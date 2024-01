PlayStation Access Recensione: il controller PS5 per l'accessibilità

A qualche anno di distanza dalla concorrente di Redmond, PlayStation ha lanciato il suo primo controller dedicato all'accessibilità, PlayStation Access, che promette di offrire una maggiore libertà di manovra e tanta personalizzazione ai giocatori con disabilità, aprendo così le porte del gaming su PlayStation 5 anche a quella fetta di pubblico che, in tutto o in parte, è impossibilitata all'utilizzo del DualSense.



Il nuovo controller circolare di PlayStation porta in dote tasti e stick interscambiabili, la possibilità di collegare periferiche esterne dedicate e un software piuttosto accessibile, che consente di personalizzare ogni singolo input. Ma quanto è efficace la soluzione ideata da Sony e soprattutto, questo controller può davvero sostituire il DualSense? Scopriamolo insieme nella nostra recensione di PlayStation Access.

Un sistema di controllo accessibile a tutti

L'impegno di Sony nell'essere più inclusiva possibile si percepisce già dalla cura con cui è stato studiato il packaging di PS Access, la cui confezione può essere facilmente aperta anche da chi è possiede una mobilità ridotta, grazie ad una linguetta posta al centro della stessa che può essere sfilata senza troppe difficoltà.

Il design di PlayStation Access è perfettamente in linea con quello di PS5 e del DualSense, da cui prende linee e colori per comporre una plancia circolare sulla quale sono disposti gli otto tasti principali e un ulteriore tasto centrale, con lo stick posto all'esterno del corpo principale. La base in gomma garantisce una certa presa e stabilità su diversi tipi di superficie, mentre la predisposizione per i ganci consente di fissare il dispositivo su tavoli o strutture dedicate. Ottime poi la scelta di materiali e la costruzione, che prevengono danni accidentali da caduta e tendono a salvaguardare l'integrità del controller. PS Access offre una buona varietà di accessori intercambiabili per adattarsi alle preferenze e alle diverse abilità dei giocatori. Nella confezione sono inclusi ben 19 keycap differenti e con tre forme distinte (a cupola, piatti e inclinati), facilmente sostituibili grazie ad un sistema magnetico. Non mancano poi tre tipi di stick analogici capaci di soddisfare le esigenze più disparate. Un totale di 23 sticker e il cavo di ricarica USB-C completano la dotazione. Il controller permette di collegare diverse periferiche esterne grazie alle quattro porte jack da 3.5 mm. Va rilevato che, sebbene questa possibilità sia degna di nota, il numero ridotto di porte potrebbe non bastare a soddisfare i bisogni di particolari utenti: il controller rivale di Xbox, in questo senso, mette a disposizione ben venti ingressi dedicati.



Sebbene la combinazione di tasti sia sufficiente a garantire la massima compatibilità con la maggior parte dei giochi, PlayStation Access è dotato di un numero di input inferiore rispetto al DualSense. Questa caratteristica sottintende la necessità di disporre di almeno due dispositivi per replicare appieno tutte le funzionalità del controller principale di PlayStation o, al limite, l'utilizzo combinato delle due periferiche (cosa che però potrebbe risultare non accessibile a tutti).

Mancano poi tasti specifici come i trigger e il touchpad, che devono quindi essere necessariamente aggiunti tramite periferiche esterne o utilizzando il dualsense come protesi di access. Insomma, preso singolarmente PlayStation Access potrebbe non risultare una soluzione completa e in grado di sostituire in tutto e per tutto il DualSense.

Ottimo software e grande autonomia

Il software di gestione di PS Access è estremamente accessibile e intuitivo, e permette di personalizzare la funzione associata ad ogni singolo tasto con pochi e semplici passaggi. Una volta collegato, il controller introduce il giocatore ad una configurazione guidata, che lo accompagna nella mappatura dei pulsanti, nell'orientamento del controller, nella regolazione della sensibilità degli stick e nell'eventuale aggiunta di un secondo dispositivo o del DualSense.

Il software consente anche di simulare la pressione prolungata di un singolo tasto, così da evitare a chi non è in grado di dover tenere premuto qualsiasi pulsante. Ovviamente è anche possibile configurare una combinazione di input e creare vere e proprie Macro che consentono di eseguire azioni complesse e che richiedono la pressione di più tasti con un singolo comando.



Il controller permette poi di registrare tre profili rapidi personalizzati nella memoria interna, che possono essere facilmente cambiati durante le sessioni di gioco premendo un apposito pulsante posto sul lato dello stick, mentre sulla console è possibile salvare fino a 30 profili.

La combinazione di software e controller permette quindi di usufruire appieno della maggior parte dei giochi disponibili senza troppe rinunce. Va sottolineato però che per ottenere il massimo da PlayStation Access, in qualsiasi configurazione, è richiesta una mappatura specifica per ogni titolo o, per i più pigri, per ogni genere di gioco: ci si ritroverà infatti a dover cambiare spesso i parametri e la disposizione dei tasti in base alle caratteristiche specifiche dei giochi.



Sul fronte dell'autonomia PlayStation si è data da fare e PS Access è in grado di toccare le dieci ore di gioco con una singola ricarica, superando di gran lunga le capacità del Dualsense.