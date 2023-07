Pikmin 4 Recensione: un nuovo capolavoro per Nintendo Switch

"Pikmin 4 è il sviluppo. E in verità è quasi pronto". Shigeru Miyamoto, creatore della serie, pronunciava queste parole nel settembre 2015. Da allora, i fan del capitano Olimar hanno dato il benvenuto a uno spin-off per Nintendo 3DS (potete riscoprire la recensione di Hey! Pikmin), ad alcuni cortometraggi a tema e a Pikmin Bloom, un gioco mobile in realtà aumentata sviluppato da Niantic Labs, già team creativo del fortunato Pokémon GO. Per poter festeggiare realmente l'arrivo di Pikmin 4 sul mercato videoludico, l'attesa si è invece protratta sino a oggi, con il titolo in arrivo su Nintendo Switch il prossimo 21 luglio 2023.



Anticipato dal ritorno sulla console ibrida dei precedenti capitoli, grazie a Pikmin 3: Deluxe e alle recentissime versioni HD di Pikmin 1 e Pikmin 2, Pikmin 4 rappresenta una nuova vetta per la saga. Dopo il già eccellente terzo episodio, Nintendo scombina le carte in tavola. Pur conservando il fulcro da RTS della serie, il team ha introdotto un imponente quantitativo di novità, oltre a una mole di contenuti sorprendente. Un viaggio divertente e scanzonato, con il potenziale per soddisfare a pieno i fan dell'IP e convincere molte nuove reclute a raccogliere l'eredità di Olimar.

Dov'è finito il capitano Olimar?

Non c'è limite alla sfortuna del capitano Olimar, ritrovatosi ancora una volta naufrago su di un pianeta ostile. Se non altro, questa volta il nostro valoroso esploratore di Hocotate è in buona compagnia. Il segnale di soccorso che ha inviato nello spazio profondo ha infatti attirato sul corpo celeste una variegata selezione di imprenditori, cercatori di tesori e studiosi, curiosi di poter osservare in prima persona le meraviglie descritte da Olimar nei suoi appunti, finiti allegati al già citato SOS intergalattico. Ma in Pikmin, si sa, le navicelle spaziali tendono a fare una brutta fine.

Non vi stupirà dunque apprendere che tutti coloro che hanno fatto rotta verso il pianeta del naufragio hanno finito per tramutarsi a propria volta in dispersi dello spazio profondo. Sì, anche i professionisti della Squadra di Soccorso. In questo tragicomico accumularsi di vascelli distrutti, il giocatore è letteralmente l'ultima risorsa disponibile: in quanto nuova recluta del team di soccorso intergalattico eravamo stati lasciati alla base, ma a questo punto è essenziale il nostro intervento. Accompagnati da un fidato compagno canino, Occin, è dunque il momento di entrare in azione.



Per la prima volta nella serie Nintendo affida al pubblico l'incarico di dare forma al proprio alter-ego. Le opzioni di personalizzazione purtroppo non sono molte, ma la possibilità di dare al/alla protagonista un nome o un particolare taglio di capelli è comunque un'aggiunta sempre gradita. Superata la sezione dedicata all'editor del personaggio, la creazione di Miyamoto si presenta a vecchi e nuovi giocatori.

Come avevamo avuto modo di raccontare nella nostra precedente prova di Pikmin 4, il titolo si impegna infatti ad accogliere nel migliore dei modi anche i neofiti. Pur concisi, i tutorial sono chiari ed efficaci, oltre che sempre consultabili tramite una sezione dedicata del menu. Il particolare ciclo di vita dei Pikmin, così come debolezze e punti di forza di ogni creatura non vengono dati per scontati, grazie anche alle indicazioni della Squadra di Soccorso, in costante collegamento radio con la nostra recluta. Per offrire alcune coordinate, ricordiamo che parliamo di uno strategico in tempo

reale, all'interno del quale i giocatori assumono il comando dei minuti Pikmin. Utilizzando un fischietto per radunare le creature, possiamo impartire loro diversi ordini, invitandoli a ricostruire infrastrutture distrutte, abbattere ostacoli, recuperare tesori e risorse o combattere contro improbabili forme di vita aliene ostili. Dalla mattina al tramonto ci si dovrà adoperare per sbloccare nuovi passaggi, recuperare naufraghi, radunare Pikmin e - ovviamente - cercare di capire cosa ne sia stato del capitano Olimar. Al calare della notte, i nostri eroi dovranno fare ritorno alla base, onde evitare di essere divorati dalle bestie selvatiche, che col favore delle tenebre si fanno più aggressive. Su questo impianto ludico di base - comune all'intera serie Nintendo - Pikmin 4 edifica un radicale rinnovamento.

Un Occin per amico

Le ambientazioni classiche del mondo di Pikmin ritornano su Nintendo Switch con proporzioni notevolmente ampliate. Giardini e rive di fiumi si alternano a boschetti e aree domestiche, in mappe diversificate e ricche di carattere. Con una direzione artistica deliziosa, Pikmin 4 lascia intuire l'esistenza degli esseri umani in maniera particolarmente marcata, con considerazioni e ritrovamenti che non possono non strappare un sorriso a chi gioca.



Forti di una nuova estensione, gli scenari si articolano in veri e propri micromondi dal level design minuzioso. Alla tradizionale ricerca di scorciatoie da sbloccare, Pikmin 4 affianca la possibilità di spostare la propria navicella in diverse aree della mappa. Contrassegnate da cerchi di pietre, le basi disseminate nel mondo di gioco sono la perfetta risposta all'ampliamento delle ambientazioni.

Ad agevolare gli spostamenti ci pensa inoltre una delle migliori novità introdotte da Pikmin 4: Occin. Il nostro fidato cane da soccorso è un cucciolone tanto tenero quanto utile, pronto ad assisterci in molteplici attività. Salendo in groppa al nostro compagno possiamo muoverci con rapidità da un angolo all'altro del mondo, portando con noi anche tutti i Pikmin parte della squadra. Ma non solo: Occin è un alleato in combattimento, può abbattere ostacoli, trasportare da solo tesori e risorse e intrufolarsi in condotti preclusi agli altri personaggi.



Le competenze del nostro amico possono peraltro essere personalizzate, grazie a un sistema di progressione basato sul recupero dei naufraghi. Più persone salveremo dalle grinfie del pianeta alieno più il cane da soccorso si sentirà motivato e pronto a imparare nuovi trucchi. Dalla potenza del morso alla capacità

di recupero dei danni sino al nuoto e alla capacità di recuperare i Pikmin inattivi, Occin è un concentrato di potenzialità che rivoluziona la gestione della squadra. Lo switch istantaneo tra il protagonista e il cane da soccorso amplia ulteriormente le strategie di azione, con Occin che può peraltro radunare e lanciare a sua volta i Pikmin in battaglia. Il compagno canino dà poi il meglio di sé nella risoluzione dei puzzle ambientali. Sempre più articolati con l'avanzare del titolo, tali enigmi si presentano sia in superficie sia nelle cave, che in Pikmin 4 si trasformano in veri e propri dungeon sotterranei. In queste zone, strutturate su più livelli, il tempo scorre più lentamente e non vi è dunque necessità di affrettarsi per fare ritorno alla base entro il tramonto. Tale circostanza apre la strada a mappe articolate, costellate di puzzle più complessi, che sovente richiedono proprio la collaborazione tra Occin e il protagonista per poter essere risolti. Piattaforme mobili, nastri trasportatori, correnti ascensionali, aree allagate: ogni elemento a schermo contribuisce all'ottimo level design, capace di mettere alla prova l'arguzia dei giocatori. Spesso, peraltro, le cave offrono rifugio a uno o più naufraghi interstellari, rivelandosi un luogo di destinazione imprescindibile per l'avanzamento della trama principale.

Benvenuti al campo base

In Pikmin 4 fa il suo debutto assoluto il campo base. Al termine di ogni giornata di lavoro passeremo la notte al sicuro in questa nuova area, dove al mattino troveremo ad attenderci una variegata compagnia. Tra i presenti, spiccano in particolare gli altri membri della Squadra di Soccorso, pronti a offrirci un aiuto concreto per affinare le nostre abilità da esploratori. È qui ad esempio che potremo addestrare Occin per fargli apprendere ulteriori talenti.

L'aggiunta di un ingegnere al nostro team di alleati introduce inoltre un'importante componente di gameplay. Grazie all'abile Russ, potremo infatti tramutare le risorse raccolte sul pianeta in aggeggi utili a proseguire la ricerca del capitano Olimar. Strumenti di interazione coi Pikmin, bombe di ogni genere, tute antigelo o collari in grado di potenziare Occin sono solo alcuni esempi di ciò che ci si può aspettare in questo frangente. Nulla di troppo ruolistico sia chiaro, ma comunque un'aggiunta interessante, che stimola ulteriormente i giocatori a pianificare con attenzione le attività della giornata successiva.



Il campo base è inoltre l'area che accoglie tutti i naufraghi salvati nel corso della partita. Ognuno di loro avrà una simpatica storia da raccontare sulle ragioni della propria presenza sul pianeta e taluni si divertiranno anche ad affidarvi nuove missioni. La raccolta di tesori - già necessaria a rimettere a nuovo l'astronave della Squadra di Soccorso - l'esplorazione di dungeon e altre attività giornaliere divengono così l'oggetto di piccole side quest, utili ad ammassare materiali. Un bonus da non sottovalutare, visto che questi ultimi risultano necessari sia per acquistare le creazioni di Russ sia per ripristinare le infrastrutture distrutte disseminate nel mondo di gioco.

Da questo hub centrale, il protagonista può inoltre consultare l'elenco dei tesori recuperati - con tanto di esilaranti descrizioni - e delle creature incontrate lungo il cammino, così da poterne studiare debolezze e strategie di combattimento.

Dandori, sempre più Dandori! Anche di notte

Nei precedenti capitoli della serie, Nintendo aveva inserito una modalità multiplayer competitiva, che vedeva due giocatori contendersi quanti più tesori possibile su di una mappa in splitscreen. Questo tipo di fruizione di Pikmin non è però mai decollata, limitandosi a rappresentare una appendice poco frequentata di Pikmin 2 e Pikmin 3.

Pikmin 4 in multiplayerL'intera avventura può essere affrontata in modalità cooperativa, ma il secondo giocatore non assumerà il controllo dei Pikmin. Il Player 2 avrà invece la possibilità di danneggiare le creature ostili con ciottoli e altri oggetti. Sconfiggendo gli avversari si accumulano punti cooperativi, con i quali si carica progressivamente una barra indicatrice: una volta colmata, si riceve un oggetto casuale da utilizzare come arma. Colpendo con i ciottoli i tesori trasportati dai Pikmin, se ne accelera invece il percorso. Un sistema di collaborazione divertente, anche se non troppo articolato, che sfrutta il giroscopio dei Joy-Con. Il fulcro multiplayer di Pikmin 4 è a ogni modo rappresentato dalla modalità Battaglia Dandori. Affrontabile sia in single player contro la CPU (in cinque opzioni di difficoltà, da Ultra-dolce a Ultra-piccante), quest'ultima supporta infatti l'opzione PvP. Due giocatori possono dunque scontrarsi nell'arena a suon di Pikmin e tesori, con peraltro un notevole margine di personalizzazione dei match. Per coloro che amano lanciare ciottoli, anche qui torna la possibilità di cooperare per avere la meglio sulla CPU.

La situazione cambia drasticamente con Pikmin 4, che decide di integrare tale feature direttamente nella campagna principale. Alcune delle cave che abbiamo già citato non ospiteranno infatti dei dungeon, bensì delle aree dedicate alle Battaglie Dandori. Qui, i giocatori dovranno superare in abilità alcuni loschi figuri - di cui non vogliamo svelarvi nulla - ossessionati dal Dandori, ovvero la capacità di sfruttare in maniera efficiente le proprie risorse al fine di eseguire rapidamente un compito. Traendo spunto da questa sorta di filosofia di vita, la modalità catapulta protagonista e Occin all'interno di aree nelle quali poter disporre soltanto di un set di Pikmin predefinito. Entro un tempo limite di pochi minuti, si dovranno sfruttare al meglio l'ambiente e gli esserini per raccogliere quanti più tesori possibili. Per avere la meglio sull'avversario, è necessario ottenere un punteggio finale - determinato dal peso di quanto accumulato - più elevato. A rendere più frizzante la competizione, ci pensano bonus speciali, imprevisti e bombe con cui assaltare la base nemica. A seconda dei risultati ottenuti, le Battaglie Dandori si concludono con l'assegnazione di una medaglia di diverso grado: per migliorare il proprio punteggio, è possibile riaffrontare le sfide già superate direttamente dal campo base.

Strettamente connesse alle Battaglie Dandori - non vi spiegheremo come - sono le missioni notturne. Novità assoluta di Pikmin 4, la feature consente per la prima volta di esplorare il mondo di gioco durante la notte. Un'operazione pericolosa, che non può fare affidamento sui consueti alleati. Per l'occasione, di conseguenza, debuttano in-game i Pikmin Iridescenti. Queste creaturine, che non dispongono di una Cipolla, si generano a partire da una tana simile a un formicaio. Notte dopo notte, il nostro compito sarà proprio quello di presidiare la tana e garantirne la sopravvivenza sino all'alba.



Raccogliendo piccole stelline disseminate per le mappe - le medesime utilizzate di giorno, con tanto di scorciatoie sbloccate disponibili - possiamo accrescere la nostra squadra di Pikmin, così da avere maggiori risorse a disposizione nella lotta ai mostri alieni inferociti. Complessivamente, potremmo descrivere le missioni notturne come una sorta di basilare tower defence, le cui dinamiche non si fanno mai troppo articolate.

Una volta apprese le basi della modalità, le sfide si faranno più difficili - con più tane da proteggere contemporaneamente, aree complesse da gestire e creature sempre più pericolose - ma per venirne a capo non ci sono mai serviti più di un paio di tentativi. Nel caso in cui doveste trovare particolarmente ostica questo tipo di sfida, sappiate a ogni modo che - così come per le Battaglie Dandori - vi sarà modo di attivare una sorta di easy mode. Complessivamente abbiamo gradito l'aggiunta delle missioni notturne, che spezzano il ritmo tra un'esplorazione e l'altra. Contestualizzate a livello di trama, le operazioni con i Pikmin Iridescenti offrono un piacevole diversivo, che tuttavia avrebbe potuto contare su di una maggiore varietà. In particolare, avremmo gradito vedere spostarsi l'azione su mappe espressamente dedicate, che mettessero realmente alla prova i potenti Pikmin Iridescenti, peraltro immuni alla maggior parte delle debolezze delle altre specie di Pikmin.

Tantissimi Pikmin

I nuovi Pikmin Iridescenti possono essere utilizzati esclusivamente al buio. Oltre che nelle missioni notturne sarà possibile - anche se con alcune limitazioni - sfruttarne i poteri anche all'interno dei dungeon più impegnativi. Qui le loro caratteristiche possono infatti apportare alcuni vantaggi al team, anche se l'impiego strategico delle risorse a disposizione resta sempre il fulcro del gameplay.



Su questo fronte, segnaliamo peraltro una maggiore libertà di azione rispetto ai precedenti capitoli della serie, sdoganata dall'aggiunta dei Pikmin Gelati. Queste nuove creature hanno il potere di ghiacciare corsi e specchi d'acqua, nei quali galleggiano, così come di congelare le creature ostili. Due abilità chiave, che rivoluzionano alcune delle dinamiche esplorative e il combat system della serie. Sin da subito, i Pikmin Gelati si rivelano degli alleati formidabili, che incentivano il pensiero laterale.

A vent'anni di distanza dalla nascita della serie di Pikmin (qui il nostro speciale sulle origini di Pikmin), tutte le specie di esserini fanno ritorno in azione, con ingressi in scena molto ben scanditi. Abbiamo in particolare apprezzato la possibilità di recuperare alcuni esemplari direttamente all'interno dei dungeon, così da poterli aggiungere al team ancora prima di averne recuperato la rispettiva Cipolla. E in effetti, proprio la raccolta delle Cipolle farà penare i giocatori, che dovranno così imparare a gestire con attenzione i propri piccoli amici. Su questo fronte è utile la nuova funzione di riavvolgimento del tempo, che in caso di perdita massiccia di Pikmin consente di tornare rapidamente a un punto di salvataggio antecedente, così da ritentare la sorte e registrare meno perdite tra i Pikmin.



Anche in questo caso parliamo di un'aggiunta valida, che elimina la necessità di rivivere intere giornate di esplorazione per correggere degli errori, come invece accadeva in Pikmin 3. Con una schiera di ben nove specie di Pikmin a disposizione, il gameplay di Pikmin 4 si presenta più variegato che mai. Con la possibilità di schierare in campo un massimo di tre tipologie di creature differenti, la strategia e l'arguzia restano gli ingredienti chiave per risolvere i puzzle ambientali, con il titolo che propone spesso passaggi anche articolati, in cui lo stesso Occin gioca un ruolo chiave.

Come già evidenziato nella nostra precedente prova di Pikmin 4, confermiamo le ottime impressioni relative all'IA che regola il comportamento degli esserini. I nostri alleati reagiscono in tempo reale a eventuali spostamenti della base sulla mappa, modificando il proprio percorso e identificando sempre l'alternativa più breve o sicura. I Pikmin Rossi, ad esempio, non si avventurano mai nell'acqua per errore, così come non vedrete Pikmin Blu suicidarsi attraversando campi elettrici. Abbiamo trovato le routine degli esserini nettamente più evolute rispetto a quanto sperimentato in Pikmin 3.



Un po' al di sotto delle aspettative le boss fight proposte da Pikmin 4. Pur ottime e divertenti, ci sono infatti parse meno articolate e spettacolari rispetto a quanto proposto dal capitolo precedente. La possibilità di addestrare Occin come alleato in combattimento e l'efficienza offerta da equipaggiamenti e strumenti agevolano il giocatore nel superamento delle battaglie più complesse, anche se un utilizzo attento delle diverse tipologie di Pikmin resta un elemento centrale.

Del tutto sorprendente è al contrario la mole di contenuti proposta dalla nuova esclusiva Nintendo Switch, che ha tutto il potenziale per tenere incollati gli appassionati per circa una quarantina di ore. Anche chi non cerca il completismo avrà di che divertirsi, con il contatore della console che non faticherà a raggiungere una trentina di ore di gioco. Non vogliamo in questa sede offrirvi troppe anticipazioni, ma vi consigliamo di tenere gli occhi ben aperti al raggiungimento dei titoli di coda: potreste scoprire che il meglio deve ancora venire.

Un micromondo delizioso

Ne abbiamo già accennato in apertura, ma ci preme sottolineare nuovamente come le ambientazioni di Pikmin 4 siano tra le più suggestive e studiate dell'intera serie. Molto ampie, si sviluppano in estensione e in verticalità, con location comuni come un giardino o un parco giochi pronte a tramutarsi nello sfondo di una grande avventura.

Il titolo è una vera gioia per gli occhi, soprattutto in modalità docked. Paradossalmente, la qualità visiva si riduce invece con il passaggio in modalità portatile, con l'immagine che perde di nitidezza (segnaliamo che la nostra prova si è svolta su una Nintendo Switch OLED). Nulla da segnalare sul fronte della performance, se non alcune lievi incertezze in termini di fluidità, manifestatesi nelle ultime battute del gioco. Parliamo principalmente di sporadici rallentamenti, palesatisi a ogni modo pochissime volte e per frazioni di secondo. Pikmin 4 brilla in maniera indiscussa sul fronte delle animazioni. Osservare Occin che saltella per il mondo con le orecchie a ciondoloni è già di per sé divertente, senza dover aggiungere al computo anche l'impegno con cui i piccoli Pikmin si aggrappano al dorso del cane da soccorso per superare le aree acquatiche. Più che piacevole la colonna sonora, che oltre a riproporre diversi temi tradizionali della serie aggiunge anche alcune tracce ben congegnate, perfette per accompagnare questa rilassante avventura in miniatura.