Planet of the Apes: Last Frontier Recensione

A chi dice che Heavy Rain, Beyond, e le altre opere di Quantic Dream non possono essere propriamente definite videogiochi, bisognerebbe far provare Planet of the Apes: Last Frontier. Sviluppato da Imaginati Studios, un piccolo team inglese fondato dal genio del motion capture Andy Serkis (l'attore che ha interpretato Gollum, Smaug e -rimanendo in ambito videoludico- il Monkey di Enslaved), questo tie-in si presenta come uno stravagante esperimento narrativo.

Si tratta, in buona sostanza, di un film interattivo: un racconto digitale parzialmente scolpito dalle scelte del giocatore. Anche paragonandolo alle avventure grafiche di Telltale, tuttavia, Last Frontier resta un prodotto decisamente più passivo e spettatoriale, scacciando del tutto la dimensione ludica.

Sarò per questo che, interpretandolo forse come un titolo dedicato ai giocatori occasionali, Sony l'ha infilato nella collana PlayLink, confermando per altro la possibilità di utilizzare uno smartphone al posto del normale controller.

Visto il tenore degli interventi richiesti al giocatore, questa funzionalità si rivela quantomeno futile, mentre le dinamiche che si innescano quando alla sessione prendono parte più giocatori (fino ad un massimo di quattro) resta decisamente più interessante, sebbene non elaborata come nel curioso Hidden Agenda.

I tentennamenti della produzione, in ogni caso, non sono certo legati al sistema di controllo, quanto alla qualità della sceneggiatura e della realizzazione tecnica a tratti davvero traballante.

Scontri tra primati

Il racconto di Planet of the Apes: Last Frontier è ambientato a metà tra gli ultimi due film della trilogia di 20th Century Fox, e prende piede prima del blockbuster uscito in sala qualche mese fa. Il gioco non è legato esplicitamente ai lungometraggi, e si focalizza su personaggi che non hanno mai calcato le scene viste sul grande schermo.

Durante il prologo vengono immediatamente presentati i protagonisti: da una parte abbiamo una tribù di scimmie che si è allontanata dal suo vecchio leader Koba (questa sì una vecchia conoscenza per chi ha visto i film), trovando rifugio sulle montagne rocciose. L'arrivo dell'inverno ha messo in crisi il gruppo, che fatica a trovare il cibo necessario per sfamare tutti quanti. All'apice della gerarchia tribale c'è Kahn, un vecchio e saggio scimpanzé che cerca di tramandare i propri insegnamenti ai figli: il riottoso Tola, il remissivo Juno (considerato debole e instabile a causa di una deformazione congenita) e Bryn, le cui scelte verranno guidate dal giocatore.

Durante una battuta di caccia ordinata dal capobranco, Tola costringerà i fratelli ad allontanarsi dai territori sicuri, per arrivare fino alla pianura, dove è sicuro di trovare del bestiame.

Caso vuole, tuttavia, che in quest'area si trovi un accampamento di sopravvissuti, guidati dalla moglie del vecchio leader, recentemente caduto dopo una lunga malattia.

Le storie dei due gruppi, quello degli umani e quello delle scimmie, si intrecceranno lungo i cinque capitoli di cui è composta l'avventura, in un susseguirsi di scontri feroci, ritorsioni e piani di vendetta.

A livello strettamente ludico, si diceva, Last Frontier è un prodotto del tutto inconsistente. In pratica, il giocatore resta a guardare il dipanarsi degli eventi, ed è chiamato a decidere, di tanto in tanto, come reagire ad alcune situazioni. In questi frangenti la scena si interrompe, e attraverso gli stick analogici dobbiamo selezionare una delle due opzioni disponibili. L'incedere del racconto, insomma, procede attraverso una serie di bivi più o meno significativi.

Uno dei problemi più grossi del titolo, tuttavia, è che in molti casi non riesce a far percepire al giocatore il peso delle proprie decisioni. Spesso e volentieri, anzi, queste vengono letteralmente disinnescate dal racconto, come se la trama si rifiutasse di farsi guidare. Alcune scelte potenzialmente molto importanti vengono semplicemente ignorate dai comprimari, che decidono di fare di testa propria e riportano la storia su binari differenti da quelli che avevamo tracciato.

Questa desolante sensazione di impotenza si avverte per quasi tutta la durata dell'avventura: solo verso la fine ci sono alcune scelte più significative, che possono in effetti cambiare gli equilibri narrativi e farci approdare verso uno dei tre finali disponibili.

Eppure, anche arrivati ai titoli di coda, si ha come l'impressione che il "gioco" non sia stato completamente onesto, limitando di gran lunga la libertà decisionale dell'utente e quindi rifiutando le sue stesse premesse.

Su questo parziale "tradimento" del proprio concept si potrebbe anche chiudere un occhio, se Last Frontier proponesse un racconto ritmato e interessante. E invece, nelle tre ore abbondanti che servono per raggiungere la conclusione, si assiste perlopiù ad attacchi sconclusionati di una parte o dell'altra. Di tanto in tanto emerge qualcosa di buono: le crisi di successione all'interno del branco di scimmie, o le scelte difficili che Jess è chiamata a compiere per affermare la propria autorità.

In sottofondo si avverte anche la volontà di trasmettere una sorta di messaggio di fratellanza, dimostrando che le urgenze e le necessità di uomini e scimmie sono in fondo le stesse. Ma il tutto è gestito in maniera davvero troppo superficiale, e il "colpo di scena" per trovare, alla fine della storia, un nemico comune, è davvero frettoloso e sbrigativo, così come tutta l'ultima parte del racconto.

Fra scene d'azione che, senza avere una benché minima forma di controllo sui personaggi, risultano quasi ridicole e dialoghi con poca verve, Last Frontier scivola via senza lasciare il segno. La colpa è anche di un accompagnamento sonoro sostanzialmente inesistente, che affida ad una singola traccia il compito di sottolineare l'incedere del racconto. Un approccio sciocco e remissivo che, assieme ad un missaggio sonoro da rivedere, rende inefficaci e scialbe diverse sequenze.

Planet of the Apes: Last Frontier non brilla neppure sul fronte tecnico: il gioco sfrutta l'Unreal Engine (portandosi dietro tutti i suoi evidenti problemi di caricamento delle texture), mettendo in scena volti ben modellati e sufficientemente dettagliati. Lo stesso non si può dire, tuttavia, degli ambienti di gioco, molto spogli e a tratti quasi stilizzati. Inspiegabilmente, nonostante il coinvolgimento di Andy Serkis, non si può dire che la recitazione digitale sia eccellente, superata abbondantemente, in quanto ad espressività e mimica facciale, da quasi tutte le produzioni recenti.

Del gioco, insomma, si salva poco, se non - come dicevamo - il meccanismo con cui gestisce la presenza di più giocatori. In pratica, perché il racconto possa avanzare, tutti gli utenti coinvolti nella partita devono fare la stessa scelta. Nel caso in cui le opinioni su come proseguire siano divergenti, è necessario dunque fermarsi a parlare, provare a convincere i propri compagni, cercare di orientare la decisione del gruppo. A meno che qualcuno non voglia usare il suo "tiebreak", ovvero una sorta di gettone che permette di forzare l'avanzamento del racconto (ma che viene ricaricato soltanto quando anche tutti gli altri utenti avranno usato il proprio). Anche decidere di imporsi e prendere posizione innesca delle interessanti meccaniche di gruppo, stimolando delle discussioni e, magari, anche delle piccole vendette.

Questo tipo di "esperimento sociale" legato al racconto interattivo, insomma, è l'unico aspetto veramente convincente di Last Frontier. Anche in questo caso, tuttavia, le idee del già citato Hidden Agenda (un altro titolo inserito nella collana PlayLink) ci sono sembrate più originali e interessanti.

Da citare, infine, che l'adattamento italiano (limitato ai sottotitoli e non al doppiaggio) è a tratti molto maldestro.