. Cosa succederebbe quindi se una delle migliori storie dei primi anni 2000 venisse depurata da tutte le asperità e i limiti tecnologici del periodo di appartenenza e venisse messa a nuovo preservando lo stile, il comparto musicale, la narrativa del passato? È la domanda a cui Persona 3 Reload cerca di dare una risposta.

Non solo Persona 5

Nonostante la serie Persona sia nata in epoca PSX, la maggior parte dell'utenza ne è venuta a conoscenza tramite il quinto capitolo, vera e propria pietra miliare del genere JRPG e una delle maggiori espressioni della filosofia "turn-based" con l'eccellente sistema "One-More" (qui la recensione di Persona 5 Royal).

Sarebbe tuttavia un vero e proprio crimine ignorare il contributo che i titoli precedenti della serie hanno dato alla formazione di un vero e proprio colosso dei giochi di ruolo giapponesi. Il terzo capitolo, in particolare, presenta uno stile tutto suo: all'epoca dell'uscita, infatti, Persona era ancora considerato uno spin off di Shin Megami Tensei, saga principale dai caratteri cupi e apocalittici.



Persona 3, quindi, mantiene ancora gli elementi horror e dark del "fratello maggiore", che vengono mischiati con sapienza al lato "slice of life" che è invece proprio del filone che ha dato i natali a Joker e Yu Narukami.

I primi minuti di gioco mettono subito in chiaro questo aspetto, mostrando immediatamente e senza troppe spiegazioni alcune bare e una scena in cui Yukari, uno dei personaggi principali della vicenda, si punta una pistola alla testa. Scopriremo poco più tardi che ciò cui abbiamo assistito non è un vero e proprio tentativo di suicidio, ma si tratta indubbiamente di un'introduzione alle vicende dell'avventura di sicuro impatto e in totale contrasto con i capitoli successivi. Nonostante il quinto e il terzo episodio non possano essere più diversi dal punto di vista narrativo e di world building, è innegabile che la formula ludica delle avventure di Joker e compagni abbia fatto scuola. Per questo motivo, alcune delle acquisizioni e dei quality of life sono stati trasferiti in Reload, e non possiamo che esserne entusiasti. L'azione di gioco risulta estremamente più fluida, la progressione è più graduale e malcuni processi particolarmente macchinosi sono stati snelliti. Naturalmente, l'intero comparto estetico è stato rivisto in maniera splendida, superando persino quello del quinto capitolo.

Un capolavoro introspettivo

Come abbiamo già avuto modo di chiarire nella nostra recensione di Persona 3 Portable e Persona 4 Golden, ogni titolo della saga presenta un colore predominante. Nel quinto capitolo il rosso simboleggia la ribellione contro le convenzioni della società, mentre nel quarto episodio il colore giallo rievoca l'allegria e, contemporaneamente, il thriller. Il colore portante di Persona 3 è invece il blu, che rappresenta la tristezza, l'angoscia, la depressione. Si tratta di un'opera che non ha paura di affrontare tematiche come la morte, la perdita di una persona cara e la fine del mondo.

Il protagonista, Makoto Yuki secondo il canon, è un giovane dai capelli (non a caso) blu che ha dovuto fare i conti con la prematura scomparsa dei suoi genitori, evento che lo ha fatto sprofondare in una profonda apatia. Traumi di questo genere, che siano un enorme senso di colpa dovuto ad un evento particolare o una difficile situazione familiare, sono elemento costitutivo di ognuno dei personaggi. Ogni inquilino del dormitorio Iwatodai dovrà fare i conti con i propri fantasmi, affrontarli e trovare un modo di superarli per completare il proprio Hegeliano processo di tesi-antitesi-sintesi.



Non a caso, si tratta del capitolo della serie Persona con la maggior introspezione psicologica. Le figure al centro degli eventi sono scritte in maniera impeccabile e risultano estremamente credibili. Non infallibili, anzi piene di difetti e punti di debolezza, ma per questo estremamente umane.



L'aspetto distintivo del titolo rispetto agli altri capitoli è la netta evoluzione di ogni singolo studente, al punto che alcuni di essi risulteranno completamente rivoluzionati al termine delle vicende. Un particolare decisamente da apprezzare e che aggiunge un'enorme profondità alla narrazione.

Direzione artistica impeccabile

Persona 3 Reload è un'opera molto rispettosa del materiale originale, oseremmo dire in maniera quasi religiosa. Il team di sviluppo è riuscito incredibilmente a preservare le atmosfere e il tono del racconto in maniera perfetta, aggiungendo nuove scene che andranno ad arricchire la narrazione e la caratterizzazione dei vari personaggi.

La sensazione che abbiamo avuto durante l'intera prova è stata quella di giocare ad un titolo dei primi anni 2000, ma in veste moderna. Emozione che poche produzioni, al giorno d'oggi, riescono a restituire. Il comparto grafico e la direzione artistica sono di assoluta eccellenza: la prevalenza del colore blu, nei bellissimi menu a comparsa e nelle transizioni di battaglia, accompagnano gli sforzi di un engine che in modo fluido ed elegante dà forma alle scorribande dei SEES all'interno del Tartaro.



Nei titoli della saga ATLUS la colonna sonora riveste un ruolo di particolare importanza, al pari con l'art design. Il lavoro fatto in tal senso da parte del team di sviluppo è lodevole, seppur con qualche piccola criticità: tornano infatti alcuni dei pezzi più iconici del terzo capitolo, come l'eccezionale "When the moon's reaching out stars" e il galvanizzante "Mass Destruction", affiancati da nuove tracce per le imboscate e l'esplorazione notturna, rispettivamente "Its going down now" e "Color your night".

I nuovi brani sono sicuramente di impatto e gradevoli all'ascolto, con qualche piccola contaminazione jazz che fa ripensare alle atmosfere di Persona 5. Apprezzabilissimo è il coinvolgimento, sia per il rifacimento dei brani originali che per i nuovi, del rapper Lotus Juice (di ritorno dal classico Persona 3), che contribuirà a far sentire a casa propria gli storici fan del titolo. Meno convincente, tuttavia, la performance della vocalist Azumi Takahashi, che sostituisce in Reload la cantante originale Yumi Kawamura.



La sua voce, estremamente limpida e intonata, manca certe volte del "graffio" rock tipico dell'originale, specialmente nel riaffrontare gli iconici brani del passato. La musicista giapponese risulta molto più a suo agio, invece, nelle nuove tracce inedite, sicuramente più adatte al suo range vocale e al suo modo di interpretare i testi. Detto questo, il comparto audiovisivo del gioco è tra i più appaganti e meglio congegnati del moderno panorama JRPG, e non mancherà di stupire sia il nuovo appassionato che il giocatore di lungo corso.

La versione definitiva di Persona 3?

Riteniamo corretto fare un breve accenno alle differenze tra le varie versioni dell'originale Persona 3 per capire esattamente dove si inserisce Reload. Le due incarnazioni principali del gioco, fino ad oggi, sono state Persona 3 FES e Persona 3 Portable. Il primo conteneva cutscene in stile anime ed esplorazione libera in terza persona dell'overworld, ma delegava alla CPU la gestione dei compagni.

Una scelta di design voluta, in un'esperienza che si basa sulla forza dei legami tra personaggi, ma ben poco pratica e presto abbandonata. Oltre alla campagna centrale, FES dispone di un controverso sequel chiamato "The Answer" in cui le vicende del gioco principale proseguono. In Persona 3 Portable, invece, scompaiono le cinematiche in stile anime, la trama aggiuntiva non è disponibile e l'esplorazione avviene tramite Menu statici, quasi da visual novel.



In compenso, è possibile controllare i propri compagni ed è presente una campagna alternativa in cui utilizzare un alter-ego femminile, con una storia parzialmente diversa e nuovi "social link". È facile capire come nessuna delle due versioni sia perfetta, e ad oggi una edizione onnicomprensiva non è stata ancora sviluppata.

Sul fronte contenutistico, Persona 3 Reload è di gran lunga migliore delle due iterazioni precedenti: le cutscene in stile anime sono state completamente ripensate, l'esplorazione dell'overworld avviene come in FES ma con una resa grafica nettamente superiore e sarà possibile controllare tutti i propri compagni durante i combattimenti.



Il più grosso lato negativo è dato dall'assenza sia di "The Answer" che della controparte femminile del protagonista, ma in compenso alcuni social link della versione Portable sono stati "assorbiti" all'interno della campagna principale. Per evitare spoiler, non vi diremo esattamente in che modo avverrà l'integrazione, ma i fan di lunga data potranno indubbiamente definirsi soddisfatti. In generale, portare a termine l'avventura richiederà circa 60 ore, correndo un po', ma sappiate che dovrete impiegarne più di 100 per completare tutto e avere persona di livello massimo.

I cambiamenti al gameplay

Persona 3 Reload presenta un rispetto del materiale originale che rasenta il manicale. La maggior parte dei social link, dialoghi, eventi e combattimenti si svolgeranno esattamente come nel classico. Saranno tuttavia presenti numerosi nuovi dialoghi, eventi e modi per interagire all'interno del dormitorio. Sarà ad esempio possibile cucinare con gli altri membri del party per ottenere oggetti speciali, o trascorrere del tempo con loro uscendo o guardando DVD.

Per chi non fosse pratico del titolo o della serie Persona, l'esperienza risulta fortemente bipartita: trascorreremo il nostro tempo decidendo quali attività svolgere nella parte "Slice of life" del gioco, non mancando di dedicarci all'esplorazione del Tartaro, che costituisce il cuore dell'esperienza ruolistica. Uno dei difetti principali dell'originale era la mancanza di attività da svolgere in diversi frangenti dell'avventura. In Reload sono state aggiunte numerose attività alternative, e ci ritroveremo a seguire video-corsi online con il PC del dormitorio, utilizzare il giardino sul tetto per coltivare importanti oggetti da portare con noi nel Tartaro, e tante altre attività inedite. Tramite la funzione "Riavvolgi", potremo ricaricare una parte di giornata e rivedere le risposte che daremo durante i dialoghi, qualora non fossimo soddisfatti degli esiti. Le quest che ci fornirà Elizabeth, l'attendente della Stanza di Velluto, sono state razionalizzate e alcune delle più fastidiose missioni "a scadenza" saranno notevolmente più semplici da portare a termine. L'intera esperienza risulta quindi più fluida e piacevole rispetto al titolo originale.



La maggior parte dei cambiamenti, tuttavia, ha interessato l'esplorazione del Tartaro, il gigantesco dungeon procedurale che rappresenta il cuore del lato "farming" del titolo. Potremmo definire Persona 3 Reload a tutti gli effetti un nuovo gioco, data la mole di miglioramenti che sono stati apportati a questa specifica sezione. La neo introdotta meccanica del "Cambio" risulta molto simile alla "Staffetta" di Persona 5 e, nonostante non sia potente come il suo corrispettivo del quinto capitolo (i danni non saranno aumentati passando da un partner all'altro) risulta un'aggiunta azzeccata.

Altra importante concessione alla velocità dell'esplorazione è la presenza del tasto Scatto, che ci consentirà di correre più rapidamente, riducendo i tempi morti tra una sortita e l'altra. Una aggiunta minore, ma che sicuramente sarà apprezzata da molti utenti, è costituita dai nuovi incantesimi di luce e oscurità, "Kouha" e "Eiha".



In passato, per uccidere ombre vulnerabili a questi elementi era necessario utilizzare mosse instant kill che non sempre andavano a segno, mentre adesso potremo sfoderare incantesimi più affidabili. L'intero sistema della mano arcana è stato ripensato: adesso sarà possibile selezionare la carta che più ci aggrada, come avviene in Persona 4, e i premi saranno nettamente migliori rispetto al passato. Ma l'aggiunta più importante è costituita dalla presenza degli Arcani Maggiori: enormi potenziamenti che dureranno l'intera permanenza nel Tartaro in quella determinata giornata.

Che si tratti di un buff permanente all'esperienza o di un maggior numero di oggetti ottenuti a fine scontri, gli Arcani Maggiori possono essere combinati tra loro, innalzando di un livello ogni altro arcano minore incontrato da lì in avanti. Le "Teurgie", nuovi potentissimi attacchi che ricordano per certi versi le "Limit Break" di Final Fantasy VII (qui la nostra prova di Final Fantasy VII Rebirth), saranno disponibili poco dopo aver iniziato l'avventura. Si tratta di tecniche davvero efficaci, sbloccate attraverso specifiche azioni che cambiano da personaggio a personaggio.



Yukari, ad esempio, caricherà la sua barra della Teurgia curando i propri alleati, mentre Akihiko vedrà il proprio indicatore salire ogni volta che verrà potenziato da un incantesimo di supporto. Le Teurgie, pur avendo un elemento di riferimento, scavalcheranno ogni resistenza elementale e si potranno accumulare in vista degli scontri con i miniboss che popolano il Tartaro. Il protagonista, in virtù del suo specifico potere di manipolare più Personae, disporrà di molteplici Teurgie, che verranno sbloccate effettuando particolari fusioni.

È semplice quindi capire che, a fronte di tutti questi cambiamenti al gameplay, il nostro party di cacciatori di ombre risulti estremamente più potente che in passato. Tuttavia, a questo power up non è corrisposto un aumento della potenza dei nemici, per un livello di difficoltà decisamente tarato verso il basso. Sconsigliamo, anche per una prima playthrough, di settare la partita a "Normale" o "Facile", poiché si andrebbe ad annullare quasi del tutto l'elemento di sfida proposto dal titolo.



Fortunatamente il sistema di cura di SP e HP del party è stato rivisto. Piuttosto che medicarsi utilizzando comunissimo denaro, come nell'originale, sarà necessario recuperare rari oggetti chiamati "Frammenti del crepuscolo", il che ridurrà notevolmente il numero di cure effettuabili durante una sortita nel Tartaro. Non solo tali frammenti saranno piuttosto rari, ma si potranno utilizzare anche per aprire determinati forzieri, che conterranno gli oggetti più preziosi. Dovremo quindi decidere se utilizzare questi item per curarci o ottenere più loot, il che aggiunge un inedita sfumatura di "micromanagement" delle risorse.

La criticità maggiore legata all'esplorazione del Tartaro risiede proprio nella sua intrinseca ripetitività. Sono presenti alcuni elementi di gameplay pensati per aggiungere varietà a questa porzione dell'avventura. Le Porte delle Monadi e i Passaggi delle Monadi, ad esempio, ci faranno affrontare dei miniboss particolarmente agguerriti, in cambio di ricompense preziose e un notevole quantitativo di punti esperienza. Alcuni speciali portali all'interno dei dungeon, inoltre, ci permetteranno di far livellare istantaneamente certi membri del party lasciati indietro, eliminando in parte il tedio dovuto al farming e facilitando il ricambio di personaggi.



Detto questo, siamo molto lontani dall'eccezionale varietà dei Palazzi di Persona 5, vere e proprie perle di level design. I vari blocchi che dividono il Tartaro risultano piuttosto simili tra loro e il farming ripetitivo potrebbe far storcere il naso ad alcuni. Persona 3 Reload non è un titolo per tutti: i giocatori abituati a ritmi serrati e varietà di gameplay faranno meglio a tenere in considerazione la natura di questa esperienza. Come ogni titolo della serie, Reload va gustato lentamente, apprezzandone l'eccellente narrativa e godendosi con tutta calma il grinding da JRPG "vecchio stile", condito dalla consueta varietà di "Personae" e approcci al combattimento.