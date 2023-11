Persona 5 Tactica Recensione: un gioco di strategia rocambolesco

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Tra Persona 3 Reload e Metaphor: ReFantazio, che dopo una lunga assenza dai radar è tornato a mostrarsi lo scorso giugno, il 2024 di ATLUS si preannuncia a dir poco scoppiettante (qui trovate il nostro speciale su Metaphor: ReFantazio). In attesa di poterci cimentare con gli titoli menzionati, nelle ultime settimane abbiamo posto sul banco di prova Persona 5 Tactica, un gioco di ruolo strategico che all'annuncio ha fatto storcere il naso a parecchie fan della saga, ma che all'atto pratico ci ha coinvolti con una delle più spassose e riuscite disavventure aventi per protagonisti i nostri amati Phantom Thieves of Hearts. Ricordandovi che lo spin-off sarà disponibile su PC e console a partire dal prossimo 17 novembre, vi proponiamo di seguito le nostre consolidate impressioni sull'ennesima meraviglia confezionata dai ragazzi del P-Studio.

La rivoluzione ha inizio!

Ambientata verso la conclusione del secondo semestre dell'originale Persona 5, ossia poco prima della cerimonia che vedrà Makoto Niijima e Haru Okumura diplomarsi (in Giappone l'anno scolastico inizia infatti ad aprile e termina nel mese di marzo dell'anno successivo!), la più recente fatica di ATLUS prende il via all'interno del Café Leblanc, dove i mirabolanti Ladri Fantasma si stanno riparando dal gelo invernale.

Nonostante questi abbiano lottato duramente per riformare la corrotta società nipponica e arrestare l'ascesa di Masayoshi Shido, antagonista principale di P5 che appunto mirava a rovesciare il governo e assumere il controllo nella nazione, i problemi della nazione sono tutt'altro che risolti; a dimostrazione di ciò, un importante esponente della Dieta, nonché candidato favorito alla carica di primo ministro del Giappone, è recentemente scomparso ad un passo dalle elezioni, gettando nel caos il mondo politico. Subito dopo aver appreso la sconcertante notizia dal telegiornale, Joker e gli altri amici vengono colti di sorpresa da una violenta scossa sismica, al termine della quale si ritrovano catapultati in una dimensione sorprendentemente simile al Metaverso, dove le loro uniformi studentesche vengono immediatamente rimpiazzate dai costumi dei Ladri Fantasma. Consapevoli che la ricomparsa dei suddetti implica l'immediata vicinanza di un nemico, i nostri si fanno strano in una realtà curiosamente ispirata alla Francia del Settecento, quando un plotone di Legionari - degli esseri non molto diversi dalle Ombre affrontate nei Palazzi e nei Mementos - li accerchia e sottomette attraverso la superiorità numerica.



La situazione si complica ulteriormente all'arrivo di Marie, altezzosa despota locale che, allo scopo di organizzare il matrimonio più sfarzoso che si sia mai visto, non esita a impiegare i suoi misteriosi poteri per soggiogare le persone e trasformarle in fedeli schiavi alle sue dipendenze.

Ad eccezione di Joker e Mona, che riescono a salvarsi grazie al provvidenziale intervento di Erina, caparbia ricercata al comando del Corpo Ribelle che mira a destituire la tirannica Marie, persino la maggior parte dei Ladri Fantasma cade purtroppo sotto l'incantesimo del cosiddetto "Bacio d'Amore" della sovrana, obbligando i membri rimasti a tagliare la corda per riorganizzarsi e scoprire quante più informazioni possibili su questa stramba dimensione mai vista prima.



Non potendo abbandonare i loro amici al loro destino, il Trickster e Morgana si uniscono dunque al Corpo Ribelle, scatenando una vera e propria rivoluzione volta a liberare i compagni e porre fine alla dittatura di Marie.



Perfettamente in linea con le precedenti imprese dei Phantom Thieves of Hearts, lo spin-off riprende in pieno le tematiche della "serie" Persona 5, portando avanti la lotta alla corruzione e all'oppressione esercitata dai potenti intrapresa tempo addietro dai nostri giovani eroi.

Al netto di un'introduzione un tantino frettolosa e non particolarmente convincente, il canovaccio narrativo di Persona 5 Tactica ci ha ammaliati già dopo qualche ora grazie a una sceneggiatura sempre spiritosa e curata quasi quanto quella del gioco originale, colpi di scena intriganti, e non per ultima l'ottima caratterizzazione dei personaggi inediti, che similmente a quanto fatto da Sophia e Zenkichi Hasegawa in Persona 5 Strikers e Violet in Persona 5 Royal si sono amalgamati piuttosto bene al gruppo titolare (non occorre precipitare nel Metaverso per trovare la nostra recensione di Persona 5 Royal). AAbbiamo apprezzato in modo particolare il ruolo giocato dall'amnesico Toshiro Kusakabe, aspirante primo ministro del Giappone che, dopo essersi inspiegabilmente risvegliato nel Regno di Marie, ha sfruttato la sua esperienza in ambito politico per assistere i Ladri Fantasma e diventare lo stratega della resistenza, ignorando che i Regni del nuovo Metaverso potrebbero in realtà essere collegati al suo sconosciuto passato.



Per il rovescio della medaglia, tuttavia, dobbiamo sottolineare che i dialoghi di Persona 5 Tactica sono persino più verbosi di quelli riscontrati nei precedenti esponenti della saga, tant'è che nelle trenta ore trascorse in compagnia del prodotto siamo stati più volte tentati a saltare a pié pari le futili conversazioni opzionali.

Seppur marcate dallo spiccato umorismo che ha sempre contraddistinto P5, tante sequenze chiacchierate - come quelle che precedono le missioni secondarie o quelle che sbloccano punti da spendere negli alberi delle abilità dei singoli personaggi - non aggiungono informazioni granché interessanti, e il compenso non è minimamente proporzionato alle inutili lungaggini proposte dagli autori giapponesi, che ancora una volta preferiscono concentrare le rivelazioni più scottanti nelle fasi decisive della rocambolesca campagna.

X-COM incontra Persona

L'aspetto più invitante della produzione va individuato nella componente ludica, poiché a questo giro P-Studio ha imboccato un sentiero mai battuto prima dalla serie di Persona. Ispirandosi a titoli del calibro di X-COM e Mario + Rabbids, lo sviluppatore ha messo a punto un combat system di matrice strategica che mescola un funzionale sistema di coperture alle meccaniche più distintive di Persona 5.

Come menzionato nella nostra precedente prova di Persona 5 Tactica, alle battaglie - che puntualmente si consumano nell'immancabile griglia a scacchiera - possono partecipare al massimo tre personaggi degli otto giocabili: un quantitativo che all'annuncio del prodotto ci aveva indispettiti, poiché poteva risultare eccessivamente limitante, ma sul quale ci siamo del tutto ricreduti. Nonostante gli avversari affrontati nei vari stage superi di gran lunga le nostre forze in campo, un utilizzo scrupoloso delle proprie pedine consente di guadagnare una marea di azioni extra ed estendere a dismisura il proprio turno. Sulla scia di quanto avviene negli altri episodi di Persona 5, colpire i bersagli che non possono difendersi e atterrarli fa guadagnare un cosiddetto "Ancora 1" al combattente controllato, ossia un ulteriore opportunità per agire, mandare al tappeto più oppositori consecutivamente e allungare ulteriormente la fase offensiva. Esaminando a dovere il terreno di gioco, sfruttando il vantaggio naturale offerto dalle piattaforme sopraelevate e abusando di una serie di alterazioni di stato dagli effetti più disparati, potreste infatti ritrovarvi ad agire anche dieci volte o più in un solo turno, pur avendo in prima linea tre adepti soltanto.



Anche in questo caso Joker e gli altri Ladri Fantasma possono contare su un'ampia gamma di attacchi, che a seconda delle circostanze e dell'avversario fronteggiato possono basarsi sull'impiego di armi da mischia, bocche di fuoco adatte ai conflitti sulla distanza e non per ultime le irrinunciabili abilità speciali acquisite dai Personae.

Dal momento che nascondersi dietro muri e altri ostacoli permette sia ai membri del party che ai loro nemici di resistere agli attacchi della fazione avversaria (o addirittura di annullarli), avanzando nei vari livelli è fondamentale ricorrere alle coperture per ridurre i danni subiti, utilizzare gli assalti in mischia per annullare le resistenze dei Legionari e lasciarli senza difese per il resto del turno, e quindi finirli con ogni mezzo possibile. La continua alternanza fra le varie soluzioni offerte dall'impianto ludico è insomma la chiave per conseguire la vittoria, specie ora che tutti i membri del party hanno finalmente la possibilità di accedere a più Personae.



Se in passato era il Joker l'unico Ladro Fantasma a poter cambiare la propria Ombra, in Persona 5 Tactica ogni singolo componente della banda può invece affiancare alla propria Personae principale una "Sub-Personae", mescolandone di conseguenza le skill attive e passive. Aggiungete all'equazione delle spettacolari abilità uniche innescabili solo quando la barra Tensione è piena, ossia l'indicatore che si riempie quando si attacca o si riportano danni, e addirittura tre diversi alberi delle abilità per ciascun personaggio, e otterrete delle macchine di guerra virtualmente in grado di adattarsi a qualsiasi situazione.



Di tutte le risorse a disposizione dei Phantom Thieves, i più efficaci e divertenti da utilizzare ci sono parsi gli Attacchi Concatenati e la devastante Tripla Minaccia. Il primo consiste fondamentalmente nell'aggredire un avversario situato su un terreno sopraelevato e farlo precipitare in direzione di un alleato a un livello inferiore, affinché questo possa innescare un secondo attacco automatico.

Tra l'altro, la suddetta soluzione dona un "One More" all'unità che ha dato inizio alla fase offensiva, permettendo ove possibile di ripetere l'intera procedura su un altro bersaglio. Variante del tradizionale "All-Out Attack" di Persona 5, la Tripla Minaccia è invece un potentissimo assalto di gruppo innescabile dopo aver circondato un nemico atterrato con tutti e tre i membri del gruppo: posizionando i sodali in campo fino a formare appunto una formazione triangolare, il giocatore può dunque attivare una rovinosa azione di squadra che travolge tutti gli oppositori situati all'interno dell'area delimitata, che a dispetto dei pronostici può essere spaventosamente ampia. Se sul piano ludico siamo più che soddisfatti di questa ennesima declinazione di Persona 5, che comunque vanta al proprio arco molte altre meccaniche minori, ma non per questo superflue, dobbiamo riconoscere che nel complesso il sistema di combattimento può risultare un tantino confusionario.



I diversivi escogitati a questo giro da ATLUS sono davvero tanti, e durante le battaglie si finisce facilmente per ignorarne parecchi, concentrandosi invece sulle diavolerie principali e quelle più vicine al proprio stile di gioco. Ad averci delusi totalmente sono infine la scarsa varietà in termini nemici e le missioni secondarie, che oltre ad essere appena una ventina non solo non propongono situazioni diverse o un maggior tasso di sfida rispetto a quelle previste dalle missive principali, ma a conti fatti risultano dei meri esercizi di logica, che con un pizzico di attenzione possono risolversi in uno o due turni appena.

Tanto stile da vendere

Artisticamente parlando le opere targate ATLUS non deludono mai, e Persona 5 Tactica non si è certo sottratto alla regola non scritta dello sviluppatore: il look chibi adottato stavolta dallo sviluppatore potrà non soddisfare tutti i palati, tuttavia siamo convinti che questo stile si adatti particolarmente bene alle dinamiche strategiche del prodotto.

Tanto gli artwork che accompagnano i dialoghi quanto i modelli poligonali dei Ladri Fantasma sono straordinariamente curati, espressivi e sfiziosi, tant'è che in nessuna circostanza ci hanno fatto rimpiangere i modelli precedentemente utilizzati in P5 vanilla, Royal, Straiker e Dancing in Starlight. Ben altro discorso va fatto per i seppur gradevoli scenari, a nostro avviso troppo spogli, semplici e dannatamente ripetitivi, soprattutto nel primo Regno. Rispetto agli originalissimi Palazzi di Persona 5, che di volta in volta proponevano ambienti sempre diversi e fantasiosi, ai campi di battaglia di P5T manca purtroppo il tocco estroso che aveva invece impreziosito tutte le altre iterazioni del brand. In compenso, il prodotto si difende egregiamente sul versante musicale, grazie alla monumentale colonna sonora composta da Shoji Meguro, qui riarrangiata e arricchita da brani inediti, e alle tracce parlate in giapponese e inglese, che avvalendosi degli storici interpreti di Persona 5 regalano delle performance recitative di altissimo livello. Nulla da eccepire, infine sulla traduzione di testi e menu in italiano, a nostro avviso ben più preciso e scorrevole di quella proposta un paio di anni fa da Persona 5 Strikers.