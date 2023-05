Planet of Lana Recensione: una delizia da vedere, ascoltare e giocare

Disponibile per Pc Xbox One Xbox One X Xbox Series X SteamDeck

Ve lo avevamo segnalato tra i giochi Indie da tenere d'occhio nel 2023 e siamo dunque estremamente felici di poter confermare che il nostro intuito non è stato tratto in inganno. Controller alla mano, Planet of Lana si conferma un'avventura di qualità, dal comparto artistico eccellente e dal gameplay gradevole. Nelle circa sei ore necessarie a raggiungere i titoli di coda, l'odissea fantascientifica vissuta dalla piccola Lana e dal tenero Mui tocca le giuste corde emotive, in un'opera d'esordio che testimonia tutto l'affetto del team di Wishfully per le pellicole dello Studio Ghibli e l'indimenticabile The Last Guardian.



Sullo sfondo di un pianeta dall'ecosistema lussureggiante, gli autori svedesi confezionano un viaggio di ricerca che indaga il rapporto tra esseri umani, natura e macchine. Attraverso una narrazione silenziosa, prende così forma la storia della comunità di Lana e del buffo Mui, in una piccola gemma videoludica che con un pizzico di creatività in più avrebbe potuto risultare ancora più incisiva. Disponibile da martedì 23 maggio 2023 su PC (versione da noi testata), Xbox One e Xbox Series X|S, Planet of Lana debutta al day one anche nel catalogo Xbox Game Pass. Ecco il resoconto della nostra esperienza col titolo!

Una toccante amicizia

Circondata da palafitte esotiche e acque cristalline, Lana conduce la sua vita di bambina divisa tra giochi e amicizie, in una quotidianità dallo sfondo malinconico, ma comunque serena. Un equilibrio che si infrange all'improvviso contro il muro di distruzione eretto da una civiltà di macchine senzienti. Entità robotiche dalle fattezze che rievocano fulminei aracnidi piovono letteralmente dal cielo, per poi devastare la comunità di Lana. Ogni essere umano è fatto prigioniero e condotto verso mete ignote, mentre la nostra protagonista riesce per un caso fortuito a scampare all'assalto.

L'attacco, apparentemente immotivato, ha privato Lana dell'unica figura di riferimento rimasta nella sua vita dopo la morte dei genitori: una circostanza che carica sulle spalle della piccola la responsabilità di scoprire cosa sia accaduto alla sua gente. Mentre cerca di raccogliere il coraggio necessario, la bambina si imbatte in una strana creatura - un po' nerino del buio un po' gatto - imprigionata in una gabbia. Nel liberarlo, Lana si guadagna l'amicizia dell'esserino, che in pochi secondi iniziamo a conoscere come Mui.

Come facilmente prevedibile, il legame tra Lana e Mui si tramuta immediatamente nel perno narrativo di Planet of Lana, che edifica attorno alla missione di salvataggio della comunità umana un racconto di crescita e amicizia. La storia ideata da Wishfully ha il sapore di una fiaba moderna, in cui la tragicità oggettiva delle circostanze non acquisisce mai un rilievo eccessivo, in favore di un'avventura dai toni gioiosi e dai risvolti toccanti. Lana e Mui comunicano l'uno con l'altra sulla base dell'istinto e dell'intuizione, in uno sforzo di comprensione reciproca che coinvolge lo stesso giocatore. In Planet of Lana, la lingua parlata dagli esseri umani è infatti profondamente lontana da quanto troviamo oggi sul pianeta Terra: sono dunque i silenzi, la ripetizione di suoni e misteriose iscrizioni rupestri e a guidarci nella comprensione della storia di questo nuovo mondo.



E proprio il comparto sonoro di Planet of Lana merita sin da subito una menzione speciale. Con una colonna sonora firmata da Takeshi Furukawa, già compositore per The Last Guardian, l'audio di gioco accompagna in maniera eccellente la progressione. Il viaggio di Mui e Lana vive di venti che soffiano tra gli alberi, dello sciabordio di zattere sull'acqua, di brani avvolgenti e dal forte impatto emotivo. Proprio la musica, inoltre, riveste un ruolo molto speciale nel dipanarsi di questa fiaba videoludica, che indaga senza banalità il tema del rapporto tra natura ed esseri umani.

Arte in due dimensioni

Con una cornice artistica realizzata a mano, il pianeta di Lana ci si svela in un frequente alternarsi di scenari in due dimensioni. Come accennavamo in apertura, in questo puzzle adventure si respira sin da subito l'influenza dello stile Ghibli, che non viene però riproposto in un'emulazione sterile e scontata.

Planet of Lana ha una propria personalità, che Wishfully rivendica con forza, confezionando scenari semplici, ma suggestivi. Dalle palafitte tropicali da cui prende il via la missione di Mui e Lana, progressivamente il paesaggio lascia spazio a deserti, grotte e laghi ammantati dall'oscurità della notte.



In ciascuna di queste aree, Lana e Mui devono costantemente cooperare per poter procedere nella loro avanzata. Arriviamo così a quello che rappresenta il fulcro del gameplay: la capacità della bambina di dare indicazioni al suo insolito compagno. La piccola può invitare Mui a seguirla rapidamente, oppure chiedere all'esserino di sostare in un punto preciso. La creatura può inoltre attivare i marchingegni tecnologici più semplici presenti sul pianeta. Alla sua straordinaria agilità fa invece da contrappasso un timore profondo nei confronti dell'acqua.

Da parte sua, Lana può arrampicarsi su corde sospese, spiccare balzi dalla portata discreta, nuotare e spostare piccoli oggetti. Una complementarietà che i giocatori devono costantemente indagare per poter risolvere i puzzle proposti dal gioco, che sovente coinvolgono anche elementi stealth. Lana e Mui non hanno infatti alcuna possibilità di vincere le macchine o le inquietanti creature che popolano il pianeta.



Per i due protagonisti, l'unica opportunità di sopravvivenza è legata all'astuzia e alla capacità di non farsi notare. L'erba alta si tramuta così in un rifugio sicuro, mentre di volta in volta l'uno è costretto a fare da esca per garantire all'altro il tempo necessario a compiere un'operazione essenziale per l'avanzata. La premessa ludica è estremamente interessante, così come la sua esecuzione risulta pulita e priva di incertezze.

Con l'avanzare della storia di Planet of Lana, gli enigmi ambientali si fanno via via più complessi, mentre Mui acquisisce anche alcune interessanti abilità aggiuntive. Purtroppo, dopo alcune ore di gioco si inizia a percepire una certa ripetitività negli schemi e nei puzzle proposti dagli sviluppatori, in un'esperienza che pur continuando a restare piacevole lascia la sensazione di non star esprimendo a pieno il proprio potenziale. A spezzare a sorpresa il ritmo di gioco ci pensano alcuni quick time event dalla forte valenza scenica, anche se la soluzione di gameplay irrompe in-game un po' all'improvviso, manifestandosi esclusivamente nelle fasi finali dell'avventura. Pur ben realizzate, tali sequenze faticano di conseguenza a inserirsi con coerenza nell'esperienza. Ci teniamo però a sottolineare che le lievi mancanze qui evidenziate non vanno a compromettere la qualità complessiva dell'opera prima del team svedese, che compensa il rischio di eccessivi déjà-vu con una longevità che si colloca intorno alle sei ore circa.



Per gli amanti dei puzzle platform a traino narrativo e dall'impostazione cinematografica, Planet of Lana resta un'esperienza assolutamente consigliata, in grado di suscitare riflessioni ed emozioni. Con un'ulteriore opera di limatura e un pizzico di creatività in più all'interno del comparto puzzle, il titolo di Wishfully avrebbe però potuto raggiungere risultati ancor più ambiziosi.