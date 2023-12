Pokémon Scarlatto e Violetto DLC Il Disco Indaco Recensione: il post-game

Piombato lo scorso 14 dicembre su Nintendo Switch, "Il Disco Indaco" è il secondo e ultimo DLC de "Il tesoro dell'Area Zero", vale a dire il Pass di Espansione di Pokémon Scarlatto e Violetto. Ingolositi dalla possibilità di esplorare un'area completamente inedita e conoscere il finale della vicenda iniziata in quel di Nordivia (per tutti i dettagli rileggete la recensione di Pokémon Scarlatto e Violetto: La Maschera Turchese), abbiamo dunque posto sul banco di prova l'ultima fatica di Game Freak, che a distanza di oltre un anno dal lancio dei giochi di nona generazione ha finalmente consegnato ai fan del franchise un post-game corposo e soddisfacente.

Un paradiso artificiale

A differenza de "La Maschera Turchese", la cui storia è cronologicamente collocabile subito dopo l'inizio della "ricerca dei tesori" proposta dalla campagna principale di Pokémon Scarlatto e Violetto, "Il Disco Indaco" è ambientato dopo i fatti accaduti nella Voragine di Paldea e può quindi essere affrontato soltanto dopo aver visto i titoli di coda del gioco base (qui la recensione di Pokémon Scarlatto e Violetto).

Selezionato già nello scorso DLC per prendere parte all'annuale viaggio di studi organizzato dall'Accademia Arancia/Uva in collaborazione con l'Istituto Mirtillo, nelle battute iniziali del nuovo contenuto scaricabile il nostro alter-ego viene finalmente invitato per qualche tempo nell'avanguardistica scuola situata nella Regione di Unima (la stessa di Nero/Bianco e Nero 2/Bianco 2, per intenderci).



Accompagnati personalmente dal preside Bluebert, un individuo persino più eccentrico del già bizzarro Clavel (responsabile dall'Accademia Arancia/Uva), abbiamo raggiunto un gigantesco impianto sottomarino che al suo interno ospita la sede dell'Istituto Mirtillo e soprattutto il cosiddetto Bioterarium, una vera e propria oasi artificiale suddivisa in quattro quadranti con caratteristiche ambientali diverse e finalizzata allo studio dei Pokémon: se ad esempio il Settore Savana è contraddistinto da un clima tropicale, il Settore Costa presenta le condizioni atmosferiche tipiche delle aree tropicali, mentre i Settori Canyon e Ghiacciai sono rispettivamente caratterizzati da profondi burroni e vertiginose montagne innevate.



Giacché la temperatura e l'umidità delle suddette vengono regolate con estrema precisione dal personale della struttura, al loro interno è possibile trovare innumerevoli specie differenti di Pocket Monsters, incluse le varianti regionali e gli esemplari che si sono adattati alle diverse condizioni climatiche.



Paragonabile a una mini-regione in tutto e per tutto, l'Istituto Mirtillo ha persino una sua Lega esclusiva, ai cui vertici è possibile trovare gli immancabili Superquattro e il Campione locale, che con nostra grande sorpresa si è rivelato essere nientepopodimeno che Riben. Come spiegatoci da sua sorella maggiore Rubra e dallo svogliatissimo ex-Campione Aris, il deboluccio ragazzino conosciuto durante la nostra permanenza a Nordivia è infatti cambiato radicalmente, arrivando a metter sotto torchio sé stesso e l'intera Lega Mirtillo.

Dal momento che la storia de "Il Disco Indaco" è persino più breve di quella offerta dal precedente DLC preferiamo non anticiparvi nient'altro, se non che durante la nostra permanenza presso il futuristico istituto scolastico saremo chiamati ad affrontare i suoi studenti migliori e a scalare in sostanza la classifica della Lega Mirtillo. Un'impresa che, come accennavamo poc'anzi, richiede qualche ora appena, soprattutto nel caso in cui il giocatore decida di posticipare la completa esplorazione del vasto Bioterarium. Complice la presenza di diversi personaggi interessanti, come lo stesso Aris o Rupi dei Superquattro, la componente narrativa de "Il Disco Indaco" ci è parsa ben più convincente di quella proposta da "La Maschera Turchese", seppure non esente da difetti. Mettendo da parte la durata ridotta, che a nostro avviso è compensata dalle tante attività opzionali che il contenuto scaricabile porta in dote, non abbiamo apprezzato granché la decisione di Game Freak di farci partire direttamente dalle sfide coi Superquattro; al contrario, riteniamo che sarebbe stato molto più appassionante e realistico se lo sviluppatore avesse coinvolto tutti i componenti della Lega Mirtillo, giustificando peraltro le battaglie combattute contro i vari allenatori disseminati nei quattro settori del Bioterarium.



Nutriamo qualche riserva anche sulla cornice principale de "Il Tesoro dell'Area Zero", che come previsto ci ha ricondotti nella Voragine di Paldea per catturare il Pokémon Leggendario che ha dato origine al fenomeno Teracristal. Non solo la quest di Terapagos si ricollega soltanto marginalmente alle vicende narrate dai due DLC, ma l'ultima grande impresa del nostro avatar si consuma in una trentina di minuti circa ed è ambientata in un'area a nostro avviso poco consona alla portata dell'evento.

Chi si aspettava un dungeon finale epico potrebbe insomma rimanere piuttosto deluso dalla banalità delle soluzioni adottate da Game Freak.

Il post-game di cui avevamo bisogno?

Laddove la prima parte del Pass di Espansione presentava una difficoltà scalabile, a seconda della fase in cui questa veniva iniziata, la scelta di collocare "Il Disco Indaco" dopo la conclusione di Pokémon Scarlatto e Violetto ha permesso al team di sviluppo di elevare finalmente il tasso di sfida.

Oltre ad avere mostriciattoli prossimi o persino oltre il livello 80, gli allenatori affrontati durante la trama del DLC prediligono la Lotta in Doppio e di conseguenza le loro squadre sono state costruite ad hoc per sfruttare al massimo il formato 2-contro-2: tra mosse che prendono di mira più bersagli, abilità che rafforzano il compagno o al contrario indeboliscono entrambi i nostri Pokémon in campo, stavolta dovrete fare i conti con avversari ben più agguerriti di quelli incontrati nelle lande di Paldea.



Nulla che gli allenatori con squadre al livello 100 non possano superare, ma abbiamo comunque apprezzato gli sforzi compiuti dallo sviluppatore per spingerci a rivedere le nostre strategie e magari apportare qualche modifica alla formazione titolare. Tra le idee più azzeccate del DLC è impossibile non includere il Sincronizzatore, una meccanica semplice quanto sfiziosa che permette agli utenti di impersonare i loro Pokémon preferiti ed esplorare il Bioterrarium da punti di vista diversi (non sorprende affatto che questa novità abbia mandato in estasi i fan della serie Pokémon!).

C'è poi la possibilità di sbloccare finalmente il volo per scorrazzare in ogni dove e senza limiti di tempo in sella a Miraidon/Koraidon (qualcosa che nostro avviso occorreva inserire già al termine del gioco base), e non per ultima l'introduzione di un nuovo Teratipo assai particolare. Chiamato "Astrale", il diciannovesimo Teratipo fornisce infatti bonus e malus un tantino diversi da quelli garantiti dagli altri diciotto, tant'è che, per fare qualche esempio, i Pokémon mantengono le proprie debolezze e resistenze originali, e le mosse del suddetto tipo risultano superefficaci su bestiole di Teratipo Astrale e su qualsiasi mostriciattolo teracristallizzato. Al momento è difficile prevedere quale impatto avrà questa novità sulla sfera competitiva di Pokémon Scarlatto e Violetto, tuttavia siamo convinti che almeno i raid in multigiocatore finiranno per beneficiarne. Più che soddisfacente anche il nuovo Pokédex Mirtillo, che con le sue 243 voci e ben otto Pokémon inediti - di cui però uno è al momento inottenibile e verrà inserito più avanti - terrà gli allenatori impegnati per parecchie ore. Tra otto generazioni di starters per la prima volta catturabili allo stato brado e la bellezza di oltre 25 leggendari selezionati tra i più iconici del brand, durante la nostra prova abbiamo impiegato una ventina di ore circa per rintracciare ogni singolo esemplare.



Per il rovescio della medaglia, non abbiamo gradito pienamente le Prove che precedono le sfide coi Superquattro, poiché queste si rifanno molto ai noiosi esami che nel gioco principale occorreva superare per poter affrontare i vari Capipalestra. Tra quiz, gare di volo e altri mini-giochi di cui avremmo volentieri fatto a meno, in tutta onestà abbiamo apprezzato una prova soltanto, ossia quella che chiedeva di cimentarci nelle cosiddette Lotte Bioterarium: delle sfide in cui è possibile utilizzare unicamente i mostriciattoli catturati nel paradiso artificiale dell'istituto scolastico.

Bocciate anche le "Ricreattività Mirtillo", fetch quest ripetibili sbloccabili dopo la fine della storia che inducono il giocatore ad eseguire un certo numero di azioni, come ad esempio raccogliere una decina di strumenti, percorrere una distanza di 500 metri, fotografare un Pokémon selvatico in un preciso settore del Bioterarium, creare delle MT o anche solo sconfiggere una serie di bestiole con la lotta automatica.



Le ricompense previste dalle suddette sono invero allettanti e sempre maggiori, ma dal momento che il quantitativo di punti ricevuti al completamento di una quest è pressoché nullo, l'unico metodo per accumularli in fretta è quello di unirsi a qualche Cerchia. Da soli potreste invece trovare assolutamente insostenibile la ripetitività degli incarichi ricevuti di volta in volta.