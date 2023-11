PlayStation Portal Recensione: PS5 portatile, ma non chiamatela console

Ha senso acquistare un Playstation Portal? É una domanda lecita nel contesto in cui viviamo, in cui siamo circondati dagli schermi e in cui è già disponibile il Remote Play, che permette di giocare in streaming un po' ovunque tra smartphone, tablet e PC, il tutto utilizzando il normale pad di PS5. Nell'ottica della costruzione di un ecosistema di prodotti però la scelta di Sony appare sensata, offrendo agli appassionati un'alternativa per poter giocare lontani dalla console e in tutta semplicità, mantenendo un leitmotiv stilistico e di utilizzo coerente con PS5.



Ovviamente non mancano le criticità, legate soprattutto alle elevate richieste di rete per gestire il flusso video, ma anche a una scelta davvero discutibile, ovvero la mancata implementazione del Bluetooth, una decisione anacronistica e vessatoria nei confronti dei futuri acquirenti.

Non chiamatela console portatile

Prendete uno schermo, collegate ai lati un DualSense 5, aggiungete un paio di casse, l'hardware necessario a gestire un flusso video in Full HD e avrete ottenuto la ricetta che ha generato il Portal.

Niente di più semplice. Sony non ha voluto creare una nuova console portatile, quei tempi sono ormai andati, ma un accessorio per il suo ecosistema di prodotti. Portal nasce con il preciso scopo di replicare l'esperienza di gioco di Playstation 5 su uno schermo di piccole dimensioni. Dal design alla qualità costruttiva i richiami a PS5 sono palesi, offrendo un senso di continuità di utilizzo impossibile per altri dispositivi utilizzabili con Remote Play, come smartphone e tablet. A nostro avviso poi il design scelto è più elegante rispetto a quello della console originale, merito soprattutto delle linee minimali e tagliate del display, a contrasto con la sinuosità dei due controller laterali. Portal è ben bilanciata una volta presa in mano, con un'ergonomia simile a quella del normale pad di PS5, che garantisce un comfort di ottimo livello nonostante il peso in più dato da schermo e batteria. Non mancano ovviamente tutte le funzioni aptiche del DualSense 5, a conferma della volontà di Sony di riproporre la stessa esperienza di gioco anche sul Portal.

Hardware basilare, ma l'assenza del Bluetooth non è un buon segnale

Non servono troppi tecnicismi per parlare di Playstation Portal, Sony stessa ha diffuso le specifiche con il contagocce in questo ambito, non si conosce nemmeno quale processore è installato al suo interno o la dimensione della batteria. Le informazioni si limitano al display, un LCD Full HD da 60 Hz, e alla presenza del sistema di trasmissione Playstation Link per l'audio wireless, a cui si affianca il jack audio disponibile sulla scocca del Portal per collegare cuffie cablate.

Playstation Link è uno standard proprietario che secondo Sony è in grado di abbattere la latenza, di collegarsi rapidamente ai vari dispositivi compatibili e di trasmettere l'audio senza perdita di qualità. Peccato che per promuoverlo Sony abbia scelto di non implementare il Bluetooth, tagliando fuori qualsiasi auricolare o cuffia wireless presente sul mercato, ad esclusione dei modelli Pulse Elite e Pulse Explorer.



Il mondo della tecnologia sta vivendo un periodo di relativa apertura, basti pensare all'integrazione di iPhone su Windows, o alla possibilità di utilizzare cuffie Bluetooth su tantissimi dispositivi, dai telefoni ai televisori. In un contesto come questo reputiamo la scelta di Sony inutilmente punitiva nei confronti del pubblico e una palese forzatura all'acquisto dei pochi prodotti compatibili.

Gli ultimi standard Bluetooth permettono già il trasferimento di sorgenti audio di alta qualità a una latenza molto bassa, purtroppo però Sony ha scelto la strada della chiusura totale, che riteniamo errata e fuori dal tempo. É abbastanza ironico per altro che un'azienda che produce alcune delle migliori cuffie oggi disponibili decida di non renderle compatibili, per di più ora che ha anche una gamma dedicata al gaming, come abbiamo visto nella recensione delle Sony INZONE H7.

PlayStation Portal alla prova

Al primo avvio di Playstation Portal e fatto l'aggiornamento software di rito, la prima cosa da fare è il collegamento alla rete seguito dall'associazione alla propria console. Tutta questa procedura dura non più di 2 minuti ed è semplicissima, per di più è spiegata passo passo in modo chiaro.

Dobbiamo ammettere che, visto il costo di 219 euro, eravamo scettici sulla qualità del display scelto da Sony ma ci siamo dovuti ricredere. I picchi luminosi si fanno apprezzare così come il contrasto, seppur limitato dalla tecnologia LCD, che rispetto a quella OLED perde molto in questo contesto. Il display è anche dotato di touch screen, utile per accedere al menù che mostra le pochissime opzioni disponibili: si può configurare la rete, aggiornare il sistema, intervenire sulla luminosità dello schermo e sull'intensità della vibrazione del controller. Non ci sono parametri per la qualità video o altro, lo streaming viene gestito dinamicamente in base alla banda disponibile. Praticamente non c'è un vero software, tutto quello che si può fare deriva dalla connessione a PS5.



I giochi vengono riprodotti in 1080p a 60 fps e la qualità dello streaming è molto buona, ma tutto dipende dalla rete che si utilizza. Siamo partiti utilizzando solo la connessione wireless a 5 Ghz sia per la console che per il Portal. Per la prova abbiamo utilizzato un sistema mesh eero 6+, collegato a un router FritzBox 6850 5G, degli apparati di rete dalle prestazioni superiori rispetto ai classici router forniti dagli operatori telefonici.

La qualità dello streaming è stata altalenante, in alcune occasioni funzionava perfettamente e con un input lag accettabile, in altre invece la compressione diventava più intensa, perdendo anche qualche frame di tanto in tanto. Come sempre quando si parla di gioco in streaming il problema è la velocità della connessione e della propria rete domestica: quando scende si sperimentano tutti quei difetti tipici del gaming in cloud, da una compressione più accentuata alla perdita di frame.



A questo punto abbiamo utilizzato il cavo di rete per connettere la PS5 alla rete ed è cambiato tutto, la qualità dello streaming si è stabilizzata sul massimo livello e non abbiamo più sperimentato perdite di frame.

Se pensate di acquistare un Playstation Portal il nostro consiglio è quello di utilizzare il cavo ethernet per la connessione della console, in questo modo si evitano i problemi che abbiamo visto nella prima parte della prova.

Sempre a proposito di connessioni, abbiamo fatto qualche test anche in mobilità e confermiamo che il sistema funziona anche se PS5 e PS Portal non sono sotto la stessa rete. Con il 5G l'esperienza non è stata molto diversa rispetto a quella ottenibile in casa utilizzando solo connessioni senza fili, mentre invece scendendo al 4G la qualità è scesa molto, a conferma che la velocità della connessione è centrale per giocare al meglio con il Portal. Visto il poco tempo che abbiamo avuto per la prova dare una stima della durata della batteria è difficile, possiamo però ipotizzare tra le 6 e le 8 ore di gioco con la batteria a pieno carico. Una stima che però va presa con le pinze, per un argomento che approfondiremo meglio nei prossimi giorni.



Sul fronte audio i due speaker fanno un lavoro discreto pur avendo delle carenze nelle frequenze basse, cosa normale viste le dimensioni contenute delle casse, che però vengono aiutate molto dal feedback aptico del pad, in grado di sottolineare spesso in modo efficace proprio i bassi. Molto meglio utilizzare le cuffie, sempre che ne abbiate un paio compatibili.